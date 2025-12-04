Marele actor Victor Rebengiuc a fost distins cu premiul "România Europeană"
ObservatorNews, 4 decembrie 2025 20:20
Marele actor Victor Rebengiuc a fost distins astăzi cu premiul "România Europeană" la Ateneul Român. Actorul a venit la ceremonie în baston, altăuri de soţia lui, Mariana Mihuţ. Şi-a făcut un testament verbal: vrea ca numele lui să nu fie dat unei străzi după ce va muri.
Acum 5 minute
20:40
Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea pentru combaterea extremismului: Riscăm amplificarea tensiunilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului, avertizând că actuala formă a actului normativ ar putea amplifica tensiunile sociale. Şeful statului critică prevederile vagi ale legii, care ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul, și solicită clarificarea definiţiilor privind materiale xenofobe, organizaţii legionare şi opere literare clasice.
Acum 15 minute
20:30
Seară de gală la Palatul Windsor, unde Regele Charles l-a primit pe preşedintele Germaniei # ObservatorNews
Seară de gală la Palatul Windsor, acolo unde familia regală a organizat un banchet de stat pentru prima vizită a unui preşedinte german în ultimii 27 de ani. Lista invitaţilor a inclus peste 150 de nume, printre care sportivi şi artişti celebri sau fotomodelul Claudia Schiffer. Prinţesa Kate a furat însă toate privirile prin rochia şi bijuteriile purtate.
Acum 30 minute
20:20
Pasiunea pentru jocuri video explodează în România: cifre record și oportunități pentru tineri # ObservatorNews
Fenomenul care transformă România prinde amploare: oameni de toate vârstele, de la cei mici până la adulți, își petrec tot mai mult timp în universuri digitale. Gamingul a depășit demult statutul de simplă distracție și a devenit parte din rutina zilnică a milioane de români. Aproape opt milioane de oameni se joacă cel puțin o dată pe lună.
20:20
Acum o oră
20:10
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie # ObservatorNews
Facturile la curent sunt mai mari cu 60% după eliminarea plafonării, iar românii au luat deja măsuri pentru a-şi reduce costurile, arată un sondaj. Cei mai mulți nu mai lasă becurile aprinse şi încearcă să înlocuiască electrocasnicele vechi, care consuma de două ori mai mult decât cele din clasa energetică A.
20:10
Ce este Novorossia, teritoriul cerut iar de Putin care ar putea aduce Rusia la granița cu România # ObservatorNews
Vladimir Putin vrea ca Rusia să aibă graniţă cu România. Preşedintele rus a ameninţat că armata lui va cuceri bazinul Donbas, dar şi toate regiunile sudice ale Ucrainei, pe care Moscova le revendică drept parte a unui plan numit Novorusia. Noile pretenţii vin în condiţiile în care jumătate dintre europeni spun că există un risc ridicat de conflict militar cu Moscova. În acest timp, Emmanuel Macron a avertizat aliaţii Kievului că Donald Trump ar putea trăda Ucraina de dragul unei relaţii comerciale bune cu Rusia.
20:10
De ce nu mai cumpără românii maşini electrice: cele două motive care au încetinit piaţa # ObservatorNews
Piaţa maşinilor electrice încetineşte în România. Chiar dacă producătorii auto forţează limitele tehnologiei şi promit autonomii spectaculoase, de 1.000, chiar 1.500 de kilometri, şi încărcări aproape instantanee, clienţii sunt tot mai puţini. Cauzele sunt scumpirea energiei electrice şi faptul că programul Rabla ar putea dispărea definitiv din lipsă de fonduri.
20:00
Românii își dau aproape jumătate de salariu pe credit. Analist: Urmează o primăvară complicată # ObservatorNews
Ratele şi chiriile înjumătăţesc veniturile românilor, lună de lună. O analiză recentă arată că cei care au credite ipotecare alocă şi 50% din salariu doar pentru acestă cheltuială. Chiar dacă BNR a limitat gradul de îndatorare la 40% din venituri în cazul împrumuturilor în lei, povara lunară este mare pe fondul dobânzilor mari. Analiştii avertizează: urmează un început de an greu, cu incertitudine şi inflaţie.
19:50
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat" # ObservatorNews
Nu se mai fură doar cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, din magazine dispar de la raft şi produse la care nu te-ai gândi: ciocolată, cașcaval, mezeluri, cafea dar și pastă de dinți. Aşa se face că în marile supermarketuri cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.
19:50
Tupeul responsabililor pentru criza apei din Dâmbovița. "Am făcut tot pe proceduri" # ObservatorNews
100.000 de oameni fără apă, niciun vinovat. Reprezentanţii instituţiilor implicate în criza apei din Prahova au susţinut sus şi tare la audierile din Senat că au acţionat ca la carte şi nu trebuie să îşi dea demisia. Asta în timp ce documente oficiale arată că Apele Române, operatorul zonal, Ministerul Mediului şi autorităţile judeţene ştiau că există riscuri legate de furnizarea cu apă în urma lucrărilor de la Barajul Paltinu. Corpul de control ar putea avea vineri raportul preliminar, iar surse Observator susţin că Parchetul s-ar putea sesiza după ce acesta va fi finalizat.
19:50
Dulciuri, brânzeturi și mezeluri vândute la "bucată". Efectele inflației în România # ObservatorNews
Din cauza inflaţiei, tot mai mulţi români cumpără produse la bucată sau la felie. Comercianții se adaptează și pun pe rafturi tot mai multe variante mini: brânzeturi, mezeluri sau dulciuri vândute la suta de grame ori în ambalaje mai mici, pentru bugete de criză.
Acum 2 ore
19:20
DN 1 s-a surpat la Comarnic, în urma lucrărilor la centura ocolitoare. Traficul a fost deviat # ObservatorNews
Probleme pe cel mai circulat drum din România, chiar înainte de Sărbători. Pe Valea Prahovei, la Comarnic, pământul de sub şosea a luat-o la vale, iar ca măsură de siguranţă poliţiştii au impus restricţii de circulaţie. Culmea, drumul s-a rupt, din cauza lucrărilor la şoseaua de centură a oraşului, care ar trebui să preia traficul uriaş de pe DN1.
19:10
23 de ani de închisoare pentru avocatul care și-a ucis iubita gravidă. Victima și-a înregistrat ultimele clipe # ObservatorNews
Un fost avocat din Iaşi, care şi-a ucis în urmă cu 4 ani iubita însărcinată, tot avocată, a fost condamndat definitiv la 23 de ani închisoare. Bărbatul a încercat să scape de executarea sentinţei, dar poliţiştii l-au găsit ascuns într-o boxă a imobilului în care locuia. Crima, pe care autorul nu a recunoscut-o niciodată, a şocat o ţară întreagă.
19:00
Experţi: Rusia recrutează forţat ucrainenii din teritoriile ocupate şi îi trimite la luptă împotriva Ucrainei # ObservatorNews
Autorităţile ruse au intensificat recrutarea forţată a mii de bărbaţi din teritoriile ucrainene ocupate, trimiţându-i ulterior să lupte împotriva Ucrainei, ceea ce încalcă dreptul internaţional.
Acum 4 ore
18:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a desemnat joi pe Roman Gofman, actualul său consilier militar, drept viitorul director al Mossad, în contextul în care David Barnea, actualul director, își va finaliza mandatul în iunie 2026.
18:40
Şoferii cer părerea AI înainte de a merge la mecanic. Care sunt riscurile diagnosticelor date de ChatGPT # ObservatorNews
Tot mai mulți șoferi își repară mașina "după ureche digitală", consultând ChatGPT înainte să ajungă la service. Dar recomandările inteligenței artificiale nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea din service-ul auto. Mecanicii avertizează: chiar dacă în unele cazuri ajută să te documentezi cu ajutorul ChatGPT, diagnosticele greșite pot duce la cheltuieli inutile și chiar la riscuri pentru siguranța rutieră.
18:30
Efecte ale scumpirilor: alimente de bază, produse de igienă şi dulciuri, protejate cu sisteme anti-furt # ObservatorNews
Nu se mai fură cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, acum se fură alimente de bază şi produse de igienă. Este rezultatul scumpirilor din ultima perioadă. Hoţii s-au reorientat şi golesc rafturile de caşcaval, ciocolată sau cafea. Cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.
18:00
Diana Buzoianu, vizită la barajul Paltinu din Prahova: Nu vrem să vedem o realitate cosmetizată # ObservatorNews
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită la barajul Paltinu din Prahova, spunând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, nu cea "cosmetizată". Liderul USR a sărit în apărarea ei. "Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu; PSD se foloseşte politic de suferinţa oamenilor", a declarat Dominic Fritz. Directorul general al societăţii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chiţescu, a afirmat că termenul realist de reluare a livrării apei potabile în judeţ este luni.
18:00
Aproape o treme dintre europeni s-au plâns anul acesta de stres, anxietate sau depresie legate de job. Comisia Europeană s-a angajat să crească, în următorii ani, calitatea locurilor de muncă.
17:50
Accident în centrul Iașului. Un tramvai a ieşit de pe şine şi a lovit două autovehicule # ObservatorNews
Un tramvai care circula pe traseul 13 din Iaşi a deraiat, vineri după-amiază, acroșând două autovehicule. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar circulația a fost reluată în aproximativ 30 de minute. Tramvaiul a fost retras la depou pentru verificări, urmând ca autoritățile să stabilească motivele deraierii.
17:50
Când ar putea spera oamenii din Prahova că vor avea din nou apă. Audierea celor responsabili, un circ total # ObservatorNews
A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa se spală la lighean şi stau la coadă pentru o sticlă de apă. În timp ce locuitorii încep să-şi piardă răbdarea, în Parlament, aleşii au alte priorităţi. A fost aproape o oră de scandal între politicieni în faţa autorităţilor responsabile pentru criza de la barajul Paltinu. Toţi se spală pe mâini. Între timp, oamenii aşteaptă cu disperare ziua de luni. Abia atunci, speră că vor avea apă la robinet. Dar nimic nu e bătut în cuie.
17:10
Un pod peste Argeş s-a rupt, la 20 km de Bucureşti, în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti # ObservatorNews
Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. De asemenea, primarul afirmă că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.
Acum 6 ore
16:40
STENOGRAME. Macron avertizează UE: Există riscul ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriilor # ObservatorNews
Şefii de stat şi de guvern din Europa nu mai au încredere în SUA în privinţa negocierilor de pace cu Rusia şi Ucraina, se arată într‑o convorbire telefonică privată la care au participat luni cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni, potrivit unei stenograme obținute de publicația germană Der Spiegel.
16:40
Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: "Cine mai rămâne să reconstruiască după război?" # ObservatorNews
În timp ce multe spitale ucrainene se luptă să facă față afluxului nesfârșit de răniți, o maternitate din orașul Hoșcia, din vestul Ucrainei, zace în mod straniu pustie. Spitalul din Hoșcia a înregistrat doar 139 de nașteri până acum în acest an, în scădere de la 164 în 2024 și departe de acum puțin peste un deceniu, când se nășteau peste 400 de bebeluși în fiecare an, potrivit autorităților locale.
16:40
Ce îi face pe unii tineri să reușească acolo unde alții renunță? Cum gândesc, cum se motivează și ce îi ajută să atingă performanțe remarcabile? Răspunsurile vor veni dintr-un studiu unic în Europa Centrală și de Est, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap Neuroscience. Cercetarea își propune să descifreze profilul psihologic și neurocognitiv al tinerilor excepționali, cei care pot schimba viitorul prin inteligență, creativitate și perseverență.
16:30
Şase eleve de la un liceu din Teleorman, reţinute de poliţişti după ce au bătut şi tâlhărit o colegă # ObservatorNews
Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute după ce au agresat o colegă, pe care au scos-o cu forţa din sala de clasă şi au bătut-o pe o stradă din apropiere. Incidentul ar fi pornit în urma unui conflict între două fete din cauza unui băiat.
16:10
Anchetă britanică: Operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal a fost autorizată de Vladimir Putin # ObservatorNews
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat atacul cu agentul toxic Noviciok asupra fostului spion rus Serghei Skripal în 2018, incident ce a provocat și moartea unei femei nevinovate, potrivit unei anchete publice britanice.
16:00
Ungurii de la MOL vor să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România # ObservatorNews
Compania ungară MOL vrea să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România, dar și participații la zăcăminte de petrol din țări precum Kazahstan și Azerbaidjan. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, este forțată să vândă aceste active din cauza sancțiunilor impuse de SUA, care încearcă să oprească finanțarea războiului din Ucraina. PremierulViktor Orban a discutat acest plan direct cu Donald Trump. În același timp, MOL vrea să cumpere și compania NIS din Serbia, care aparține tot Rusiei și e afectată de sancțiuni.
16:00
Pantone anunţă culoarea anului 2026: Cloud Dancer. "Este un simbol al calmului într-o societate agitată" # ObservatorNews
Încă din 1999, Pantone, autoritatea globală în materie de culori și furnizorul de standarde profesionale pentru limbajul culorilor și soluții digitale pentru comunitatea de design, a anunțat Culoarea Anului în prima joi din decembrie.
16:00
Judecătorii ÎCCJ, chemaţi să decidă dacă sesizează CCR pe noul proiect privind pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întâlnesc vineri pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Reuniunea are loc după ce Executivul a adoptat săptămâna trecută modificările legislative ce prevăd creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net. Proiectul a fost contestat de CSM şi criticat de magistraţi.
16:00
"Dreptul la Zâmbet": Medicii cer tratamente stomatologice gratuite pentru toți copiii între 0 și 14 ani # ObservatorNews
Medicii stomatologi din ţara noastră cer "Dreptul la zâmbet".
15:30
Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
15:30
Bolojan: "Dacă se depune moţiune de cenzură, atunci se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.
15:20
Vremea de mâine 5 decembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 8 şi 15 grade # ObservatorNews
Vremea se mai încălzeşte, iar temperaturile se vor situa peste normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 şi 15 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 grade pe litoral. Iată prognoza meteo de mâine 5 decembrie.
15:10
Cazul lui George, britanicul dispărut în Bucegi, face ocolul presei din UK. Unde se ducea de fapt # ObservatorNews
Presa internaţională urmăreşte cu interes cazul lui George Smyth, tânărul britanic în vârstă de 18 ani care a venit într-o drumeţie în România şi este dat dispărut din 23 noiembrie în Munţii Bucegi. Tabloidele s-au grăbit să scrie că el ar fi plecat spre castelul lui Dracula, dar salvamontiştii români au infirmat, din datele pe care le au, această ipoteză.
15:10
Şofer scăpat de sub control în Capitală: a lovit patru maşini, a fugit pe jos, dar n-a băut şi nu era drogat # ObservatorNews
Un bărbat de 40 de ani, aflat la volan în București, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a circulat pe contrasens, nu a acordat prioritate și a lovit patru autoturisme. După o urmărire, acesta a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos, însă a fost prins. Comportamentul său rămâne inexplicabil, întrucât testele nu au indicat consum de alcool sau droguri, permisul era valid, iar în autoturism nu s-au găsit obiecte sau substanțe suspecte, informează News.ro.
15:00
Copil de 2 ani, blocat într-o maşină din Botoşani după ce a activat sistemul de închidere al ușilor din joacă # ObservatorNews
Un copil de doi ani a rămas blocat într-un autoturism parcat pe o stradă din municipiul Botoșani, după ce, din joacă, a activat sistemul de închidere al ușilor. Cheia se afla în interior, iar mama nu a mai putut deschide vehiculul, fiind nevoită să solicite ajutorul pompierilor, arată un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani.
15:00
Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat şi printre pasagerii zborurilor de lux Nordis alături de liderii PSD, conform unei anchete G4Media. În timpul audierilor din Senat privind situaţia din Prahova, senatorul PSD Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu îşi dă demisia dacă tânăra s-ar fi aflat în avionul Nordis.
14:50
Satul care este izolat de lume 310 zile pe an îşi redeschide porţile pentru turişti. Când poate fi vizitat # ObservatorNews
Un sat abandonat, care este închis publicului timp de 310 zile pe an, urmează să se redeschidă în această lună. Satul Imber, situat în comitatul Wiltshire din Marea Britanie, datează din secolul XI și a fost folosit și ca zonă de antrenament militar. Locaţia inedită va putea fi vizitată de turiștii curioși în perioada 29 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, scrie The Sun.
Acum 8 ore
14:40
Propunere a Ministerului Muncii: Salariile garantate în insolvență ar putea fi dublate de la 5 la 12 luni # ObservatorNews
Blocul Naţional Sindical a declarat că susţine extinderea protecţiei salariale în caz de insolvenţă, măsură care ar oferi un sprijin real pentru aproximativ 620.000 de lucrători din sectoarele strategice ale economiei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Organizaţiei.
14:10
Analist, despre faptul că Putin a amenințat Europa cu războiul: "Ar trebui să îl luăm în serios" # ObservatorNews
Negocierile de pace dintre Statele Unite şi Rusia s-au încheiat fără vreun progres notabil, iar delegatia americană se întoarce la Washington aşa cum a vent - fără să obţină vreo concesie de la Moscova. Vladimir Putin nu renunţă la pretenţiile teritoriale, îşi doreste Donbasul, vrea în continuare ca Ucrainei să nu-i fie permis vreodată să adere la NATO şi îşi doreşte recunoaşterea internaţională a provinciilor ocupate cu forţa. Kremlinul susţine că nu ar fi corect ca cineva să susţină că preşedintele Rusiei a respins propunerile de pace ale americanilor. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Laurenţiu Pleşca, coordonator programe la German Marshall Fund şi cercetător la Centrul Român de Studii Ruse.
14:10
Fostul avocat din Iaşi acuzat că şi-a ucis în urmă cu 4 ani, iubita însărcinată după ce a aruncat-o de la etajul şase al blocului în care locuiau a ajuns după gratii. Sebastian Felecanu şi-a susţinut nevinovăţia dar judecătorii l-au condamnat la 23 de ani de închisoare. În ziua în care trebuie să fie luat din arestul la domiciliu şi dus în penitenciar fostul avocat s-a ascuns într-o boxă la subsolul blocului.
14:10
Parchetul a deschis trei dosare penale pentru amenințări cu moartea la adresa magistraților, la cererea CSM # ObservatorNews
Parchetul General a anunțat joi deschiderea a trei dosare penale, care îi vizează pe trei indivizi acuzați că au lansat amenințări cu moartea la adresa unor magistrați. Plângerile au fost depuse de Consiliul Superior al Magistraturii, informează News.ro.
14:00
Merz vrea ca fiecare țară din UE să-și asume, în funcție de economie, riscurile folosirii activelor rusești # ObservatorNews
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, vrea ca Belgia să primească asigurări că riscurile unei utilizări planificate a activelor îngheţate ale statului rus pentru a sprijini Ucraina vor fi suportate în mod echitabil de către toate ţările Uniunii Europene. Medvedev a amenințat joi că Rusia are motiv de război dacă "nebunii din UE fură activele rusești înghețate".
14:00
WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie şi competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt, va fi exclusiv în AntenaPLAY.
14:00
O invazie de meduze, fenomen neobișnuit pentru luna decembrie, are loc zilele acestea la ţărmul Mării Negre. Pentru că temperatura apei este mult mai ridicată față de normalul perioadei, ritmul natural al vieții marine s-a schimbat.
14:00
Ce trebuie să știm când cumpărăm carne de porc. Riscuri ascunse și recomandări utile # ObservatorNews
Febra cumpărăturilor pentru sărbători ne poate face uneori să trecem cu vederea detalii esențiale atunci când alegem ce vom pune pe masă. Specialiştii ne avertizează, însă: o atenţie deosebită trebuie să o acordăm produselor de origine animală, în special cărnii de porc. Chiar dacă provine din gospodăria proprie, ea trebuie testată înainte de consum.
13:50
Polițiștii clujeni au reținut două persoane, un bărbat de 27 de ani și o femeie de 50 de ani, bănuite de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Incidentul a avut loc în 2 decembrie, când o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an au fost luaţi cu forța de pe stradă de fostul concubin al femeii și de mama acestuia.
13:50
FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul şi stadioanele unde se joacă meciurile de la World Cup 2026 # ObservatorNews
Pe lângă tragerea la sorţi de vineri a grupelor World Cup 2026 (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY), FIFA organizează încă un eveniment 24 de ore mai târziu, tot la Washington.
13:50
Erupţie de apă cu gaz metan şi sulf după un foraj greşit într-o gospodărie. Proprietarii, evacuaţi temporar # ObservatorNews
Un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf. Persoanele din locuinţă au fost evacuate, iar zona este monitorizată de pompieri şi angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri. În urma celor întâmplate, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit iar proprietarii locuinţei au fost relocaţi temporar la vecini, scrie News.ro.
