Horațiu Moldovan schimbă echipa în iarnă! Anunțul venit din Spania

Sport.ro, 4 decembrie 2025 22:00

Horațiu Moldovan se pregătește să schimbe din nou echipa.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
22:10
Crina Pintea a urmărit-o pe Sorina Grozav în România - Ungaria și a tras o concluzie Sport.ro
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
22:10
Omul care îl sprijină pe Daniel Pancu la CFR Cluj, deranjat de un singur aspect după egalul cu Metaloglobus Sport.ro
Mesajul antrenorului principal în acte de la CFR Cluj după remiza cu Metaloglobus (2-2) din Cupa României.
Acum 30 minute
22:00
Horațiu Moldovan schimbă echipa în iarnă! Anunțul venit din Spania Sport.ro
Horațiu Moldovan se pregătește să schimbe din nou echipa.
21:50
Mihai Teja surprinde după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2: „Nu sunt mulțumit”. Explicația antrenorului Sport.ro
Reacția lui Mihai Teja după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2. 
Acum o oră
21:40
Prima reacție după ce s-a aflat despre plecarea lui Daniel Oprița de la Steaua la Hermannstadt Sport.ro
Hermannstadt a oficializat în cursul zilei de joi despărțirea de Marius Măldărășanu.
21:40
Louis Munteanu, tăios: ”Suntem la același nivel cu Metaloglobus. Nu știu dacă voi mai fi aici” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs tăios după ce echipa sa a remizat cu Metaloglobus în Cupa României, scor 2-2.
Acum 2 ore
20:50
Fostul portar din Premier League suferă de o formă agresivă de cancer: „Am crezut că asta a fost tot” Sport.ro
Momente dramatice pentru Shaka Hislop, fost portar în Premier League la Newcastle şi West Ham.
20:40
Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€ Sport.ro
Dinamo are pretenții la titlu în acest sezon. După 18 etape, este pe locul trei, la doar patru puncte în spatele liderului Rapid.
Acum 4 ore
20:10
Manchester City, favorită pentru semnătura lui Marc Guehi! 8 grupări de top luptă pentru căpitanul lui Crystal Palace Sport.ro
Manchester City a devenit principala favorită pentru a-l aduce liber de contract pe Marc Guehi. Grupările angrenate în cursa pentru căpitanul lui Crystal Palace. 
20:00
Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!” Sport.ro
Situația pare a fi una critică la FCSB.
19:50
Două jucătoare din naționala României au impresionat-o pe Crina Pintea: ”Muncă și seriozitate” Sport.ro
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
19:50
E gata! Barcelona a luat decizia finală în privința lui Leo Messi Sport.ro
După ce a părăsit FC Barcelona în 2021, Lionel Messi a făcut obiectul multor zvonuri privind o revenire în Catalonia. Miercuri, directorul sportiv catalan Deco a temperat această ipoteză în perspectiva următorului mercato.
19:30
Haosul de la FCSB a ajuns în Olanda! Batavii, convinși înainte de meciul din Europa League: ”Nu are niciun viiitor!” Sport.ro
Feyenoord este următorul adversar european al lui FCSB. 
19:30
Rodrygo vrea să plece de la Real Madrid! Prețul fixat pentru cei 6 giganți din Premier League interesați de brazilian Sport.ro
Rodrygo și-a decis viitorul la Real Madrid. 6 grupări de top din Premier League îi urmăresc atent situația. 
19:20
Florin Gardoș are un remarcat la Dinamo: ”Mie mi-a plăcut” Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:00
Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Louis Munteanu: ”E pregătit să cheltuiască mult” Sport.ro
Zilele trecute s-a vehiculat că numele lui Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a ajuns pe lista lui Olympique Lyon.
19:00
Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece! Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat mișcări masive de trupe în perioada de mercato din iarnă, fiind dezamăgit de rezultatele echipei sale din prima parte a sezonului.
18:50
Crina Pintea explică de ce a câștigat Ungaria meciul cu România de la CM de handbal + Condiția esențială ca naționala să progreseze Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din Grupa Principală I, la Campionatul Mondial de handbal feminin.
18:30
Un antrenor din Superligă e OUT: ”Mulțumim pentru tot!” Sport.ro
O echipă din Superligă a anunțat, în cele din urmă, despărțirea de antrenorul principal, chiar dacă lucrurile păreau rezolvate de ceva vreme.
18:20
Surprinzător! Fanii lui FCSB i-au avertizat pe jucători, dar adoptă altă strategie pentru derby-ul cu Dinamo Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă, de la 20:30, în etapa 19 din Superliga României.
18:20
Arena Națională pustie la FCSB - Dinamo? Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de derby Sport.ro
Fanii nu s-au grăbit să achiziționeze bilete pentru derby-ul FCSB - Dinamo.
Acum 6 ore
17:50
Bianca Bazaliu i-a răspuns selecționerului Ovidiu Mihăilă: ”Nu am doar un TV în casă” Sport.ro
România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-34, și a pierdut orice șansă pentru calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin.
17:50
Număr uluitor de medalii cucerite de români la Campionatele Balcanice de haltere Sport.ro
Sportivii români au scris istorie la Campionatele Balcanice de haltere. Număr impresionant de medalii. 
17:50
Bătăi de cap la Real Madrid! S-a accidentat și va fi OUT două luni Sport.ro
Real Madrid a câștigat ultimul meci din campionat, dar a primit o lovitură la nivel de lot.
17:30
Motivul surprinzător pentru care Dan Nistor lipsește din meciul cu Sepsi din Cupa României Sport.ro
Dan Nistor nu a fost folosit de Cristiano Bergodi în meciul din Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
17:20
Revenire pentru FCSB - Dinamo? Alexandru Musi, ultimele detalii despre recuperarea sa Sport.ro
Alexandru Musi a vorbit în detaliu despre cum decurge recuperarea sa după accidentarea suferită la ultima acțiune a României U21.
17:10
Hermannstadt l-a ales pe Daniel Oprița! Un singur detaliu mai stă în calea mutării Sport.ro
Hermannstadt a făcut o alegere surprinzătoare pentru postul de antrenor al echipei.
16:50
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!” Sport.ro
Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, după mai multe zile în care situația fundașului portughez a fost incertă.
16:50
Anunțul momentului pentru o echipă din Superligă! Se face noul stadion: ”Vor începe lucrările” Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:30
FRH a anunțat că se pot cumpăra bilete pentru EHF EURO 2026, turneu transmis exclusiv pe VOYO Sport.ro
VOYO va transmite în exclusivitate EHF EURO 2026. România se numără printre țările-gazdă. 
Acum 8 ore
15:30
Dinamo - Barcelona se joacă astăzi, de la ora 20:30! Sport.ro
Meci de colecție pentru gruparea din Ștefan cel Mare.
15:30
România a anunțat lotul lărgit pentru EURO 2026! Dinamo a dat șase jucători Sport.ro
Federația Română de Handbal a anunțat, joi, lotul lărgit de 35 de jucători al echipei naționale pentru Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia.
15:20
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: ”Are dreptate! Chiar e ciudat” Sport.ro
Toate cele trei meciuri ale lui FCSB din Cupa României sunt în deplasare.
15:20
Barcelona încearcă să-i "fure" lui Manchester United cel mai talentat junior din academie! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
14:40
Reziliere de contract înainte de meciul de sâmbătă cu Dinamo! ”Clubul nostru anunță despărțirea pe cale amiabilă” Sport.ro
Despărțire în plin campionat.
14:40
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă când a aflat ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului România - Ungaria Sport.ro
Absența Biancăi Bazaliu (28 de ani) din lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin a stârnit numeroase discuții înaintea turneului final din Germania și Olanda.
14:40
”Sunt șanse să ajungă Stanciu în Giulești?” Rapid a dat răspunsul Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află la Genoa de la începutul actualei stagiuni.
Acum 12 ore
14:00
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei astăzi! Sport.ro
Internaționalul român a fost titular la Gaziantep FK.
13:50
Lionel Messi l-a descris într-un singur cuvânt pe Pep Guardiola Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a colaborat cu Pep Guardiola (54 de ani) la FC Barcelona.
13:50
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB înaintea meciului cu Feyenoord Sport.ro
Forma slabă a lui FCSB a fost comentată în presa din Olanda, cu o săptămâna înaintea duelului dintre campioana României și Feyenoord, în Europa League.
13:30
Răzvan Raț speră la un singur lucru după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Să nu se întâmple asta!” Sport.ro
Rapid e pe prima poziție cu 38 de puncte în clasament.
13:20
Colegul lui Drăgușin pleacă în Italia! Atacantul și internaționalul român nu au apucat încă să joace împreună Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:20
Albion Rrahmani, decisiv! Cum a înscris golul calificării în Cupă pentru Sparta Praga Sport.ro
Fostul atacant rapidist a marcat din nou în Cehia.
13:20
Conor McGregor scapă de acuzații: plângerea pentru agresiune sexuală a fost retrasă Sport.ro
O plângere depusă de o americancă pentru agresiune sexuală împotriva starului MMA Conor McGregor a fost retrasă săptămâna aceasta Avocaţii reclamantei au depus, marţi, o cerere de retragere a plângerii în faţa unui tribunal din Florida.Conor McGregor scapă de acuzații: plângerea pentru agresiune sexuală a fost retrasăMcGregor (37 ani) a negat orice comportament necorespunzător în marja unui meci din finala NBA a echipei Miami Heat din iunie 2023 faţă de această femeie în vârstă de 49 de ani, prezentată în plângerea iniţială ca fiind o persoană cu funcţie de conducere pe Wall Street. Parchetul a refuzat deja să-l urmărească penal pe McGregor în acest caz.McGregor fusese condamnat în noiembrie 2024 într-un proces civil în Irlanda într-un caz de viol, pierzând apelul la sfârşitul lunii iulie şi fiind condamnat să plătească 250.000 de dolari reclamantei.Marea vedetă a MMA, „The Notorious”, care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei controale antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a organizaţiei UFC în octombrie.Suspendarea, antedatată în septembrie 2024, luna în care a ratat ultimul test, i-ar permite să lupte începând cu 20 martie 2026, ceea ce i-ar da libertatea de a participa la gala de lupte din 14 iunie, prevăzută la Casa Albă pentru a 80-a aniversare a preşedintelui Donald Trump.Figură a mişcării anti-imigranţi din Irlanda şi-a retras, de asemenea, în septembrie candidatura la alegerile prezidenţiale din ţara sa.news.ro
12:50
Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a ”câinilor”! Sport.ro
Atacantul adus din Bundesliga a fost folosit în sfârșit de Zeljko Kopic.
12:30
Florian Wirtz l-a cucerit pe Arne Slot și fără gol marcat la Liverpool: ”Asta cred despre el” Sport.ro
Miercuri seară, Liverpool a remizat cu Sunderland, scor 1-1, în etapa #14 din Premier League.
12:20
Wow! Sorina Grozav este golghetera Campionatului Mondial, pe locul 2 este o altă handbalistă din Liga Florilor Sport.ro
România a pierdut în fața Ungariei, dar Grozav a făcut din nou un meci foarte bun.
12:20
Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: "Suntem în discuții avansate" Sport.ro
Dan Nistor (37 de ani) și Alexandru Chipciu (36 de ani), veteranii Universității Cluj, sunt așteptați să își prelungească înțelegerile cu formația din Ardeal.
12:00
13 milioane de euro pentru Dennis Man! Românul nu prinde top 10 la PSV Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) are un start bun la PSV Eindhoven, echipă care l-a achiziționat în această vară, de la Parma, pentru 8,5 milioane de euro.
12:00
Ce se petrece cu fotbalistul lui Chivu de 20.000.000€, împrumutat în Ligue 1: ”Se va întoarce dacă se întâmplă asta” Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) e antrenor la Inter de la începutul lunii iunie 2025.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.