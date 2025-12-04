Horațiu Moldovan schimbă echipa în iarnă! Anunțul venit din Spania

13:20

O plângere depusă de o americancă pentru agresiune sexuală împotriva starului MMA Conor McGregor a fost retrasă săptămâna aceasta Avocaţii reclamantei au depus, marţi, o cerere de retragere a plângerii în faţa unui tribunal din Florida.Conor McGregor scapă de acuzații: plângerea pentru agresiune sexuală a fost retrasăMcGregor (37 ani) a negat orice comportament necorespunzător în marja unui meci din finala NBA a echipei Miami Heat din iunie 2023 faţă de această femeie în vârstă de 49 de ani, prezentată în plângerea iniţială ca fiind o persoană cu funcţie de conducere pe Wall Street. Parchetul a refuzat deja să-l urmărească penal pe McGregor în acest caz.McGregor fusese condamnat în noiembrie 2024 într-un proces civil în Irlanda într-un caz de viol, pierzând apelul la sfârşitul lunii iulie şi fiind condamnat să plătească 250.000 de dolari reclamantei.Marea vedetă a MMA, „The Notorious”, care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat 18 luni pentru că a ratat trei controale antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a organizaţiei UFC în octombrie.Suspendarea, antedatată în septembrie 2024, luna în care a ratat ultimul test, i-ar permite să lupte începând cu 20 martie 2026, ceea ce i-ar da libertatea de a participa la gala de lupte din 14 iunie, prevăzută la Casa Albă pentru a 80-a aniversare a preşedintelui Donald Trump.Figură a mişcării anti-imigranţi din Irlanda şi-a retras, de asemenea, în septembrie candidatura la alegerile prezidenţiale din ţara sa.news.ro