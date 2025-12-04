Macron a cerut Chinei sprijin pentru Ucraina şi relaţii comerciale and #8222;echilibrate and #8221;
Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au discutat despre Ucraina, relaţiile comerciale şi extinderea cooperării economice în timpul vizitei oficiale a liderului de la Paris în China, pe fondul tensiunilor dintre Beijing şi Uniunea Europeană privind comerţul, potrivit CNBC.
Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicţie aeriană şi au zburat spre traiectoria de zbor a avionului preşedintelui Volodimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Deputatul USR Diana Stoica a reacţionat, joi, la cererea PSD ca premierul Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova, afirmând că aceasta nu a greşit, a respectat legea şi nu poate fi trasă la răspundere pentru situaţii despre care nu a fost informată.
Studiu Distribuţie Oltenia: ESG este încă and #8222;marele necunoscut and #8221; în ţara noastră # Bursa
Un procent de 68% dintre români afirmă că sunt familiari cu ideea de sustenabilitate, dar doar un sfert o folosesc constant în deciziile de zi cu zi, iar 16% dintre respondenţi ştiu ce înseamnă ESG, în timp ce informarea despre energie şi mediu este în creştere şi 1 din 2 români descoperă informaţii noi din presa online, conform datelor studiului naţional Distribuţie Oltenia. De asemenea, 1 din 3 români discută rar sau deloc despre sustenabilitate, iar 10% declară că nu se informează deloc pe acest subiect.
Suspectul care a plasat bombe artizanale înaintea asaltului din 6 ianuarie a fost arestat în SUA # Bursa
Autorităţile americane au reţinut un bărbat suspectat că ar fi amplasat două bombe artizanale la Washington în noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2021, cu câteva ore înainte ca susţinătorii preşedintelui Donald Trump să ia cu asalt Capitoliul Statelor Unite, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Guvernul SUA a anunţat joi că suspendă o parte din sancţiunile impuse companiei Lukoil, pentru a permite staţiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcţioneze, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Reprezentanţi ai Guvernului României au participat, joi, la Viena, la o întâlnire cu membrii and #8222;Romanian Business and Innovation Platform Austria and #8221;, într-un dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România şi Austria, potrivit mass-media.
Germania a trimis cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 150 de militari în oraşul polonez Malbork pentru a ajuta la securizarea spaţiului aerian al ţării, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Decizia Berlinului vine ca răspuns la incursiunile din septembrie ale dronelor ruseşti în Polonia.
Compania maghiară MOL şi-a exprimat interesul faţă de preluarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancţiuni americane, au declarat trei surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Astfel, MOL intră în competiţie cu mari jucători globali precum Exxon Mobil, Chevron şi investitori din Orientul Mijlociu.
Armata poloneză se va alătura grupului cu acces la comunicaţiile militare prin satelit ale SUA # Bursa
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul american la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicaţii prin satelit de bandă largă Wideband Global SATCOM (WGS), administrat de SUA, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
Un test al unei rachete balistice intercontinentale ruse de tip RS-28 Sarmat - considerată la Moscova vârful tehnologic al descurajării nucleare - a eşuat spectaculos vinerea trecută, racheta prăbuşindu-se la scurt timp după lansare, informează presa internatională.
Fitch Ratings a confirmat rating-ul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania la and #8221;BBB- and #8221;, precum şi rating-ul de viabilitate a băncii la and #8221;bbb- and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Au fost desemnaţi laureaţii celei de-a XII-a ediţii a Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu # Bursa
Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu 2025, desfăşurată pe 3 decembrie în Bucureşti, a adus în prim-plan excelenţa culturală românească, într-o ediţie comemorativă, dedicată fondatorul Fundaţiei Alexandrion, Dr. Nawaf Salameh, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Evenimentul a marcat un moment esenţial în parcursul fundatiei: redenumirea în Fundaţia Nawaf Salameh, în semn de preţuire pentru memoria fondatorului său, Dr. Nawaf Salameh, iniţiatorul Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu şi al multor proiecte culturale şi filantropice. Fundaţia şi familia Salameh vor continua toate proiectele cu impact puternic asupra comunitaţii, iniţiate de Dr. Salameh şi va derula proiecte noi. Fundaţia Nawaf Salameh face parte din Nawaf Salameh Family Office.
Miniştrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru maşinile mai vechi de zece ani # Bursa
Miniştrii Transporturilor din Uniunea Europeană au respins joi propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecţii tehnice anuale obligatorii pentru autoturismele şi camionetele mai vechi de zece ani, relatează AFP.
La Tallinn, Estonia, a fost anunţat oficial că European Robotics Week (ERW), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării roboticii pentru publicul larg, va avea loc anul viitor în capitala ţării noastre, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Ediţia din 2026 va transforma Bucureştiul într-un veritabil hub european al tehnologiei, aducând roboţi, experţi, cercetători, companii şi mii de vizitatori mai aproape de inovaţiile care modelează viitorul.
Ucraina a acuzat Rusia că trimite copii and #8222;răpiţi and #8221; în lagăre de reeducare din Coreea de Nord # Bursa
Autorităţile de la Kiev acuză Moscova că deportă copii ucraineni din teritoriile ocupate şi îi trimite în lagăre de and #8222;reeducare and #8221; aflate inclusiv în Coreea de Nord, unde aceştia ar fi supuşi unui proces forţat de and #8222;rusificare and #8221; şi and #8222;militarizare and #8221;, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces împotriva Pentagonului, acuzând instituţia că impune reguli care încalcă libertatea presei garantată de Constituţia SUA. Cotidianul contestă un set de măsuri prin care Departamentul Apărării - redenumit recent and #8222;Ministerul Războiului and #8221; de administraţia Trump - a consolidat sever controlul asupra activităţii jurnaliştilor acreditaţi, potrivit mass-media.
Rafinăria Petrobrazi nu şi-a întrerupt activitatea şi nu există riscul opririi acesteia din cauza problemelor de alimentare cu apă, au transmis joi autorităţile prahovene, după o şedinţă cu instituţiile implicate în gestionarea crizei care afectează peste 107.000 de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
O descoperire remarcabilă din perioada creştinismului timpuriu a fost făcută recent în districtul and #304;znik (fostul Niceea), din provincia Bursa, în regiunea sudică a Mării Marmara, Turcia, conform unui comunicat de presă din partea TGA, de unde urmează să relatăm. În necropola Hisardere a fost găsită o cameră funerară unică, decorată cu o frescă reprezentându-l pe and #8222;Iisus Bunul Păstor and #8221;. Descoperirea a fost lansată oficial la nivel internaţional în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea în Turcia.
Reţelele de distribuţie gaze naturale ale Delgaz Grid sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului şi parţial pentru hidrogen # Bursa
Reţelele de distribuţie gaze naturale ale Delgaz Grid, de peste 26.000 km, sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului, iar cele de polietilenă, reprezentând 70% din lungimea reţelei, sunt în mare parte pregătite pentru utilizarea hidrogenului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Compania are în derulare trei proiecte în domeniul gazelor verzi (biometan şi hidrogen), ca soluţii viabile pentru tranziţia energetică a ţării noastre, alături de energia electrică verde şi de gazele naturale.
Schneider Electric a prezentat EcoStruxure Foresight Operation, o nouă soluţie pentru spaţiul construit # Bursa
Schneider Electric a prezentat EcoStruxure Foresight Operation, marcând un salt transformator pentru mediul construit, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pentru prima dată, sistemele de management al clădirii sunt unificate într-o singură platformă bazată pe inteligenţă artificială, oferind clienţilor un nivel fără precedent de control, vizibilitate şi perspectivă predictivă.
Allianz-Ţiriac Asigurări a încheiat vânzarea celor două foste sedii centrale din Bucureşti către Praktiker Real Estate şi Primavera Development # Bursa
Allianz-Ţiriac Asigurări, unul dintre liderii pieţei locale de asigurări, a încheiat cu succes procesul de vânzare a celor două foste sedii centrale situate în zona Pieţei Victoriei din Bucureşti, în urma unor tranzacţii intermediate de compania de consultanţă imobiliară Cushman and Wakefield Echinox, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Senatorul PSD Daniel Zamfir, membru al Comisiei Economice din Senat, susţine că premierul Ilie Bolojan trebuie să o demită and #8222;urgent and #8221; pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că a pierdut orice autoritate în gestionarea crizei apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, transmite News.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Parlamentarul afirmă că nu mai solicită demisia acesteia, ci consideră că demiterea a devenit responsabilitatea şefului Guvernului.
Preşedintele rus Vladimir Putin este responsabil pentru atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion Serghei Skripal, comis în 2018 la Salisbury, concluzionează o anchetă publică din Marea Britanie, citată de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Raportul descrie operaţiunea drept o demonstraţie and #8222;nesăbuită and #8221; de putere, care a dus la moartea unei persoane nevinovate.
Zborurile ruseşti RSD369 şi RSD221, care au plecat joi din Moscova către New Delhi, transportându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin şi delegaţia sa, au devenit cele mai urmărite curse aeriene din lume pe platforma Flightradar24, ce monitorizează în timp real traficul aerian global, relatează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Fenomenul climatic La Ni and #241;a, cunoscut pentru efectul său de răcire la nivel global, ar putea reveni într-o formă slabă în perioada decembrie-februarie, însă acest lucru nu va împiedica numeroase regiuni ale lumii să înregistreze temperaturi ridicate, a anunţat joi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), citată de AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Piaţa comerţului electronic din Moldova şi-a continuat expansiunea în 2025, în pofida tendinţelor globale de stabilizare şi creştere matură, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. În timp ce retailul online global este estimat să încetinească la o creştere medie de o singură cifră până în 2026 (ECDB), Moldova a înregistrat o expansiune anuală cu două cifre, o creştere accelerată numărului de magazine online şi o scădere notabilă a dependenţei de cash-on-delivery, semnalând o schimbare structurală către o economie digitală mai modernă şi competitivă.
Între decembrie 2022 şi mai 2025, motoarele proactive de risc şi sistemele de monitorizare ale Binance au prevenit pierderi potenţiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Fostul ministru de externe al Italiei şi fostul şef al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), Federica Mogherini, şi-a anunţat demisia din funcţia de rector al Colegiului Europei şi director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, la doar câteva zile după percheziţiile efectuate de poliţia belgiană într-o anchetă privind suspiciuni de fraudă, relatează POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de Lia Savonea, a anunţat convocarea unei şedinţe a Secţiilor Unite pentru vineri, 5 decembrie, la ora 12:00, pentru a decide dacă va sesiza Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, adoptat de Guvern prin angajarea răspunderii.
Analiză Storia: În noiembrie 2025, interesul pentru apartamentele vechi de vânzare a fost de peste două ori mai mare decât pentru cele noi # Bursa
Preţurile apartamentelor din marile oraşe, cumulate pentru locuinţele noi şi vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform unui comunicat de presă din partea Storia, de unde urmează să relatăm. Cluj- Napoca rămâne cel mai scump oraş din ţară, cu un preţ mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de Bucureşti (2.264 euro/mp) şi Braşov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile oraşe sunt Iaşi (1.735 euro/mp) şi Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanţa se remarcă drept singurul oraş unde preţurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% faţă de anul trecut.
Reprezentanţii Guvernului s-au întrevăzut cu membrii and #8221;Romanian Business and Innovation Platform Austria and #8221; # Bursa
Reprezentanţi ai Guvernului României au participat, la Viena, la o întâlnire cu membrii and #8221;Romanian Business and Innovation Platform Austria and #8221;, în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România şi Republica Austria, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
OferteBancare.ro: FED schimbă direcţia politicii monetare şi economia globală încetineşte, dar nu intră în recesiune # Bursa
Decizia recentă a Rezervei Federale americane (FED) marchează un moment de inflexiune pentru pieţele financiare globale, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. După 2 ani de înăsprire monetară accelerată, FED opreşte procesul de retragere a lichidităţii, semnalând că presiunea maximă asupra economiei globale a fost atinsă. Această schimbare de ton nu anunţă încă revenirea la politica banilor ieftini, dar indică începutul unei perioade de stabilizare la nivel internaţional.
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat, la Sibiu, Centrul de Cercetare şi Dezvoltare a Tehnologiilor de Lucru sub Tensiune şi Intervenţie Rapidă în SEN, ultima componentă a unei ample investiţii iniţiate în 2017 şi derulată în două etape, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Astfel, cea de-a doua etapă completează dezvoltarea Centrului de Excelenţă and #8222;Stelian Alexandru Gal and #8221; de la Sibiu care include atât Poligonul de Lucru sub Tensiune, finalizat în 2021, cât şi noua infrastructură dedicată cercetării, testării şi instruirii. Este singura facilitate de acest tip din ţară şi devine un spaţiu de pregătire pentru specialiştii din întreg Sistemul Electroenergetic Naţional.
Noile reglementări privind creşterea impozitelor pe locuinţe şi vehicule în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare şi impozitare a proprietăţilor şi autoturismelor, potrivit lui Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel Mărgărit şi Asociaţii.
Greenvolt Next, parte a Greenvolt Group, companie specializată în soluţii de energie regenerabilă pentru sectorul comercial şi industrial, a finalizat dezvoltarea unei centrale fotovoltaice de 4 MW pentru Sanofi, una dintre companiile biofarmaceutice globale de top, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Aproape un miliard de euro vor putea ajunge la copiii şi părinţii din medii defavorizate pentru programe de sănătate şi educaţie # Bursa
Anual, mai puţin de 10% dintre firme direcţionează 20% din impozitul pe profit către organizaţii neguvernamentale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Dacă toate companiile ar folosi acest mecanism, suma totală ar depăşi 900 de milioane de euro, fonduri care pot finanţa programe ale ONG- urilor, în domenii esenţiale precum sănătatea sau educaţia.
NAI Romania: Criza apei din Prahova şi Dâmboviţa provoacă pierderi de peste 3 milioane de euro pe zi # Bursa
Pierderile economice generate de criza apei din Prahova şi Dâmboviţa depăşesc 3 milioane de euro pe zi, în principal din oprirea parţială a centralei electrice Brazi şi din perturbarea activităţilor economice locale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Situaţia are loc în condiţiile în care aproximativ 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă şi menajeră, ca urmare a golirii barajului Paltinu şi a unor lucrări urgente la reţeaua de alimentare, arată o analiză realizată de Appraisal and Valuation SA, compania deţinătoare a brandului NAI Romania and Moldova şi emitent listat pe BVB (simbol: APP).
Vastint Romania, parte a Grupului VASTINT, companie internaţională cu peste 36 de ani de experienţă în domeniul imobiliar, anunţă deschiderea cafenelei urbane Saint Roastery Botanica în Business Garden Bucharest, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Societatea civilă le-a cerut candidaţilor la Primăria Capitalei asumarea a nouă priorităţi esenţiale pentru un Bucureşti cu un mediu sănătos # Bursa
În contextul alegerilor locale din 7 decembrie, Fundaţia Comunitară Bucureşti, alături de 54 de organizaţii neguvernamentale, grupuri civice şi experţi reuniţi în comunitatea Platformei de mediu pentru Bucureşti, au solicitat principalilor cinci candidaţi la funcţia de Primar General să îşi asume public Pactul de mediu pentru un oraş bun de trăit, un angajament clar, construit de societatea civilă, care include nouă priorităţi obligatorii pentru orice administraţie locală responsabilă, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
O clădire istorică, considerată una dintre bijuteriile arhitectonice ale Galaţiului, a fost reabilitată în cadrul unui amplu proiect derulat de Consiliul Judeţean Galaţi cu fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproape 6 milioane de lei.
eToro: Companiile americane le depăşesc pe cele europene la creşterea profiturilor şi veniturilor # Bursa
Companiile americane le depăşesc pe cele europene la creşterea profiturilor şi veniturilor, potrivit comentariului analistului eToro, Bogdan Maioreanu, de la care relatăm cele ce urmează.
Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primele poziţii în preferinţele electorale pentru Primăria Capitalei, însă ordinea diferă în funcţie de prezenţa la urne, relevă un sondaj INSCOP. Dacă în opţiunea generală Băluţă se situează pe primul loc, Ciprian Ciucu devine favorit în rândul celor care declară cert că vor vota la scrutinul din 7 decembrie.
Cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, a declarat joi, la Viena, în cadrul conferinţei de presă comune cu premierul României, Ilie Bolojan, că România reprezintă un partener de încredere, relaţiile bilaterale având baze istorice, politice şi economice solide. El a subliniat şi rolul important al comunităţii de români din Austria în economia şi viaţa socială a ţării.
Asociaţia Română de Relaţii Publice (ARRP) a organizat la Palatul Parlamentului, dezbaterea and #8222;Cum construim încrederea în era dezinformării? and #8221;, eveniment care a reunit reprezentanţi ai unor instituţii-cheie, ai mediului academic, mass-media şi ai sectorului de business, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Evenimentul a marcat 30 de ani de activitate ARRP şi a pus în prim-plan una dintre cele mai urgente provocări ale prezentului: impactul pe care fake news-ul îl are asupra economiei, companiilor şi angajaţilor din ţara noastră.
Liderul USR, Dominic Fritz, acuză PSD că foloseşte and #8222;cinic and #8221; şi and #8222;tupeist and #8221; situaţia generată de criza apei potabile din două judeţe, afirmând că instituţiile locale responsabile ar fi fost conduse de persoane numite pe criterii politice, and #8222;pile şi amante and #8221;, care au neglijat infrastructura. Fritz susţine că partidul său nu renunţă la lupta politică şi o apără pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, aflată în centrul atacurilor PSD.
Scăderea preţurilor la cacao a accelerat la -45% de la debutul anului, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.. Scăderea preţurilor a început în ianuarie.
Asigurătorii din ţara noastră au achitat în primul semestru al acestui an pentru companiile şi locuinţele afectate de incendii şi calamităţi naturale despăgubiri în valoare de 300 milioane lei, în creştere cu circa 63% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
eMAG a aniversat 24 de ani de servicii şi instrumente care au îmbunătăţit viaţa de zi cu zi a oamenilor şi au schimbat modul în care aceştia fac cumpărături, dar şi 14 ani de la momentul în care platforma a fost deschisă antreprenorilor din ţara noastră, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Astăzi, unul din doi oameni care comandă online în ţara noastră, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, iar platforma a devenit un accelerator digital pentru antreprenoriatul local, exporturile sellerilor români atingând aproximativ 2 miliarde de lei de la deschiderea Marketplace în Bulgaria şi Ungaria până în prezent.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Viena, în contextul anunţului Opoziţiei privind depunerea unei moţiuni de cenzură, că procedura parlamentară îşi va urma cursul, iar votul din Legislativ va arăta nivelul real de susţinere de care beneficiază Guvernul.
