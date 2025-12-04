Macron a cerut Chinei sprijin pentru Ucraina şi relaţii comerciale and #8222;echilibrate and #8221;

14:50

eMAG a aniversat 24 de ani de servicii şi instrumente care au îmbunătăţit viaţa de zi cu zi a oamenilor şi au schimbat modul în care aceştia fac cumpărături, dar şi 14 ani de la momentul în care platforma a fost deschisă antreprenorilor din ţara noastră, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Astăzi, unul din doi oameni care comandă online în ţara noastră, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, iar platforma a devenit un accelerator digital pentru antreprenoriatul local, exporturile sellerilor români atingând aproximativ 2 miliarde de lei de la deschiderea Marketplace în Bulgaria şi Ungaria până în prezent.