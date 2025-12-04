Mihai Stoica a răbufnit la adresa jucătorilor după UTA – FCSB 3-0: ”Vor juca la echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Avicola!”
Fanatik, 4 decembrie 2025 22:50
Înfrângerea categorică din meciul UTA - FCSB 3-0, din Cupa României Betano, l-a înfuriat pe Mihai Stoica. Oficialul ”roș-albaștrilor” nu s-a ferit să-i amenințe pe jucători.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
22:50
Mihai Stoica a răbufnit la adresa jucătorilor după UTA – FCSB 3-0: ”Vor juca la echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Avicola!” # Fanatik
Înfrângerea categorică din meciul UTA - FCSB 3-0, din Cupa României Betano, l-a înfuriat pe Mihai Stoica. Oficialul ”roș-albaștrilor” nu s-a ferit să-i amenințe pe jucători.
Acum o oră
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 decembrie 2025. Câștig de 465 lei cu două meciuri de fotbal # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 465 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Ligue 1
22:30
Monday Etim a reușit golul doi al Universității Craiova în meciul cu Petrolul într-un moment deosebit din viața sa. Câte reușite are în Cupa României Betano atacantul Științei.
22:20
Tragere la sorți pentru CM 2026: Grupe, program meciuri și cu cine poate juca România la Mondiale # Fanatik
Tragerea la sorți pentru CM 2026 din SUA, Mexic și Canada. Află grupele, programul meciurilor, formatul competiției și unde ar putea ajunge România. Detalii complete și actualizate.
Acum 2 ore
22:10
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele # Fanatik
Toate calculele înainte de ultima etapă din grupele Cupei României Betano. Cum se califică FCSB, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR în sferturile de finală.
21:50
Coşmarul trăit de Dănciulescu după transferul de la Steaua la Dinamo: “A fost înjurat 6 luni! Voia să plece” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a avut o perioadă grea după transferul de la Steaua la Dinamo. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să se împace Danciu cu galeria "câinilor".
21:30
Spaniolii anunță plecarea lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo. Unde va ajunge internaționalul român # Fanatik
Horațiu Moldovan nu mai suportă postura de rezervă la Real Oviedo și vrea să plece. Unde ar putea ajunge internaționalul român în perioada de mercato.
Acum 4 ore
21:10
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească” # Fanatik
Bogdan Chițescu, directorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, a reacționat după ce ministrul Diana Buzoianu a cerut desființarea societății sale. Iată ce a declarat pentru FANATIK
20:50
Louis Munteanu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj după 2-2 cu Metaloglobus: „Nu știu dacă voi mai fi aici!”. Atac la conducerea clubului # Fanatik
Pleacă Louis Munteanu de la CFR Cluj!? Anunțul făcut de atacantul lui Daniel Pancu după remiza cu Metaloglobus din Cupa României Betano. „Eu știu că în vară am avut oferte”.
20:40
Luptă încinsă în Europa pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce alte echipe îl mai vor, în afară de Lyon și Nantes # Fanatik
Mai multe echipe din Europa s-au înscris recent în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu! Despre cine este vorba
20:20
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil! # Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de doi dintre jucătorii Rapidului. Fostul antrenor din Giulești i-a făcut praf după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, în Cupa României
20:00
Profețiile lui Mitică, vineri, 5 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor pune pe tapet cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de vineri, 5 decembrie, ora 13:30.
19:40
Andres Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa, a făcut un anunț important cu privire la o modificare majoră care s-ar putea produce la clubul patronat de Dan Șucu.
19:20
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist # Fanatik
Ianis Hagi nu s-a uitat deloc la bani când a venit vorba de fiul său. Drept urmare, celebrul fotbalist a scos din buzunar o sumă uriașă chiar și pentru cărucior.
Acum 6 ore
19:00
Dezastrul roș-albaștrilor de la UTA – FCSB 3-0 a ajuns și-n presa din Olanda! Verdictul batavilor înainte de meciul din Europa League # Fanatik
Reacția presei din Olanda după umilința suferită de FCSB la Arad. Probleme mari pentru campioana României înainte de duelul cu Feyenoord din Europa League.
18:40
Giovanni Show, vineri, 5 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali înainte de derby-ul FCSB – Dinamo # Fanatik
Vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
18:30
Victor Angelescu a vorbit cu Costel Gâlcă și nu s-a ferit după eșecul Rapidului din Cupă: “Ne așteptam la altceva de la unii jucători” # Fanatik
Victor Angelescu și Constantin Gâlcă au purtat o discuție după FC Argeș – Rapid 2-1. În ce stare se afla antrenorul alb-vișiniilor și ce rezultat trebuie să obțină echipa în partida cu FC Botoșani.
18:10
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a adus notorietatea politică # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București în 2025, este fost ministru al Transporturilor, funcția care a născut numeroase controverse în jurul său
18:00
Schimb dur de replici între Bianca Bazaliu și Ovidiu Mihăilă după gestul handbalistei: „Da, sunt supărată” / „Frustrările astea trebuie temperate” # Fanatik
„Da, sunt supărată că nu sunt acolo”. Tensiuni la echipa națională de handbal feminin a României. Schimb de replici de la distanță între Ovidiu Mihăilă și Bianca Bazaliu.
17:40
17:40
Daniel Oprița pleacă de la Steaua! Revenirea în SuperLiga poate fi blocată de 50.000 de euro: „E impedimentul principal”. Exclusiv # Fanatik
Interes din partea unei echipe din Superliga pentru Daniel Oprița. Antrenorul celor de la Steaua ar putea părăsi echipa din liga a doua după 6 ani. „Există într-adevăr discuții”
17:40
(P) Golgeterii Cupei Mondiale. Cine sunt marcatorii care au rămas în istoria turneelor finale # Fanatik
Cupa Mondială 2026 promite un spectacol desăvârșit, cu 48 de echipe la start în premieră și un total de 104 meciuri programate între 11 iunie și 19 iulie. Pentru prima dată în istorie turneul final […]
17:20
David Kiki va părăsi curând România. Ce se întâmplă cu fundașul lateral de la FCSB după ce a evoluat în partida cu UTA, de la Arad, din grupele Cupei României.
Acum 8 ore
17:10
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor? # Fanatik
FANATIK a descoperit informații surprinzătoare despre firma Monicăi Hunyadi, supranumită de presă „coafeza” de la ESZ Prahova. Datele oficiale surprind prin cifrele lor și ridică semne de întrebare.
16:50
Dan Nistor, accidentare incredibilă la U Cluj! Era pregătit să intre pe teren, dar a fost scos din circuit de un coleg! Exclusiv # Fanatik
Ghinion teribil pentru Dan Nistor înaintea ultimului meci din campionat, cu Universitatea Craiova. Veteranul lui U Cluj a suferit o accidentare incredibilă, pe care i-a provocat-o chiar un coleg
16:20
România, pe lista statelor care ar putea interzice rețelele sociale la copiii sub 16 ani. Ce riscă Facebook, TikTok sau Instagram dacă nu se conformează # Fanatik
Țările care interzic accesul adolescenților sub 16 ani pe rețelele sociale se confruntă cu riscuri majore: marile platforme precum Facebook, TikTok și Instagram ar putea decide să se retragă de pe piață.
16:10
Andrei Vochin a taxat-o pe FCSB și pe celelalte cluburi care se vaită de noul format al Cupei României Betano. Cum a contrazis-o editorialistul Fanatik pe campioana României, după 0-3 la Arad
15:50
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață # Fanatik
FCSB se pregătește de derby-ul cu Dinamo, din SuperLiga, meci care vine după eșecul usturător din grupele Cupei României, 0-3, din deplasare, de la UTA Arad.
15:40
Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură # Fanatik
Dan Șucu vrea să dea lovitura cu o super afacere și fiul său este la rândul lui implicat. În ce investește celebrul om de afaceri de această dată și ce planuri are?
Acum 12 ore
15:00
Lista celor 14 noi stații de metrou din București. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere: pe unde va trece Magistrala 4 # Fanatik
Încep lucrările la noua magistrală de metrou care ar putea fluidiza total traficul în București. Vor fi 14 stații noi în Capitală. Ce spune primarul Sectorului 4 Daniel Băluță despre proiectul gigant.
14:50
Victoria pe care Real Madrid a obținut-o contra celor de la Athletic Bilbao, 3-0, în deplasare, este plătită scump de trupa lui Xabi Alonso, care a primit vestea proastă după meci.
14:30
Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație” # Fanatik
Marius Șumudică a criticat dur doi jucători de la Rapid, pe care i-a catalogat drept „cauze pierdute”. Tehnicianul a afirmat că aceștia nu se compară cu un star de la FCSB.
14:20
Câte bilete s-au vândut, cu două zile înainte de FCSB – Dinamo: „Foarte multă lume nu vine din cauza timpului” # Fanatik
Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit câte bilete s-au vândut la derby-ul FCSB - Dinamo, din etapa a 19-a. Anunțul este unul cu totul și cu totul neașteptat
14:00
Gol de senzație marcat de Sorescu în Turcia! Șutul de la mare distanță l-a lăsat fără șanse pe portar. Video # Fanatik
Internaționalul român al celor de la Gaziantep, Deian Sorescu, a reușit un gol de excepție pentru echipa sa într-un meci din Cupa Turciei, contra celor de la Yalova.
13:40
Șumudică a explicat cum Bogdan Andone l-a bătut pe Gâlcă în Argeș – Rapid 2-1: “A fost băiat deștept” # Fanatik
Marius Șumudică susține că FC Argeș a câștigat partida cu Rapid, din Cupa României, în primul rând din punct de vedere tactic. De ce crede fostul antrenor al giuleștenilor că Bogdan Andone “a fost băiat deștept”.
13:30
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv # Fanatik
Doi dintre veteranii SuperLigii, Alexandru Chipciu și Dan Nistor, sunt în discuții pentru a juca în sezonul viitor în SuperLiga, a anunțat președintele echipei.
13:20
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Fanatik
Donația include un kit complet – dronă de intervenție aeriană, cu AI și termoviziune, pentru fiecare serviciu public județean și local al Salvamont România.Salvamont România folosește deja peste 150 de drone aeriene și acvatice implementate cu sprijinul Vodafone și Fundația Vodafone. Dronele au fost utilizate în peste 300 de intervenții doar în acest an.
13:10
Sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Luptă strânsă între doi candidați cu trei zile înainte de alegeri # Fanatik
Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP arată că bătălia pentru Primăria Capitalei se menține strânsă. Cine sunt candidații aflați în topul preferințelor
12:50
Gigi Mustață a intrat în direct după 0-3 la Arad și i-a amenințat pe jucătorii FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Ar trebui să-și dea viața pe teren” # Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a celor de la FCSB, a transmis un avertisment jucătorilor înainte de derby-ul cu Dinamo. Campioana a suferit un eșec dur în Cupa României, 0-3 la Arad cu UTA.
12:40
Nicolae Stanciu, la Rapid?! Victor Angelescu a anunțat ce sosiri și plecări au loc în iarnă: „Ni-l dorim” # Fanatik
Perioada de mercato din iarnă este din ce în ce mai aproape, iar cei de la Rapid se gândesc și la veniri, și la plecări, spune acționarul echipei, Victor Angelescu.
12:20
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca” # Fanatik
Dennis Politic (25 de ani) are zilele numărate la FCSB. Sunt deja tot mai multe semne că mijlocașul adus de la Dinamo va pleca de la echipa lui Gigi Becali
12:00
„Eu sunt prostul proștilor?”. Octavian Popescu, desființat în direct după atitudinea de la UTA – FCSB 3-0: „Uită-te la Chiricheș, care în iarnă reziliază” # Fanatik
FCSB a pierdut clar contra celor de la UTA, 0-3, în grupele Cupei României, meci la care Octavian Popescu a fost trimis din primul minut, alături de mai mulți tineri de la echipa secundă.
11:50
Război total la Arad! Adevăratul motiv pentru care galeria UTA-ei a boicotat meciul cu FCSB: „Au avut probleme cu identitatea lor”. Exclusiv # Fanatik
UTA s-a impus în fața celor de la FCSB, 3-0, în grupele Cupei României, meci care a fost disputat fără ca galeria formației gazdă să fie prezentă pe stadion.
11:50
Clinica stomatologică unde a murit fetița anesteziată a dat în judecată un pacient. Ce sumă a solicitat în instanță # Fanatik
Crystal Dental Clinic, clinica stomatologică unde a decedat fetița de 2 ani, după o anestezie, a chemat în instanță un pacient care a apelat la serviciile sale.
11:30
Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv # Fanatik
FCSB a sacrificat meciul de Cupa României cu UTA, pe care l-a pierdut cu 0-3. Toate energiile campioanei sunt îndreptate spre derby-ul cu Dinamo. Primul „11” pe care roș-albaștrii îl vor utiliza în „Eternul Derby”
11:20
Conducătorii celor de la UTA Arad jubilează după 3-0 cu FCSB: „Victoria rămâne în palmares!”. De ce a avut emoții Alexandru Meszar # Fanatik
Alexandru Meszar are vești extraordinare pentru fotbaliștii de la UTA, care au bătut-o cu 3-0 pe FCSB. Arădenii pot încasa prime dacă vor reuși o performanță istorică în Cupa României
11:00
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video # Fanatik
Constantin Budescu a fost comparat cu Gigi Becali după ultima sa apariție în mediul online. Ce a făcut fostul mijlocaș și de unde a plecat asemănarea cu patronul FCSB.
10:50
FIFA, decizie uluitoare înainte de tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026! # Fanatik
FIFA a confirmat oficial un detaliu important cu privire la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, iar decizia forului mondial este una foarte surprinzătoare.
10:40
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo de care se teme: „Puteam să-l iau”. Cine va juca în atac la FCSB # Fanatik
Gigi Becali (67 de ani) a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Latifundiarul din Pipera a numit singurul jucător al rivalei care ar avea loc în primul „11” al campioanei României
10:20
Daniele De Rossi, verdict tranșant după ce Nicolae Stanciu a revenit pe teren la Genoa după două luni # Fanatik
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost titular în meciul Atalanta - Genoa 4-0, din optimile Cupei Italiei. Internaționalul român nu l-a impresionat însă pe antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani)
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.