Aktual24 | Cum e văzută Laura Codruta Kövesi în Bulgaria și Grecia: „Pentru mulți greci, Kövesi reprezintă ceea ce justiția ar putea fi”
PressHub, 4 decembrie 2025 23:20
O amplă analiză publicată în Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa de o jurnalistă din Grecia evidențiază munca depusă de Laura Codruta Kövesi la EPPO în contextul în care Comisia Europeană a lansat oficial selecția de candidați pentru șefia European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Mandatul Laurei Codruța Kövesi la conducerea EPPO expiră pe 31 octombrie 2026 […] Articolul Aktual24 | Cum e văzută Laura Codruta Kövesi în Bulgaria și Grecia: „Pentru mulți greci, Kövesi reprezintă ceea ce justiția ar putea fi” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum 4 ore
21:10
Chitaristul Maxim Belciug va susține sâmbătă, 6 decembrie, în ziua de Sfântul Nicolae, recitalul „Magia unei chitare”, în spațiul intim și elegant de la Teatrul Coquette din București. Cu stilul său unic de a decanta emoția în muzică, artistul, supranumit adesea “cea mai solo chitară solo”, va transforma seara într-o întâlnire de neuitat cu magia […] Articolul Magia în seara de Sfântul Nicolae. Magia unei chitare. Recital Maxim Belciug apare prima dată în PRESShub.
20:40
Un bărbat cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, arestat după ce a încălcat de şapte ori un ordin de protecţie # PressHub
Un bărbat din Arad, cunoscut de poliţişti cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, a fost arestat preventiv pentru că în ultima lună a încălcat de şapte ori ordinul de protecţie obţinut de ultima sa concubină, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, bărbatul are […] Articolul Un bărbat cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, arestat după ce a încălcat de şapte ori un ordin de protecţie apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
19:40
Deutsche Welle publică zilele acestea portretele principalilor candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde câștigătorul primește cele mai multe voturi după șeful statului. Primul în serie, candidatul PSD. Daniel Băluță are 48 de ani și a intrat în PSD „datorită mamei” sale, care era membră activă a partidului. E primar al sectorului 4 de 10 […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei | Portret de candidat. Cine este Daniel Băluță? apare prima dată în PRESShub.
19:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, demisionează în urma unei anchete pentru fraudă # PressHub
Federica Mogherini, fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei și director al Academiei Diplomatice a UE, la o zi după ce ea și unul dintre cei mai înalți diplomați europeni, Stefano Sannino, au fost reținuți de poliția belgiană într-o anchetă de corupție. Perchezițiile, desfășurate […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, demisionează în urma unei anchete pentru fraudă apare prima dată în PRESShub.
18:40
Vine sezonul rece și, odată cu el, apar întrebările legate de echiparea corectă a mașinii pentru iarnă. Anvelopele joacă un rol esențial în siguranța pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Însă, dincolo de achiziția corectă, este important și cum întreții aceste anvelope pentru a le prelungi durata de viață. În cele ce urmează, […] Articolul Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor de iarnă apare prima dată în PRESShub.
18:00
Coridorul Marea Neagră – Marea Egee: Grecia, Bulgaria și România își unesc forțele pentru o infrastructură comună # PressHub
Grecia, Bulgaria și România au semnat miercuri seară, la Bruxelles, un memorandum de înțelegere care marchează începutul unui proiect regional cu miză geopolitică majoră: crearea unei platforme comune pentru dezvoltarea coridorului Marea Neagră–Marea Egee. Acordul vizează modernizarea și interconectarea rețelelor de transport – feroviar, rutier și naval – pentru a crește mobilitatea, schimburile comerciale și […] Articolul Coridorul Marea Neagră – Marea Egee: Grecia, Bulgaria și România își unesc forțele pentru o infrastructură comună apare prima dată în PRESShub.
18:00
Marea Britanie acuză Kremlinul: Tentativa de ucidere a lui Serghei Scripal, aprobată de Putin # PressHub
O anchetă publică din Marea Britanie a concluzionat că Vladimir Putin a autorizat asasinarea eșuată a lui Seghei Scripal, la 7 ani după ce acesta a fost otrăvit în Salsbury, Londra, relatează Reuters. Anthony Hughes, un judecător la Curtea Supremă a Regatului Unit susține că există suficiente dovezi că atentatul a fost comandat politic de […] Articolul Marea Britanie acuză Kremlinul: Tentativa de ucidere a lui Serghei Scripal, aprobată de Putin apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
17:50
Diana Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul în care apa să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea # PressHub
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni, informează Agerpres. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi […] Articolul Diana Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul în care apa să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea apare prima dată în PRESShub.
17:10
Selecția are ca numitor recentele vizionări din weekend. Din cele trei spectacole, doar unul este premieră. Despre cele mai vechi scriu pentru că practica programării spectacolelor din teatrele noastre face ca, chiar după ani mulți de zile, să fie văzute de foarte puțină lume. Primele două spectacole, de ex., în luna decembrie nu mai sunt […] Articolul Teatru | Ce mai vedem prin București? apare prima dată în PRESShub.
16:50
Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. # PressHub
Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. Pe 2 decembrie a avut loc Adunarea […] Articolul Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. apare prima dată în PRESShub.
16:40
Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani pentru un prejudiciu de 36 milioane de lei # PressHub
Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual. Pe 4 noiembrie 2022, DNA anunța că l-a trimis în judecată pe primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, […] Articolul Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani pentru un prejudiciu de 36 milioane de lei apare prima dată în PRESShub.
16:10
Putin amenință cu ocuparea completă a Donbasului și regiunilor sudice și estice ale Ucrainei # PressHub
Rusia va prelua controlul asupra Donbasului, precum și asupra regiunilor sudice și estice ale Ucrainei, „într-un fel sau altul”, a avertizat joi președintele Vladimir Putin, într-un interviu acordat postului de televiziune India Today. „Totul se reduce la asta. Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor, fie trupele ucrainene părăsesc aceste teritorii și încetează să mai […] Articolul Putin amenință cu ocuparea completă a Donbasului și regiunilor sudice și estice ale Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
15:50
Aktual24 | Primăria condusă de Daniel Băluță, contract de aproape un milion de euro cu mai multe trusturi de presă. Jurnalistă Public Record: „Procedura de achiziție nu apare pe SEAP” # PressHub
Jurnalista de investigații Bianca Albu (Public Record) atrage atenția asupra faptului că nicio televiziune de știri nu a suflat o vorbă despre investigația legată de averea uriașă a familiei lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ea dezvăluie că, cu doar câteva luni în urmă, primăria condusă de Băluță a acordat contracte de peste […] Articolul Aktual24 | Primăria condusă de Daniel Băluță, contract de aproape un milion de euro cu mai multe trusturi de presă. Jurnalistă Public Record: „Procedura de achiziție nu apare pe SEAP” apare prima dată în PRESShub.
15:10
Un sondaj INSCOP publicat joi de Informat.ro îl plasează pe candidatul PSD, Daniel Băluță, pe primul loc cu 28.2 %, în privința potențialilor alegători. Urmat de acesta, la o distanță de 1.1%, se află Ciprian Ciucu (primarul Sectorului 6 și candidatul PNL). Pe locul al treilea se află Anca Alexandrescu, susținută de AUR. În ceea […] Articolul Sondaj INSCOP: Băluță conduce, Ciucu și Alexandrescu se luptă pentru locurile 2 și 3 apare prima dată în PRESShub.
14:20
Poliția din Caraș-Severin a anunțat, joi, reținerea a doi minori. Aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat incidentul de sâmbătă, când un tren care mergea pe ruta Timișoara-București a fost oprit din cauza unei osii de vagonete pe linia ferată, informează HotNews. „În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Caraş-Severin […] Articolul Oprirea trenului din Caraș-Severin: doi minori identificați și reținuți de poliție apare prima dată în PRESShub.
13:40
Recent adoptata Strategie Națională de Apărare a Țării este menită să răspundă la provocările pe care mediul de securitate regional și global ni le vor ridica în perioada 2025-2030. În mod paradoxal, parte din aceste provocări este și planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Chiar dacă ultima versiune a fost respinsă de […] Articolul Pacea fără liniște: Marea Neagră după război apare prima dată în PRESShub.
12:50
Joi, Parchetul General a anunțat deschiderea a trei dosare penale. Conform plângerii înaintate de Consiliul Superior al Magistraturii, trei persoane au adresat amenințări cu moartea unor magistrați, conform News.ro. Parchetul General a declarat printr-un comunicat că trei persoane fizice sunt vizate de dosare penale pentru instigare . „În cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2025, […] Articolul Amenințări cu omor pe rețelele sociale: Parchetul General deschide trei anchete apare prima dată în PRESShub.
12:20
Umerov se întâlnește la Miami cu emisarii lui Trump pentru noi discuții planul de pace pentru Ucraina # PressHub
Rustem Umerov (foto), secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, se va întâlni pe 4 decembrie la Miami cu emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru o nouă rundă de discuții asupra unui plan de pace în războiul declanșat de Rusia. Întâlnirea are loc la doar câteva […] Articolul Umerov se întâlnește la Miami cu emisarii lui Trump pentru noi discuții planul de pace pentru Ucraina apare prima dată în PRESShub.
12:00
Biserică de patrimoniu de la Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, restaurată cu sprijinul Ambasadei SUA # PressHub
Biserica de lemn din satul Onceşti, unul dintre cele mai vechi monumente aflate în patrimoniul Muzeul Satului Maramureşean „Mihai Dăncuş” din municipiul Sighetu Marmaţiei, a fost restaurată şi redată circuitului turistic prin sprijinul oferit de Fondul Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP) al Ambasadei SUA în România. […] Articolul Biserică de patrimoniu de la Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, restaurată cu sprijinul Ambasadei SUA apare prima dată în PRESShub.
11:10
Acest proiect de tip documentar prezintă viețile adolescenților în perioada comunistă, de la educația primită și perspectiva lor de viitor, până la prietenii și hobby-uri. Adolescența este considerată de mulți cea mai dificilă perioadă a vieții, în care tot ce cunoșteam până atunci se schimbă, iar tinerii își doresc să exploreze și să se descopere […] Articolul Adolescența în perioada comunistă apare prima dată în PRESShub.
11:00
Aproape jumătate dintre europeni (48%) îl văd pe Donald Trump drept „dușman al Europei”, în creștere cu 4 puncte față de precedenta măsurare din septembrie (44%). Totodată, o majoritate a europenilor (51%) consideră că riscul unui război deschis cu Rusia în următorii ani este „ridicat” (18% îl califică drept „foarte ridicat”). Sondajul, realizat în nouă […] Articolul Sondaj european: Trump, perceput ca „dușman al Europei”. Cresc temerile privind Rusia apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
10:40
Un ieșean a obligat statul în instanță să-i asigure gratuit medicamentul pentru cancer care-i poate salva viața # PressHub
Un bolnav de cancer din Iași a obținut în instanță dreptul de a primi gratuit de la stat a tratamentului necesar și decontarea cheltuielilor făcute până acum, scrie Ziarul de Iași. Statul a fost obligat și să demareze procedurile pentru actualizarea listei de medicamente compensate și cu noua indicație terapeutică. La sfârșitul lunii ianuarie a […] Articolul Un ieșean a obligat statul în instanță să-i asigure gratuit medicamentul pentru cancer care-i poate salva viața apare prima dată în PRESShub.
10:20
Andrés Ritter, favorit clar pentru șefia Procuraturii Europene după votul din comisia LIBE # PressHub
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European l-a desemnat pe Andrés Ritter drept candidatul preferat pentru funcția de Procuror-șef al Parchetului European, după ce acesta a obținut 46 de voturi într-o procedură secretă desfășurată pe 3 decembrie. Rezultatul, net superior față de cei trei contracandidați – care au strâns 11, […] Articolul Andrés Ritter, favorit clar pentru șefia Procuraturii Europene după votul din comisia LIBE apare prima dată în PRESShub.
07:10
S-a oprit termocentrala Petrom de la Brazi! Mare scandal! Să deslușim lucrurile. Înțeleg că o sută de mii de oameni nu au apă. Este grav deoarece lipsa apei poate genera ”o mică pandemie”. Să ne gândim câtă apă potabilă consumă această sută de mii de oameni, câtă apă este necesară pentru spălat și câtă apă […] Articolul Cine ne taie curentul? apare prima dată în PRESShub.
Ieri
23:30
Anchetă după ce un steag cu Corneliu Zelea Codreanu a fost purtat de Ziua Naţională, la Alba Iulia # PressHub
Poliţiştii din Alba s-au sesizat, miercuri, din oficiu după ce în spaţiul public au apărut informaţii despre la folosirea de către participanţi la manifestaţiile de Ziua Naţională, de la Alba Iulia, a unui steag pe care era inscripţionat chipul Corneliu Zelea Codreanu, liderul mişcării legionare din perioada interbelică. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie […] Articolul Anchetă după ce un steag cu Corneliu Zelea Codreanu a fost purtat de Ziua Naţională, la Alba Iulia apare prima dată în PRESShub.
23:00
În urma unui presupus atac cu drone ucrainene, în noaptea de 3 decembrie, un depozit de petrol din regiunea rusă Tambov a fost cuprins de flăcări, iar în regiunea Voronej mai multe rezervoare de combustibil au fost avariate, au transmis autoritățile locale și presa rusă. Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervișov, a declarat că resturi ale […] Articolul Aktual24 | Industria petrolului din Rusia, lovită din nou de forțele ucrainene apare prima dată în PRESShub.
22:30
Nicușor Dan anunță că o nouă structură a statului român va combate dezinformarea și războiul hibrid al Rusiei. Rolul președintelui va fi important # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un amplu interviu acordat Epoch Times că România va avea, până în vara anului viitor, un centru de comandă care să combată, coordonat, campaniile de dezinformare, să contracareze efectiv războiul hibrid al Rusiei în mediul online. Președintele a mai precizat că se lucrează şi la raportul privind anularea alegerilor din […] Articolul Nicușor Dan anunță că o nouă structură a statului român va combate dezinformarea și războiul hibrid al Rusiei. Rolul președintelui va fi important apare prima dată în PRESShub.
19:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța se confruntă cu „pericole reale și de durată”, reamintind că Rusia își continuă „războiul brutal” împotriva Ucrainei, lovind tot mai des civilii și infrastructura critică pe măsură ce se instalează iarna. Vorbind după reuniunea miniștrilor apărării NATO, Rutte a mai remarcat că Moscova manifestă un […] Articolul NATO se confruntă cu pericole „reale și de durată” – avertismentul lui Rutte apare prima dată în PRESShub.
19:20
Guvernul Ungariei va sprijini construirea unui centru cultural în locul fostului Hotel Bodoc din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, care se va întinde pe o suprafaţă de circa 25.000 de metri pătraţi, informează Agerpres. Ministrul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria, Lazar Janos, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Centrală a […] Articolul Guvernul Ungariei sprijină construirea noului centru cultural din Sfântu Gheorghe apare prima dată în PRESShub.
19:10
Săptămâna Online | Un dezvoltator imobiliar din Bistrița a asfaltat în regim privat strada care leagă cartierul rezidențial de oraș. Primăria a anunțat de peste patru ani că va moderniza strada, dar nu a făcut-o # PressHub
Dezvoltatorul imobiliar care construiește cartierul Panoramic Residence din Bistrița anunță că a finalizat asfaltarea străzii Iancu Jianu care face legătura cartierului cu orașul. Acest lucru s-a întâmplat după ce toate rețelele de utilități au fost trase în regim privat pentru dezvoltarea cartierului și infrastructura edilitară este finalizată, scrie Săptămâna Online. Primăria Bistrița a anunțat de […] Articolul Săptămâna Online | Un dezvoltator imobiliar din Bistrița a asfaltat în regim privat strada care leagă cartierul rezidențial de oraș. Primăria a anunțat de peste patru ani că va moderniza strada, dar nu a făcut-o apare prima dată în PRESShub.
18:50
Radicalii din opoziție vor să dea jos guvernul prin moțiune de cenzură pe care să o propună vineri. Premierul are dușmani peste tot, inclusiv în propriul partid. Totul se va decide după alegerile de duminică. Ilie Bolojan și-a pus din nou mandatul pe masă, prin asumarea răspunderii în Parlament pentru Legea privind pensiile magistraților. Această […] Articolul Dușmanii lui Bolojan și (im)posibila cădere a guvernului apare prima dată în PRESShub.
17:50
Designul modern a evoluat pentru a răspunde nevoilor de funcționalitate și estetică într-un spațiu restrâns. Cu un amestec inteligent de soluții inovatoare și creativitate, îți poți transforma apartamentul sau locuința într-un loc care să îți ofere atât confort, cât și utilitate. De la mobilier multifuncțional și elemente de iluminare strategică, până la utilizarea optimă a […] Articolul Inovații în designul modern – cum să maximizezi funcționalitatea într-un spațiu restrâns apare prima dată în PRESShub.
17:30
Aktual24 | Directorul INSCOP, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „O cursă strânsă care va fi decisă pe ultima sută de metri” # PressHub
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat miercuri că numărul nehotărâților la alegerile din Capitală a ”explodat”. Un fost consilier prezidențial are o veste proastă pentru PSD: Danile Băluță nu are nicio șansă să câștige. ”Față de acum două săptămâni, ponderea nehotărâților (cei care declară ca nu știu sau nu s-au hotărât cu cine să voteze […] Articolul Aktual24 | Directorul INSCOP, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „O cursă strânsă care va fi decisă pe ultima sută de metri” apare prima dată în PRESShub.
17:10
Ilie Cheșa, fost viceprimar al Aradului, acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul fraudei privind subvențiile UE pentru start-up-uri # PressHub
Parchetul European a înaintat Tribunalului Timiș acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu trei persoane fizice și trei societăți, în cadrul anchetei privind frauda și falsificarea de subvenții UE pentru start-up-uri. Una dintre persoanele care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției este Ilie Cheșa, fost viceprimar al Aradului, scrie Special Arad. Potrivit anchetei, […] Articolul Ilie Cheșa, fost viceprimar al Aradului, acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul fraudei privind subvențiile UE pentru start-up-uri apare prima dată în PRESShub.
16:30
Barometrul Bunăstării-Sănătate: România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria # PressHub
România obţine un scor de 6,53 la analiza dedicată sănătăţii din Barometrul Bunăstării, care plasează ţara noastră peste Ungaria (6,46), dar sub toate celelalte state din grupul de comparaţie: Cehia (7,60), Slovacia (7,18), Polonia (7,07) şi Bulgaria (6,98), potrivit unui comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), informează Agerpres. […] Articolul Barometrul Bunăstării-Sănătate: România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria apare prima dată în PRESShub.
15:50
Nicuşor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri că, în opinia sa, vinovăţia situaţiei din judeţul Prahova aparţine reprezentanţilor Apelor Române. Mai mult, şeful statului a spus că discuţiile pe această temă au în prezent o tentă electorală. „În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii […] Articolul Nicuşor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române apare prima dată în PRESShub.
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan acuză „cangrena” din sistemul de justiţie şi vorbeşte despre apropierea de PSD # PressHub
Nicuşor Dan consideră că România se confruntă cu influenţe puternice din partea reţelelor de tip „CG” şi cu o justiţie afectată de corupţie sistemică. Într-un interviu exclusiv acordat Epoch Times România, preşedintele a discutat despre schimbările necesare în serviciile de informaţii, despre lupta cu mafia imobiliară în Capitală şi despre rolul coaliţiei cu PSD în […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan acuză „cangrena” din sistemul de justiţie şi vorbeşte despre apropierea de PSD apare prima dată în PRESShub.
15:20
Asociațiile și ONG-urile iau o poziție fermă împotriva unui dialog preferențial: invitația inițiată de Înalta Curte de Casație și Justiție, refuzată pe motiv de lipsă de transparență și neconstituționalitate # PressHub
Asociațiile și ONG-urile iau o poziție fermă împotriva unui dialog preferențial: invitația inițiată de Înalta Curte de Casație și Justiție, refuzată pe motiv de lipsă de transparență și neconstituționalitate Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a invitat mai mulți reprezentanți din societatea civilă la dialog cu scopul de a clarifica aspecte legate de pozițiile […] Articolul Asociațiile și ONG-urile iau o poziție fermă împotriva unui dialog preferențial: invitația inițiată de Înalta Curte de Casație și Justiție, refuzată pe motiv de lipsă de transparență și neconstituționalitate apare prima dată în PRESShub.
15:00
Documente analizate de Profit.ro au arătat că firma românească European Food SA (din județul Bihor) a contactat o firmă de lobby american. Compania, controlată de frații Viorel și Ion Micula, ar urmări să obțină protecția autorităților de la Washington în litigiul cu statul român. Documentele, postate pe site-ul Senatului Statelor Unite, arată că European Food […] Articolul Frații Micula și-au cumpărat lobby în SUA apare prima dată în PRESShub.
15:00
De la începutul anului viitor, Uniunea Europeană începe să interzică toate importurile de gaze rusești. Se interzic importurile de GNL ( gaz lichefiat) începând din 2026 și livrările prin conducte până în toamna lui 2027, potrivit declarațiilor Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului European. Propus în această vară, proiectul are ca obiectiv eliminarea definitivă a dependenței […] Articolul UE se desparte definitiv de gazele rusești – pregătește și renunțarea la petrol apare prima dată în PRESShub.
14:00
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000. În 2019, Anca Alexandrescu era consiliera lui Liviu Dragnea, șeful PSD, membră în Consiliul de Administrație al Romaero și membră în consiliul de supraveghere al […] Articolul Averea, afacerile și firmele inactive din jurul Ancăi Alexandrescu apare prima dată în PRESShub.
14:00
Un scurt documentar audio din care veți afla cum regimul comunist a reușit să cenzureze istoria din manualele școlare și cum întreaga presă a ajuns să fie controlată de acesta, dar și despre reacția poporului la noile informații ascunse de partid legate de istoria internațională, dezvăluite după Revoluție. O dată cu urcarea regimului comunist la […] Articolul Istoria predată în școli și cenzura din perioada comunismului apare prima dată în PRESShub.
13:50
UE introduce prima directivă penală unitară care vizează corupția: sunt vizați și politicienii și oficialii din toate statele membre # PressHub
Uniunea Europeană a adoptat pentru prima dată un cadru penal unitar care incriminează explicit corupția, inclusive a politicienilor și înalților funcționari, din toate statele membre, marcând cea mai ambițioasă reformă anticorupție de până acum. Directiva revizuită stabilește o listă comună de infracțiuni, pedepse minime și obligații instituționale, de la înființarea unor organisme anticorupție independente până […] Articolul UE introduce prima directivă penală unitară care vizează corupția: sunt vizați și politicienii și oficialii din toate statele membre apare prima dată în PRESShub.
13:40
Mașina este un bun indispensabil în ziua de azi, care poate fi cumpărat din confortul canapelei, de pe telefon sau de la dealerul auto de pe bulevard. Avem de ales din sute de modele și configurații și deja a devenit o chestie de gust, de preferințe, nu neapărat de necesitate și statut social. Dar cum […] Articolul Așteptarea după mașină în perioada comunistă apare prima dată în PRESShub.
13:00
Candidatul Independent la Primăria Capitalei, Eugen Teodorovici, și-a anunțat retragerea în favoarea candidatului PSD, Daniel Băluță. Ca în cazul lui Vlad Gheorghe (care și-a anunțat retragerea ieri, în favoarea lui Ciprian Ciucu),numele lui Teodorovici va rămâne pe buletinul de vot, întrucât candidaturile au rămas permanente după data de 23 noiembrie. Printr-un live pe Facebook, Daniel […] Articolul Eugen Teodorovici se retrage în favoarea lui Daniel Băluță apare prima dată în PRESShub.
12:30
Explozie la o locuinţă din oraşul Râmnicu Sărat. O persoană cu arsuri, transportată la spital # PressHub
Un bărbat în vârstă de 74 de ani a fost transportat la spital cu arsuri de gradul I, în urma unei explozii produsă la o locuinţă din Râmnicu Sărat, cel mai probabil determinată de o acumulare de gaze, informează Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, pompierii au fost solicitaţi în jurul orei […] Articolul Explozie la o locuinţă din oraşul Râmnicu Sărat. O persoană cu arsuri, transportată la spital apare prima dată în PRESShub.
11:00
O grupare de traficanţi introducea droguri în penitenciare cu ajutorul unei avocate. Percheziţii în România şi Italia # PressHub
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste reţele de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate, informează Agerpres. Acuzaţiile aduse membrilor reţelei sunt de trafic internaţional de droguri, efectuare de operaţiuni cu produse care au efecte psihoactive, […] Articolul O grupare de traficanţi introducea droguri în penitenciare cu ajutorul unei avocate. Percheziţii în România şi Italia apare prima dată în PRESShub.
10:50
Rusia și SUA nu avansează spre pace, iar Putin avertizează Europa: „Suntem pregătiți chiar acum” # PressHub
Rusia și Statele Unite nu au înregistrat progrese în direcția unui acord de pace pentru Ucraina în cadrul discuțiilor purtate marți, 2 decembrie, a declarat un consilier apropiat al lui Vladimir Putin, la doar câteva ore după ce președintele rus lansase amenințări la adresa Europei. În declarații pentru presa rusă, consilierul de la Kremlin Iuri […] Articolul Rusia și SUA nu avansează spre pace, iar Putin avertizează Europa: „Suntem pregătiți chiar acum” apare prima dată în PRESShub.
10:00
Cum arăta Iașul universitar în urmă cu 100 de ani. „Mozaicii” era mai mulți la Medicină față de „creștini” # PressHub
Un articol publicat în urmă cu 100 de ani în ziarul bucureștean Viitorul descrie începutul de an universitar la Iaşi. Textul surprinde o practică astăzi dispărută: împărţirea studenţilor după confesiuni, prezentată în mod firesc în raportările oficiale ale epocii, scrie Ziarul de Iași. Autorii considerau necesar „a însemna aci câteva date despre activitatea desfăşurată la […] Articolul Cum arăta Iașul universitar în urmă cu 100 de ani. „Mozaicii” era mai mulți la Medicină față de „creștini” apare prima dată în PRESShub.
