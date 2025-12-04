NATO vrea să fie „proactivă” în fața „amenințărilor hibride” ruse, spune comandantul militar al alianței
HotNews.ro, 5 decembrie 2025 00:20
NATO trebuie să fie pregătită să răspundă la tot mai multele amenințări hibride pentru a apăra teritoriul statelor membre, a declarat principalul comandant militar al alianței, joi, potrivit Reuters și AFP. Amenințările militare se referă…
• • •
Acum 10 minute
00:40
Conferențiarul dr. Mihai Craiu, medic pediatru, a transmis un avertisment pentru părinți, în contextul perioadei de sărbători în care aceștia le cumpără cadouri copiilor lor. Cunoscutul medic atrage atenția pericolelor pe care le reprezintă ecranele,…
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Ucraina cere o „pace reală”, la OSCE: „Europa a avut prea multe acorduri de pace nedrepte în trecut. Toate au dus doar la noi catastrofe” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat joi la reuniunea anuală a Consiliului Ministerial din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că țara sa își dorește „pace reală”, nu o politică…
4 decembrie 2025
23:50
„SUA cumpără combustibil nuclear de la noi”. Ajuns în India pentru prima vizită de la începutul războiului, Putin are o întrebare pentru Trump # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, la începutul vizitei oficiale de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de…
Acum 2 ore
23:20
Benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal” până în aprilie 2026. Șefa MAE explică implicațiile deciziei luate joi de SUA # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că una dintre „consecințele principale” ale deciziei luate joi de guvernul american este că benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie…
23:10
Ministra Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: „Nu există nicio greșeală la nivelul ministerului” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la…
22:50
Decizie puternic contestată privind Eurovision 2026. Israelul va putea să participe, 4 țări și-au anunțat imediat boicotul # HotNews.ro
Israelul va putea să participe, dacă dorește, la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunțat joi Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union – EBU) la…
22:50
SuperLiga: Avertisment pentru jucătorii lui FCSB din partea conducerii. „Vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea” # HotNews.ro
FCSB se pregătește pentru derby-ul cu Dinamo, programat să se desfășoare sâmbătă seară pe Arena Națională, iar președintele Consiliului de Administrație de la club i-a avertizat pe o parte dintre jucătorii din lot că riscă…
Acum 4 ore
22:30
Când vine Moș Nicolae. De ce primesc copiii dulciuri sau nuielușă în ghetuțe. Tradițiile serii de 5 decembrie # HotNews.ro
Seara de 5 decembrie este prilej de emoție pentru copii – îşi curăţă ghetele şi îl așteaptă pe Moş Nicolae. Conform tradiţiei, moşul le aduce dulciuri copiilor cuminți, iar cei neascultători primesc o nuieluşă. Sfântul…
22:10
FOTO/VIDEO Un raton care s-a îmbătat criță a fost găsit leșinat în toaleta unui magazin de băuturi alcoolice # HotNews.ro
Un raton aventuros a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței și a început să bea, pentru ca apoi să leșine pe podeaua toaletei magazinului. După câteva ore…
22:10
Biroul Electoral dispune eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar Nicușor Dan și Cătălin Drulă. „Un material cu conținut ilegal” / Reacția USR # HotNews.ro
Biroul electoral de circumscripție din Bucureşti a dispus joi eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, președintele Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, deoarece este „un material cu…
21:50
Ministra Mediului, despre reluarea apei în localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița: „Luni poate începe distribuția, dar treptat. DSP are ultimul cuvânt” # HotNews.ro
Livrarea apei în localitățile din Prahova și Dâmbovița ar putea începe luni, 8 decembrie, însă distribuția nu va fi simultană, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) va stabili când apa poate fi declarată potabilă, a…
21:30
Drulă acuză o „operațiune de intoxicare” venită dinspre „«surse» PNL” / „Singurul vot util este împotriva candidaților care au pactizat cu mafia imobiliară” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat joi seară că este vizat de o informație falsă propagată de „«surse» PNL” cum că s-ar retrage din cursă, o tactică, susține el, menită „să vă…
21:20
O companie evaluată la 350 de miliarde de dolari a studiat pe propriii programatori cum le afectează AI munca și a descoperit o sabie cu două tăișuri # HotNews.ro
Unul dintre lucrurile asupra cărora majoritatea experților din domeniu sunt de acord este că inteligența artificială schimbă modul în care lucrăm, iar Anthropic, una dintre cele mai importante companii de AI, și-a studiat propriul personal…
21:00
Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, luni seara târziu, scrie…
20:50
Daniel Băluță „garantează” că va prezenta după alegeri toate documentele legate de averea imobiliară a familiei sale. „Este bizar că, după 12 ani, apar anumite interpretări” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că nu are „nimic de ascuns” în ceea ce privește averea familiei sale și că „dincolo de ziua de luni” va „prezenta oamenilor absolut întreaga succesiune…
Acum 6 ore
20:40
UE vrea să urmărească traficanții de droguri din spațiu cu sateliți ultra-performanți și drone # HotNews.ro
Uniunea Europeană va începe să folosească sateliți cu rezoluție înaltă și cele mai noi tehnologii cu drone pentru a combate traficul de droguri la granițe, în condițiile în care cocaina și drogurile sintetice inundă capitalele…
20:10
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni # HotNews.ro
Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP. Tranzacțiile…
20:00
Acuzat de Daniel Băluță de „blat” cu Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu reclamă „o coordonare” între PSD și USR / „Eu fac lucrurile legal, dânsul este mult mai inventiv” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, l-a descris pe Daniel Băluță drept „principalul” său adversar de la alegerile de duminică și susține că între el și contrancandidatul său de la PSD există mai multe…
19:50
Gemini, DeepSeek, China. Inteligența artificială a dominat topurile pentru căutările Google în 2025 # HotNews.ro
Google a publicat topurile cu cei mai căutați termeni în 2025, atât la nivel mondial, cât și în România, iar subiectele legate de AI au fost multe și au „prins” poziții fruntașe în clasamente. Gemini,…
19:40
Conferința-maraton a lui Vladimir Putin revine pe 19 decembrie. Liderul rus își prezintă bilanțul după aproape patru ani de război în Ucraina # HotNews.ro
„Bilanţul anual” al lui Vladimir Putin, conferinţa de presă maraton în care răspunde la întrebările jurnaliştilor şi cetăţenilor, este programat pentru data de 19 decembrie, a anunţat joi Kremlinul. Declaraţiile lui Putin sunt cu atât…
19:20
A început procesul activistei care a inspirat un film Netflix. Sarah Mardini riscă până la 25 de ani de închisoare în Grecia # HotNews.ro
Sarah Mardini, activista care a inspirat un film de succes de pe Netflix, a fost trimisă în judecată în Grecia, într-un dosar în care sunt vizate alte 23 de persoane, și este acuzată inclusiv de…
19:10
INFOGRAFIC Alegerile pentru București – Ce arată toate cele 15 mari sondaje de până acum despre șansele lui Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu # HotNews.ro
Ultimele sondaje arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu scoruri care diferă puternic între ele în funcție de casa de sondare. Ce arată însă o analiză mai amănunțită a acestor sondaje? HotNews a centralizat…
19:00
Armata poloneză se alătură grupului restrâns cu acces la comunicațiile militare prin satelit ale SUA: „Indispensabile pentru gestionarea câmpului de luptă” # HotNews.ro
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, și ambasadorul american la Varșovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicații prin satelit de bandă largă Wideband…
Acum 8 ore
18:40
Vaticanul respinge din nou posibilitatea ca femeile să poată deveni diaconi. Raportul, prezentat Papei Leon, recomandă însă continuarea studiilor pe această temă # HotNews.ro
O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile catolice să poată sluji ca diaconi, menținând astfel practica globală a Bisericii privind un cler exclusiv masculin, potrivit unui raport prezentat Papei…
18:40
Dominic Fritz acuză PSD că „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni”. „USR este sub asalt” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a apărat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care a acționat în privința crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, și susține că felul în care „se folosește PSD…
18:20
„Mesaj puternic” cu mantă, pentru Rusia, de la șeful Luftwaffe. Germania a trimis avioane de vânătoare Eurofighter și soldați în Polonia # HotNews.ro
Germania a trimis cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 150 de militari în orașul polonez Malbork pentru a ajuta la securizarea spațiului aerian al țării, a anunțat joi forța aeriană germană, potrivit agenției Reuters,…
18:00
Melania Trump anunță o nouă repatriere de copii ucraineni din Rusia și salută „leadershipul și diplomația persistentă” ale Moscovei și Kievului # HotNews.ro
Încă șapte copii ucraineni au fost readuși din Rusia în familiile lor, un semn binevenit al cooperării dintre cele două țări, a declarat prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soțul…
17:50
Pantone a anunțat joi mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer. Autoritatea globală în materie de culori, după cum se autodescrie Pantone, susține că nuanța PANTONE 11-4201 Cloud…
17:50
VIDEO Ședință cu scandal în Parlament în criza apei din Prahova: „Ministra e o habarnistă” / „Sunteți înfierbântat!” # HotNews.ro
Ședința, convocată de reprezentanți ai PSD, a avut loc joi în Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României și s-a transformat într-un scandal între parlamentari PSD și USR. Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus…
17:40
Recentele măririle de salarii din televiziunea publică au fost acordate „pentru o activitate ce pendulează între penibil și ridicol” spune Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. În ultima sa zi ca președinte…
17:30
Rusia amenință Insulele Feroe cu riposta. Decizii „neprietenoase” ale micului arhipelag autonom, denunțate de Zaharova # HotNews.ro
Moscova ia în considerare măsuri de represalii împotriva Insulelor Feroe după ce parlamentul feroez a adoptat o lege care conferă guvernului autoritatea de a interzice companiilor de pescuit rusești accesul în apele sale teritoriale, a…
17:30
New York Times dă în judecată Pentagonul din cauza noilor restricții impuse jurnaliștilor # HotNews.ro
Publicația americană The New York Times (NYT) a inițiat joi o acțiune în instanță împotriva Departamentului Apărării, pe care îl acuză de încălcarea drepturilor constituționale ale jurnaliștilor prin impunerea unui set de noi restricții privind…
17:20
Versurile șocante pe care le ascultă adolescenții la Balul Bobocilor. Organizatorii și Inspectoratul Școlar: răspunderea e a părinților. Ministerul Educației: ba a profesorilor și a școlii # HotNews.ro
E vremea balurilor. Bobocii din toate liceele, alături de colegii lor mai mari, participă la celebrele petreceri organizate, în mod tradițional, pentru a-i ajuta pe nou veniți să-i cunoască pe „veteranii” liceelor și să se…
17:10
În ultimii ani, deserturile cu poveste au câștigat tot mai mult teren în preferințele celor care caută rafinament și autenticitate. Printre acestea, babka se remarcă printr-o combinație unică de tradiție și creativitate. Originar din Europa…
17:10
David Popovici a fost transformat, fără voia lui, în amuleta electorală a lui Daniel Băluță. Popovici i-a retezat-o imediat. Nicușor Dan și Palatul Cotroceni au ajuns personaje în campania lui Cătălin Drulă. Președintele a zis…
17:00
Grupul german Welp, care include și compania Dressel&Hoffner Internațional, își extinde capacitatea de producție la Mediaș. A început acum construcția unei hale noi, o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Noua facilitate va produce…
17:00
Acțiune a polițiștilor italieni la branduri de top din industria modei, inclusiv la Gucci și Prada, într-un dosar privind exploatarea forței de muncă # HotNews.ro
Poliția italiană a mers la sediile a 13 firme din industria modei, solicitând documente privind guvernanța corporativă și controalele asupra lanțului de aprovizionare, în cadrul unei anchete referitoare la o presupusă exploatare a lucrătorilor la…
16:50
Un senator PSD spune că este răspunderea premierului Bolojan să o demită „urgent” pe Diana Buzoianu: „Ministra și șeful Apelor Române nu mai pot gestiona situația” # HotNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că „acest ministru nu mai poate…
Acum 12 ore
16:40
„Dovezi copleșitoare”. Concluziile anchetei din Marea Britanie despre otrăvirea cu Noviciok a fostului agent dublu Serghei Skripal de către GRU # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu substanța neurotoxică Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o demonstrație „nesăbuită” de putere care a dus la moartea unei femei nevinovate, a…
16:30
Cel mai mare feudal al lumii nu e un șef de stat, nu e o companie de Inteligență Artificială, dar guvernele naționale îi devin „vasale”, spune un fost ministru de Finanțe din UE # HotNews.ro
V-ați gândit vreodată ce se întâmplă după ce ne mutăm toată viața, ca oameni și companii în cloud, cât ne-ar costa să ne mutăm în alt clould? De aceea, nu Meta, compania fondată de Mark…
16:20
Inteligența artificială transformă medicina. Cum folosește MedLife AI pentru a crește calitatea diagnosticului în România # HotNews.ro
În ultimii ani, inteligența artificială (AI) a devenit una dintre cele mai dinamice și discutate tehnologii din domeniul medical. De la algoritmi care pot analiza imagini radiologice în câteva secunde, până la modele care interpretează…
16:20
Înalta Curte convoacă o ședință pentru a „analiza” proiectul privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anunțat că a fost convocată o ședință pentru vineri, 5 decembrie, la ora 12, cu scopul de a fi analizat proiectul de lege privind…
16:00
VIDEO Imagini virale: Un robot AI dirijează traficul în China / „A remarcat imediat și m-a atenționat” # HotNews.ro
Robotul polițist Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, potrivit presei chineze. Robotul AI…
16:00
Indemnizațiile mărite de la Aeroporturi București. Ministrul Transporturilor: „Sunt duble față de salariul meu” / Cum explică aprobarea sumelor de către ministerul pe care îl conduce # HotNews.ro
Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” sunt mari, lucru recunoscut și de ministrul transporturilor Ciprian Șerban. „Sunt mai mari și decât indemnizația mea, chiar duble”, a…
15:50
O nouă magistrală de metrou în București. Va avea 14 stații / A fost dat ordinul de începere a lucrărilor # HotNews.ro
Magistrala de metrou M4 din Capitală va fi extinsă până în sudul Bucureștiului cu aproape 11 km și 14 stații noi. Proiectul a fost împărțit în două contracte distincte pe două loturi. Primul ordin de…
15:50
SuperLiga: Absențe importante pentru Dinamo la derby-ul cu FCSB: „Aș fi vrut să-i avem pe teren”. Detalii despre starea lui Karamoko # HotNews.ro
Florentin Petre, antrenorul secund al echipei Dinamo București, a vorbit despre Alexandru Musi și Daniel Armstrong, fotbaliști pe care „câinii” nu se vor putea baza în derby-ul cu FCSB. Tehnicianul a oferit detalii și despre…
15:40
O persoană care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea a donat peste 3.000 de litri de apă potabilă pentru locuitorii din Câmpina, afectați de criza apei # HotNews.ro
O persoană, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a donat 3.450 de litri de apă potabilă locuitorilor din Câmpina, în contextul întreruperii furnizării apei pentru peste 100.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița, a anunțat…
15:40
Radu Constantea, președintele clubului Universitatea Cluj, a anunțat că experimentații Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt aproape de a semna noi contracte cu gruparea ardeleană. În acest sezon, Nistor…
15:10
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate # HotNews.ro
Un studiu realizat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe) constată că alimentele cele mai contaminate sunt cerealele pentru micul dejun, cu concentrații medii de 100 de ori mai mari decât în apa…
