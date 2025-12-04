Ce facem astăzi, 5 decembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 5 decembrie 2025 00:20
Vineri puteți merge la mai multe spectacole, filme și petreceri.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum 4 ore
21:40
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la amplificarea tensiunilor, scrie Agerpres.
Acum 6 ore
19:40
CJ Timiș și Eco Serv blochează predarea activității de tratare a levigatului și solicită oprirea ilegală a unei activități critice pentru protecția mediului # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează publicul și autoritățile că procedura de predare a activității de tratare a levigatului de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela, organizată astăzi la solicitarea operatorului, nu a putut fi finalizată din cauza refuzului Consiliului Județean (CJ) Timiș de a primi instalațiile în condițiile legale în care acestea trebuie predate: funcționale și în operare continuă.
Acum 8 ore
18:20
Primăria Timișoara primește fonduri europene pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat, joi, cu ADR Vest, contractul de finanțare europeană pentru regenerarea Pieței Mocioni (Küttel/Sinaia), proiect în valoare totală de peste 14,7 milioane de euro. Din această sumă, 9,1 milioane vin din fonduri europene, iar restul va fi acoperit din bugetul local.
18:10
Infecțiile cu VSR, în creștere odată cu sezonul rece. Peste 10.000 de internări anual în România, jumătate fiind doar bebeluși # Timis Online
În urma intensificării circulației virusurilor respiratorii în lunile reci, Societatea Română de Pneumologie atrage atenția asupra creșterii activității virusului sincițial respirator (VSR) la nivel european și în România. Organizația subliniază că, anual, peste 10.000 de persoane au nevoie de spitalizare din cauza VSR, dintre care mai mult de 5.000 sunt sugari cu vârsta sub șase luni.
17:10
Weekend plin la Cinema Johnny: filme, spectacole și ateliere de circ pentru toate vârstele # Timis Online
Cinema Johnny din cartierul Freidorf, își continuă programul în acest final de săptămână, combinând filme, spectacole și activități speciale. Redeschis luna trecută, cinematograful poartă numele celebrului actor și înotător Johnny Weissmuller, născut în Freidorf.
17:00
Colinde și tradiții de sărbători în singurul sat rotund din țară. Charlottenburg găzduiește două evenimente de Crăciun în decembrie # Timis Online
Iubitorii de colinde sunt invitați duminică, 7 decembrie, de la ora 14:00, la cea de-a treia ediție a „Concertului de Crăciun” din Charlottenburg, singurul sat rotund din România. Evenimentul se va desfășura în Biserica Romano-Catolică din localitate și promite o atmosferă de sărbătoare aparte, în liniștea și farmecul zonei.
Acum 12 ore
16:40
Situație tensionată la Ghizela: RETIM trebuia să returneze echipamentele de tratare a levigatului, pe fondul unui conflict cu CJT # Timis Online
RETIM Ecologic Service SA a invitat jurnaliștii, joi, 4 decembrie, la ora 12:00, să asiste când predă echipamentele de tratare a levigatului utilizate în Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela. Procedura trebuia să aibă loc în prezența reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Banat, Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Timiș, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș. Însă accesul firmei nu a fost permis de către Ecoserv, firma Consiliului Județean Timiș (CJT), instituție care deține amplasamentul.
16:10
Îndrăgitul solist bănățean Petrică Miulescu Irimică, sărbătorit la 50 de ani de carieră muzicală # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează duminică, 7 decembrie, de la ora 18, în Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, spectacolul „Cântec de Sărbătoare". Spectacolul este dedicat datinilor și obiceiurilor de Crăciun și celebrează 50 de ani de cariera artistică a îndrăgitului interpret al muzicii bănățene Petrică Miulescu Irimică.
14:50
Dominic Fritz respinge din nou solicitările adversarilor de a-și publica diplomele, spunând că acestea există deja în dosarul său profesional și pot fi văzute oricând, dar că nu va „intra în capcana” unor atacuri reluate periodic. Disputa s-a reaprins după cazul Moșteanu, însă primarul susține că nu are nimic de ascuns și că își vede de munca pentru timișoreni.
14:30
Ai grijă de tine și de cei dragi în sezonul rece: Ghidul siguranței în domeniul electric # Timis Online
ADVERTORIAL. Sezonul rece ne aduce mai mult timp petrecut acasă, alături de familie, dar și o responsabilitate în plus: aceea de a verifica dacă locuința noastră este sigură din punct de vedere electric. Pentru a preveni incidentele provocate de suprasolicitarea instalațiilor și pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric – o resursă practică, accesibilă tuturor, dedicată protecției oamenilor și locuințelor în sezonul de iarnă.
14:20
Avertisment de sezon: trichineloza se răspândește în țară, însă Timișul rămâne fără cazuri # Timis Online
Datele naționale arată că, în anii anteriori, numărul cazurilor de trichineloză au crescut semnificativ: 57 de cazuri în 2024, față de 31 în 2023 și 16 în 2022. Însă, conform datelor de la Direcția de Sănătate Publică Timiș, în județ nu a fost raportat niciun caz de trichineloză în 2025.
14:10
„Lights of the Village” deschide sezonul de iarnă la Muzeul Satului Bănățean: lumini, concerte și patinoar gratuit # Timis Online
Consiliul Județean Timiș inaugurează sâmbătă, 6 decembrie, la ora 16, sezonul activităților de iarnă la Muzeul Satului Bănățean, prin debutul evenimentului „Lights of the Village”. Intrarea este gratuită.
14:10
A profitat de neatenția angajatorilor. Tânăr de 19 ani, arestat după ce a furat 6.500 de lei dintr-o firmă din Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat peste 6.000 de lei dintr-o societate comercială de pe strada Miorița din Timișoara. Suspectul ar fi profitat de neatenția angajatorilor și a folosit o cartelă de acces pentru a intra într-un birou din zona administrativă, de unde a sustras banii.
13:50
ADVERTORIAL. Dacă sunteți la început cu CBD, probabil vă întrebați ce tip vi se potriveşte. Alegerea nu este întotdeauna simplă. Există multe produse şi mai mulţi factori de luat în calcul înainte de a decide.
13:50
Cărbune mai bun, randament mai bun. Colterm a stat bine la început de sezon de încălzire # Timis Online
Colterm anunță un start de sezon rece cu un randament îmbunătățit: eficiența arderii cărbunelui a crescut la 82%, față de 72% anul trecut, datorită combustibilului de calitate superioară și condițiilor meteo favorabile. Compania stă bine și la stocuri, iar luna noiembrie a trecut fără avarii majore în zona de producție.
13:30
FOTO. Noua creșă din zona Bucovina, finalizată. Va intra în circuitul școlar din toamna anului viitor # Timis Online
Noua creșă din zona Bucovina, inaugurată joi la Timișoara, este a 39-a finalizată prin Programul Național „Sf. Ana”, finanțat parțial prin PNRR. Clădirea, construită după un proiect-tip, va putea găzdui cel puțin 70 de copii și va intra în circuitul școlar din toamna lui 2026, înscrierile urmând să înceapă în luna mai.
12:40
ADVERTORIAL. O rochie roșie este, fără îndoială, una dintre cele mai puternice piese pe care le poți purta. Atrage atenția, transmite încredere și oferă un aer sofisticat fără prea mult efort. Totuși, alegerea accesoriilor potrivite poate face diferența dintre o ținută reușită și una încărcată. Pentru a echilibra lookul și a-l transforma în ceva spectaculos, iată care sunt cele 7 culori de accesorii care se potrivesc cel mai bine cu o rochie roșie.
12:20
Incluziune în educație: peste 60 de specialiști au dezbătut la UVT sprijinul pentru elevii cu CES # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, a găzduit Conferința Națională „De la școală la universitate: strategii de succes pentru consilierea școlară și profesională a elevilor cu Cerințe Educative Speciale”.
Acum 24 ore
10:40
Coliziune în lanț într-o intersecție din Timișoara. Un bărbat a fost rănit și patru vehicule avariate # Timis Online
Un accident produs pe strada Paul Iorgovici din Timișoara s-a soldat cu un rănit și mai multe mașini avariate, după ce două vehicule s-au ciocnit la intersecția cu strada Iuliu Grozescu, fiind proiectate ulterior în clădiri și autoturisme parcate.
10:20
FOTO. Șoferii „grăbiți” din Timișoara, loviți în portofel: peste un milion de lei pentru parcările pe locurile persoanelor cu dizabilități # Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara intensifică verificările privind respectarea legislației referitoare la parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități și părinților cu copii mici. Astfel de abateri sunt constatate zilnic atât în timpul patrulărilor, cât și în urma sesizărilor făcute de cetățeni, deranjați de comportamentul celor care ignoră regulile și drepturile altor participanți la trafic.
10:00
Investiție de peste 20 de milioane de lei la Giarmata: două centre respiro pentru persoanele cu dizabilități # Timis Online
Proiecte cu impact major prind contur în comuna Giarmata, unde administrația locală a reușit să atragă finanțări importante pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.
09:40
Patinele sunt ascuțite, gheața e impecabilă, decorul strălucește, iar muzica răsună – sezonul de patinaj din Iulius Town a început! Ice Town și-a deschis porțile în parcul Iulius Gardens, invitând toți pasionații la distracție pe gheață.
09:30
VIDEO. Regal Vienez: un copil-minune și un concert extraordinar despre miracolul Crăciunului # Timis Online
De două ori în aceeași zi a fost arhiplină, până la ultimul balcon, sala Operei Naționale Române din Timișoara, la Concertul Extraordinar de Crăciun „Regal Vienez”. Valsuri, polci, arii verdiene, colind românesc, ceardaș unguresc și debutul fulminant al tânărului chitarist Gabriel Popescu au fost atuurile evenimentului care a făcut să exulte un public de peste 1.000 de spectatori.
08:20
Joi, 4 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
00:10
Joi puteți merge la concerte, expoziții sau proiecții.
3 decembrie 2025
21:40
O polițistă din Timișoara a primit una dintre cele mai înalte distincții ale M.A.I. Lucrează la Permise # Timis Online
Sabrina Betina Golban, agent de poliție în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Timișoara, a fost decorată, mirecuri, cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.
21:20
Joi, 4 decembrie, Cinema Timiș vă invită la o sărbătoare a filmului european și sud-american, în cadrul evenimentului internațional EULAC Cinema Nights 2025. Cinematograful timișorean se numără printre cele doar 130 de cinematografe din lume selectate de rețeaua Europa Cinemas pentru a găzdui această ediție specială, dedicată dialogului cultural dintre Europa și America Latină.
19:00
Un accident produs miercuri după-amiază pe Centura Timișoara, înspre Giroc, s-a soldat cu două victime, din fericire în stare de conștiență. Au intervenit pompierii, fiind nevoie și de un echipaj SMURD și o ambulanță.
17:20
Sesizare gravă la o școală din Timișoara, unde o elevă și un profesor ar avea o relație. A început o anchetă # Timis Online
Un posibil caz de relație inadecvată între o elevă minoră și un cadru didactic din Timișoara a determinat o reacție imediată a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, care a sesizat toate instituțiile abilitate pentru protejarea copilului și clarificarea situației.
17:00
Precipitațiile din noiembrie nu au fost suficiente pentru refacerea nivelurilor de apă din Banat # Timis Online
În ciuda unor cantități de precipitații care, în anumite bazine hidrografice, au depășit 100 l/mp, luna noiembrie nu a adus aportul necesar pentru refacerea nivelurilor de apă din Banat.
17:00
Timișoara retrăiește începuturile libertății: expoziție și lansări editoriale la Memorialul Revoluției # Timis Online
Memorialul Revoluției 16–22 Decembrie 1989 din Timișoara invită publicul, în cadrul Programului Comemorativ Aniversar, la două evenimente speciale: vernisajul expoziției fotografice Timișoara 1990, semnată de fotografa canadiană Joanne Elvy, și prezentarea a două noi apariții editoriale ale instituției.
16:30
Tramvaiul lui Moș Crăciun pornește la drum prin Timișoara între 4 decembrie și 8 ianuarie. Noul tramvai Bozankaya, decorat festiv, va circula săptămânal pe câte o linie diferită, iar călătorii se pot întâlni chiar întâmplător cu Moșul pe traseu. Vehiculul este ușor de recunoscut și circulă după programul obișnuit al STPT.
16:20
Expoziția „Epoca de Aur’s Shop”: de la Alimentara cu rafturi goale, la strălucirea Iulius Town # Timis Online
Iulius Town găzduiește, până în 21 decembrie, o expoziție-manifest care readuce în actualitate atmosfera sumbră a anilor ’80 și spiritul de libertate al Revoluției din 1989.
16:20
Luna Sănătății Vasculare: dureri, junghi, crampe și alte semne care nu trebuie ignorate # Timis Online
Societatea Română de Patologie Vasculară (SRPV) marchează Luna Sănătății Vasculare printr-o campanie de informare asupra afecțiunilor arteriale periferice. Medicii atrag atenția asupra unui simptom frecvent, dar important, și anume durerea, junghiul sau crampele care apar la mers și se ameliorează după câteva minute de pauză, fenomen cunoscut sub numele de claudicație.
15:40
Persoanele cu dizabilități din Timișoara cer condiții reale pentru o mobilitate independentă # Timis Online
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual pe 3 decembrie, Asociația Ceva de Spus a organizat miercuri o acțiune sub forma unei călătorii cu tramvaiul, menită să evidențieze dificultățile pe care persoanele cu dizabilități le întâmpină zilnic în transportul public și în infrastructura orașului.
15:20
Vlăduța Lupău, Ștefan Hrușcă și alți artiști îndrăgiți cântă la Târgul de Crăciun de la Giroc # Timis Online
Primăria și Consiliul Local Giroc, alături de Casa de Cultură „Ionel Lucian Sipoș”, organizează până în 20 decembrie Târgul de Crăciun Giroc, un eveniment cu intrare liberă, dedicat întregii comunități.
15:20
Pompierii intervin pe A1 Arad-Timișoara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașină căzută de pe o platformă # Timis Online
Pompierii intervin pe A1, la km 512, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un vehicul răsturnat pe sensul Arad -Timișoara.
15:10
FOTO. Au apărut bețele de Moș Nicolae prin Timișoara. Ce oferă comercianții și cât costă # Timis Online
Timișorenii pot cumpăra din nou bețe, ghetuțe și alte obiecte de Moș Nicolae din cele 19 amplasamente pregătite de primărie în zona centrală și în cartiere. Deși vânzarea a început teoretic marți, comercianții spun că interesul e scăzut în primele zile, iar vânzările cresc abia pe 4 și 5 decembrie.
12:50
Conducea fără permis, deși avea dreptul suspendat. Tânăr de 19 ani, reținut la Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 19 ani a fost prins la volan fără permis în Timișoara, chiar dacă dreptul său de a conduce era suspendat de mai mult de un an.
12:50
Un șofer a fost prins conducând cu aproape dublul vitezei legale pe centura Timișoarei, în timpul unei razii a polițiștilor rutieri care a vizat reducerea accidentelor și respectarea regulilor de circulație pe întreg județul.
11:40
VIDEO. Captură uriașă în Timiș: peste 11 kilograme de droguri găsite în casa unui bărbat de 39 de ani # Timis Online
Un bărbat de 39 de ani din Timiș a fost arestat după ce polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit în locuința lui peste 11 kilograme de droguri de mare risc, pregătite pentru vânzare.
11:30
Primăria face o nouă parcare în locul garajelor. Va apărea pe o straduță de lângă Take Ionescu # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să demoleze 22 de garaje de pe strada Heinrich Heine, pentru a crea noi locuri de parcare, după eliminarea a peste 50 de parcări odată cu amenajarea benzii pentru autobuze pe bulevardul Take Ionescu. Un proiect de hotărâre privind declararea utilității publice a lucrărilor va ajunge curând în Consiliul Local.
11:20
Târgul eco al iernii: Ecoóp Fabric aduce artiști locali la Centrul de Proiecte Timișoara # Timis Online
Ecoóp Fabric organizează Eco-SHOP de Iarnă, ediția de sărbătoare, un târg eco-responsabil dedicat creativității și sustenabilității locale. Evenimentul va avea loc în 6 și 7 decembrie, între orele 12 și 21, la Centrul de Proiecte Timișoara (str. Vasile Alecsandri nr. 1).
10:20
Trombofilia, boala care nu dă semne până la complicații grave. Avertismentul specialiștilor de la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
Trombofilia este o predispoziție crescută a sângelui de a forma cheaguri, atât în artere, cât și în vene, iar consecințele pot fi extrem de grave. Medicii Spitalului CFR Timișoara subliniază că aceste cheaguri pot provoca complicații precum embolie pulmonară, tromboză venoasă profundă, accidente vasculare cerebrale sau, în cazul femeilor, pierderi repetate de sarcină.
10:20
Ion Timofte se întoarce la Politehnica Timișoara ca director sportiv: „Revin cu iubire față de Poli” # Timis Online
Politehnica Timișoara și-a prezentat noul director sportiv: fostul internațional Ion Timofte.
10:10
Roxana Moise, fosta handbalistă cunoscută din primul sezon Exatlon România, a murit la 39 de ani, lăsând în urmă trei copii și familia îndurerată. Deși cauza decesului nu a fost anunțată oficial, un apropiat susține că ar fi fost vorba despre cancer.
09:50
Defecțiunile unui monitor de glucoză pentru diabet au dus la 7 decese și la mai mult de 700 de răniți grav # Timis Online
Unele monitoare de glucoză produse de Abbott Diabetes Care afișează valori eronate ale glicemiei, o problemă legată de cel puțin șapte decese și peste 700 de răni grave la nivel global, potrivit unei alerte emise de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), citată de CNN.
09:00
Miercuri puteți merge la mai multe filme sau spectacole.
09:00
Casa Memorială „Nikolaus Lenau”, promovată la nivel național printr-o aplicație mobilă # Timis Online
De Ziua Națională a României, Casa Memorială „Nikolaus Lenau” din Lenauheim a marcat un moment important: integrarea sa în aplicația mobilă „Muzee de la sat”, o platformă digitală care modernizează modul în care este prezentat patrimoniul cultural rural.
