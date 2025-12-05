Harababura incredibilă cu chiriile de la Primăria Capitalei: Două instituții se bat pe aceiași bani, orașul pierde la dublu
SportMedia, 5 decembrie 2025 02:10
De 2 ani deja, Administrația Fondului Imobiliar (AFI) și Compania Municipală Imobiliară SA emit facturi pentru aceleași chirii provenite din spațiile Primăriei Capitalei. Rezultatul: dublă facturare, taxe la stat calculate la dublu și un prejudiciu confirmat de ambele instituții. Niciuna nu știe cât pierde bugetul orașului, iar Primăria nu intervine. Singurul care pierde este bucureșteanul, … The post Harababura incredibilă cu chiriile de la Primăria Capitalei: Două instituții se bat pe aceiași bani, orașul pierde la dublu appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:10
BEC București: Clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu este ilegal # SportMedia
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, președintele USR Cătălin Drulă și europarlamentarul Vlad Voiculescu. Potrivit deciziei, materialul are caracter electoral și a fost realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui candidat, … The post BEC București: Clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu este ilegal appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Oamenii de știință americani au anunțat că au creat un plasture care ajută inima să se vindece după un atac de cord. Atunci când apare un atac de cord, fluxul de sânge către anumite părți ale inimii este întrerupt. Celulele din zona afectată pierd oxigen și nutrienți și încep să moară. Corpul răspunde prin crearea de … The post A fost creat plasturele cardiac care vindecă inima după un atac de cord appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Au trecut aproape 40 de ani de la explozia de la Cernobîl, timp în care, fără oameni în zonă, tot felul de forme de viață nu doar că au apărut acolo, dar par să fi prosperat. O ciupercă din zonă, în mod special, pare să se fi adaptat perfect la radiațiile care persistă în structurile … The post O formă de viață de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informații externe al Israelului), un ofițer superior străin de lumea serviciilor secrete, relatează AFP. General-maiorul Roman Gofman urmează să-i succeadă actualului șef al Mossad, David Barnea, al cărui mandat de cinci ani se încheie în iunie 2026, a … The post Un general fără experiență în serviciile de informații, pus la conducerea Mossad appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Acum 4 ore
00:10
România câștigă timp: Trump dă o păsuire de 5 luni pentru vânzarea benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei # SportMedia
Administrația Trump a autorizat joi derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până la 29 … The post România câștigă timp: Trump dă o păsuire de 5 luni pentru vânzarea benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Sky News: Ucraina a devenit războiul Europei. Noi plătim factura, dar vom suporta și consecințele # SportMedia
Ceva concret și incontestabil a ieșit la iveală din turbulențele diplomatice generate de încercările lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Conflictul din Ucraina a devenit războiul Europei. De fapt, e puțin probabil să fie problema Americii pentru multă vreme. Planul de pace de aproximativ 20 de puncte al administrației Trump, așa … The post Sky News: Ucraina a devenit războiul Europei. Noi plătim factura, dar vom suporta și consecințele appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Drone neidentificate au fost observate în apropierea traiectoriei de zbor a avionului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la sosirea acestuia în Irlanda, la începutul acestei săptămâni. Patru drone neidentificate „de tip militar” au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre ruta pe care era așteptată aeronava care îl transporta pe Zelenski în timp … The post Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare, înainte de aterizarea la Dublin appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Universitatea Craiova a câștigat fără emoții meciul cu Petrolul Ploiești, scor 4-0, în Cupa României. Oltenii nu au avut nicio emoție în fața celor de la Petrolul, care au făcut cel mai slab meci al sezonului. Romanchuk a deschis scorul în minutul 10 cu un șut cu latul după un corner, iar Etim a făcut … The post Cupa României: Universitatea Craiova câștigă fără emoții la Ploiești appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:10
Primul RMN mobil din România dă rezultatul în 6 minute. Ministrul Sănătății a testat aparatul # SportMedia
În premieră pentru România, la Iași funcționează un sistem RMN mobil, care poate fi folosit chiar și în sălile de operație. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a testat aparatul. RMN-ul mobil a fost achiziționat printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății. Potrivit medicilor ieşeni, noul RMN mobil … The post Primul RMN mobil din România dă rezultatul în 6 minute. Ministrul Sănătății a testat aparatul appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Horoscop zilnic pentru 5 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 5 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Un pod din județul Călărași s-a rupt după deschiderea unui baraj (Video). Prilej pentru încă o răfuială între autorități # SportMedia
Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti, prilej pentru un nou „duel” între instituțiile publice. Autoritățile locale arată cu degetul spre Apele Române și spre ministrul Mediului, iar conducerea Administrației Naționale a precizat că a luat măsurile pentru informare, iar podul rupt nu era autorizat. … The post Un pod din județul Călărași s-a rupt după deschiderea unui baraj (Video). Prilej pentru încă o răfuială între autorități appeared first on spotmedia.ro.
22:10
CFR Cluj a făcut încă un pas greșit și a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2, în grupa A din Cupa României. Ardelenii nu au menajat titularii, dar chiar și așa au făcut un meci slab la Clinceni. Gazdele au deschis scorul în minutul 16 prin Huiban din penalty, dar Sinyan a egalat în minutul 25. … The post CFR Cluj, de nerecunoscut: A remizat cu Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Ministrul Energiei a aflat abia marți, „de la un coleg perspicace”, că se oprește centrala electrică de la Brazi # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că a aflat de situația de la Paltinu, care a condus la oprirea centralei pe gaze a Petrom de la Brazi, marți, de la „un coleg mai perspicace” din minister. Ivan a spus miercuri seară, la Antena 3, că marți dimineață a fost sunat de un funcționar public, … The post Ministrul Energiei a aflat abia marți, „de la un coleg perspicace”, că se oprește centrala electrică de la Brazi appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Louis Munteanu a făcut o serie de declarații dure la adresa conducerii lui CFR Cluj. Atacantul a lăsat să se înțeleagă că va pleca de la CFR Cluj în iarnă, indiferent de oferta pe care o va avea. El a susținut că a intrat în criză de formă pentru că în vară nu a fost … The post Louis Munteanu a cedat: Acuzații grave la adresa conducerii lui CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 avertizând că unele prevederi sunt neclare și pot genera abuzuri. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter … The post Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind combaterea extremismului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:10
Echipa de ligă secundă Metalul Buzău a învins formația de liga a treia Sporting Liești (Galați), cu scorul de 7-4 (4-3), joi, în deplasare, în Grupa C a Cupei României la fotbal. Metalul a obținut primele sale puncte în Grupa C, după ce pierduse meciul de debut. Pentru buzoieni au marcat Cristian Dumitru (7, 23), … The post Spectacol în Cupa României: 11 goluri într-un singur meci appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Ministrul Mediului, vizită-surpriză la Paltinu ca să vadă „realitatea necosmetizată”. Apa ar trebui să ajungă luni la oameni, dacă nu se schimbă vremea # SportMedia
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni oamenii din zonele afectate de această criză să aibă apă. Buzoianu a arătat că a venit la Paltinu pentru a vedea cum arată lucrurile la fața … The post Ministrul Mediului, vizită-surpriză la Paltinu ca să vadă „realitatea necosmetizată”. Apa ar trebui să ajungă luni la oameni, dacă nu se schimbă vremea appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Ministrul Sănătății: Când știi că ai un risc să oprești apa într-un județ, unitățile critice ar fi trebuit anunțate. E o lecție pentru cei care nu știu să comunice # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că unităţile critice din Prahova, precum spitalele, ISU, pompierii sau căminele de bătrâni, ar fi trebuit anunţate din timp despre criza apei potabile, pentru a fi luate măsuri privind organizarea unităţilor. Alexandru Rogobete a afirmat, joi, la Iaşi, că a vizitat în cursul nopţii trecute cele cinci spitale din … The post Ministrul Sănătății: Când știi că ai un risc să oprești apa într-un județ, unitățile critice ar fi trebuit anunțate. E o lecție pentru cei care nu știu să comunice appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenției de spionaj militare ruse GRU Serghei Skripal în 2018 într-un act „uimitor de imprudent” care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit Reuters. Vladimir Putin poartă „responsabilitatea morală” pentru decesul acestei … The post Putin, vinovat moral pentru uciderea unei femei în Anglia appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
FCSB a fost anunțată că va rămâne fără încă un jucător. David Kiki a fost convocat la naționala Beninului pentru Cupa Africii. Astfel, el va părăsi lotul celor de la FCSB după meciul cu Dinamo, de sâmbătă. Este al doilea jucător de la FCSB pe care campioana îl pierde din acest motiv, după Siyabonga Ngezana. … The post FCSB rămâne fără încă un jucător: A fost convocat la națională appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Presa străină scrie despre căutările tânărului britanic dispărut în Bucegi. Nicio dovadă că se îndrepta spre „Castelul lui Dracula” # SportMedia
O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi, căutările în Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, pentru a-l găsi pe George Smyth, tânărul britanic de 18 ani dispărut de 11 zile. Salvatorii au fost nevoiţi să oprească operaţiunile în ultimele zile din cauza vremii nefavorabile, dar au revenit pe munte încă de miercuri seară, … The post Presa străină scrie despre căutările tânărului britanic dispărut în Bucegi. Nicio dovadă că se îndrepta spre „Castelul lui Dracula” appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Putin amenință că va ajunge la granițele României prin forța armelor sau alte mijloace: Eliberăm Novorusia! (Hartă) # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova va „elibera Donbas și Novorusia în orice caz – prin forța armelor sau alte mijloace”, subliniind intenția de a extinde controlul asupra teritoriilor din estul Ucrainei. Declarația a fost făcută în contextul negocierilor intense de pace, care însă nici nu se apropie de un acord, aminteşte CNN. … The post Putin amenință că va ajunge la granițele României prin forța armelor sau alte mijloace: Eliberăm Novorusia! (Hartă) appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat, joi, că intenționează să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege asumat de Guvernul Bolojan, care stabilește pensiile magistraților. Ședința Secțiilor Unite este programată pentru vineri, la ora 12:00, și va avea loc în sistem de videoconferință. Şi tot vineri Opoziția a anunțat … The post Înalta Curte va ataca la CCR și noua lege privind pensiile magistraților appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Nicolae Stanciu nu s-a acomodat la Genoa și va pleca de la echipă în această iarnă. Stanciu ar putea ajunge la Rapid, club patronat tot de Dan Șucu. Giuleștenii anunță că îl doresc pe Stanciu, dar spun că transferul este departe de a se realiza. Asta în primul rând că jucătorul trebuie să convingă să … The post Il transferă Rapid pe Nicolae Stanciu? Răspunsul giuleștenilor appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Der Spiegel: Macron avertizează că SUA ar putea trăda Ucraina. Merz: Americanii se joacă cu noi # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că Statele Unite ar putea trăda Ucraina în privința teritoriilor, în timpul unei convorbiri telefonice despre strategii de protejare a Kievului. Informaţia apare într-un transcript al discuției publicat joi de Der Spiegel și citat de Politico. Convorbirea telefonică a avut loc luni și i-a reunit printre … The post Der Spiegel: Macron avertizează că SUA ar putea trăda Ucraina. Merz: Americanii se joacă cu noi appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Uniunea Europeană a intrat într-un blocaj major exact în momentul în care războiul din Ucraina se apropie de o răscruce. O amplă analiză Politico arată cum premierul Belgiei, Bart De Wever, a reușit să oprească inițiativa UE pentru un împrumut de circa 140 de miliarde de euro garantat prin active rusești înghețate la Bruxelles, un … The post Politico: Cum i-a oferit Belgia o victorie neașteptată lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
16:10
FCSB schimbă toată echipa după ce a fost învinsă de UTA Arad în Cupa României. Roș-albaștrii vor renunța la toți titularii de la Arad și vor alinia tot ce au mai bun la dispoziție contra lui Dinamo. Va lipsi, însă, Daniel Bîrligea, jucător accidentat care ar putea să nu mai evolueze în acest an. Echipa … The post FCSB schimbă din nou: Cum arată echipa de start pentru derby-ul cu Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Ciucu sau Băluță? Cel mai recent sondaj INSCOP arată cât de mare e procentul de nehotărâți # SportMedia
Joi a apărut un nou sondaj care arată intenţia de vot pentru alegerile de duminică, din Bucureşti. Sondajul INSCOP Research realizat pe 2 și 3 decembrie 2025 arată o competiție foarte strânsă pentru Primăria Capitalei între Ciprian Ciucu (PNL) şi Daniel Băluţă (PSD). La nivelul alegătorilor potențiali, Băluță conduce, însă între cei care și-au declarat … The post Ciucu sau Băluță? Cel mai recent sondaj INSCOP arată cât de mare e procentul de nehotărâți appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Magistrați amenințați cu moartea pe o platformă online. Au fost deschise trei dosare penale # SportMedia
Parchetul General a anunțat joi deschiderea a trei dosare penale care vizează tot atâtea persoane acuzate că au lansat amenințări cu moartea la adresa unor magistrați. Plângerile au fost depuse de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit instituției, „în cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2025, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a … The post Magistrați amenințați cu moartea pe o platformă online. Au fost deschise trei dosare penale appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Doi copii au fost reținuți după ce au blocat intenționat calea ferată și au pus în pericol un tren cu călători # SportMedia
Polițiștii din Caraș-Severin au reținut doi minori după incidentul grav petrecut sâmbătă seara, când trenul București-Timișoara a lovit o osie metalică pusă intenționat pe șine. În garnitură erau aproximativ 30 de călători. Trenul a fost oprit pentru aproape o oră. Incidentul s-a petrecut pe 29 noiembrie, în zona stației Crușovăț. Garnitura trenului IR 1691 a … The post Doi copii au fost reținuți după ce au blocat intenționat calea ferată și au pus în pericol un tren cu călători appeared first on spotmedia.ro.
16:10
PressOne: Cum a schimbat o rețea de carte clandestină destinul Europei de Est. Povestea spionului român care a inundat blocul comunist cu idei interzise # SportMedia
Doi bărbați, o femeie și un copil alunecă într-o barcă ce plutește în mijlocul Central Park, din New York. E toamnă și e sfârșitul anilor ‘60. Afară e un albastru senin, iar copacii care încadrează lacul își păstrează încă acele ireale culori de galben, portocaliu și roșu, care fac peisajul să semene cu un desen … The post PressOne: Cum a schimbat o rețea de carte clandestină destinul Europei de Est. Povestea spionului român care a inundat blocul comunist cu idei interzise appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Campioana de la Transylvania Open refuză să mai reprezinte Rusia: Va juca pentru Austria # SportMedia
Jucătoarea rusă de tenis Anastasia Potapova, ocupanta locului 51 în clasamentul mondial și campioana en titre de la Transylvania Open, a anunțat că va evolua de acum înainte sub culorile Austriei, informează L’Equipe. În vârstă de 24 de ani, Potapova a câștigat până în prezent trei titluri în circuitul profesionist (WTA), ultimul dintre ele anul … The post Campioana de la Transylvania Open refuză să mai reprezinte Rusia: Va juca pentru Austria appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Cancelarul Austriei l-a primit pe Bolojan: România e un partener de încredere. Viena susține aderarea la OCDE și mizează pe gazele din Marea Neagră # SportMedia
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a subliniat joi, la Viena, în cadrul unor declarații comune cu premierul României, Ilie Bolojan, că România este „un partener pe care ne putem bizui”. Stocker a pus accent pe relațiile istorice, politice și economice solide dintre cele două țări, dar și rolul important al comunității românești din Austria. Stocker a … The post Cancelarul Austriei l-a primit pe Bolojan: România e un partener de încredere. Viena susține aderarea la OCDE și mizează pe gazele din Marea Neagră appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Victor Rebengiuc, premiat la Ateneu. Nicușor Dan: Noi, românii, avem boala de a transforma multe lucruri vii în șabloane. E nevoie de modele, oameni vii, cu dubiile lor (Video) # SportMedia
Actorul Victor Rebengiuc a fost distins, joi, cu premiul „România Europeană 2025”, oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Ateneul Român. La eveniment a fost prezent și președintele Nicușor Dan, care a susținut un discurs despre rolul culturii, al modelelor autentice și despre degradarea dezbaterii publice. Șeful statului … The post Victor Rebengiuc, premiat la Ateneu. Nicușor Dan: Noi, românii, avem boala de a transforma multe lucruri vii în șabloane. E nevoie de modele, oameni vii, cu dubiile lor (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Finanțistul Adrian Codirlașu are o soluție rapidă pentru creșterea resurselor bugetare – vânzarea unor pachete minoritare ale companiilor de stat profitabile. „Asta înseamnă că statul rămâne cu controlul, statul decide ce se întâmplă. Însă Bursa de Valori București are deja coduri de guvernanță care sunt complet compatibile cu cele ale OECD. Acelor companii li s-ar … The post Soluția prin care Guvernul ar putea aduce rapid la buget 20 de miliarde de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ce au căutat românii pe Google în 2025 – Nicușor Dan vs. George Simion, Labubu, dieta Cerin și drob de miel # SportMedia
Nicuşor Dan, George Simion, jucăria Labubu, filmul „Nosferatu”, reţeta de drob de miel, dieta Cerin şi „Cum arată buletinul de vot” se află în topul căutărilor pe Google în 2025. Google a prezentat listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în 2025. Acestea indică subiectele şi oamenii care au generat cel mai mare … The post Ce au căutat românii pe Google în 2025 – Nicușor Dan vs. George Simion, Labubu, dieta Cerin și drob de miel appeared first on spotmedia.ro.
14:10
China Eastern Airlines a inaugurat, joi, cel mai lung zbor direct din lume, pe ruta Shanghai – Buenos Aires, cu o distanță de aproximativ 19.631 km și o durată estimată de 25,5 ore la dus, respectiv până la 29 de ore la întoarcere din cauza vânturilor opuse. Zborul MU745 a decolat de la Aeroportul Shanghai … The post Record mondial: Cel mai lung zbor direct – 20.000 km peste trei continente (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Scafandrii români au distrus o dronă Sea Baby, dar Ucraina spune că nu a pierdut niciuna # SportMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate şi că nu a pierdut niciuna. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby ale SBU nu a intrat în apele teritoriale românești. Ucraina aderă cu strictețe la dreptul internațional, … The post Scafandrii români au distrus o dronă Sea Baby, dar Ucraina spune că nu a pierdut niciuna appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Starul Neymar Junior a reușit primul său hat-trick după trei ani și jumătate, în cursul meciului câștigat de FC Santos, cu scorul de 3-0, pe terenul formației Juventude, miercuri, în penultima etapă a campionatului de fotbal al Braziliei. Fostul atacant-vedetă al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain a marcat toate cele trei goluri într-un interval … The post Neymar dă semne de revenire appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Marea Britanie și Norvegia pun la punct o flotă comună de fregate pentru a vâna submarinele rusești # SportMedia
Marea Britanie și Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele rusești” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării. Acest acord vine la câteva luni după ce Norvegia a anunțat achiziționarea a cel puțin cinci … The post Marea Britanie și Norvegia pun la punct o flotă comună de fregate pentru a vâna submarinele rusești appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Ziua 1380 Trump crede că Putin ar vrea să încheie războiul, dar e nevoie de 2 pentru tango. Negocieri la Miami. Ucraina lovește iar o uzină-cheie (Video) # SportMedia
În ziua 1380 de război, negocierile pentru pace au revenit în prim-plan, odată cu anunțul unei noi runde de discuții la Miami între şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, însoțit de ginerele lui Trump, Jared Kushner. Donald Trump a declarat că delegația sa s-a întors … The post Ziua 1380 Trump crede că Putin ar vrea să încheie războiul, dar e nevoie de 2 pentru tango. Negocieri la Miami. Ucraina lovește iar o uzină-cheie (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:00
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul celebrului serial „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare. Doctorul Salvador Plasencia este unul dintre principalii responsabili pentru această tragedie. El nu a furnizat ketamina care l-a ucis pe actor, dar a recunoscut … The post Închisoare pentru medicul care i-a dat ketamină lui Matthew Perry appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Șantajul armelor: Un oficial de rang înalt din SUA ceartă Europa că vrea să cumpere mai mult din producția internă # SportMedia
Adjunctul secretarului de Stat al SUA, Christopher Landau, a criticat aliații europeni din NATO pentru faptul că își favorizează propriile industrii de apărare în detrimentul furnizorilor americani de armament. Intervenția a avut loc în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe ai alianței, la care șeful diplomației americane, Marco Rubio, a fost absent. Landau, cunoscut pentru pozițiile … The post Șantajul armelor: Un oficial de rang înalt din SUA ceartă Europa că vrea să cumpere mai mult din producția internă appeared first on spotmedia.ro.
12:00
CEE Bootcamp 2025: Antreprenori și inovatori din 5 țări s-au întâlnit la București pentru a accelera soluțiile sustenabile și cooperarea în regiune # SportMedia
Între 17 și 18 noiembrie 2025, Social Innovation Solutions (SIS) a organizat la București cea de-a doua ediție a CEE Bootcamp, un eveniment dedicat conectării și dezvoltării antreprenorilor din Europa Centrală și de Est. Sub umbrela programului Sustainable Futures, ediția din acest an a reunit fondatorii, parteneri și experți ai ecosistemului din CEE: România, Bulgaria, … The post CEE Bootcamp 2025: Antreprenori și inovatori din 5 țări s-au întâlnit la București pentru a accelera soluțiile sustenabile și cooperarea în regiune appeared first on spotmedia.ro.
12:00
România construiește o fabrică de oglinzi pentru cel mai puternic laser din lume. Fiecare va costa câte 1 milion de euro # SportMedia
La Măgurele a început construcția unei fabrici de oglinzi speciale pentru lasere de mare putere, o investiție de 193 de milioane de euro finanțată de Guvern. Unitatea va funcționa în cadrul Institutului „Horia Hulubei” și va fi gata în aproximativ un an și jumătate. Primul beneficiar va fi chiar cel mai puternic laser din lume, … The post România construiește o fabrică de oglinzi pentru cel mai puternic laser din lume. Fiecare va costa câte 1 milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Octavian Popescu a avut o nouă evoluție ștersă pentru FCSB în meciul cu UTA Arad. Gigi Becali susține că Tavi Popescu a cerut să fie scos de pe teren deoarece „nu mai avea chef” să joace la Arad. Aceasta ar fi strategia lui Popescu pentru a fi lăsat liber în această iarnă, dar cei de … The post Forțează plecarea: Octavian Popescu insistă să fie lăsat liber de FCSB appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Anchetă: Folosirea aplicației Signal de către șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol # SportMedia
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen. Statele Unite au lansat o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi în numele protejării libertății de navigație și … The post Anchetă: Folosirea aplicației Signal de către șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol appeared first on spotmedia.ro.
12:00
FCSB a anunțat că meciul cu UTA Arad a fost ultimul pentru un jucător. Conducerea campioanei a confirmat despărțirea de Vlad Chiricheș după meciul cu UTA Arad, pierdut cu 0-3. Roș-albaștrii nu vor mai conta pe Chiricheș în următoarele meciuri și îi vor propune rezilierea contractului. „Nu mai poate, sărăcuțul”, a spus Gigi Becali la … The post Jucătorul dat afară de FCSB după meciul cu UTA Arad: „Nu mai poate, sărăcuțul” appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Stephanie Radu și Alin Stoica, vocile României la Concerto di Natale – sub egida Papei Leone al XIV-lea # SportMedia
În fiecare decembrie, Roma devine capitala muzicii sacre și a emoției universale. În acest an, ediția cu numărul XXXIII a Concerto di Natale, desfășurată pe 13 decembrie 2025, la Auditorium Conciliazione, aduce din nou în fața publicului internațional artiști din întreaga lume, într-un eveniment care îmbină tradiția, excelența și spiritualitatea. Printre vocile invitate în această … The post Stephanie Radu și Alin Stoica, vocile României la Concerto di Natale – sub egida Papei Leone al XIV-lea appeared first on spotmedia.ro.
