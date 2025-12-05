Zodia care astăzi, 5 decembrie, o să plângă de fericire. Acest nativ o să aibă parte de cea mai mare surpriză din acest an

22:10

Nimeni nu poate nega faptul că tehnologia modernă ne face viața mai ușoară ca niciodată. Însă acest confort vine la pachet și cu unele riscuri. Din păcate, doi pensionari din Craiova au pierdut suma uriașă de 108.000 de euro după ce au vorbit la telefon cu un angajat fals de la Bursa de Valori.