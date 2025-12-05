Mureş: Anchetă a Poliţiei, după ce imagini în care se vede cum o adolescentă este bătută de alte fete. Fetele implicate au 12 şi 13 ani
News.ro, 5 decembrie 2025 14:20
Poliţiştii din judeţul Mureş anunţă că au deschis un dosar penal după ce în spaţiul public au apărut imagini în care se vede cum o adolescentă este agresată fizic de alte fete. Tinerele implicate au fost identificate, ele având 12 şi 13 ani.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
14:30
Premierul Ilie Bolojan va face declaraţii de presă la Palatul Victoria, după anunţul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu.
Acum 30 minute
14:20
Maramureş: Bărbat obligat de instanţă să plătească daune morale de 50.000 de lei după ce a înjurat şi ameninţat un internaut, pe Facebook. Divergenţele, în urma unui comentariu despre Călin Georgescu # News.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook. Divergenţele online dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre Călin Georgescu, opiniile acestuia provocând nemulţumirea celui care a trecut la ameninţări. În faţa instanţei, bărbatul reclamat a spus că are voie să spună orice.
14:20
Mureş: Anchetă a Poliţiei, după ce imagini în care se vede cum o adolescentă este bătută de alte fete. Fetele implicate au 12 şi 13 ani # News.ro
Poliţiştii din judeţul Mureş anunţă că au deschis un dosar penal după ce în spaţiul public au apărut imagini în care se vede cum o adolescentă este agresată fizic de alte fete. Tinerele implicate au fost identificate, ele având 12 şi 13 ani.
14:20
Europa se va descurca foarte bine cu mai puţine trupe americane, afirmă un general american de rang înalt din NATO # News.ro
Reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), respingând îngrijorările legate de slăbirea angajamentului SUA faţă de alianţă, relatează POLITICO.
14:10
Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
14:10
Avertismentul unui fizician, după situaţia critică de la Paltinu/ El consideră că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales cele mai vechi de jumătate de secol/ Silviu Gurlui: Suntem deja pe o pantă periculoasă # News.ro
Un fizician profesor universitar la Iaşi atrage atenţia, în contextul situaţiei critice din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt de o săptămână fără apă din cauza unor deficienţe la barajul de la Paltinu, că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales al celor mai vechi de 50 de ani. Potrivit lui Silviu Gurlui, este nevoie de „reguli clare şi obligatorii” pentru golirea controlată a barajelor, cercetări „periodice şi reale”, program naţional de mentenanţă şi siguranţă pentru toate barajele vechi, care să includă, printre altele, evaluare structurală, scenarii de risc, verificarea elasticităţii betonului îmbătrânit şi testarea armăturilor. „Problema este că suntem deja pe o pantă periculoasă. Investiţiile în România lipsesc de zeci de ani”, avertizează Gurlui.
14:10
Echipele din Superligă spun STOP violenţei împotriva femeilor. “Pe teren respectul nu dispare după fluierul final. Un bărbat adevărat nu loveşte şi nu controlează” – VIDEO # News.ro
Toate echipele din Superligă spun STOP violenţei împotriva femeilor. Echipele s-au solidarizat pentru a transmite un mesaj către toţi toţi suporterii, sportivii şi comunităţile din jurul fotbalului: să devină parte din schimbare, să nu rămână indiferenţi şi să intervină atunci când văd semne de abuz.
Acum o oră
14:00
Bucureşti - Tânăr de 26 de ani care şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, reţinut / Agresorul a folosit patru cuţite şi a lovit victima în cap, gât şi piept # News.ro
Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 locutiru de cuţit. Între cei doi a izbucnit un scandal, în Sectorul 4 din Bucureşti, iar fiul şi-a atacat tatăl cu un cuţit. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept.
13:50
Ian Thorpe, de cinci ori medaliat cu aur la înot la Jocurile Olimpice, a declarat că s-a alăturat echipajului supermaxi LawConnect, care vizează a treia victorie consecutivă în cursa de iahturi Sydney-Hobart, relatează Reuters.
13:40
Reuters: Pentagonul stabileşte 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO. În caz contrar, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării # News.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.
Acum 2 ore
13:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Punem în siguranţă blocul din Rahova / Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă ”rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.
13:20
Măsuri propuse de Ministerul Culturii în legislaţia privind drepturile de autor: Artiştii vor fi mai protejaţii iar veniturile vor fi mai sigure # News.ro
Guvernul a analizat în şedinţa de vineri, în primă lectură, proiectul de OUG iniţiat de Ministerul Culturii, care aliniază legislaţia naţională privind drepturile de autor şi drepturile conexe la normele şi practicile europene.
13:10
Doi generali ai Armatei Române participă la Reuniunea de la Paris privind consolidarea militară la nivel european şi cooperarea industrială în domeniul apărării/ Scopul, creşterea reacţiei colective a Europei în actualul context de securitate # News.ro
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul de brigadă Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, participă, vineri, la Reuniunea europeană de la Paris, dedicată coordonării capabilităţilor militare şi cooperării industriale în domeniul apărării. Întâlnirea vizează accelerarea efortului comun de consolidare militară la nivel european, prin identificarea capabilităţilor critice, extinderea interoperabilităţii, valorificarea soluţiilor industriale existente şi lansarea de proiecte comune de achiziţii şi producţie, în actualul context de securitate.
13:10
Ce spune strategia de securitate a administraţiei Trump despre Rusia, războiul din Ucraina şi Europa: „Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a ajuta Europa să-şi corecteze traiectoria actuală” / Extinderea NATO ar trebui oprită # News.ro
Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.
13:00
Accident spectaculos în Oradea – O maşină a zburat efectiv peste un sens giratoriu şi a ajuns într-o staţie de încărcare GPL / Bărbatul de la volan a scăpat cu răni uşoare şi a fost sancţionat de poliţişti - VIDEO # News.ro
Un bărbat de 49 de ani, căruia i s-a făcut rău la volan, a intrat cu maşina într-un sens giratoriu şi apoi a zburat efectiv până într-o staţie de încărcare cu GPL, incidentul fiind surprins în imagini. Bărbatul a scăpat cu răni uşoare, dar a fost sancţionat de către poliţişti cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
13:00
Franţa a confirmat vineri participarea sa la Eurovision 2026 şi sprijinul acordat prezenţei Israelului la concursul muzical, opunându-se boicotului anunţat de mai multe ţări, precum Spania sau Irlanda.
13:00
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: România este în siguranţă, avem suficientă energie pentru piaţa de energie din ţara noastră # News.ro
Centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 07:00, după ce a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.
12:50
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor # News.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de CAsaţie şi Justiţie au decis, vineri, în unanimitate, sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor.
12:50
Două obiecte plutesc în derivă în Marea Neagră. Militarii au anunţat că monitorizează situaţia # News.ro
Două obiecte au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.
12:50
Poliţist local din Arad trimis în judecată pentru purtare abuzivă, la aproape doi ani şi jumătate de la faptă/ În acelaşi caz, un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei # News.ro
Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată joi, pentru purtare abuzivă, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, la aproape doi ani şi jumătate de la comiterea faptei, respectiv 14 iulie 2023, într-un caz în care un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei. Acesta din urmă a fost acuzat că a bătut crunt un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie că agasa trecătorii. El a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza nenumăratelor traumatisme şi fracturi.
12:40
Primarul unei comune din judeţul Teleorman, plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu în legătură cu acordarea ajutoarelor sociale / Prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei / Nu îşi poate exercita funcţia # News.ro
Primarul comunei Olteni, judeţul Teleorman, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA sub acuzaţia de abuz în serviciu. Nu ar fi urmărit realizarea orelor de muncă de către beneficiarii ajutorului social şi nu a întrerupt acordarea beneficiilor pentru cei care nu îndeplineau condiţiile şi a produs un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.
Acum 4 ore
12:30
Primarul unei comune din judeţul Teleorman, plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu în legătură cu acordarea ajutoarelor sociale / Prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei / Nu îşi poate exercita funcţia # News.ro
Primarul comunei Olteni, judeţul Teleorman, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA sub acuzaţia de abuz în serviciu. Nu ar fi urmărit realizarea orelor de muncă de către beneficiarii ajutorului social şi nu a întrerupt acordarea beneficiilor pentru cei care nu îndeplineau condiţiile şi a produs un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.
12:30
Festivalul Brazilor de Crăciun - Fonduri de peste un milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educaţie al copiilor vulnerabilizaţi de sărăcie # News.ro
La cea de-a 25-a ediţie, un manifest pentru restabilirea dreptului egal la educaţie al copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, Festivalul Brazilor de Crăciun a reuşit să adune fonduri de peste un milion de euro. Cei 24 de brazi licitaţi în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României, vor asigura astfel sprijin socio-educaţional pentru peste 15.000 de copii. Cel mai râvnit brad a fost ofertat contra sumei de 220.000 de euro, anunţă Salvaţi Copiii România.
12:30
Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP.
12:10
POLITICO: Trump dezvăluie ce îşi doreşte pentru lume în noua strategie de securitate a SUA. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, în schimb unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor din Europa # News.ro
Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, preşedintele Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai mare în emisfera vestică, pentru a combate migraţia, drogurile şi ascensiunea puterilor adversare din regiune, relatează Politico.com.
12:00
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost depusă. Senatorul Ninel Peia: Îi fac cadou lui Grindeanu o moţiune de cenzură, să scăpăm de progresişti de la guvernare / PSD să voteze această moţiune de cenzură - FOTO # News.ro
Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a depus, vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură iniţiată împotriva Guvernului Bolojan şi a afirmat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură ”pentru a scăpa de progresişti de la guvernare”.
12:00
CM 2026: FIFA are în vedere utilizarea camerelor video pe corp pentru arbitri şi decizii mai rapide privind ofsaidul # News.ro
FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.
11:50
Moţiunea de cenzură împoitriva Guvernului a fost depusă. Senatorul Ninel Peia: Îi fac cadou lui Grindeanu o moţiune de cenzură, să scăpăm de progresişti de la guvernare / PSD să voteze această moţiune de cenzură - FOTO # News.ro
Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a depus, vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură iniţiată împotriva Guvernului Bolojan şi a afirmat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură ”pentru a scăpa de progresişti de la guvernare”.
11:50
Raport Alegerile din Bucureşti 2025 pe TikTok: Construirea de reţele inautentice, care folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea candidaţilor decât conturile oficiale # News.ro
Un raport Expert Forum despre promovarea pe TikTok a candidaţilor la alegerile din Bucureşti relevă faptul că s-a înceţăţenit o practică nouă la mai toate alegerile - construirea de reţele inautentice, care folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea candidaţilor decât conturile oficiale. Raportul analizează postările care promovează principalii candidaţi – Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu.
11:40
„Peregrin prin Bucureşti - Dicţionarul străzilor bucureştene”, patru volume de Sorin Borduşanu, au fost lansate în colecţia Planeta Bucureşti a Editurii Vremea.
11:30
Centru de sănătate mintală pentru copii din Spitalul de Pediatrie Piteşti, reabilitat printr-o investiţie a unei asociaţii private/ Demersul, în contextul dependenţelor tot mai frecvente ale copiilor de sptaţiul virtual - FOTO # News.ro
Un centru de sănătate mintală pentru copii, din cadrul Spitalului de Pediatrie din Piteşti, a fost modernizat şi dotat complet de o asociaţie privată, printr-o investiţie de peste 2.5 milioane de lei, în contextul dependenţelor tot mai frecvente ale copiilor de sptaţiul virtual. „Aici există resursă umană specializată: logopezi, psihologi, medici, asistenţi şi personal dedicat unui astfel de centru, astfel încât fiecare copil să beneficieze de evaluare corectă, intervenţie profesionistă şi un traseu medical clar”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
11:30
Moţiunea de cenzură împoitriva Guvernului a fost depusă. Senatorul Ninel Peia,: Îi fac cadou lui Grindeanu o moţiune de cenzură, să scăpăm de progresişti de la guvernare / PSD să voteze această moţiune de cenzură - FOTO # News.ro
Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a depus, vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură iniţiată împotriva Guvernului Bolojan şi a afirmat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură ”pentru a scăpa de progresişti de la guvernare”.
11:20
Trump şi-a angajat un nou arhitect pentru a-i construi controversata sală de bal de la Casa Albă # News.ro
Preşedintele Donald Trump a angajat un nou arhitect pentru imensul său proiect de sală de bal la Casa Albă, după ce presa a relatat despre dezacordurile vechiului arhitect cu preşedintele american, relatează AFP.
11:20
Anansi. Port Royal, colecţie dedicată călătoriilor, descoperirilor, felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt, va fi lansată sâmbătă, la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România.
11:20
NBA: LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri consecutive cu 10 sau mai multe puncte reuşite # News.ro
Incredibila serie de 1.297 de meciuri din sezonul regulat al NBA în care LeBron James a reuşit 10 sau mai multe puncte s-a încheiat odată cu victoria echipei Los Angeles Lakers împotriva Toronto Raptors, cu scorul de 123-120.
11:10
Au început „Lecţiile Gustului”, turneul educaţional care aduce în şcolile din Bucureşti noţiuni practice despre alimentaţie sănătoasă # News.ro
Turneul „Lecţiile Gustului”, parte a programului educaţional „Stil de viaţă sănătos, o alimentaţie diversificată şi o atitudine sustenabilă”, a început oficial în şcolile din Bucureşti. Elevii de clasa a III-a au ocazia să participe la demonstraţii interactive susţinute de Chef Daniel Dobre, ambasador al Asociaţiei Sărbătoarea Gustului, care îi ghidează în înţelegerea unor obiceiuri alimentare echilibrate şi a unui comportament responsabil faţă de mediu.
11:10
Margot Robbie apără distribuţia din „Wuthering Heights”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative: „Aşteptaţi şi veţi vedea. Aveţi încredere în mine, veţi fi fericiţi” # News.ro
Margot Robbie apără filmul „Wuthering Heights”, regizat de Emerald Fennell, împotriva unei serii de controverse apărute înainte de lansare. Într-un interviu acordat revistei britanice Vogue pentru un nou cover, actriţa nominalizată la Oscar a susţinut decizia lui Fennell de a o distribui pe ea şi pe Jacob Elordi în rolurile Catherine Earnshaw şi Heathcliff.
11:00
În primul rând, cercetarea disciplinară a poliţiştilor este reglementată de Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului (în continuare „Legea 360/2002”) şi de Hotărârea nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor (în continuare „Hotărârea 725/2015”).
11:00
Prefectura Prahova: Apa care va intra în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când DSP va emite aviz sanitar # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că poate fi consumată.
11:00
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon.
10:50
Administraţia Trump reduce durata permiselor de muncă pentru imigranţi de la 5 ani la 18 luni # News.ro
Administraţia Trump a anunţat joi reducerea duratei permiselor de muncă pentru numeroase categorii de imigranţi, în cadrul unei serii de restricţii decretate în urma atentatului mortal de la Washington de săptămâna trecută, atribuit unui cetăţean afgan, relatează AFP.
10:50
Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni # News.ro
Federaţia ucraineană de sărituri în apă a anunţat că i-a retras titlurile sportivei Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să treacă de partea Rusiei, relatează Reuters.
10:50
Colegiul Medicilor cere ”soluţii şi măsuri viabile” pentru ca serviciile medicale să poată fi asigurate în judeţul Prahova, unde şi activitatea medicilor de familie şi a celor din ambulatoriu este afectată de lipsa apei # News.ro
Colegiul Medicilor din România cere autorităţilor ”soluţii şi măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii. Pe lângă activitatea celor cinci spitale, este afectată de lipsa apei şi activitatea medicilor de familie şi a celor din ambulatoriu.
10:40
Ministerul Finanţelor lansează ultima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei şi 6,20% în euro # News.ro
Ministerul Finanţelor lansează subscrierile în ultima ediţie a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie şi până vineri, 12 decembrie 2025. Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt între 6,55% şi 7,55%, iar pentru titlurile de stat în euro, sunt între 3,75% şi 6,20%.
Acum 6 ore
10:30
Sfaturi juridice de la Otto – un proiect de educaţie juridică iniţiat de Cabinet de Avocat Nuţă Alexandru # News.ro
„Sfaturi juridice de la Otto” este o iniţiativă de educaţie juridică lansată de Cabinetul de Avocat Nuţă Alexandru, care îşi propune să aducă dreptul mai aproape de oameni – explicat simplu, clar şi pe înţelesul tuturor.
10:20
Noi avertizări cod galben emise de meteorologi – Vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a ţării, până sâmbătă seară / Rafalele pot ajunge în zonele montane înalte la 110 kilometri la oră # News.ro
Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră.
10:20
Curtea Supremă a SUA autorizează noua hartă electorală a Texasului, favorabilă republicanilor pentru alegerile din 2026 # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a autorizat joi Texasul să utilizeze noua sa hartă electorală menită să asigure republicanilor câştigarea unui număr mai mare de locuri în alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial din 2026, ceea ce reprezintă o victorie pentru Donald Trump, relatează AFP.
10:10
INS: Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în primele zece luni, au scăzut cu aproape 2%, la 12,07 milioane persoane. 18,2% din totalul turiştilor au fost străini, cei mai mulţi din Germania, Italia şi Israel # News.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primele zece luni, au însumat 12,073 milioane persoane, în scădere cu 1,9% faţă de perioada similară din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,8%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,2%, cei mai mulţi din Germania, Italia şi Israel.
10:10
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut cu 1%, ca serie brută, în primele zece luni # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,5%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Cupa Mondială de fotbal: Rezervele naţionalei Angliei ar putea rămâne în vestiar în timpul meciurilor, anunţă Thomas Tuchel # News.ro
Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că este posibil ca rezervele sale să rămână în vestiar în timpul meciurilor de la Cupa Mondială, de anul viitor, din cauza riscurilor pe care le prezintă temperaturile ridicate, relatează BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.