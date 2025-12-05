The Ticket își desemnează mare câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY
ObservatorNews, 5 decembrie 2025 14:20
După 13 episoade încărcate de emoție, spectaculozitate și momente care au surprins publicul în fiecare săptămână, The Ticket se apropie de momentul suprem. Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmări live desemnarea marelui câștigător al sezonului, cel care va pleca acasă cu premiul de 100.000 de euro și cu titlul final al competiției.
• • •
Acum 10 minute
14:30
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY # ObservatorNews
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!
14:30
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore # ObservatorNews
O viitură venită după deversările barajului Mihăileşti a făcut prăpăd în mai multe localităţi din Dâmboviţa şi Călăraşi, străbătute de râul Argeş. Zeci de hectare de teren, ferme, adăposturi de animale și crescătorii piscicole au fost înghițite de ape, în doar câteva ore. Proprietarii sunt revoltaţi pentru că nu a fost vorba despre o calamitate naturală, ci, spun ei, despre golirea controlată a barajelor administrate de Apele Române Argeș–Vedea.
14:30
Şoferul care a zburat cu maşina în sensul giratoriu din Oradea a avut o criză de diabet # ObservatorNews
Un accident spectaculos şi neobişnuit a fost surprins de camerele de supraveghere într-un sens giratoriu din Oradea. O maşină a zburat la propriu peste construcţia din mijlocul intersecţiei dar şi peste două maşini care veneau din sens opus.
Acum 30 minute
14:20
Trăiești într-un ritm alert, în care timpul pare mereu insuficient și în care orice drum în plus devine un efort. Îți dorești să citești mai mult, să descoperi autori noi, să oferi cărți în dar sau să le găsești rapid pe cele de care ai nevoie, dar fără aglomerație, fără stres și fără ore pierdute. Poate că tocmai din acest motiv ai început, uneori, să amâni bucuria lecturii. Însă lumea s-a schimbat, iar cartea a găsit o cale mult mai simplă să ajungă la tine.
14:20
14:20
Scandalul meciurilor trucate din Turcia loveşte în plin. Fotbalişti de la Galatasaray şi Fenerbahce, arestaţi # ObservatorNews
Un total de 35 de persoane au fost arestate vineri în Turcia, în cadrul unei anchete privind pariurile sportive şi posibila trucare de meciuri, inclusiv un jucător de la Galatasaray, un altul de la Fenerbahce şi directorii a trei cluburi din liga secundă, precum şi doi antrenori.
14:10
Când se reţine permisul de conducere. La câte puncte de penalizare se suspendă pe loc # ObservatorNews
Şoferii care încalcă regulile rutiere riscă să rămână fără permis mult mai uşor decât cred. Codul Rutier în vigoare stabileşte clar situaţiile în care poliţiştii au dreptul să reţină pe loc carnetul, dar şi momentul în care punctele de penalizare acumulate duc automat la suspendarea dreptului de a conduce.
14:10
Utilizarea camerelor video pe corp pentru arbitri şi decizii rapide la offside, printre noutăţile World Cup # ObservatorNews
FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an, din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.
Acum o oră
14:00
Momentul în care doi fraţi atacă poliţia cu bolovani în timpul unui scandal de familie # ObservatorNews
Un scandal provocat de trei fraţi a fost stins după o mobilizare de forţe într-o localitate din Mureş. Cei trei bărbaţi s-au luat la bătaie din cauza unor neînţelegeri în familie iar unul dintre ei s-a ales cu capul spart. Medicii veniţi să-l salveze au alertat şi poliţia. Numai că nici poliţiştii nu au scăpat de furia celor doi care au aruncat cu bolovani.
14:00
Noua strategie de securitate a SUA. Administrația Trump susține că extinderea NATO ar trebui oprită # ObservatorNews
Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.
14:00
Filmul crimei din Galaţi. Înjunghiat din senin şi fără motiv de un vecin, care voia să mai ucidă doi oameni # ObservatorNews
O crimă înfiorătoare a avut loc aseară în faţa unui bloc din Galaţi. Un bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, a fost înjunghiat de un pensionar. Ambulanţa a fost chemată de un martor dar bărbatul rănit nu a putut fi salvat.
Acum 2 ore
13:30
Sute de mii de adolescenți australieni rămân fără Instagram și Facebook din 10 decembrie # ObservatorNews
Sute de mii de adolescenţi din Australia tocmai ce au rămas fără conturile de Instagram şi Facebook. Acţiunea vine în contextul în care legea care interzice accesul copiilor sub 16 ani pe reţele sociale urmează să intre în vigoare pe 10 decembrie.
13:20
Raportul Corpului de Control, pe masa Guvernului. Sunt așteptate concluziile după criza apei din Prahova # ObservatorNews
Opt zile, 100 de mii de oameni fără pic de apă şi niciun vinovat. 13 localităţi stau în continuare secate la mila autorităţilor implicate în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa şi nimeni nu îşi asumă nimic. Din păcate, cam nicio surpriză. Dimpotrivă, vina este în continuare pasată de la unul la altul. De la o instituţie la alta, mai exact. Ieri, criza apei a ajuns în Parlament şi s-a încheiat cu un scandal în care a fost cerută demisia ministrului Mediulu. Azi a ajuns deja şi pe masa Guvernului, unde vor fi prezentate şi concluziile din Raportul Corpului de Control.
13:20
Curs BNR, 5 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
12:40
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție Supreme au decis în unanimitate sesizarea CCR pentru pensiile magistraţilor. Decizia a fost luată în şedinţa Secţiilor reunite ale Curţii Supreme.
12:40
Peste 250.000 de euro, găsiți în casa unei primărițe din Teleorman. DNA investighează abuzuri în primărie # ObservatorNews
Primarul comunei Olteni, din județul Teleorman, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu. Acesta este suspectat că nu a verificat efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către beneficiarii ajutorului social și nu a suspendat plățile pentru persoanele care nu respectau criteriile legale, ceea ce ar fi generat un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.
Acum 4 ore
12:20
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă, vineri, în Parlament de către senatorul Ninel Peia. Politicianul a declarat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură ”pentru a scăpa de progresişti de la guvernare”.
12:10
(P) DraculaLand – cea mai mare destinatie de entertainment din Europa, cu o investitie de peste 1 miliard euro # ObservatorNews
România va intra pe harta marilor destinații mondiale de divertisment. DraculaLand, o investiție privată de peste un miliard de euro, va fi construită la 20 de minute de București și este concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment din Europa.
12:00
Declarație sumbră de la Budapesta: În următoarele zile se va decide dacă războiul se va extinde în Europa # ObservatorNews
În zilele următoare se va decide dacă războiul din Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau "arşiţa războiului va fi redusă definitiv", a declarat premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenției de presă MTI.
11:40
Jumătate de ţară intră în cod galben de vânt. Şi Capitala va fi 36 de ore sub alertă # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis trei coduri galbene de vânt pentru vineri și sâmbătă în mai multe regiuni din România. Rafalele vor atinge 110 km/h în zonele montane. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea viteza vântului va depăși 70 km/h.
11:40
INS: Creștere economică timidă în 2025. Ce sectoare și-au redus aportul la PIB-ul României # ObservatorNews
În primele nouă luni din 2025, economia României a înregistrat o creștere de 0,8% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, față de aceeași perioadă din 2024. Totuși, în trimestrul al treilea, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere reală de 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), informează Agerpres.
11:10
Patru drone misterioase ar fi urmărit avionul lui Zelenski cu puțin timp înainte de aterizarea la Dublin # ObservatorNews
Mai multe drone au fost observate în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda.
11:10
Alertă la Marea Neagră: Mai multe obiecte neidentificate plutesc în apă, în zona Sfântu Gheorghe # ObservatorNews
Alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă.
11:00
Federația ucraineană de sărituri în apă a anunțat retragerea titlurilor deținute de sportiva Sofiia Lyskun, ca urmare a deciziei acesteia de a se alătura Rusiei, potrivit Reuters, informează News.ro.
10:50
Viktor Orban a anunţat joi majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajaţii şi angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forţează Guvernul să înrăutăţească previziunile economice din 2025 şi 2026, transmite Reuters.
10:50
6 decembrie, Sfântul Ierarh Nicolae. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 6 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Ierarh Nicolae, ocazie cu care mulţi români îşi aniversează onomastica.
10:50
6 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 decembrie de-a lungul timpului.
10:50
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 6 decembrie, şi duminică, 7 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
10:40
Șocul trăit de o americancă după ce a primit factura la curent. Ce se ascunde în spatele costurilor uriașe # ObservatorNews
Creșterea accelerată a costurilor la electricitate și investițiile masive în modernizarea infrastructurii energetice îi împing pe mulți americani, precum Stephanie Tate din Illinois, la facturi tot mai greu de suportat și la soluții alternative precum energia solară, scrie CNN.
10:40
"A dormit lângă mine toată noaptea. Mi s-a făcut părul măciucă". Surpriză neplăcută în pat pentru un elvețian # ObservatorNews
Descoperire şocantă făcută de un bărbat elveţian. Omul, care locuieşte în Leuzingen, lângă Berna, s-a trezit dimineaţă, între cearşafurile sale, cu un şarpe.
Acum 6 ore
10:30
Meta reduce cu 30% bugetul pentru Metavers: tehnologia pierde teren în fața inteligenţei artificiale # ObservatorNews
Conform surselor citate de Bloomberg, Meta ar fi redus cu 30% bugetul alocat tehnologiilor de Metavers, acestea pierzând din importanță în strategia companiei, potrivit News.ro.
09:50
Gamingul a depășit demult statutul de simplă distracție și a devenit parte din rutina zilnică a milioane de români. Mulți tineri aspiră chiar la o carieră în domeniu, care oferă jucătorilor profesionişti de top premii de zeci de mii de euro în competiţii mondiale.
09:50
Explozie de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori. Tinerii au venit aici pentru o viață mai bună # ObservatorNews
În Monterosso Grana, un sat din regiunea Piemont, rata natalității este în creștere, impulsionată de revenirea tinerilor, de coeziunea comunității și de proiectele finanțate prin PNRR ce au reanimat zonele de întâlnire, scrie Corriere della Sera.
09:40
Un tată a trei copii din Galaţi, înjunghiat de un pensionar de 70 de ani chiar în faţa soţiei # ObservatorNews
O crimă înfiorătoare a avut loc aseară în faţa unui bloc din Galaţi. Un bărbat, tată a trei copii, a fost înjunghiat de un alt bărbat, după un conflict.
09:30
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită # ObservatorNews
Un cuplu din Houston a cumpărat o parte dintr-un vechi palat din orașul italian Biella, iar renovarea a durat trei ani, însă, au reușit să transforme o ruină într-un apartament de lux, dar nu fără dificultăți, întârzieri și birocrație, scrie CNN.
09:30
De ce sunt importante probele în activitatea antreprenorială. Riscul la care se expun oamenii de afaceri # ObservatorNews
O nouă ediţie a rubricii IQ Financiar, în care aflăm cum să fim deştepţi cu banii. Iancu Guda vine astăzi cu Pastila Juridică şi ne explică de ce sunt importante probele în activitatea antreprenorială, mai ales atunci când acţionăm în instanţă.
09:10
Sondaj ARA: Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, în lupta pentru Capitală # ObservatorNews
Daniel Băluţă (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt indicați drept primii doi candidați în cursa pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj ARA realizat la comanda Antena 3 CNN.
09:10
Ce vacanțe își rezervă românii pentru vara din 2026: destinațiile care atrag mii de turiști # ObservatorNews
Planurile de vacanţă pentru vara viitoare sunt în toi. Resorturi recunoscute pentru plaje de lux din Turcia, Egipt şi Muntenegru de lux din staţiunile de peste hotare îşi aşteaptă deja turiştii care au început să îşi rezerve vacanţele pentru vara anului viitor. Agenţiile de turism au lansat oferte pentru mai multe destinaţii, precum . Cei care se grăbesc, pot primi şi reduceri.
09:00
Boicot la Eurovision. Patru țări s-au retras din concurs după ce Israelul a primit permisiunea să participe # ObservatorNews
Boicot la cel mai mare eveniment muzical live din lume. Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia nu vor mai participa la ediţia din 2026 a Eurovision. Anunţul a fost făcut după ce i-a fost permis Israelului să participe. Asta deşi multe ţări şi-au exprimat dezacordul, pe fondul războiului din Gaza și al acuzațiilor privind practici incorecte de vot. Belgia, Suedia și Finlanda iau şi ele în considerare retragerea din concurs.
08:50
Soluția care ar putea elimina criza donatorilor: sângele artificial, prezentat în premieră la București # ObservatorNews
Creatorul sângelui artificial, profesorul japonez Hiromi Sakai, este prezent, în premieră, în România, la Congresul Internațional al Studenților de Medicină - un eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Alături de el, experți recunoscuți la nivel mondial discută la București despre viitorul Medicinei 3.0 și prezintă descoperirile care pot schimba modul în care trăim și ne tratăm. Evenimentul se încheie duminică, pe 7 decembrie.
08:50
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o motocicletă în Pasajul Unirii din Bucureşti # ObservatorNews
Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Un bărbat care traversa neregulamentar Bulevardul I.C Brătianu a fost lovit în plin de un motociclist chiar la intrarea în Pasajul Unirii.
08:40
Pe ce sunt dispuși românii să cheltuiască sute de lei pentru un decor de Crăciun de vis # ObservatorNews
Magia Crăciunului a ajuns şi în magazinele din ţară, unde decoraţiunile lucrate manual stau la loc de cinste. Fie că vorbim despre aranjamente florale sau ornamentele încărcate cu simboluri tematice de Crăciun, toate transformă rafturile în vitrine de poveste. Dornici să îşi aducă sărbătoarea în case, românii au pornit deja la vânătoare şi aleg cu atenţie fiecare decoraţiune.
Acum 8 ore
08:30
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. În această perioadă, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.
08:30
Poliția din Noua Zeelandă a așteptat 6 zile să recupereze bijuteria Faberge, înghițită de un hoț # ObservatorNews
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland.
08:20
Horoscop 6 decembrie 2025. Aspectul financiar se îmbunătățește pentru două zodii.
08:10
Momentul când un şofer zboară pur şi simplu cu maşina într-un sens giratoriu. Cascadorie fără voie în Oradea # ObservatorNews
Accident ca-n filmele de acţiune pe o stradă din Oradea. Un bărbat de 55 de ani a zburat pur şi simplu cu maşina într-o intersecţie.
08:00
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre # ObservatorNews
Pelerinaj impresionant la Brăila, unde sute de preoţi şi credincioşi au însoţit moaştele Sfântului Nicolae aduse din Galaţi. Procesiunea a străbătut oraşul până la biserica ce poartă numele ocrotitorului spiritual al oraşului. Oamenii au stat la cozi pentru a se ruga şi pentru a primi binecuvântare, cu speranţa unui an mai bun.
08:00
Premieră la vot: Şase secţii de votare pentru persoane nevăzătoare. Buletinul, în alfabetul Braille # ObservatorNews
Persoanele cu deficienţe de vedere vor putea vota duminică în şase secţii din Bucureşti, câte una în fiecare sector.
07:50
Ce spune ministrul Mediului despre o eventuală demisie după dezastrul de la Paltinu: # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.
07:30
Filme de Crăciun pentru toate gusturile. Idei pentru copii, animaţii, filme de dragoste, comedii # ObservatorNews
Una dintre marile plăceri ale românilor de sărbătorile de iarnă, pe lângă vacanţă, luminiţe, brad de Crăciun sau cumpărarea de cadouri, este şi să urmărească o colecţie importantă de filme tematice, astfel că am pregătit o selecţie de filme de Crăciun pe care, dacă le-aţi ratat, ar fi important să vi le treceţi în palmares.
