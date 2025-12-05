Premierul Bolojan, declarații de presă la ora 15.00
Premierul Ilie Bolojan va susține un briefing la Palatul Victoria, vineri, începând cu ora 15.00, a anunțat Biroul de presă al Guvernului. G4Media va transmite LIVE. Context: Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, au declarat pentru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:20
14:10
Australia este în alertă maximă, după ce flotila navală a Chinei din marea Filipinelor a început să se deplaseze spre sud # G4Media
Desfășurarea de către China a unei flote navale, condusă de o navă de asalt amfibie de tip 075 în Marea Filipinelor, săptămâna aceasta, a declanșat un răspuns rapid din partea Australiei, scrie scmp.com. Canberra a desfășurat un avion de patrulare maritimă P-8 pentru a urmări flotila, reaprinzând preocupările de securitate ridicate după o circumnavigație fără […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:00
Greva la Ikea, în Italia: „Nu poți trăi cu 1.000 de euro” / ”În ultimul an, angajații au adus 98 de milioane de euro pentru Ikea” # G4Media
„Mă simt ca și cum aș trăi într-un film de groază. Ce câștigăm noi doi abia ne ajunge să întreținem familia noastră numeroasă”. Ea este Floriana Nappa, are 45 de ani și lucrează la Ikea în Casalecchio di Reno, în provincia Bologna, din 2001, relatează Corriere della Sera. A început cu un contract pe durată […] © G4Media.ro.
14:00
Poliţist local din Arad, trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi bătut un om care ulterior a decedat / Un alt polițist local este judecat în același caz pentru tortură urmată de moartea victimei # G4Media
Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă după ce, în urmă cu doi ani şi jumătate, ar fi lovit cu piciorul un bărbat dus la secţie, iar victima a murit câteva zile mai târziu, caz în care un alt poliţist local este judecat deja pentru tortură urmată de moartea […] © G4Media.ro.
13:50
Hoți care se prezentau ca angajați Enel / Ar fi furat peste 100.000 de lei din casele unor bătrâni / Bunuri sustrase din magazinele Shop&Go și Mega Image # G4Media
Patru bărbați și o femeie din București au fost reținuți și vor fi propuși la arestare preventivă, fiind suspectați că se dădeau drept angajați la Enel, potrivit surselor G4Media. Hoții le-ar fi spus victimelor că trebuie să verifice instalația sau contorul și, după ce intrau în casă, mai ales la persoane în vârstă, unul dintre […] © G4Media.ro.
13:50
Amazon plătește Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație privind taxe și practici de muncă # G4Media
O subsidiară italiană a gigantului de comerț online Amazon a plătit despăgubiri și a eliminat un sistem de monitorizare a curierilor, punând capăt unei anchete privind presupuse fraude fiscale și practici ilegale de muncă, au declarat vineri surse apropiate dosarului, scrie Fashion Network. În iulie 2024, divizia de servicii logistice a grupului fusese acuzată că […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:30
Cutremurul din fotbalul turc continuă, justiția din această țară ordonând arestarea a 29 de fotbaliști, transmite AFP. Presa din Turcia a relatat despre faptul că printre cei 29 de fotbaliști s-ar afla și Metehan Baltaci (23 de ani), jucător la Galatasaray. Parchetul nu a precizat identitatea celorlalți jucători din fotbal implicați în amplul scandal de […] © G4Media.ro.
13:30
Franța cere suspendarea pentru trei luni a site-ului Shein în cadrul unei audieri în instanță # G4Media
Avocații platformei chineze Shein revin vineri în fața unei instanțe din Paris, unde se judecă solicitarea guvernului francez de a suspenda funcționarea site-ului timp de trei luni, după ce pe marketplace au fost descoperite păpuși sexuale cu aspect infantil și arme interzise, scrie Fashion Network. Shein a dezactivat secțiunea marketplace, unde vânzători terți își listează […] © G4Media.ro.
13:20
Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat Casa Mühle, clădire simbolică pentru timișoreni. Imobilul a costat 2,3 milioane de euro și va fi transformat într-un hub educațional și cultural # G4Media
Universitatea Politehnica Timișoara a finalizat procesul de achiziție a Casei Mühle, un imobil cu o puternică valoare simbolică și emoțională pentru comunitatea locală. Clădirea a fost refăcută de către vechiul proprietar, conform obligațiilor stabilite de instanță, iar UPT va continua lucrările de restaurare, astfel încât imobilul să își recapete integral identitatea arhitecturală și funcțională. Prin […] © G4Media.ro.
13:10
Contribuția unei companii la economia unei țări reprezintă tot ceea ce generează acea companie pentru societate prin activitatea sa: locuri de muncă, taxe plătite, investiții, colaborarea cu furnizori locali, salarii care se întorc în consum și, în general, tot ceea ce pune în mișcare bani și oportunități. Este importantă pentru că arată nu doar cât […] © G4Media.ro.
13:00
Moțiunea de cenzură, depusă împotriva Guvernului Bolojan și inițiată de către grupul parlamentar PACE – format în principal din defectori din alte partide suveraniste, trece în revistă într-o manieră critică toate domeniile importante, începând însă cu criza apei legată de barajul Paltinu și continuând cu: finanțele, sănătatea, educația, austeritatea, administrația publică și apărarea. Depunerea acestei […] © G4Media.ro.
13:00
EFOR: O campanie anonimă cu semnale puternice de coordonare pe TikTok și care l-a propulsat pe Daniel Băluță în topul vizibilității a inundat feed-urile bucureștenilor în luna noiembrie # G4Media
Un raport EFOR publicat, vineri, semnalează că o campanie anonimă cu semnale puternice de coordonare pe TikTok și care l-a propulsat pe Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, în topul vizibilității a inundat feed-urile bucureștenilor în luna noiembrie. „Vorbim de o campanie destul de simplă, cu metode de organizare testate în alegerile prezidențiale din […] © G4Media.ro.
13:00
FOTO Cartierele istorice ale Timișoarei se transformă cu ajutorul fondurilor europene: zona Piața Mocioni – Piața Maria va intra într-un amplu proces de reconfigurare și modernizare # G4Media
După intervențiile din cartierul Cetate și contractarea investiției care va transforma zona Fabric – Piața Traian, și cartierul istoric Iosefin din Timișoara va intra într-o nouă etapă de dezvoltare: una în care patrimoniul, spațiul public și viața comunității devin prioritare. Vizate sunt Piața Maria, un loc emblematic pentru Timișoara, pentru că de aici a pornit, […] © G4Media.ro.
12:50
Doi minori, responsabili de incidentul feroviar din Caraș-Severin / Ei ar fi pus o osie de vagonet pe calea ferată / A fost lovită de un tren care transporta 30 de persoane # G4Media
Doi minori au fost reţinuţi de poliţişti în urma unui incident feroviar care a avut loc pe 29 noiembrie, în localitatea Cruşovăţ, din judeţul Caraş-Severin. Un tren de persoane a lovit, sâmbătă seara, o osie de vagonet care se afla pe linia ferată, la Cruşovăţ, fiind găsită și o a doua osie pe o altă […] © G4Media.ro.
12:40
BREAKING Înalta Curte a decis să sesizeze din nou Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, au declarat pentru G4Media surse ÎCCJ Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat vineri, 5 decembrie, la ora 12, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a […] © G4Media.ro.
12:40
Lando Norris și Max Verstappen au început deja „bătălia” pentru titlul mondial din Formula 1 încă din primul antrenament de la Abu Dhabi, cei doi fiind depărțiți de doar miimi. Britanicul celor de la McLaren a avut cel mai bun timp în prima sesiune de pe Yas Marina Circuit. McLaren are un plan de rezervă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:30
Un general rus critică serviciile de informații pentru evaluarea situației din Ucraina, în 2022: Liderii ruși au fost induși în eroare, au crezut că 70% din populație susținea un guvern pro-rus / S-a dovedit a fi exact invers / Am primit o lecție extrem de dură # G4Media
Un fost comandant șef al forțelor ruse a criticat săptămâna trecută serviciile de informații ale Kremlinului pentru evaluarea inițială a situației din Ucraina, afirmând că acestea au determinat Moscova, nepregătită, să lanseze o invazie pe scară largă, scrie Business Inside. Declarațiile lui Vladimir Chirkin, general-colonel care a condus forțele terestre ruse între 2012 și 2013, […] © G4Media.ro.
12:30
“Nu puteam scrie despre armata română pe frontul de est fără să vorbesc despre Holocaust pentru că e o parte integrantă a acestei povești” – istoricul american Grant T. Harward # G4Media
Recent președintele Nicușor Dan a fost criticat în urmă decorării cu prilejul zilei de 1 decembrie a colonelului în rezervă Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, veteran al armatei române care a fost prezent la Odesa în octombrie 1941, când armata a masacrat acolo cel puțin 20.000 de evrei. Istoricul american Grant T. […] © G4Media.ro.
12:30
Statele Unite au aprobat o vânzare masivă de bombe, în valoare de 2,68 de miliarde de dolari, către Canada # G4Media
Statele Unite ale Americii au anunţat joi că au aprobat vânzarea de bombe în valoare totală de 2,68 de miliarde de dolari către Canada, în pofida relaţiilor tensionate între cele două ţări vecine, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest contract de armament include vânzarea a mii de bombe de toate tipurile, printre […] © G4Media.ro.
12:10
Primăriță dintr-o localitate din județul Teleorman, anchetată penal și plasată sub control judiciar sub acuzația de abuz în serviciu / La domiciliul ei au fost găsiți 251.860 de euro, 90.100 de lei și 320 de dolari # G4Media
Primărița din comuna teleormăneană Olteni, Violeta Cătălina Ionescu, este suspectată de comiterea a două infracțiuni de abuz în serviciu. DNA o anchetează în același dosar și pe Adriana-Cornelia Dima, inspector la aceeași primărie, pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, […] © G4Media.ro.
12:10
Marea Britanie și Norvegia formează o alianță navală pentru a proteja cablurile submarine și a vâna submarinele rusești # G4Media
Marea Britanie și Norvegia au anunțat noi patrule navale comune menite să protejeze cablurile submarine de Rusia, a declarat joi Marea Britanie, în timp ce prim-ministrul Keir Starmer și omologul său norvegian Jonas Gahr Støre au purtat discuții pe tema apărării, potrivit Euronews. Guvernul britanic a declarat că o flotă combinată de cel puțin 13 […] © G4Media.ro.
12:00
Moțiunea de cenzură inițiată de extremiștii de la AUR și PACE a fost depusă la Parlament / Ninel Peia spune că este un cadou pentru Sorin Grindeanu, de ziua de naștere a liderului PSD # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament, transmite Agerpres. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să […] © G4Media.ro.
11:50
76% dintre germani se opun scăderii nivelului pensiilor sub 48% din salariul mediu, potrivit unui sondaj # G4Media
O majoritate a germanilor se opun scăderii nivelului pensiilor, indică un sondaj publicat vineri, înainte cu câteva ore de un vot crucial în parlament pe acest subiect, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Sondajul, comandat de postul public de televiziune ARD, arată de 76% din germani consideră că reducerea nivelului pensiilor sub 48% […] © G4Media.ro.
11:30
EXCLUSIV Ana Ciceală dezminte zvonurile despre o posibilă retragere din cursă. ”Categoric nu mă retrag” # G4Media
Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria București, a dezmințit vineri într-o declarație pentru G4Media zvonurile despre o posibilă retragere din cursă în favoarea altui candidat. ”Categoric nu mă retrag”, a spus Ana Ciceală. ”Toți cei care mă cunosc știu că nu mi-aș lăsa oamenii care au muncit atât de mult, voluntarii, colegii, nu i-aș […] © G4Media.ro.
11:20
Zeci de căprioare și alpaca vor fi aduse în Parcul Romanescu din Craiova / Primar: ”Animalele vor fi hrănite doar cu biscuiți speciali, din semințe și plante, care vor putea fi achiziționați la intrare„ # G4Media
SRL-ul Primăriei Craiova care se ocupă de administrarea Parcului Romanescu și Grădina Zoologică și-a propus, în perioada sărbătorilor de iarnă, să aducă aici câteva zeci de căprioare și ponei. Căprioarele vor zburda libere într-un țarc de câteva hectare din Parcul Romanescu, scrie Gazeta de Sud. În zona Hipodromului va fi amenajat un țarc pentru ponei, […] © G4Media.ro.
11:20
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame are nevoie de încă 140 de milioane de euro din donaţii # G4Media
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame din Paris are nevoie de încă 140 de milioane de euro din donaţii, a anunţat joi instituţia publică responsabilă de lucrările de restaurare, în condiţiile în care au fost deja strânse peste 840 de milioane de euro, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Datorită generozităţii donatorilor şi unei […] © G4Media.ro.
11:10
Peste 46% dintre români ar investi în baterii de stocare a energiei „verzi” dacă ar primi bani de la stat, potrivit unui studiu de specialitate # G4Media
Aproape jumătate dintre români (46,3%) ar investi în baterii pentru stocarea energiei „verzi” dacă ar primi subvenţii de la stat, în timp ce 9% nu ştiu care sunt avantajele sistemelor de stocare, arată un studiu de specialitate, dat publicităţii vineri. Potrivit cercetării realizată pentru platforma despre-energie.ro, peste 60% dintre respondenţi consideră costul sistemelor de stocare […] © G4Media.ro.
11:10
O sursă din cadrul forțelor rusești de ordine a confirmat pentru canalul de stat rus RT că o dronă ucraineană a atacat vineri seara blocul turn Groznîi City din capitala Ceceniei, potrivit BBC. Nu există informații despre victime. Anterior, canale Telegram neoficiale, citând rezidenți locali, au raportat atacul asupra turnului de 145 de metri, ale […] © G4Media.ro.
11:00
Cancelarul Merz merge vineri în Belgia pentru a-l convinge pe premierul De Wever în privinţa planului de confiscare a activelor ruseşti # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz efectuează vineri o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el joi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Liderul german a amânat o […] © G4Media.ro.
10:50
Pus la îndoială de Trump, pactul AUKUS cu Regatul Unit şi Australia a fost aprobat după o reexaminare / Pactul vizează construirea de submarine cu propulsie nucleară, pentru contracararea Chinei în Pacific # G4Media
Pentagonul a reafirmat joi angajamentul Washingtonului în pactul AUKUS încheiat cu Londra şi cu Canberra în detrimentul Franţei, pact ce prevede inclusiv vânzarea către Australia a trei submarine de atac cu propulsie nucleară, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest pact a fost semnat de Washington în 2021, în timpul administraţiei lui Joe […] © G4Media.ro.
10:50
Oamenii de știință sunt tot mai aproape de un vaccin universal împotriva cancerului / Cercetătorii au obținut rezultate promițătoare la șoareci # G4Media
Cercetătorii au demonstrat că un vaccin bazat pe nanoparticule poate preveni mai multe tipuri agresive de cancer la șoareci, oferind protecție imună de durată și blocând metastazele, scrie SciTechDaily, preluat de MEDIAFAX. Descoperirile, realizate la Universitatea din Amherst, Massachusetts, marchează un pas important către un vaccin universal împotriva cancerului, cu potențial atât preventiv, cât și […] © G4Media.ro.
10:50
Curtea Supremă a SUA validează harta electorală a statului Texas, o victorie pentru Donald Trump înaintea alegerilor intermediare din 2026 # G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a autorizat, joi, 4 decembrie, statul Texas să utilizeze noua sa hartă electorală, menită să asigure republicanilor câștigarea unui număr mai mare de locuri în alegerile de la jumătatea mandatului (midterms) din 2026, o victorie pentru Donald Trump, scrie Le Monde. Cu șase voturi contra trei, cele ale judecătorilor conservatori […] © G4Media.ro.
10:50
Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut orice șansă de a se mai califica în sferturile Campionatului Mondial, dar meciul de vineri cu Senegal are o miză: victoria este obligatorie pentru îndeplinirea obiectivului: clasarea printre primele zece echipe de la turneul final. România – Senegal are loc vineri, 5 decembrie, de la ora […] © G4Media.ro.
10:40
Serviciul de spionaj militar al Ucrainei (HUR) a anunţat joi că a distrus în timpul nopţii precedente un avion de luptă MiG-29 al Rusiei deasupra Peninsulei Crimeea ocupate, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Aparatul a fost lovit pe aerodromul militar Kacha (Kacea), a precizat HUR pe Telegram, postând o înregistrare video în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:30
„Până când Ungaria are un guvern național, banii ungurilor nu vor fi trimiși în Ucraina și, prin urmare, țara noastră nu va participa la mecanismul NATO de coordonare a transferurilor de arme”, a anunțat miercuri, la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit Rador Radio România. Potrivit unui comunicat al ministerului ungar de […] © G4Media.ro.
10:30
Ciprian Ciucu despre complexul imobiliar Exigent, după ce Cătălin Drulă l-a acuzat că a mințit și că a cedat presiunilor unui clan interlop: ”Nu sunt mândru de acei indicatori de urbanism, dar eram și eu la început; încă nu înțelegeam lucrul atât de bine” # G4Media
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria București, a reacționat joi la acuzațiile contracandidatului Cătălin Drulă (USR), care îl acuzase că a cedat presiunilor clanului interlop Vasiloi când a aprobat construirea canrtierului ”Exigent”. ”Nu sunt mândru de acei indicatori de urbanism, dar eram și eu la început; încă nu înțelegeam lucrul atât […] © G4Media.ro.
10:30
Atenţionări Cod galben de vânt în zone din Muntenia, Dobrogea şi Oltenia, până sâmbătă seara / Rafalele de vânt pot ajunge până la 110 km /h # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de coduri galbene de intensificări ale vântului, valabile până sâmbătă seara în zone din Muntenia, Dobrogea şi Oltenia, precum şi o informare de fenomene meteorologice similare, ce vizează majoritatea regiunilor. Conform prognozei de specialitate, primul Cod galben va fi în vigoare pe parcursul zilei de […] © G4Media.ro.
10:20
Expoziția de artă „Art Royal”, dedicată Reginei Maria a României, care a avut un rol esențial în recunoașterea Marii Uniri de la 1918 a ajuns la Chișinău. Aceasta a fost vernisată zilele trecute la Muzeul Național de Istorie. La eveniment publicul a putut asculta și un fragment din piesa de teatru „Inima Reginei Maria”, interpretată […] © G4Media.ro.
10:20
Daniel David: Dacă începem să ne plătim copiii ca să vină la școală și să ia note mari, esența educației se pierde. Bursele sociale nu sunt date pentru a veni la școală # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a vorbit despre bursele elevilor și a afirmat că „dacă începem să ne plătim ca să vină la școală și să ia note mari, esența educației se pierde”. „Bursele sociale nu sunt date pentru a veni la școală, ci trebuie să fie date pentru a putea să vii la […] © G4Media.ro.
10:20
Dosar penal pentru Daniel Cioabă: fiul său de 16 ani trăiește cu o fată de 14 ani. Ea ar avea deja un copil / E acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori # G4Media
IPJ Sibiu a deschis un dosar penal pe numele lui Daniel Cioabă (regele romilor din România), fratele lui Dorin Cioabă (regele internațional al romilor), după ce și-ar fi logodit fiul de 16 ani cu o fată de 14 ani. Fata este deja mamă, scrie Turnul Sfatului. Dosarul penal urmează să stabilească dacă părinții cuplului au […] © G4Media.ro.
10:20
Sindicatul SIPA Muntenia, reacție la declarațiile ministrului Daniel David: A afirma că sindicatele nu mai pot avea un rol important înseamnă negarea dialogului social # G4Media
Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia critică afirmația ministrului Daniel David, „mi-ar plăcea ca sindicatele să înțeleagă că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa cum îl avem acum” și avertizează că excluderea sindicatelor din procesele de decizie ar reprezenta o lovitură la adresa dialogului democratic din educație, într-un comunicat de presă, […] © G4Media.ro.
10:10
VIDEO | Târgul de Crăciun din Budapesta: atmosferă faină, dar prețuri duble față de ofertele din locantele din apropiere. Vinul fiert costă cam 20 de lei paharul, langoșul ajunge și la 90 de lei, iar o sarma gigant sare de 100 de lei # G4Media
Pentru unii dintre români Budapesta este o destinație mai ușor accesibilă decât Bucureștiul, Craiova sau Sibiul, orașe care s-au remarcat prin târgurile de Crăciun organizate, așa că o vizită la vecinii maghiari poate fi o binevenită schimbare de peisaj. © G4Media.ro.
09:50
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi decorat un veteran nazist / Rusia a folosit acuzația nefondată de nazism când a invadat Ucraina # G4Media
Conducerea României s-a vopsit în „culoare brună” (culoarea uniformei batalioanelor de asalt naziste cunoscute şi sub denumirea „cămăşile brune” – n.red.) prin premierea unui om „pentru că a luptat de partea lui Hitler”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe canalul său de Telegram, scrie agenția rusă Tass citată […] © G4Media.ro.
09:50
Republica Moldova va demara în 2026 procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere ale țării. Implementarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, arată Radio Chișinău. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de […] © G4Media.ro.
09:50
E clar pentru multă lume din interiorul Formulei 1 că Oscar Piastri nu este neapărat fericit în aceste momente la McLaren. Este foarte aproape să piardă un titlu mondial după un sezon pe care l-a dominat în mare parte. Cu toate acestea, echipa de la Woking este pregătită în cazul în care australianul va dori […] © G4Media.ro.
09:50
O postare pe X care susține că Danemarca a introdus un prag de IQ de cel puțin 85 pentru donatorii de spermă a stârnit confuzie, dezbateri și meme-uri. Postarea, însă, este înșelătoare, transmite Euronews, citat de Rador Radio România. În realitate, Danemarca nu are nicio cerință legală de IQ pentru donatorii de spermă, deși donatorii […] © G4Media.ro.
09:40
Victor Orban anunță creșterea salariului minim cu 11% în 2026 / În aprilie, în Ungaria au loc alegeri parlamentare / Concedieri și creșterea prețurilor, printre efectele estimate de analiști # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunţat joi majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajaţii şi angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forţează Guvernul să înrăutăţească previziunile economice din 2025 şi 2026, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Confruntat cu o opoziţie puternică în alegerile care vor avea loc […] © G4Media.ro.
09:40
Banatul are deficit de apă, în ciuda ploilor din ultima lună / ”Se menține fenomenul de secare pe unele sectoare ale bazinelor hidrografice: Bega Veche, Bega și Moravița” # G4Media
A plouat, dar nu destul pentru a acoperi deficitul de apă existent pe râurile din zona de vest, unele cursuri de apă rămân în continuare secate. Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) anunță că precipitațiile căzute în Spațiul Hidrografic Banat în luna noiembrie nu au adus un aport substanțial în refacerea freaticului sau a […] © G4Media.ro.
09:30
Israelul îşi stabileşte un buget de apărare de 34 de miliarde de dolari pentru 2026 / O sumă apropiată, cheltuită în 2024, pentru conflictele militare cu Hamas şi Hezbollah # G4Media
Bugetul de apărare al Israelului pentru 2026 a fost stabilit la 112 miliarde de shekeli (34,63 miliarde de dolari), a anunţat vineri biroul ministrului apărării, în creştere faţă de 90 de miliarde de shekeli bugetaţi într-un proiect anterior, informează Reuters. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, şi cel al finanţelor, Bezalel Smotrich, au convenit […] © G4Media.ro.
09:30
În 2025, Antalya – capitala turismului turcesc, a înregistrat două noi recorduri istorice atât în primele 11 luni ale anului, cât și în ceea ce privește datele aferente lunii noiembrie, scrie publicația Sabah, citată de Rador. Principala explicație sunt turiștii ruși, care au dificultăți mari de a vizita Europa din cauza sancțiunilor impuse după invazia […] © G4Media.ro.
