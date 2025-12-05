Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, respinge solicitarea PSD-ului: ”Un ministru care are subordonați cu răspunderi explicite, și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu-și poate asuma răspunderea pentru deciziile altor oameni care au această responsabilitate”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că alimentarea cu apă în județele Prahova și Dâmbovița ar putea fi reluată începând din această seară, însă treptat, cu avertismentul că apa furnizată inițial nu va fi potabilă. Șeful Guvernului a precizat că autoritățile centrale au mandatat instituțiile competente să aprobe reluarea alimentării, în contextul în care populația […]
Acum 5 minute
16:10
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru # Aktual24
Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat joi că va scăpa de afacerile sale majore transferându-le într-un trust independent pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a spus că este convins că această mișcare îl va ajuta să evite un conflict de interese care ar putea apărea din relațiile sale private și din statutul său […]
Acum 30 minute
15:50
Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, respinge solicitarea PSD-ului: ”Un ministru care are subordonați cu răspunderi explicite, și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu-și poate asuma răspunderea pentru deciziile altor oameni care au această responsabilitate” # Aktual24
Acum 2 ore
15:10
SUA, derogare privind benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie. În România sunt peste 300 de benzinării Lukoil # Aktual24
Administrația Trump a autorizat joi tranzacții în legătură benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, emițând o derogare limitată de la sancțiunile impuse de SUA în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei din Ucraina. Pe 4 decembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat operațiunile cu benzinăriile Lukoil situate în afara Rusiei […]
15:00
Hoți la ”citirea contorului” în București. Mai mulți indivizi au furat bani din locuințele vârstnicilor după ce au pretins că sunt angajați la Electrica # Aktual24
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 6 au efectuat, joi, două percheziții domiciliare și au pus în executare cinci mandate de aducere în Capitală, într-un dosar complex privind furturi din locuințe și din unități comerciale. Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru […]
15:00
Xi Jinping l-a însoțit pe Macron în sud-vestul Chinei, de ce acest gest este văzut ca o onoare de care nu a beneficiat nici măcar Trump # Aktual24
Liderul chinez Xi Jinping l-a însoțit vineri pe președintele francez Emmanuel Macron la Chengdu, un gest rar care evidențiază atenția acordată Parisului de Beijing. Chiar și atunci când președintele american Donald Trump a efectuat o vizită istorică în China la începutul primului său mandat, în 2017, iar Xi l-a invitat la o cină privată în […]
14:40
De la incendii la inundații: jurnalul unei planete rănite. Importanța subiectului în prezent # Aktual24
Impacturile schimbărilor climatice sunt deja observate și sunt prevăzute a deveni mai pronunțate. Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă și de inundații sunt preconizate a deveni mai frecvente și mai intense. În Europa, cele mai mari creșteri de temperatură se produc în sudul Europei și în regiunea arctică. Precipitațiile scad în […]
14:40
”Ștergerea civilizației”. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA adoptă o linie dură față de „traiectoria” Europei și extinderea NATO # Aktual24
Politica SUA în Europa ar trebui să „corecteze” „traiectoria actuală” a națiunilor europene, conform Strategiei de Securitate Națională publicate pe 4 decembrie, care adoptă un ton neobișnuit de critic față de aliații transatlantici ai Washingtonului. Documentul afirmă că este în interesul SUA să „negocieze o încetare rapidă a ostilităților în Ucraina” pentru a permite redresarea […]
Acum 4 ore
14:10
Sancțiunile nu-l opresc pe Putin. Kremlinul devine din ce în ce mai hotărât și mai agresiv – SkyNews # Aktual24
În ciuda introducerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, eficacitatea acestora pare îndoielnică, deoarece Vladimir Putin rămâne neclintit și chiar mai beligerant ca niciodată. Cele mai recente măsuri, inclusiv noile sancțiuni impuse de Marea Britanie, nu fac decât să confirme neputința comunității internaționale în fața politicii agresive a Kremlinului. Numeroase declarații ale liderilor europeni și sancțiuni […]
13:40
Hamas dispare total de la conducerea Gaza. Trump se pregătește să dezvăluie noua structură de guvernare a Gazei până la Crăciun # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să anunțe a doua fază a planului său de stabilizare a Gazei și să introducă o nouă structură de guvernare pentru enclavă. Aceste inițiative ar putea fi prezentate înainte de Crăciun. Potrivit publicației americane Axios, care citează mai multe surse direct implicate în proces, unul dintre elementele cheie ale […]
13:30
Mai ceva ca-n „Ziua Cârtiței”: Înalta Curte a sesizat iar Curtea Constituțională pe legea pensiilor speciale ale magistraților # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis vineri, în unanimitate, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la proiectul de lege prin care Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pentru modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, au confirmat oficial reprezentanții instanței supreme. Decizia a fost luată cu 102 voturi […]
13:10
WSJ: Liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski să nu accepte ”planul de pace” fără garanții ferme de securitate din partea SUA # Aktual24
Liderii europeni care au vorbit telefonic cu Volodimir Zelenski pe 1 decembrie l-au sfătuit să nu accepte cerințele Rusiei privind un acord de pace până când rolul SUA în garanțiile de securitate nu este confirmat. La apel au participat președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și […]
12:40
SUA invită Polonia la summitul G20 de la Miami: ”Este acum printre cele mai mari 20 de economii ale lumii” # Aktual24
Statele Unite ale Americii au invitat Polonia să participe la summitul Grupului celor 20 (G20) de anul viitor de la Miami. Această invitație se datorează intrării economiei Poloniei în top 20 mondial, în timp ce Africa de Sud, deși este membră a G20, nu va fi invitată. Potrivit administrației americane, Polonia și-a câștigat un loc […]
12:30
Strategia Georgescu. Raport Expert Forum: O rețea de conturi inautentice pe TikTok a promovat coordonat candidatura lui Daniel Băluță # Aktual24
Un raport publicat de Expert Forum (EFOR) semnalează existența unei campanii cu „probabilitate mare de comportament inautentic coordonat” pe TikTok, care ar fi amplificat artificial vizibilitatea candidatului Daniel Băluță în perioada premergătoare alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza arată că promovarea a avut loc „insistent, constant și organizat”, folosind metode similare celor observate în campaniile electorale […]
Acum 6 ore
12:10
Donald Trump are numai „succesuri”: Peste 1,17 milioane de americani și-au pierdut locul de muncă în 2025 – cel mai ridicat nivel de la pandemia din 2020 # Aktual24
În primele 11 luni ale anului 2025, angajatorii din Statele Unite au anunțat un număr record de concedieri colective, ajungând la 1.170.821 de posturi. Potrivit raportului Challenger, Gray & Christmas publicat pe 4 decembrie 2025, această cifră marchează cel mai ridicat nivel de după pandemia de COVID-19 din 2020, când au fost raportate peste 2,3 […]
11:40
„Regele romilor” Daniel Cioabă, anchetat penal după ce și-a logodit fiul de 16 ani cu o minoră de 14 ani – între timp „logodnica” a devenit deja mămică # Aktual24
Poliția Sibiu a deschis dosar penal pe numele lui Daniel Cioabă, autointitulat „rege al romilor din România”, în urma logodnei fastuoase a fiului său de 16 ani cu o fată de doar 14 ani, care între timp a rămas însărcinată și a născut un copil. Potrivit ProTV, cazul a intrat în atenția autorităților după ce […]
11:40
Rwanda și Republica Democrată Congo au semnat un acord de pace mediat de președintele american Donald Trump. Trump a spus că semnarea acordului este „o zi importantă pentru Africa”. El a spus că liderii celor două țări demonstrează o dorință reciprocă de a coopera, relatează Bloomberg. Acordul de pace, cunoscut sub numele de Acordurile de […]
11:10
Rusia l-a catalogat drept ”nazist” pe veteranul român Ion Vasile Banu și îl atacă pe Nicușor Dan: ”România a ajuns în aceeași categorie cu Ucraina și statele baltice” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur conducerea României după ce președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran în vârstă de 107 ani, cu Ordinul „Virtutea Militară” cu însemn de pace, cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2025. „Conducerea României s-a […]
11:00
Coincidență bizară: Ca și sondajul CURS de joi, noul sondaj realizat pentru Antena 3 îl dă pe Daniel Băluță câștigător la București, în timp ce între Ciucu și Drulă ar fi doar patru procente # Aktual24
Cu 48 de ore înainte de deschiderea urnelor, capitala României trăiește una dintre cele mai tensionate și mai imprevizibile campanii din ultimii 30 de ani. Un sondaj realizat de ARA Public Opinion la comanda Antena 3 CNN, finalizat pe 2 decembrie și publicat astăzi, plasează primii patru candidați într-un interval de doar opt puncte procentuale, […]
10:40
Deși teoretic a încheiat pacea cu Hamas, Israelul a aprobat un buget de apărare uriaș, de 34,6 miliarde de dolari, pentru 2026 # Aktual24
Ministerul israelian al Apărării a anunțat vineri că bugetul militar pentru anul 2026 a fost stabilit la 112 miliarde de șekeli (aproximativ 34,63 miliarde de dolari), în creștere cu 22 de miliarde de șekeli față de varianta inițială de 90 de miliarde propusă de Ministerul Finanțelor. Acordul, încheiat după negocieri intense între ministrul apărării Israel […]
10:20
Culmea ipocriziei: Rusia acuză România de „nazism”, după ce președintele Nicușor Dan a decorat un veteran care a luptat contra armatei lui Stalin la Cotul Donului, în 1941 # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur conducerea României după ce președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran în vârstă de 107 ani, cu Ordinul „Virtutea Militară” cu însemn de pace, cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2025. „Conducerea României s-a […]
Acum 8 ore
10:10
Europa îl amenință pe Donald Trump cu „opțiunea nucleară”: Vânzarea de obligațiuni americane de 2,34 trilioane de dolari daca abandonează Ucraina. Măsura ar putea declanșa o criză mai gravă decât cea din 2008 # Aktual24
Liderii europeni pregătesc o ripostă devastatoare la adresa administrației Trump, în cazul în care președintele american va renunța la sprijinul pentru Ucraina în favoarea unui acord geopolitic cu Vladimir Putin. Potrivit unei dezvăluiri explozive publicate în The Wall Street Journal și citate de The Express, statele UE și Marea Britanie analizează „opțiunea nucleară” de a […]
09:40
Americanii au și ei CCR-ul lor: Curtea Supremă din SUA, dominată de oamenii lui Trump, permite Texasului o hartă electorală care îi va avantaja pe republicani la alegerile din 2026 # Aktual24
Într-o decizie de 6-3 luată joi, Curtea Supremă a SUA a suspendat hotărârea unui tribunal federal și a autorizat statul Texas să utilizeze imediat noua hartă congresională desenată de legislativul dominat de republicani pentru alegerile midterm din noiembrie 2026. Harta, adoptată în grabă în vara 2025 la cererea expresă a președintelui Donald Trump, elimină cinci […]
09:10
Imagini dramatice: Un avion având la bord 180 de pasageri a luat foc pe pista de decolare a celui mai mare aeroport din Brazilia – VIDEO # Aktual24
Unul dintre cele mai dramatice incidente aviatice din ultimii ani în Brazilia s-a produs joi noaptea pe Aeroportul Internațional Guarulhos (GRU), cel mai mare din țară și din întreaga America Latină. Un Airbus A320-200 al companiei LATAM Airlines Brasil, care urma să decoleze spre Fortaleza cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului, a […]
08:50
Spre deosebire de Belgia, care se teme, Marea Britanie este gata să transfere către Ucraina 8 miliarde de lire sterline din activele rusești înghețate # Aktual24
Guvernul de la Londra a notificat partenerii internaționali că este pregătit să deblocheze și să transfere imediat Ucrainei aproximativ 8 miliarde de lire sterline (10,6 miliarde dolari) din activele rusești înghețate în City după invazia din februarie 2022. Potrivit The Times, suma ar acoperi peste două treimi din necesarul financiar al Kievului pentru următorii doi […]
08:40
Accident grav în Pasajul Unirii din București: un pieton a fost ucis de o motocicletă la ieșirea din tunel. Circulația a fost blocată ore întregi # Aktual24
Un grav eveniment rutier a avut loc în noaptea de joi spre vineri la ieșirea din Pasajul Unirii, pe sensul Piața Universității – Parcul Tineretului. Potrivit B365, în jurul orei 00:10, un pieton a traversat neregulamentar prin zona slab iluminată, exact în momentul în care un motociclist ieșea din tunel cu viteză. Impactul a fost […]
Acum 12 ore
08:10
Sondaj POLITICO: Până și alegătorii lui Donald Trump încep să-l considere pe acesta responsabil pentru costul tot mai ridicat al vieții în SUA # Aktual24
Un studiu realizat de Public First pentru POLITICO (14-17 noiembrie 2025, 2.098 de adulți americani) arată o schimbare semnificativă de percepție la mai puțin de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat de către Donald Trump. Astfel, 46 % dintre respondenți spun că președintele SUA poartă „o mare parte” sau „o parte” din […]
07:50
Biroul Electoral Central a obligat Facebook să șteargă clipul electoral filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu – VIDEO # Aktual24
Biroul Electoral de Circumscripție București (BEC 42) a decis joi seară eliminarea imediată de pe Facebook a unui clip video filmat în Palatul Cotroceni de Ziua Națională, în care apar președintele în funcție Nicușor Dan, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și europarlamentarul Vlad Voiculescu, consilier prezidențial și lider USR București. Decizia BEC, publicată […]
07:40
O fi valabil și pentru „georgiști”? ChatGPT și alți asistenți conversaționali bazați pe AI pot determina alegătorii să-și schimbe opiniile politice # Aktual24
Asistenții conversaționali bazați pe inteligența artificială (AI) pot fi deosebit de convingători în a determina un alegător să își schimbe afilierea politică, chiar și atunci când aceste programe informatice se bazează pe informații eronate, potrivit concluziilor formulate în două studii științifice publicate joi. Cele două studii, apărute în revista americană Science și în cea britanică […]
07:20
Încă șapte copii ucraineni au fost returnați din Rusia către familiile lor din Ucraina, un semn binevenit al cooperării dintre cele două țări aflate în război, a anunțat joi prima doamnă a SUA, Melania Trump. Anunțul vine la o zi după ce soțul acesteia, Donald Trump, a estimat că drumul către pace este în continuare […]
07:10
Vești proaste pentru „suveraniști”: Un studiu științific efectuat în Franța demonstrează că vaccinurile anti-COVID nu au cauzat nicio creștere a mortalității # Aktual24
Vaccinurile anti-COVID-19 nu au cauzat creșterea mortalității în Franța de la apariția lor pe piață la începutul anului 2021, arată joi un studiu care contrazice teoriile false promovate de cercurile sceptice față de vaccinare. ”Vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) dezvoltate împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate din toate cauzele pe termen lung”, a rezumat […]
Acum 24 ore
00:00
Val de proteste în Italia față de proiectul de lege privind educația sexuală, menit să combată „ideologia de gen și bula woke” # Aktual24
Un proiect de lege privind educația sexuală, susținut de guvernul de extremă dreapta al Georgiei Meloni și menit să combată „ideologia de gen și bula woke”, a provocat furie în Italia. Italia este una dintre puținele țări din UE care nu au educație sexuală obligatorie în școli, în ciuda dovezilor care arată că educația cuprinzătoare […]
4 decembrie 2025
23:50
Torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, din februarie 2026, a ajuns, joi, la Roma, urmând ca vineri să aibă loc ceremonia aprinderii sale la Palatul Quirinale din Capitala Italiei, informează ANSA. Torța a ajuns pe aeroportul Fiumicino la bordul unui zbor al unei companii italiene, venind de la Atena, după o […]
23:40
Regatul Unit și Norvegia au semnat un pact de apărare care le va permite să opereze o flotă combinată pentru a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord. Acordul este conceput pentru a proteja cablurile submarine – despre care oficialii britanici spun că sunt din ce în ce mai amenințate de Moscova, cu o creștere […]
23:30
Buzoianu răspunde PSD-ului: ”Nu demisionez. Directorul ESZ Prahova m-a amenințat că are susţinere politică, a zis că va mobiliza parlamentarii în jurul lui” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi seară, că nu își va depune demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița și afirmă că responsabilitatea aparține instituțiilor locale, “unele create pentru a oferi sinecuri unor persoane”, nu Ministerului Mediului. Întrebată de ce refuză demisia, în contextul […]
23:20
Israel a atacat din nou Libanul, la câteva ore după primele lor discuții din ultimele decenii # Aktual24
Armata israeliană a efectuat un nou val de lovituri aeriene în sudul Libanului, la mai puțin de o zi după ce Israel și Libanul au avut primele discuții directe din ultimele decenii. Locuitorilor din localitățile Mjadel, Baraachit, Jbaa și Mahrouna li s-a cerut să evacueze zonele din jurul unor obiective pe care armata israeliană le-a […]
23:10
Presshub: Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani pentru un prejudiciu de 36 milioane de lei # Aktual24
Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual. Pe 4 noiembrie 2022, DNA anunța că l-a trimis în judecată pe primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, […]
23:00
Ce salariu are Anca Alexandrescu la Realitatea TV, și-a publicat declarația de avere. Aspecte foarte ciudate în document # Aktual24
23:00
Rusia face cel mai recent pas în controlul comunicațiilor online: După blocarea principalelor platforme precum Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Rusia restricționează FaceTime # Aktual24
Autoritățile ruse au anunțat, joi, că au impus restricții asupra serviciului de apeluri video FaceTime al Apple, cea mai recentă măsură în efortul de a întări controlul asupra internetului și a comunicațiilor online. Autoritatea de reglementare a internetului, Roskomnadzor, a susținut într-un comunicat că serviciul este „folosit pentru a organiza și desfășura activități teroriste pe […]
22:50
Hegseth a pus trupele americane în pericol prin partajarea planurilor sensibile pe telefonul personal, constată raportul inspectorului general al Pentagonului # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol trupele americane prin partajarea pe telefonul său personal a unor planuri sensibile despre un atac militar în Yemen, conform unui raport de 84 de pagini al inspectorului general al Pentagonului, făcut public joi, care critica utilizarea aplicațiilor și dispozitivelor de mesagerie neaprobate în cadrul Departamentului […]
22:40
Statele Unite acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice și alte evenimente sportive importante # Aktual24
Administrația Trump a transmis ambasadelor și consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză de la străinii care doresc să viziteze Statele Unite fie pentru a investi în America, fie pentru a participa la Cupa Mondială din 2026, la Jocurile Olimpice din 2028 și la alte evenimente sportive majore. În același timp, […]
22:20
Hamas mai are de returnat rămășițele unui singur ostatic, după ce au trimis în Israel rămășițele unui muncitor thailandez # Aktual24
Rămășițele pe care militanții Hamas le-au predat Israelului ca parte a primei faze a acordului de încetare a focului aparțin unui muncitor agricol thailandez, au declarat joi oficiali israelieni și thailandezi. După returnarea rămășițelor lui Sudthisak Rinthalak, mai rămâne un singur ostatic de returnat în baza acordului. Sudthisak fusese angajat la kibuțul Be’eri, una dintre […]
21:50
Caraș-Severin: Adolescenți reținuți după ce au pus două osii de cărucioare în fața trenului „ca să vadă ce se întâmplă” # Aktual24
Doi adolescenți de 16 și 17 ani din județul Caraș-Severin au fost reținuți pentru că au pus osii în calea trenului București-Timișoara ca „să vadă ce se întâmplă”. Adolescenții le-au spus polițiștilor că au observat niște cărucioare cu ajutorul cărora muncitorii au făcut unele lucrări la calea ferată, au luat osiile și le-au așezat pe […]
21:40
Închiderea rafinăriei de petrol NIS ar putea afecta creșterea economică a Serbiei pentru ani de zile, avertizează experții # Aktual24
Consecințele închiderii singurei rafinării de petrol din Serbia ar putea dura ani de zile, au declarat experții pentru AFP, punând în pericol mii de locuri de muncă și bugetul statului – și expunând țara la noi sancțiuni. Rafinăria Industriei Petroliere din Serbia (NIS) nu a mai putut primi țiței din 9 octombrie, după ce proprietarii […]
21:40
Anchetă penală la un liceu tehnologic din Timișoara. Un profesor căsătorit a avut o relație cu o elevă de 14 ani. Conducerea liceului a anunțat Inspectoratul Școlar abia după 4 zile # Aktual24
Un profesor de la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi avut o relație intimă cu o elevă de 14 ani, din clasa a IX-a. El va fi cercetat pentru viol. Informațiile au apărut la finalul lunii noiembrie, după ce fata ar fi povestit cele […]
21:20
Israelul a primit undă verde să participe la Eurovision. Spania, Irlanda, Slovenia și Olanda boicotează evenimentul din această cauză # Aktual24
Israelului va putea participa la concursul Eurovision de anul viitor, după ce organizatorii au decis să nu organizeze un vot privind participarea sa, potrivit Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Organizatorii competiției s-au întâlnit joi pentru a discuta participarea Israelului, pe fondul apelurilor ca țara să fie exclusă din cauza războiului din Gaza și al amenințărilor […]
21:10
Bitcoin american este un simbol al „iernii cripto”, cu scăderile sale bruște de preț. Compania reprezintă, de asemenea, prăbușirea proiectelor cripto ale familiei președintelui american. Prăbușirea a fost severă. Piețele bursiere din SUA erau deschise doar de un minut, când acțiunile Bitcoin americane pierduseră deja o treime din valoare, potrivit Bloomberg. După o jumătate de […]
21:00
20:40
Netanyahu anunță că va vizita New York-ul în ciuda amenințărilor noului primar ales Mamdani că îl va aresta # Aktual24
Miercuri, prim-ministrul israelian a declarat că încă intenționează să viziteze New York-ul, chiar dacă viitorul primar a promis că va trimite poliția pentru a pune în aplicare mandatele de arestare împotriva liderilor căutați pentru presupuse crime de război de către CPI – inclusiv Netanyahu și președintele rus Vladimir Putin. „Da, voi veni la New York”, […]
20:20
Miercurea viitoare, 10 decembrie, Australia va implementa interdicția de a utiliza rețelele sociale pentru copiii și adolescenții sub 16 ani, discutată pe larg. Cu toate acestea, compania Meta, a lui Mark Zuckerberg, a început deja să blocheze utilizatorii minori de pe platformele sale Facebook și Instagram în această săptămână. „Lucrăm intens pentru a elimina toți […]
20:10
Marea Britanie și Norvegia vor crea o flotă comună pentru a contracara amenințările subacvatice rusești # Aktual24
Regatul Unit și Norvegia vor semna un acord de apărare care permite celor două țări să opereze o flotă comună de fregate pentru a contracara amenințările subacvatice rusești în Atlanticul de Nord. Semnarea acordului coincide cu vizita prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, joi, 4 decembrie, la RAF Lossiemouth din Regatul Unit, relatează BBC, care citează […]
