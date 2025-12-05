"Ne va lipsi enorm". Colegii și familia plâng dispariția lui...
StiriDiaspora.ro, 5 decembrie 2025 17:50
Acum 30 minute
17:50
"Ne va lipsi enorm". Colegii și familia plâng dispariția lui...
Acum o oră
17:20
Preţurile la electricitate scad în Germania, pe fondul unui fenomen...
Acum 2 ore
16:30
Bolojan: Foarte posibil ca din această seară să înceapă alimentarea...
Acum 4 ore
15:50
Ultimul sondaj înainte de alegerile din București. Iată procentele
14:50
ICCJ sesizează din nou CCR pe noua lege a pensiilor speciale....
Acum 6 ore
13:40
Femeie de 28 de ani, răpită din parcarea unui centru comercial din...
13:10
Cum e viața în Marea Britanie. Alexandrina: "Nu există timp"
Acum 8 ore
11:30
Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din România. Ministra Oana...
11:10
Horoscop 6 decembrie 2025: Sub binecuvântarea lui Moș Nicolae,...
11:00
Tatiana, căutată de 10 zile în toată Italia, găsită în mansarda...
Acum 12 ore
09:50
Viktor Orban sacrifică tot și crește salariul minim în Ungaria,...
Acum 24 ore
23:20
Român arestat în Italia. Și-a bătut iubita chiar sub ochii fiului...
21:50
Nicușor Dan a trims legea privind combaterea extremismului la...
21:20
Răsturnare de situaţie în cazul morții Ștefaniei Szabo. Rezultatele...
19:50
Spania cumpără locuințe din piața liberă și le închiriază...
19:00
Cum au păcălit cinci români din Spania o firmă să le transfere în...
Ieri
18:10
Expoziția "Viziuni Dacice" inaugurată la Roma: dialog milenar...
17:50
Doi români, săltați de poliție la coborârea din avion pe un...
16:50
Ministrul Mediului a anunțat când se va relua furnizarea apei în...
12:20
Putin a zis ce vrea ca să oprească războiul
11:30
Bijutierul care a tras în hoții veniți să-l jefuiască și-a aflat...
11:00
Egiptul a mărit taxa de viză pentru turiștii străini. Suma aproape...
10:20
Horoscop 5 decembrie 2025: "Ziua în care tăcerea spune mai multe...
09:20
O mare companie din România concediază peste 600 de salariați. Au...
08:50
UE interzice rețelele de socializare pentru copii. Iată sub ce...
3 decembrie 2025
23:10
Româncă obligată să se prostitueze în Italia, salvată după un mesaj...
22:20
Cancelarul austriac îi laudă pe românii din această țară: "Există...
21:40
Ilie Bolojan, vizită în Austria: Mulţumesc comunităţii româneşti;...
21:20
Cazul "familiei din pădure" din Italia. Un tribunal va decide...
20:10
"Uaț hapen? Săr! Nu mai filma, mă!". Reacția unor românce prinse la...
18:20
Luptă strânsă pentru Capitală. Sondaj CURS: Băluţă - 26%, Ciucu -...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Fermierii greci declară război total guvernului: blochează...
17:40
Doi români arestați în Spania pentru furt din bancomate. Foloseau...
17:30
Studiu: 20% din populația României este în străinătate, iar cei din...
16:30
Militarii români au neutralizat o dronă maritimă care punea în...
15:50
Putin își pune speranța într-o singură țară. Vrea să-i atragă...
14:50
Criza apei în Prahova. Nicușor Dan spune cine e vinovat
13:50
2000 de euro bonus pentru pensionarii din Germania în 2026. Iată...
11:50
Românii părăsesc masiv Italia. Presa din peninsulă arată ce-i face...
11:20
Horoscop 4 decembrie 2025: „Ziua în care lumina cade altfel pe...
10:00
Atenție la peștele cu larve din România. Sute de kilograme, retrase...
08:30
Pace în Ucraina? Primele declarații după întâlnirea lui Putin cu...
2 decembrie 2025
23:40
O româncă a cucerit Kilimanjaro pe cel mai dificil traseu: „Dacă eu...
22:40
Nouă șoferi de TIR, români și unguri, au furat 90 de tone de...
21:50
Șeful NATO, despre măsurile pentru protejarea României în faţa...
21:10
Italia, "a doua casă" pentru români: 23% din firmele străine din...
20:00
A murit Artan, fostul solist de la Timpuri Noi și Partizan. Doliu...
19:00
Vladimir Putin amenință Europa: Dacă vrea război, Rusia este pregătită
18:10
Turn prăbușit la Roma: Patru tehnicieni, anchetați pentru omor din...
18:00
Adrian Băzăvan, bărbatul agresat de susținătorii lui Georgescu la...
