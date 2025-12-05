(P) Etapa 15 din La Liga: încă o probă pentru Real Madrid și Barcelona
Fanatik, 5 decembrie 2025 18:50
De vineri și până luni, urmează meciuri tari pentru fanii fotbalului spaniol. Etapa cu numărul 15 reprezintă încă o probă pentru Barcelona și Real Madrid în maratonul către trofeul La Liga. Un prim scop pentru […]
Acum 15 minute
19:00
Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB – Dinamo: “Dacă vor câştiga ei, iau campionatul!”. Care sunt echipele care se bat la titlu # Fanatik
Ce pronostic a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB - Dinamo. Premoniția făcută de fostul șef LPF pentru „Eternul Derby”.
19:00
Când „nu se poate” devine „împreună, putem”. Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni # Fanatik
Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a întâmplat ceva magic în Cluj-Napoca. În sala unde s-a desfășurat Gala Super Eroilor Clujului, atmosfera era electrizantă – nu de la ceremonialul oficial, ci […]
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Cine este Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București 2025. Parcursul politic și detalii mai puțin știute despre fosta consilieră guvernamentală # Fanatik
Anca Alexandrescu este candidata independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR. Mai multe detalii despre cariera sa, viața personală și planurile sale pentru București
18:40
Războiul Dinamo – Steaua la cote maxime! Procurorul General al României a orchestrat „furtul” lui Ștefan Iovan din curtea marii rivale # Fanatik
Află cum războiul Dinamo - Steaua era să îi schimbe traiectoria fotbalistică lui Ștefan Iovan. Povestea transferului în care s-au implicat capete politice extrem de importante.
18:40
Daniel Băluță, despre construirea unui nou spital în Sectorul 4. Când vor fi finalizate lucrările # Fanatik
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat construirea unui nou spital, dedicat pacienților cu o boala infecțioasă gravă. Când va fi finalizat
18:30
Jucătoarea naţionalei României, transfer de top în Liga Florilor! A fost dorită şi de echipe din străinătate. Toate detaliile contractului. Exclusiv # Fanatik
Transfer de top în Liga Florilor. FANATIK a aflat că Alisia Boiciuc a semnat cu Dunărea Brăila, unde va evolua din vară. Jucătoarea naţionalei României a fost dorită şi de echipe din străinătate.
Acum 2 ore
18:10
Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare: „Va fi jale! Se uneşte cu AUR şi o să îl suspende pe Nicuşor Dan”. Video # Fanatik
Mitică Dragomir face o previziune sumbră în cazul în care PSD se retrage de la guvernare. Marele partid ar putea să îl dea jos pe președintele Nicușor Dan
18:00
Imaginea zilei de la Lazio – AC Milan! Cum a fost surprins Radu Ștefan, legenda clubului italian # Fanatik
Ștefan Radu a scris istorie la Lazio, în postura de jucător, iar acum românul este un fan al echipei și imaginile de la ultimul meci, din Cupa Italiei, vorbesc de la sine.
17:50
Doliu la viitoarea adversară a FCSB-ului! Anunțul crunt făcut de club: este vorba despre fostul secund al lui Mircea Lucescu # Fanatik
Veste teribilă primită de fanii viitoarei adversare a celor de la FCSB! Nepotul fostului fotbalist a murit! Ce legătură are Mircea Lucescu
17:40
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Toate meciurile, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Oțelul – Unirea Slobozia deschide runda # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 19. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
17:40
17:20
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă” # Fanatik
Robert Niță și Gigi Mustață au avut un dialog incendiar înainte derby-ul dintre FCSB și Dinamo. În ce zonă a stadionului ar urma să stea fostul fotbalist al Rapidului și ce i-a cerut liderului de la Peluza Nord.
Acum 4 ore
17:10
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director. Cum s-a ajuns în această situație # Fanatik
Exploatare Sistem Zonal Prahova SA este socotită principala responsabilă pentru situația dramatică din județele Prahova și Dâmbovița, care durează de peste o săptămână.
16:50
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament barbar şi că îşi ţine în teroare sportivele sale. FANATIK l-a contactat pe antrenorul lui HC Zalău pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra lucrurilor.
16:40
Cine arbitrează FCSB – Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră # Fanatik
Kyros Vassaras a ales arbitrul care va conduce Eternul Derby” FCSB - Dinamo. Meciul din etapa a 19-a se joacă pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30
16:30
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Runda se deschide cu Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte # Fanatik
Etapa cu numărul 16 din Liga 2 este pregătită de desfășurare. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
16:10
Elias Charalambous, notă de aroganță înainte de FCSB – Dinamo: „Nu e nicio revanșă, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lor” # Fanatik
Elias Charalambous, mesaj care aprinde și mai mult meciul FCSB - Dinamo! Cum a răspuns când a fost întrebat despre o revanșă pentru înfrângerea din tur
16:00
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner # Fanatik
Dumitru Dragomir a spus cu cine vrea să pice naționala României în grupa de la Campionatul Mondial. Ce selecționer ar numi pe banca „tricolorilor”.
15:50
Diana Șoșoacă, discurs violent înainte de alegerile pentru Capitală. Ce spune despre candidatul suveraniștilor și susținerea AUR: „Atacă istoria țării”. Video # Fanatik
Diana Șoșoacă, șefa S.O.S. România, a avut un discurs violent cu doar puțin timp înainte de alegerile pentru Capitală. Eurodeputata pune la zid candidatul suveranist
15:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc” # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora cariera glorioasă a celei care a fost Iolanda Balaș
15:30
Daniel Pancu intervine în războiul dintre Louis Munteanu și CFR Cluj: „Nu ne ajută nici pe noi, nici pe el” # Fanatik
Daniel Pancu, reacție surprinzătoare despre conflictul de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan: „Eu sunt mulțumit!”
15:20
A fost inaugurat muralul „Rege” cu Gică Hagi de la Arena Națională! Cum arată și ce dimensiune colosală are pictura. Foto # Fanatik
Gică Hagi este protagonistul unui impresionant mural la Arena Națională. Inaugurarea a avut loc vineri, 5 decembrie. Ce dimensiune are pictura.
Acum 6 ore
15:00
Daniel Oprița își continuă atacurile la adresa conducerii clubului Steaua! Cel vizat de această dată este Andrei Cian, șeful secției de fotbal din cadrul CSA
15:00
Marile rivale bucureștene FCSB și Dinamo se înfruntă, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, într-un meci programat pe Arena Națională cu implicații majore în lupta pentru playoff. Pe Bune, doar pe Betano, la cel […]
14:40
Sondaj de tip Exit Poll realizat de CURS și Avangarde: luptă strânsă Băluță – Ciucu. Ce scoruri au Drulă și Alexandrescu # Fanatik
CURS și Avangarde au dat publicității, vineri, un sondaj de tip Exit Poll pentru alegerile de duminică din Capitală. Lupta Daniel Băluță - Ciprian Ciucu este extrem de strânsă. Ce scoruri au ceilalți candidați.
14:30
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele derby: „Aș fi foarte fericit” # Fanatik
Eddy Gnahore a reușit să devină un om de bază pentru Dinamo, iar fanii l-au votat jucătorul sezonului în stagiunea precedentă, una care a dus formația bucureșteană în play-off.
14:30
Fostul soț al Ancăi Alexandrescu, dat în judecată de compania de stat al cărei președinte a fost. Motivul pentru care i s-au solicitat despăgubiri uriașe # Fanatik
Anca Alexandrescu a fost măritată cu Adrian Diță, fost președintele al Autorității Naționale pentru administrare și reglementare în comunicații, instituție care l-a chemat în instanță.
14:10
Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte puternic!”. Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre accidentări # Fanatik
Zeljko Kopic a avut doar cuvinte de laudă la adresa a trei jucători de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce a spus tehnicianul croat despre accidentări.
13:50
Nu e liniște în Turcia înainte de barajul cu România! Jucătorul de națională și viitorul adversar al FCSB a fost arestat # Fanatik
Fotbalul din Turcia a fost zguduit de un scandal uriaș, cu doar câteva luni înaintea barajului cu România. 27 de jucători sunt acuzați că au pariat pe meciurile propriilor echipe
13:40
Marius Șumudică a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Fostul antrenor al Rapidului s-a pronunțat cu privire la echipa care pornește cu prima șansă în disputa de pe Arena Națională.
13:20
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit când ar putea reveni pe gazon Andrei Borza. Tânărul fundaș nu a mai evoluat pentru giuleșteni din august.
Acum 8 ore
12:50
Moș Nicolae a venit mai devreme la U Cluj. Cu o zi înainte de Sf. Nicolae, conducerea „șepcilor roșii” a anunțat că trei fotbaliști și-au pus semnătura pe noile contracte
12:50
Câți bani a câștigat Ana Ciceală la botezul copilului său. Candidata la Primăria Capitală are o relație cu un fost senator # Fanatik
Ana Ciceală este unul dintre candidații discreți la Primăria Capitalei, atunci când vine vorba de viața sa personală. Puțină lume știe, de exemplu, că partenerul ei e un cunoscut fost senator
12:40
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea # Fanatik
Cristian Chivu i-a surprins pe jurnaliștii italieni, asta după ce a mers în sediul celebrei publicații Gazzetta dello Sport, fără să fie invitat. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii.
12:20
Marea dorință a lui Cătălin Cîrjan, înainte de FCSB – Dinamo: „Visam la asta de când eram în galerie” # Fanatik
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a vorbit despre derby-ul FCSB - Dinamo. Care este marea dorință a tânărului fotbalist la meciul de pe Arena Națională.
12:10
Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 19-a din SuperLiga. Ce a pariat la FCSB – Dinamo și Universitatea Craiova – CFR Cluj # Fanatik
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA un bilet de cotă 50.90 pe meciurile din etapa a 19-a din SuperLiga. Ce vede la FCSB - Dinamo și Universitatea Craiova - CFR Cluj.
11:50
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi. Norris, Verstappen și Piastri luptă pentru titlul mondial în ultima cursă a anului # Fanatik
Săptămână decisivă în Formula 1. Trei piloți se luptă în acest weekend pentru titlul de campion mondial. Vezi cine transmite la TV Marele Premiu din Abu Dhabi
11:40
Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu” # Fanatik
Oferte peste oferte pentru Alex Musi de la Dinamo! Clubul din Ștefan cel Mare ar putea da lovitura în perioada următoare.
11:20
Dănuţ Lupu şi Marian Aliuţă, dezvăluiri de senzaţie de la “trădările” pe axa Steaua – Dinamo – Rapid: “Mi-au făcut praf maşina” # Fanatik
Ce dezvăluiri senzaționale au făcut Dănuț Lupu și Marian Aliuță. Foștii fotbaliști au povestit întâmplări incredibile cu suporterii după „trădările” pe axa Steaua - Dinamo - Rapid.
Acum 12 ore
11:00
Vești bune și proaste înainte de FCSB – Dinamo. E OUT din derby: „Planurile au fost date peste cap!” # Fanatik
Cu mai puțin de 48 de ore până la meciul dintre FCSB și Dinamo, oficialul clubului a anunțat care este situația jucătorilor accidentați și cine va juca să fie folosit în confruntarea de pe Arena Națională.
10:40
Transfer surprinzător pregătit de Cristi Chivu la Inter! Echipa din Milano are concurență serioasă # Fanatik
Cristi Chivu vrea să aducă la Inter Milano un fotbalist destul de necunoscut pentru publicul larg! Cine este Giovane și ce forță din Serie A îl mai vrea
10:20
România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” luptă pentru obiectivul rămas în joc # Fanatik
Echipa națională de handbal feminin a României se pregătește de al doilea meci din grupele principale de la Campionatul Mondial. „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă se vor duela cu reprezentativa din Senegal.
10:20
Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei! Giovanni Becali a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho: „Mi-am dat cuvântul!” # Fanatik
Giovanni Becali vrea să îl ajute pe Ștefan Baiaram să dea lovitura. Agentul FIFA vrea să îl transfere în străinătate și a citit în direct mesajele cu Jose Mourinho. Unde ar putea ajunge fotbalistul?
10:00
Vestea pe care Dan Șucu nu voia să o audă la Rapid! Fanii nu au ascultat avertismentul lui Angelescu # Fanatik
Giuleștenii sunt buni de plată! Amenda primită de Rapid din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Câți banii trebuie să scoată Dan Șucu din buzunar după meciul cu CFR.
09:50
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu # Fanatik
Adrian Mazilu poate deveni al doilea cel mai scump jucător din istoria lui Dinamo. Ce spune Andrei Nicolescu despre fotbalistul transferat de „câini” de la Brighton.
09:30
Cât se scumpesc, de fapt, gazele în 2026. Anunțul care răstoarnă tot ce se știa despre majorare # Fanatik
Lovitură neașteptată pentru facturile la gaze din 2026! Un specialist în energie contrazice avertismentele instituțiilor și explică de ce prețurile ar putea să nu crească. Cum va arăta factura ta de gaz de la 1 aprilie?
09:20
FCSB, decimată pe final de an! Mihai Stoica, anunț îngrijorător despre situația accidentaților înaintea derby-urilor cu Dinamo și Rapid: „Este exclus să joace” # Fanatik
Mihai Stoica, anunț crunt pentru fanii FCSB înainte de meciurile cruciale din final de an, cu Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea, David Miculescu și alți jucători importanți
09:10
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost” # Fanatik
Filipe Coelho, cel care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, încearcă să schimbe puțin strategia la echipă, dezvăluie oficialul grupării din Bănie.
