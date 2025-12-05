Curtea Penală Internaţională nu va recunoaşte o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina

18:50

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-ca-o-tara-sa-se-dezvolte-trebuie-sa-ai-o-tara-sigura-sa-nu-ai-dificite-mari-sa-ai-buna-guvernare-66348753Ilie Bolojan: Ca o ţară să se dezvolte trebuie să ai o ţară sigură, să nu ai dificite mari, să ai bună guvernare---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-dat-de-inteles-ca-nu-o-va-demite-pe-diana-buzoianu-03348750Ilie Bolojan a dat de înţeles că nu o va demite pe Diana Buzoianu--*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-cine-a-luat-decizii-gresite-in-situatia-de-la-prahova-trebuie-sa-isi-asume-82348759Ilie Bolojan: Cine a luat decizii greşite în situaţia de la Prahova trebuie să îşi asume---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sedinta-de-guvern-avem-de-absorbit-10-miliarde-de-euro-din-pnrr-pana-in-luna-august-anul-viitor-61348758Şedinţa de Guvern: Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-am-avut-o-deplasare-in-ungaria-si-austria-in-care-am-abordat-mai-multe-probleme-40348757Ilie Bolojan: Am avut o deplasare în Ungaria şi Austria, în care am abordat mai multe probleme---Premierul Ilie Bolojan a făcut vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.