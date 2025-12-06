Un general rus critică invazia din Ucraina și acuză serviciile secrete că au indus în eroare Kremlinul
SportMedia, 6 decembrie 2025 03:00
Un fost comandant al forțelor terestre ruse a oferit o perspectivă de o rară sinceritate asupra războiului din Ucraina. Acesta a declarat că Moscova era nepregătită pentru război la începutul anului 2022. General-colonelul Vladimir Cirkin a afirmat că serviciile secrete rusești au indus în eroare Kremlinul cu privire la situația politică din Ucraina, iar prin
Cum au ajuns pisicile să troneze pe canapelele noastre: noi descoperiri surprinzătoare despre domesticirea lor # SportMedia
Aruncând o simplă privire pe Internet, putem constata, printre alte lucruri, că pisicile au cucerit lumea. Însă drumul lor de la animale sălbatice până la vedetele de pe Instagram care atrag milioane de inimioare pare să fi fost mult mai complex decât credeau până acum oamenii de știință, arată două noi studii citate de Scientific
Semnal de alarmă: Orice voce poate fi clonată acum cu AI. Cum recunoaștem escrocheriile și cum ne protejăm # SportMedia
Tehnologia evoluează rapid, iar escrocheriile bazate pe inteligență artificială devin tot mai greu de depistat. De aceea, este esențial să înțelegem cum funcționează aceste metode și să știm să le recunoaștem, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi de potențiale pericole. O amploare deosebită au luat în ultima vreme escrocheriile cu voci
RCA la trotinete: e obligatoriu deja? Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață” # SportMedia
Poți lua amendă dacă mergi prin oraș cu trotineta fără RCA, după 13 decembrie? Pentru că au mai rămas doar câteva zile până la acest termen limită, am cerut clarificări de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și brokeri de asigurări. Răspunsul scurt: obligația RCA există deja. Însă aplicarea
În vizită în India, Putin promite combustibil „fără întrerupere”, sfidând cererea SUA de reducere a importurilor de petrol rusesc # SportMedia
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura „livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc. Potrivit CNBC, declaraţia a fost făcută vineri, în timpul unei alocuţiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, prilejuită de prima
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au reținut vineri pe Adrian Ciulei, comisar-șef în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Giurgiu, după ce acesta a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi pretins bani în mod repetat pentru a influența soluția unui dosar penal
Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe primul loc în cel mai recent sondaj AtlasIntel # SportMedia
Cursa pentru București este din ce în ce mai imprevizibilă. Potrivit celui mai recent sondaj AtlasIntel (perioada 1-5 decembrie), realizat la comanda HotNews, candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, trece pentru prima dată pe primul loc, cu 24%, la doar 0,1% peste contracandidatul PSD, Daniel Băluță, cotat la 23,9%. Practic, diferența este infimă, iar cei
Reguli noi pentru elevi: Fără teme obligatorii în vacanțe și nu pot să ia mai mult de două ore pe zi # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care schimbă regulile privind temele pentru acasă, cu accent pe reducerea supraîncărcării elevilor și pe responsabilizarea școlilor în modul în care distribuie sarcinile de lucru. Ordinul introduce limite clare de timp, diferențiază între temele obligatorii și cele suplimentare și creează un mecanism de monitorizare la nivelul fiecărei
Cu toate că nu e susținută de Călin Georgescu, Anca Alexandrescu apare în sondajele de opinie în top trei, la distanță foarte mică de Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD). „Mă distanțez și mă disociez total de orice candidat", a spus de curând fostul prezidențiabil care voia să joace cartea Rusiei de la Cotroceni.
Criza apei din Prahova: Bolojan zice că un ministru nu răspunde pentru deciziile altor oameni. Miercuri vom cunoaște vinovații # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că nu intenționează să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, în contextul crizei apei potabile care a lăsat peste 100.000 de oameni din 13 localități din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă. Întrebat dacă ia în calcul revocarea acesteia, premierul a respins scenariul, argumentând că responsabilitatea pentru deciziile
Guvernul a aprobat vineri o hotărâre care reglementează modul în care magistrații, membrii familiilor lor și bunurile acestora pot beneficia de măsuri speciale de protecție în situațiile în care există riscuri, amenințări sau tentative de intimidare. Potrivit hotărârii, protecția acestora va fi asigurată de structurile Poliției Române competente teritorial. Executivul spune că a luat aceste
Încă o decizie controversată în SUA: Se renunță la recomandarea vaccinării la naștere a copiilor împotriva hepatitei B # SportMedia
Încă o decizie controversată a fost luată în SUA. Comitetul consultativ al CDC a anunțat că renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese
Criza apei din Prahova: Se reia alimentarea cu apă. Nu e încă potabilă, va fi folosită doar la grupurile sanitare # SportMedia
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităților afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform pașilor care au fost realizați astăzi am reușit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este
Guvernul a aprobat începerea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș # SportMedia
Executivul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii. "Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi
Formula 1: Lando Norris a dominat primele antrenamente libere pentru MP de la Abu Dhabi # SportMedia
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), aflat în cursă pentru primul său titlu de campion mondial de Formula 1, a reușit, vineri, cel mai bun timp din prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), ultima etapă a sezonului, transmit agențiile internaționale de presă. Pe circuitul Yas Marina, Norris
Care sunt primele 17 companii de stat care intră în procesul de reformă condus de vicepremierul Oana Gheorghiu # SportMedia
Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor
LIVE România își află posibilii adversari de la Cupa Mondială 2026. Se trag la sorți grupele turneului final # SportMedia
SpotMedia.ro transmite LIVE, vineri, 5 decembrie, tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. România își află posibilele adversare de la Cupa Mondială 2026, în cazul în care va trece de baraj. Traseul din preliminariile CM 2026 nu a fost unul de succes pentru România, însă „tricolorii" au șansa să ajungă la Cupa Mondială prin
Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce schimbări majore aduce în domeniul imobiliar # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a promulgat Legea „Nordis", un pachet legislativ care introduce reguli mult mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari și noi garanții pentru cumpărătorii de locuințe aflate în faze incipiente de construcție. Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare. „Am semnat astăzi decretul de promulgare
Pușcașii marini au deschis focul asupra unor drone care survolau baza de submarine nucleare din Île Longue # SportMedia
Militarii francezi de la baza navală Île Longue, situată lângă portul Brest, au deschis focul joi seara asupra a cinci drone detectate în timp ce survolau neregulat instalațiile strategice unde se află submarinele nucleare ale forței de descurajare franceze. Potrivit jandarmeriei, citată de AFP și EFE, dronele au fost observate în jurul orei locale 19:30,
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență „trenuleț", necesară pentru prorogarea unor măsuri care expiră la finalul anului. Întrebat dacă Executivul ia în calcul repunerea în plată a unor drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru aleșii locali, premierul a respins clar această posibilitate.
CNSAS: Unul dintre candidații la Primăria Capitalei a fost cadru al Securității comuniste # SportMedia
CNSAS a anunțat vineri că a primit noi informații despre Gheorghe Nețoiu (foto), candidat la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, din care rezultă că acesta a fost cadru al Securității Municipiului București, în perioada 1985 – 1989. „În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și
Netflix va cumpăra diviziile de film și streaming ale Warner Bros Discovery pentru suma totală de 72 de miliarde de dolari. Informația a fost publicată vineri de BBC. Gigantul streaming ar urma să preia și datoriile Warner Bros. Cu totul, tranzacția s-ar ridica la aproape 83 de miliarde de dolari, relatează The Washington Post. Warner
Alegerea tipului potrivit de fațete dentare este o decizie importantă, care ține atât de aspectul estetic dorit, cât și de particularitățile tale dentare. Fațetele nu au doar un rol estetic, ci și unul funcțional, deoarece pot corecta imperfecțiuni și pot proteja structura dintelui. În ultimii ani, materialele utilizate pentru fațete s-au diversificat semnificativ, iar tehnologiile
Volumizarea buzelor cu acid hialuronic Amalian: ghid practic pentru cei care doresc o schimbare sigură # SportMedia
Buzele pline și bine conturate atrag atenția și echilibrează trăsăturile feței. Dacă te gândești la volumizare cu acid hialuronic Amalian, probabil vrei să știi ce implică această procedură, la ce rezultate să te aștepți și cum îți asiguri confortul și siguranța pe parcurs. Descoperă exact pașii, riscurile posibile și ce acțiuni concrete te ajută să
Bolojan: Din această seară va începe realimentarea treptată cu apă în județul Prahova. Nu există garanții că este potabilă # SportMedia
Din această seară va începe realimentarea treptată cu apă în județul Prahova, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că e nevoie de 72 de ore pentru a putea garanta că apa e potabilă. "Am convenit ca în această după-masă să fie convocat Comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă. Din această
FCSB este convinsă că are o „mină de aur" în lot, un fotbalist de mare perspectivă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB l-a lăudat pe Andrei Dăncuș (16 ani), fundașul central al echipei, după prestația din meciul cu UTA Arad. Titularizat în Cupa României, în înfrângerea cu UTA, Dăncuș i-a convins
Bujduveanu anunță că blocul din Rahova afectat de explozie va fi pus în siguranță pe cheltuiala Primăriei # SportMedia
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduve
Bolojan e convins că de data asta legea referitoare la pensiile magistraților va trece de CCR # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor nu mai are probleme de procedură, ca data trecută, când legea a fost declarată neconstituţională de către CCR. Bolojan consideră că analiza pe fondul legii va constata că ”măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, … The post Bolojan e convins că de data asta legea referitoare la pensiile magistraților va trece de CCR appeared first on spotmedia.ro.
Avertismentul unui fizician, după criza de la Paltinu: România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, suntem deja pe o pantă periculoasă # SportMedia
Un fizician din Iaşi atrage atenţia, în contextul situaţiei critice din Prahova, unde peste 100.000 de oameni au rămas de o săptămână fără apă din cauza unor deficienţe la barajul de la Paltinu, că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales al celor mai vechi de 50 de ani. … The post Avertismentul unui fizician, după criza de la Paltinu: România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, suntem deja pe o pantă periculoasă appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro transmite LIVE, vineri, 5 decembrie, meciul România – Senegal din grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. ROMÂNIA – SENEGAL 13-3*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 21 – România are un avans mare. Elevele lui Ovidiu Mihăilă conduc cu 13-3. Min. 15 – România n-are nicio emoție până … The post LIVE Campionatul Mondial de handbal: România – Senegal appeared first on spotmedia.ro.
Băluță, propulsat pe TikTok insistent, constant și organizat – raport Expert Forum despre alegerile din București # SportMedia
Un raport Expert Forum despre promovarea pe TikTok a candidaţilor la alegerile din Bucureşti relevă faptul că s-a înceţăţenit o practică nouă la mai toate alegerile. Este vorba despre construirea de reţele inautentice, care folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea … The post Băluță, propulsat pe TikTok insistent, constant și organizat – raport Expert Forum despre alegerile din București appeared first on spotmedia.ro.
Noua Strategie de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă: Trump avertizează că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și laudă ascensiunea suveraniștilor # SportMedia
Administrația Trump dă vina pe UE și pe migrație pentru ceea ce numește o dezintegrare culturală totală și iminentă în Europa. Acest continent subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „ștergerea civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii ratei natalității, se arată în noua strategie de securitate națională a SUA care … The post Noua Strategie de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă: Trump avertizează că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și laudă ascensiunea suveraniștilor appeared first on spotmedia.ro.
Ștefan Baiaram (22 de ani), decarul Universității Craiova, este aproape să prindă un transfer important. Ioan Becali a dezvăluit că l-a propus la mai multe cluburi din Europa și așteaptă răspunsuri. În plus, acesta a spus că a discutat chiar cu Jose Mourinho, antrenorul Benficăi, pentru un posibil transfer al lui Baiaram. „Am primit mesaje … The post Ștefan Baiaram, la un pas de transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
Platforma de socializare X a lui Elon Musk a fost amendată cu 120 de milioane de euro, după ce s-a descoperit că a încălcat noile legi digitale ale UE, într-o decizie cu miză mare care ar putea pune Comisia Europeană în coliziune cu Donald Trump. Încălcările, analizate doi ani, au inclus ceea ce UE a … The post UE îl amendează pe Musk. 120 de milioane de euro pentru X appeared first on spotmedia.ro.
La cea de-a 25-a ediție, un manifest pentru restabilirea dreptului egal la educație al copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială, Festivalul Brazilor de Crăciun a reușit să adune fonduri de peste 1 milion de euro. Cei 24 de brazi licitați în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată în parteneriat … The post Festivalul Brazilor de Crăciun a strâns peste 1 milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea și pune un deadline strâns. Ce se întâmplă în caz contrar # SportMedia
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului diplomaţilor europeni de la Washington. Este un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni. Mesajul, relatat pentru Reuters de cinci surse familiarizate cu … The post Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea și pune un deadline strâns. Ce se întâmplă în caz contrar appeared first on spotmedia.ro.
7 echipe din Superliga contestă „Legea Novak”: Petiția trimisă președintelui Nicușor Dan # SportMedia
Șapte președinți de cluburi din Superliga au semnat o petiție în care este contestată „Legea Novak”. Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, a anunțat, vineri, că a trimis președintelui Nicușor Dan – în calitate de deputat PNL – o petiție semnată de șapte cluburi din Superliga care contestă „Legea Novak”. Aceasta presupune folosirea, la toate … The post 7 echipe din Superliga contestă „Legea Novak”: Petiția trimisă președintelui Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Unul dintre cele mai vechi și mai circulate trasee montane din România, Valea Berii – Cabana Ciucaș – Vârful Ciucaș – Muntele Roșu, din Masivul Ciucaș, a fost reabilitat integral de voluntarii Asociației „În slujba muntelui”, în 2025, cu sprijinul Salvamont Cheia și al partenerilor Act for Tomorrow și Bere Ciucaș. Peste 150 de voluntari … The post Traseu emblematic din Munții Ciucaș, reabilitat complet de voluntari appeared first on spotmedia.ro.
Germania a votat pentru reintroducerea serviciului militar voluntar. Tinerii ies în stradă # SportMedia
Parlamentul german, Bundestag, a votat pentru reintroducerea serviciului militar voluntar, într-o mișcare menită să consolideze apărarea națională după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Votul marchează o schimbare semnificativă în abordarea Germaniei față de armata sa și urmează eforturilor cancelarului Friedrich Merz de a crea cea mai puternică armată convențională din Europa, … The post Germania a votat pentru reintroducerea serviciului militar voluntar. Tinerii ies în stradă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță plecări și amenință jucătorii după înfrângerea cu UTA Arad: „Vor juca la echipa a doua” # SportMedia
FCSB a transmis un mesaj dur către proprii jucători după înfrângerea cu UTA Arad din Cupa României. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB și-a exprimat vehement nemulțumirea față de evoluția anumitor jucători în meciul de la Arad. Stoica a spus că unii nu vor mai rămâne în lot, iar cei care … The post FCSB anunță plecări și amenință jucătorii după înfrângerea cu UTA Arad: „Vor juca la echipa a doua” appeared first on spotmedia.ro.
Ghid complet pentru cumpărarea de rechizite școlare: cum să-ți pregătești copilul pentru noul an # SportMedia
Când se apropie începutul anului școlar, simți presiunea listelor, a bugetului și a deciziilor pe care trebuie să le iei rapid. Ca să nu te copleșească momentul, pornește cu un plan: stabilește prioritățile, verifică ce ai deja în casă și notează ce lipsește. Ai doar câteva zile la dispoziție? Nu este nicio problemă în acest … The post Ghid complet pentru cumpărarea de rechizite școlare: cum să-ți pregătești copilul pentru noul an appeared first on spotmedia.ro.
Pentru multe societăți nou înființate, achiziția unui autoturism reprezintă un pas important în dezvoltarea afacerii. Fie că este vorba despre un vehicul necesar pentru livrări, vizite la clienți, activități de teren sau pur și simplu pentru mobilitatea zilnică a echipei, o mașină poate face diferența dintre un început greoi și un start eficient. Totuși, majoritatea … The post Autoturisme în leasing: soluții de finanțare rapidă pentru societățI nou înființate. appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1381 Lovitură precisă la Consiliul de Securitate al Ceceniei. Explozii într-un port și la o rafinărie din Rusia (Video). Întâlnirea de la Miami s-a încheiat # SportMedia
În ziua 1381 de război, Ucraina a dat câteva lovituri grele pe teritoriul Rusiei. O dronă a lovit dimineață sediul Consiliului de Securitate al Ceceniei, din Groznîi. Explozia a distrus fațada mai multor etaje ale clădirii turn. Pe aeroportul din capitala cecenă au fost impuse restricții de decolare și aterizare. Atacul a survenit după ce … The post Ziua 1381 Lovitură precisă la Consiliul de Securitate al Ceceniei. Explozii într-un port și la o rafinărie din Rusia (Video). Întâlnirea de la Miami s-a încheiat appeared first on spotmedia.ro.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a premiat „participarea la Holocaust”, după ce l-a decorat pe veteranul de război Ion Vasile Banu. ”Preşedintele României, se pare, pentru prima dată după sfârșitul celui de‑Al Doilea Război Mondial, a premiat participarea la Holocaust, la genocidul poporului … The post Maria Zaharova îl acuză pe Nicușor Dan că a premiat „participarea la Holocaust” appeared first on spotmedia.ro.
Opoziția îi face cadou de ziua lui Grindeanu moțiunea de cenzură: Să voteze tot PSD-ul, să scăpăm de progresiști # SportMedia
Moțiunea de cenzură România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare, prin care se cere demisia Guvernului progresist condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament. Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat și Camera Deputaților moțiunea și i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susțină acest … The post Opoziția îi face cadou de ziua lui Grindeanu moțiunea de cenzură: Să voteze tot PSD-ul, să scăpăm de progresiști appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul David anunță un nou ordin: Elevii din zonele defavorizate vor studia online, cu profesori din școli de succes # SportMedia
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat vineri că va semna două ordine: unul legat de temele pentru acasă, iar altul pentru elevii din zonele dezavantajate. Daniel David spune că temele pentru acasă au devenit o corvoadă, iar ordinul pe care îl va semna va contribui la calitatea vieţii pentru elevi şi pentru profesori. „Temele pentru … The post Ministrul David anunță un nou ordin: Elevii din zonele defavorizate vor studia online, cu profesori din școli de succes appeared first on spotmedia.ro.
FCSB vine cu vești noi despre accidentarea suferită de Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat Bîrligea ar putea lipsi până la finalul lui 2025. El a suferit o entorsă în meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, a forțat și și-a … The post FCSB vine cu vești noi despre accidentarea lui Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
De ce nu vrea Victor Rebengiuc ca numele său să fie acordat vreunei străzi. „Voi lăsa scris in testament” # SportMedia
Actorul Victor Rebengiuc a primit distincția „România Europeană”. Cu mult umor, ne-a spus că va scrie în testament ca nicio stradă să nu-i poarte numele, pentru că ar fi greu de pronunțat. Ajuns la 92 de ani, maestrul a mărturisit că nu a reușit să joace așa cum a sperat și că îl întristează ura, … The post De ce nu vrea Victor Rebengiuc ca numele său să fie acordat vreunei străzi. „Voi lăsa scris in testament” appeared first on spotmedia.ro.
De ce pare casa mică chiar dacă nu este? Răspunsul e în 3 detalii pe care nu le vezi, dar le simți # SportMedia
Când pășești într-o locuință care, pe hârtie, are metri pătrați generoși, dar îți dă senzația că „se strânge la colțuri”, apare imediat întrebarea: unde se evaporă spațiul? Unele case sunt ca prietenii aceia care poartă haine cu două măsuri mai mici: au potențial, dar ceva nu lasă forma reală să respire. În loc să învinovățim … The post De ce pare casa mică chiar dacă nu este? Răspunsul e în 3 detalii pe care nu le vezi, dar le simți appeared first on spotmedia.ro.
În era modernă, designul bucătăriilor a evoluat considerabil, iar spațiile open space au devenit tot mai populare pentru că oferă o interacțiune fluidă între diversele zone ale locuinței. În acest context, hotele de bucătărie nu sunt doar un element funcțional, ci contribuie semnificativ și la partea de estetică, precum și la atmosfera generală a încăperii. … The post Inovații recente în designul hotelor de bucătărie pentru spații deschise appeared first on spotmedia.ro.
