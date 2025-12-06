Alegeri Primăria Capitalei 2025. Reguli la vot

14:10

Cu 48 de ore înainte de alegerile pentru Primăria municipiului București, soarta candidaților este încă jucată la pariuri. Primii doi candidați sunt aproape unul de altul, în timp ce locul trei este la mare diferență. The post Alegerile pentru Primăria Capitalei, jucate la pariuri. Cine are cea mai bună cotă appeared first on Cotidianul RO.