Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo
Cancan.ro, 6 decembrie 2025 06:40
Luana Lopes Lara (29 ani), fostă balerină profesionistă, a devenit cea mai tânără miliardară self-made din lume, depășindu-le pe Taylor Swift (35 de ani) și pe Lucy Guo (31 de ani). Născută în Brazilia, Luana […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
07:10
Romeo Fantastik, un ultim omagiu pentru Artanu! Gestul neașteptat i-a emoționat pe cei prezenți # Cancan.ro
Îmbrăcat într-o geacă neagră lucioasă și ascuns în spatele ochelarilor de soare, Romeo Fantastik a venit la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Titan pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Artanu. Un gest surprinzător, […]
07:10
Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare # Cancan.ro
Anda Adam și Joseph Adam au trăit experiența vieții lor pe Drumul Eroilor, în Asia Express. Deși au făcut foamea și au avut parte de tot soiul de provocări, care i-au scos din zona de […]
07:10
Cătălin Cazacu, aventură nocturnă în „Mașina Misterelor”. A ademenit o vulpiță la el în dubiță! # Cancan.ro
În timp ce Marc Márquez mai câștigă un titlu de Grand Prix, Cătălin Cazacu (40 de ani), supranumit Marc Márquez de Timișoara, înscrie puncte în propriul lui campionat cu o frumoasă vulpiță! CANCAN.RO are imagini […]
07:10
După sărbători potopul de taxe și scumpiri vine peste noi ca apa peste bordeiul prost făcut. După un 2025 în care ne-au lovit pe rând scumpirile la utilități, TVA mărit, carburanți mai scumpi și inflație […]
Acum o oră
06:40
Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo # Cancan.ro
Luana Lopes Lara (29 ani), fostă balerină profesionistă, a devenit cea mai tânără miliardară self-made din lume, depășindu-le pe Taylor Swift (35 de ani) și pe Lucy Guo (31 de ani). Născută în Brazilia, Luana […]
Acum 2 ore
06:10
Zodiile răsfățate de Univers azi, 6 decembrie 2025. Norocul lovește unde se așteaptă mai puțin! # Cancan.ro
Horoscop 6 decembrie. Energia sărbătorilor începe să se simtă, iar Moș Nicolae nu vine doar cu dulciuri, ci și cu mișcări astrale serioase. Dragostea se încălzește, banii se așază, iar cariera prinde contur acolo unde […]
Acum 8 ore
23:50
El l-ar fi tocmit pe albanez! Milionarul basarabean cu mii de apartamente, suspect în dosarul înjunghierii patronului NUBA # Cancan.ro
Cazul se complică: sursele CANCAN.RO susțin acum că în spatele atentatului executat de albanez ar sta chiar Musteață, omul aflat deja în arest după mega-perchezițiile de ieri. Informațiile care circulă în mediile judiciare ridică ștacheta […]
23:50
Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche. Cum a reacționat soția # Cancan.ro
Rolul din serialul “Vlad” l-a propulsat în atenția publicului și i-a adus un capital de simpatie, pe care Adrian nartea a știut să-l valorifice. Chiar dacă este căsătorit și are doi copii, actorul nu poate […]
Acum 12 ore
23:10
Doliu în presă! Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Toate detaliile în articol. Ioan Mihai Roșca ar fi împlinit […]
23:00
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț # Cancan.ro
Maestrul Victor Rebengiuc a vorbit despre testamentul său și a dezvăluit o dorință clară pe care o are! Prezent în cadrul unui eveniment susținut în foaierul Ateneului Român, marele actor a explicat de ce își […]
22:10
Astăzi, 5 decembrie 2025, reprezintă o zi importantă pentru Vocea României. Emoțiile sunt la cote maxime, asta pentru că la ora 20:30 au început LIVE-urile sezonului 13. Mai mult, o prezență neașteptată a acaparat atenția […]
21:30
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin” # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele noastre au început deja decorațiunile de Crăciun și își etalează brazii spectaculoși pe rețelele de socializare. Ei bine, Mara Bănică nu se numără printre ele și a […]
20:40
Astăzi, 5 decembrie 2025, are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 în „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia a început la ora 19:00. Toate detaliile și update live în rândurile de mai […]
20:40
Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului basarabean # Cancan.ro
Perchezițiile făcute de polițiști la North Bucharest Investments au scos la iveală lucruri la care nimeni nu se aștepta: teancuri de bani, portofele burdușite, genți pline ochi, aur și ceasuri de lux. Descinderile au zguduit […]
20:30
Astăzi, 5 decembrie 2025, are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 în „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia a început la ora 19:00. Toate detaliile și update live în rândurile de mai […]
20:10
Horoscop 6 decembrie 2025. Află care este zodia care are parte de o dezamăgire din partea persoanei iubite! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Sănătate. Ai o energie bună, chef de mișcare și planuri spontane. […]
20:00
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum. Familia a ținut secretă ceremonia de înmormântare # Cancan.ro
Clipe greu de imaginat pentru familia Roxanei Moise! Fosta handbalistă și concurentă la Exatlon România, a fost condusă pe ultimul drum de familie și apropiați. Toate detaliile în articol. Roxana Moise s-a stins din viață […]
19:40
Avem singurele imagini cu ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Rodica Stănoiu întinerise și ea cu 30 de ani # Cancan.ro
Avem singurele imagini cu iubițelul Rodicăi Stănoiu, mai mic cu 50 de ani decât aceasta! După ce bărbatul și-a început cu stângul prezența în lumea publică din cauza unor zvonuri răutăcioase, vă arătăm chipul lui […]
18:40
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil” # Cancan.ro
Monica Pop a trecut printr-o situație de-a dreptul neplăcută. Medicul oftalmolog a povestit un episod prin care a trecut alături de prietenele ei, în timpul unei cine la restaurant. Ospătarul a vrut să le dea […]
Acum 24 ore
18:10
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt # Cancan.ro
Tatiana Tramacere, o tânără ucraineancă, a fost dată dispărută pe data de 24 noiembrie și a fost găsită în mansarda unui român în vârstă de 30 de ani. Toate detaliile în articol. Tânăra din Nardò, […]
18:00
Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte # Cancan.ro
La înmormântarea Rodicăi Stănoiu, momentul despărțirii finale a fost încărcat de emoție. Chiar înainte ca sicriul să fie închis, câteva dintre prietenele sale apropiate au așezat în interior un obiect cu valoare simbolică, gest menit […]
17:50
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion! # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vă aduc ultimele informații de la Dinamo înainte de marele meci cu FCSB! Echipa se pregătește de derby-ul cu FCSB, șefii lui […]
17:50
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!” # Cancan.ro
Noile batoane de ciocolată lansate de Meghan Markle, care costă 12 dolari, au fost etichetate drept „nebunești” și „ciudate” de către internauți din cauza aromelor lor „dezgustătoare”. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de […]
17:40
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
17:30
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului # Cancan.ro
Ți-ai imaginat vreodată că un trend de pe TikTok despre care CANCAN.RO a scris, în care doi pensionari curăță clementine cu o pasiune demnă de sculptori renascentiști o să ajungă să dea peste cap România? […]
17:10
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot” # Cancan.ro
Rodica Stănoiu s-a stins pe data de 3 decembrie 2025 la vârsta de 86 de ani și a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 5 decembrie 2025. Detalii neștiute au ieșit la iveală despre relația […]
17:00
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop # Cancan.ro
Scandalul 50 Cent vs Diddy a luat foc rău de tot, după ce Netflix a lansat docuseria Sean Combs: The Reckoning – iar Puff Daddy a început să strige că i s-au furat filmările, că […]
16:40
Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Leroy Merlin, Dedeman sau Hornbach se bat în oferte # Cancan.ro
Sărătorile se apropie cu pași repezi, iar românii sunt în căutarea vedetei acestei perioade: bradul. . Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, acesta reușește să aducă spiritul sărbătorilor în casele […]
16:40
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Astăzi a fost înmormântată într-un mod aparte, diferit de tiparul obișnuit al ceremoniilor religioase. În locul […]
16:20
Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați # Cancan.ro
Gigantul Netflix a ajuns la un acord să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru 83 de miliarde de dolari. Tranzacția ar însemna că Netflix ar putea […]
16:00
Gina Pistol și Smiley nu sunt mondeni, preferând să își petreacă timpul liber în compania fiicei lor, Josephine. Au făcut excepție miercuri seară, la premiera de gală a filmului lui Pavel Bartoș – Crăciun cu […]
16:00
O mai ții minte pe „Spintecătoarea de la morgă”? Cum arată acum, după scandalul care aproape i-a ruinat viața # Cancan.ro
Mihaela Nedelcu (37 de ani), fostă Zăgrean, cunoscută, în trecut, drept „Spintecătoarea de la morgă”, s-a reinventat total. Fosta aspirantă la statutul de medic este astăzi instructor de fitness, psiholog și „influencer” în zona sănătății […]
15:40
A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, s-a stins la 75 de ani # Cancan.ro
Este doliu în lumea cinematografică. Îndrăgitul actor Cary-Hiroyuki Tagawa s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani și a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o moștenire puternică în industria filmului și […]
15:30
Astăzi, lumea muzicală îl conduce pe ultimul drum pe Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, care a murit pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. La slujba de înmormântare s-a putut observa că pe […]
15:10
S-a terminat pentru Laura Codruța Kovesi. După 6 ani, va fi înlocuită la conducerea Parchetului European # Cancan.ro
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se apropie de final, iar instituțiile europene au început procedura de selecție pentru viitorul procuror-șef. Primele voturi din Parlamentul European indică un favorit clar. Comisia pentru libertăți […]
15:10
Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice” # Cancan.ro
Thomas Markle (81 de ani), tatăl lui Meghan Markle, soția Prințului Harry al Marii Britanii, trece prin momente extrem de dificile. Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza […]
15:10
Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia # Cancan.ro
Imagini de coșmar în Grecia, acolo unde furtuna Byron a provocat haos și distrugeri pe scară largă. Străzi inundate, copaci rupți, drumuri blocate și mii de oameni izolați sunt doar câteva dintre efectele fenomenului extrem […]
14:50
Astăzi are loc slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, care a încetat din viață pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. La ceremonie nu a lipsit nici […]
14:50
O nouă situație de risc a fost semnalată vineri dimineață pe litoralul românesc al Mării Negre. Două obiecte neidentificate au fost reperate plutind în derivă către zona Sfântu Gheorghe, ridicând suspiciuni privind posibile dispozitive explozive. […]
14:50
Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut cu ce a împodobit Casa Albă # Cancan.ro
Chiar și în cea mai liniștită perioadă politică, expresia „casă de cărți” nu sună bine. Te duce cu gândul la ceva instabil, gata să cadă la prima adiere. Cu toate astea, Melania Trump a umplut […]
14:00
Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum! # Cancan.ro
Artan a fost condus astăzi pe ultimul drum. Familia, prietenii și toți cei care l-au iubit și-au luat rămas bun de la solistul cu voce inconfundabilă și prezență care a marcat generații întregi. CANCAN.RO prezintă […]
13:50
Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă # Cancan.ro
Milionarul italian Gianluca Vacchi (58 de ani) a postat zilele acestea, pe rețelele sociale, un videoclip cu descrierea „înapoi în Italia” care i-a făcut pe internauți să se declare îngrijorați de starea sa de sănătate. […]
13:40
Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei # Cancan.ro
Banca Națională a României a anunțat vineri, 5 decembrie 2025, la ora 13:00, cursul oficial al principalelor valute. Euro și dolarul american au fost din nou în atenția pieței, cu valori ce vor influența tranzacțiile […]
12:50
Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit # Cancan.ro
Două poduri provizorii au fost luate de ape după ce Barajul Mihăilești a început deversările controlate, iar râul Argeș s-a umflat periculos. Viitura a rupt podețele în doar câteva ore, iar oamenii din zonă se […]
12:50
Oana Ungureanu a mers peste senatoarea POT! Cum a reacționat Valentina Aldea când soția iubitului său i-a cerut Mercedesul primit cadou de la bărbat # Cancan.ro
Cel mai intens scandal din lumea mondenă, disputat între senatoarea Valentina Aldea, de 38 de ani, şi Oana Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, continuă să atragă atenția publicului, odată cu apariția unor informații […]
12:40
Am aflat când se va circula pe autostradă de la București până aproape de Rm. Vâlcea (A1). Mai avem puțin de așteptat! # Cancan.ro
Autostrada Pitești – Sibiu (122 km), prima autostradă care va traversa Carpații, prinde viteză. Dacă deja se circulă pe loturile de capăt, Sibiu – Boița (13,44 km, constructor – compania austriacă Porr) și Pitești – […]
12:40
Sezonul rece vine cu schimbări drastice pentru vedetele noastre. Da, e un “trend”, în ultima perioadă, mai ales printre celebritățile de la Hollywood, să fie silfide, trase prin inel (un inel minuscul, în unele cazuri). […]
12:40
Surpriză uriașă: cine e pe locul 3 în ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei? Candidatul care vine puternic din urmă # Cancan.ro
Un sondaj recent realizat de American Romanian Association of Public Opinion (ARA) indică o competiție extrem de echilibrată pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Datele arată că Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat, se […]
12:30
Din ce face bani Mayra, fiica cea mare a Rocsanei Marcu? Face mii de euro lunar, la doar 18 ani # Cancan.ro
Rocsana Marcu are cu ce să se laude! După ce a renunțat la televiziune, s-a mutat peste hotare și locuiește în Dubai cu cele două fiice ale sale. Totodată, a aschimbat și domeniul în care […]
12:00
Motivul pentru care a fost dat afară din Antenă! DJ-ul lui Capatos, trimis în judecată! Riscă până la 2 ani de închisoare # Cancan.ro
Lucrurile se complică pentru DJ-ul Silviu Andrei, asistentul lui Dan Capatos în emisiunea Xtra Night Show! După ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate că va fi dat afară, odată cu prezentatorul, am aflat și motivul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.