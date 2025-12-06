VIDEO Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale
HotNews.ro, 6 decembrie 2025 10:20
O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul…
Acum 15 minute
10:20
Alertă meteo de vânt puternic până diseară. Cum va fi vremea la București duminică, în ziua votului # HotNews.ro
Mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv Bucureștiul, se află sâmbătă, până la ora 20.00, sub alertă cod galben de vânt puternic. Vântul va mai bate cu putere și mâine, însă doar în…
10:20
Acum o oră
09:50
Unul dintre prietenii lui Trump se adaugă efortului Guvernului SUA, care pune 1.000 de dolari într-un cont de economii pentru fiecare copil nou născut în SUA. „De ce donez 6 miliarde de dolari copiilor din America” # HotNews.ro
Omul de afaceri Michael Dell, 60 de ani, spune că atunci „când aveam 6 sau 7 ani, mi-am deschis un cont de economii cu doar câțiva dolari în el. Asta face banii vizibili și tangibili…
09:40
Alegeri București: Condițiile în care pot vota cetățenii UE care locuiesc în capitala României # HotNews.ro
Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pot vota duminică, 7 decembrie, pentru alegerea primarului general al Capitalei dacă au domiciliul în București sau reședința stabilită anterior datei de 7 iunie 2025. Acest drept de…
Acum 2 ore
09:30
Ramzan Kadîrov promite un „răspuns dur” după ce o dronă ucraineană a lovit în plin un zgârie nori, mândria Ceceniei # HotNews.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat vineri că o dronă ucraineană a lovit și a avariat un zgârie nori din Groznîi, capitala regiunii Cecenia, sudul Rusiei, și a promis că va riposta în termen de…
09:30
SuperLiga: „Am multe explicaţii, dar nu pot să le zic la TV”. Răbufnire a unui jucător imprtant de la Unirea Slobozia după înfrîngerea grea de vineri seară # HotNews.ro
Oţelul Galaţi a câştigat categoric pe teren propriu, 3-0 cu Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Conrado, Paulinho şi Andrezinho au punctat pentru succesul clar al formaţiei lui Balint, scrie Orange…
09:30
SuperLiga: Câți spectatori vor fi la derbiul FCSB-Dinamo de sâmbătă seară, potrivit lui Mihai Stoica / „Sunt cifre bune” # HotNews.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo, din etapa a 19-a din SuperLiga, se joacă sâmbătă, de la 20:30, notează Prima Sport. Înaintea acestui derby, FCSB se află pe locul 9, cu 24 de puncte, venind după două…
09:10
Economia României – probabil în recesiune tehnică. ING majorează prognoza de creștere economică, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului # HotNews.ro
Creșterea economică anuală a fost confirmată de Statistică la 1,6% în trimestrul al treilea, în timp ce dinamica cumulată pe primele 9 luni este de 0,8%. Față de trimestrul al doilea, economia a scăzut cu…
09:10
VIDEO Revoltată de politicile lui Trump, o legendă a muzicii s-a întors în studio la aproape 85 de ani: „Avem nevoie de un imn” # HotNews.ro
Reîntoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o să revină în studio, a declarat pentru France Presse legenda americană a folk-ului, Joan Baez, care tocmai a înregistrat o nouă melodie de „protest”. Această piesă,…
09:00
Atac masiv al rușilor cu rachete și drone asupra Ucrainei. Bombardamente în regiunea Kiev / Polonia a ridicat avioane de luptă # HotNews.ro
Forțele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu rachete și drone la scară largă asupra mai multor orașe ucrainene, au anunțat oficialii ucraineni. Atacul a alertat Polonia vecină, Forțele Aeriene…
08:50
Americanii și ucrainenii intră în a treia zi a negocierilor de la Miami / Mesajul Departamentului de Stat # HotNews.ro
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții privind planul Statelor Unite de a pune capăt războiului cu Rusia, avertizând însă că „orice progres real” către pace va…
Acum 4 ore
08:30
VIDEO. Startup în vreme de război. Acest antreprenor ucrainean a creat o aplicație de reabilitare a soldaților răniți. Ce plan de pace își dorește # HotNews.ro
Un startup ucrainean a dezvoltat o aplicație pentru recuperarea fizică și mentală a soldaților răniți, iar unul dintre fondatorii săi a stat de vorbă cu StartupCafe.ro, inclusiv despre planurile de pace vehiculate prin presă. Citește…
08:10
Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU / „Refacerea completă este esențială” # HotNews.ro
Scutul protector la centrala nucleară de la Cernobîl, construit pentru a izola materialele radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de siguranță din cauza avariilor provocate de o dronă,…
07:40
Weekend trending în București, 6-7 decembrie: Târg de carte la Romexpo, Ștefan Bănică la Sala Palatului, marea reuniune emo și unde mănânci un grătar sirian bun # HotNews.ro
Weekendul de Moș Nicolae, cu temperaturi scăzute și primele semne serioase de iarnă, vine exact așa: două zile în care Bucureștiul își pune la lumină obiceiurile bune, fie că te prind într-o cafenea la o…
07:20
Alegeri București: Găsește secția la care votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a vota noul primar general al Capitalei, care va avea un mandat de aproximativ doi ani și jumătate. Secțiile de vot vor fi deschise duminică, de…
07:20
Pe 6 decembrie, creștinii sărbătoresc Sfântul Nicolae, iar cei care poartă acest nume își sărbătoresc onomastica. Cu ocazia acestei zile, în dimineața căreia vine și Moș Nicolae, v-am pregătit câteva mesaje inspirate pe care le…
07:10
Muzeul Național Brukenthal din Sibiu se află în discuții cu National Gallery Londra privind împrumutul operei „Omul cu tichie albastră” (cca. 1430), de Jan van Eyck, pentru expoziția „Van Eyck: The Portraits”. Aceasta reunește din…
07:00
Ana Ularu, actrița care a jucat alături de Tom Hanks, declarație de dragoste pentru București: „Încă sper să revină mințile în capete și să se respecte chipul orașului” # HotNews.ro
Înainte de votul de mâine, 7 decembrie, am rugat-o pe Ana Ularu să spune ce înseamnă Bucureștiul pentru ea. După o viață și o carieră petrecute departe, actrița spune că Bucureștiul este acel punct fix: …
07:00
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare # HotNews.ro
Fondurile pe care România la are la dispoziție pentru construcția de drumuri de mare viteză - autostrăzi și drumuri expres - sunt insuficiente pentru nevoile de dezvoltare ale țării, iar oficialii statului se uită la variante de optimizare a lucrărilor.
Acum 12 ore
00:20
Alegeri București. Tudor Chirilă: „Nu m-am hotărat cu cine votez, înca mă gândesc, dar uite ce-am făcut și vă sfătuiesc să faceți” # HotNews.ro
Actorul Tudor Chirilă spune că nu luat încă decizia finală în ce privește candidatul pe care-l va vota duminică, dar s-a folosit de Inteligența Artificială în analiza programelor candidaților pentru a obține răspunsuri care să-l…
00:10
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană # HotNews.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în…
5 decembrie 2025
23:50
FOTO A murit unul dintre cei mai arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și a Fundației Louis Vuitton. Frank Gehry avea 96 de ani # HotNews.ro
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vârsta de 96 de…
23:30
Program masiv de înarmare a Norvegiei. „Observăm o creștere a activității forțelor ruse în Atlanticul de Nord și Marea Barents” # HotNews.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP, prelută de News.ro. Norvegia…
23:20
Diplomat rus: „Recurgerea la activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina va avea consecinţe considerabile pentru UE” # HotNews.ro
Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, în contextul în care cancelarul…
23:00
Operațiune de salvare dificilă a unui petrolier rusesc avariat în Marea Neagră. Nava a fost lovită acum o săptămână de o dronă ucraineană # HotNews.ro
Autoritățile maritime din Bulgaria, împreună cu poliția de frontieră și marina militară, au declanșat o operațiune de salvare a unui vas avariat care a intrat în apele teritoriale bulgare. Este unul dintre cele două petroliere…
22:20
Doar 50 dintre cele 1.300 de substanțe „etnobotanice” pot fi depistate de aparatele de testare. Medic INML: „Fiecare doză este o potențială bombă” # HotNews.ro
Medicul Gabriel Gorun, legist la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, a afirmat, la Medika TV, că tehnologia, nu doar în România, ci la nivel mondial, nu ţine pasul cu substanţele etnobotanice nou…
22:10
Comisar-şef de poliție, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită în parcarea unui fast-food din Giurgiu # HotNews.ro
Un comisar-șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție, după ce a fost prins în când primea 10.000 de lei mită.…
21:50
Planul UE pentru reducerea facturilor la energie. Bruxelles-ul estimează reduceri de costuri de zeci de miliarde de euro anual # HotNews.ro
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. Potrivit unui proiect de document consultat de…
Acum 24 ore
21:30
Donald Trump este „frustrat” din cauza lui Vladimir Putin, spune politicianul britanic cel mai apropiat de președintele SUA # HotNews.ro
Donald Trump este „frustrat” de abordarea „irațională” a lui Vladimir Putin în negocierile de pace menite să pună capăt războiului din Ucraina, susține fostul susținător al Brexitului Nigel Farage, conform Politico. Farage susține că Trump…
21:30
EXCLUSIV. Sondaj care arată care este cea mai mare problemă cu care se confruntă bucureștenii # HotNews.ro
Lista nemulțumirilor bucureștenilor este lungă, arată datele unui sondaj realizat de AtlasIntel pentru Hotnews, dar una dintre ele se detașează puternic. Traficul este de departe cea mai mare problemă acuzată de bucureșteni, arată datele sondajului…
21:10
Jair Bolsonaro își susține fiul în viitoarele alegeri prezidențiale din Brazilia. Mesaj transmis din închisoare # HotNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a transmis că intenționează să-l susțină pe fiul său cel mare, senatorul Flavio Bolsonaro, drept candidat la alegerile din 2026, a anunțat partidul lui Bolsonaro, transmite Reuters. Valdemar Costa Neto,…
21:10
EXCLUSIV. Acum ultimul sondaj AtlasIntel. Ce categorii au împins-o în calcule pe Anca Alexandrescu pe locul 1, aproape la egalitate cu Băluță. Cum stau Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu # HotNews.ro
Aflată în premieră pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu punctează la mai multe capitole, arată datele unui sondaj de opinie realizat de AtlasIntel pentru HotNews. Sondajul arată că ar putea votată…
21:00
Încă o decizie controversată în SUA: Autoritatea de sănătate publică renunță la recomandarea vaccinării la naștere împotriva hepatitei B, o victorie importantă pentru secretarul Robert F. Kennedy Jr. # HotNews.ro
Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit…
20:30
Mesaje de Sfântul Nicolae, urări, SMS-uri pe care să le trimiți de ziua onomastică a celor dragi # HotNews.ro
Ziua de 6 decembrie are dublă semnificație pentru creștinii ortodocși. Sute de mii de români cu numele de Nicolae, Nicoleta sau derivatele își sărbătoresc onomastica sâmbătă. Vineri seară, este așteptat și primul „moș” al sărbătorilor…
20:30
Replica Germaniei la Strategia de securitate a SUA: „Nu considerăm că cineva ar trebui să ne dea sfaturi” # HotNews.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei de la Berlin, ca reacţie la strategia de securitate naţională a lui Donald Trump, care prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi…
20:10
Nova Power&Gas, din grupul E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, au ceea ce va reprezenta cea mai mare instalație de stocare de energie electrică din România, de natură să dubleze…
20:10
EXCLUSIV. Alegeri București. Ultimul sondaj AtlasIntel arată o inversare neașteptată de poziții în competiția care rămâne „la milimetru” între candidați / Totul este posibil duminică, 7 decembrie, la vot # HotNews.ro
Vineri, HotNews a primit cel de-al treilea și ultimul sondaj pe care compania AtlasIntel l-a făcut în această campanie. Realizat în perioada 1-5 decembrie, sondajul o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1%…
19:50
„Japonia nu va scăpa de răspunderea istorică”. Avertismentul unui oficial din armata Chinei # HotNews.ro
Ministerul Apărării din China a declarat vineri că Japonia „se va confrunta cu indignarea publică” şi va trebui să răspundă „în faţa istoriei”, ca reacţie la planurile nipone de a creşte cheltuielile pentru apărare la…
19:50
Furnizarea apei în Prahova se va face începând cu ora 23:00. „De mâine dimineață va ajunge la primii cetățeni” # HotNews.ro
Alimentarea cu apă va fi reluată în județul Prahova de la ora 23:00, informează Prefectura Prahova și Consiliul Județean. Președintele Consiliului Județean, Virgiliu Nanu, a declarat că sâmbătă dimineață, apa va ajunge la primii cetățeni.…
19:40
Lituania va declara stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă lansate din Belarus: „Nu excludem luarea unor măsuri suplimentare” # HotNews.ro
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunțat vineri că țara sa va declara „stare de urgență națională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează AFP, conform Agerpres. „În prezent, pregătim cadrul legal…
19:30
Celelalte alegeri. Cum arată România privită din comunele care-şi caută primar pe 7 decembrie? / Pariul lui Ciolacu de la Buzău # HotNews.ro
În timp ce dezbaterea pentru București înghite întreaga conversație publică despre alegerile locale parţiale, în restul țării se întâmplă ceva ce ar trebui să ne privească la fel de mult: România votează din nou în…
19:10
Ambasadorul american la Paris a vrut să-l viziteze pe Sarkozy în închisoare în timpul scurtei sale detenții. Episodul va apărea în cartea fostului președinte # HotNews.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, a cerut permisiunea de a-l vizita pe fostul președinte Nicolas Sarkozy în închisoare în timpul scurtei sale detenții, potrivit Curții de Apel din Paris, care i-a aprobat cererea,…
19:10
Daniel Băluță, propulsat pe Tik-Tok după metoda testată la Călin Georgescu, arată un raport / 70 de milioane de vizualizări, în luna noiembrie. Câte au avut ceilalți candidați # HotNews.ro
Peste 70% din conținutul viral despre Daniel Băluță (PSD) de pe TikTok, din luna noiembrie, a fost generat de o rețea de conturi cu potențial inautentic, arată o analiză a Expert Forum. Este o campanie…
19:00
Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” # HotNews.ro
Procurorii de la Curtea Penală Internațională avertizează că mandatele de arestare pentru președintele Vladimir Putin și cinci alți ruși acuzați de crime de război va rămâne în vigoare chiar și în cazul în care se…
19:00
Alegeri București. Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, mesaj împreună înaintea scrutinului de duminică: „De votul dumneavoastră depinde cum va arăta Capitala în anii următori” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan au transmis, vineri seară, un mesaj bucureștenilor care vor vota duminică. Ciucu îi îndeamnă pe alegători să voteze împotriva extremiștilor și populiștilor, în timp ce Bolojan…
18:50
Alegeri București 2025. Date despre prezență și rezultate în fiecare sector și cartier din Capitală, LIVE pe HotNews # HotNews.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, în ziua alegerilor din București, HotNews.ro va transmite LIVE cele mai importante informații și evenimente, iar în secțiunea Alegeri.HotNews.ro veți putea urmări informații în timp real cu prezența la vot în Capitală,…
18:10
Reacție dură a Renew Europe la noua strategie de securitate a SUA. „Administrația Trump este un inamic al Europei” # HotNews.ro
Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este „inacceptabil şi periculos”, a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European, transmite AFP, preluată de…
18:00
Motivul pentru care memoria RAM a ajuns atât de scumpă și de ce situația doar se va înrăutăți # HotNews.ro
Din punct de vedere al bugetului, au existat cu siguranță vremuri mai bune pentru a-ți construi singur sau cumpăra un PC sau laptop, arată futurism.com. În ultimele câteva luni, prețurile pentru memoriile RAM au explodat,…
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea Nordis. Modificările aduse în domeniul imobiliar # HotNews.ro
Legea Nordis, votată în luna noiembrie în Parlament, a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan. „Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor…
17:40
Suedia taie ajutoarele de dezvoltare pentru cinci țări și trimite banii Kievului. „Ucraina este cea mai importantă prioritate” # HotNews.ro
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Suedia va…
