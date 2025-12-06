Fundaşul Cristian Mosquera ar putea fi indisponibil pentru cel puţin şase săptămâni

Primasport.ro, 6 decembrie 2025 10:20

Fundaşul Cristian Mosquera ar putea fi indisponibil pentru cel puţin şase săptămâni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
10:20
Fundaşul Cristian Mosquera ar putea fi indisponibil pentru cel puţin şase săptămâni Primasport.ro
Fundaşul Cristian Mosquera ar putea fi indisponibil pentru cel puţin şase săptămâni
Acum o oră
09:50
Pronosticul lui Bogdan Stancu pentru FCSB - Dinamo. ”Îmi place cum joacă” Primasport.ro
Pronosticul lui Bogdan Stancu pentru FCSB - Dinamo. ”Îmi place cum joacă”
Acum 2 ore
09:30
Hermannstadt, decizie finală cu privire la aducerea lui Mircea Rednic pe banca tehnică Primasport.ro
Hermannstadt, decizie finală cu privire la aducerea lui Mircea Rednic pe banca tehnică
09:20
Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea! ”Am decis că 2026 va fi ultimul meu an” Primasport.ro
Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea! ”Am decis că 2026 va fi ultimul meu an”
09:20
A 100-a victorie în Cupa Mondială de schi fond pentru norvegianul Johannes Klaebo Primasport.ro
A 100-a victorie în Cupa Mondială de schi fond pentru norvegianul Johannes Klaebo
09:20
McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul în Formula 1 Primasport.ro
McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul în Formula 1
09:10
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc Valea Domanului Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc Valea Domanului
09:10
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea revanşa Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea revanşa
Acum 12 ore
23:50
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri Primasport.ro
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri
23:40
Thomas Tuchel nu s-a abţinut după ce Anglia şi-a aflat adversarele pentru Campionatul Mondial: „Start dificil” Primasport.ro
Thomas Tuchel nu s-a abţinut după ce Anglia şi-a aflat adversarele pentru Campionatul Mondial: „Start dificil”
23:30
MM Stoica a anunţat câţi suporteri vor fi prezenţi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul FCSB- Dinamo: „Sunt cifre bune” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a anunţat câţi suporteri vor fi prezenţi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul FCSB- Dinamo: „Sunt cifre bune” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | Laszlo Balint se teme că şi-ar putea pierde jucătorii de bază: „Au fost mulţi jucători care au venit la Oţelul şi şi-au arătat calitatea” Primasport.ro
VIDEO | Laszlo Balint se teme că şi-ar putea pierde jucătorii de bază: „Au fost mulţi jucători care au venit la Oţelul şi şi-au arătat calitatea”
23:10
Dezastru pentru FCSB! Campioana României, fără 3 jucători de bază în derby-ul cu Dinamo: „Doi ar fi jucat în primul 11” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Dezastru pentru FCSB! Campioana României, fără 3 jucători de bază în derby-ul cu Dinamo: „Doi ar fi jucat în primul 11” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Jean Vlădoiu, cu capul în pământ după umilinţa de la Galaţi: „Unii ne-au dezamăgit. Te apucă mila” Primasport.ro
VIDEO | Jean Vlădoiu, cu capul în pământ după umilinţa de la Galaţi: „Unii ne-au dezamăgit. Te apucă mila”
23:00
E gata! Şi-a anunţat plecarea de la echipă imediat după Oţelul - Unirea Slobozia: „Mă simt umilit” Primasport.ro
E gata! Şi-a anunţat plecarea de la echipă imediat după Oţelul - Unirea Slobozia: „Mă simt umilit”
22:50
CM 2026: Mexicul va da startul turneului împotriva Africii de Sud Primasport.ro
CM 2026: Mexicul va da startul turneului împotriva Africii de Sud
22:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a gazdelor Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a gazdelor
22:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a oaspeţilor Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a oaspeţilor
22:20
Gabi Balint, reacţie de milioane după ce a aflat peste cine ar putea da România la Cupa Mondială: „Mă întreb ce va fi mai greu” Primasport.ro
Gabi Balint, reacţie de milioane după ce a aflat peste cine ar putea da România la Cupa Mondială: „Mă întreb ce va fi mai greu”
22:20
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare
22:10
FRF, reacţie fulger după ce România şi-a aflat posibilii adversari de la Campionatul Mondial: „Ne şi motivează şi ne provoacă enorm” Primasport.ro
FRF, reacţie fulger după ce România şi-a aflat posibilii adversari de la Campionatul Mondial: „Ne şi motivează şi ne provoacă enorm”
22:10
România, scoasă din calcule de americani! Ce au scris marile publicaţii din SUA după tragerea la sorţi pentru Campionatul Mondial Primasport.ro
România, scoasă din calcule de americani! Ce au scris marile publicaţii din SUA după tragerea la sorţi pentru Campionatul Mondial
21:40
Lovitură în SuperLiga! Alex Chipciu a luat decizia finală şi a semnat! Echipa care l-a prezentat oficial Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Alex Chipciu a luat decizia finală şi a semnat! Echipa care l-a prezentat oficial
Acum 24 ore
21:20
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi
21:20
LIVE TEXT | S-a încheiat tragerea la sorţi a grupelor Campionatului Mondial din 2026! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj Primasport.ro
LIVE TEXT | S-a încheiat tragerea la sorţi a grupelor Campionatului Mondial din 2026! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj
21:10
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj Primasport.ro
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj
21:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi
20:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol pe filiera braziliană-portugheză Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol pe filiera braziliană-portugheză
20:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:20
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, 1-0! Victorie facilă pentru oaspeţi Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, 1-0! Victorie facilă pentru oaspeţi
19:30
„Am câştigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanşă” ! Mesaj clar al lui Elias Charalambous înainte de Derby Primasport.ro
„Am câştigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanşă” ! Mesaj clar al lui Elias Charalambous înainte de Derby
19:20
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj Primasport.ro
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj
19:10
Alexandru Tudorie, aproape de revenirea în SuperLiga! Echipa care a demarat negocierile cu atacantul central: „Sperăm să îl convingem” Primasport.ro
Alexandru Tudorie, aproape de revenirea în SuperLiga! Echipa care a demarat negocierile cu atacantul central: „Sperăm să îl convingem”
19:10
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj Primasport.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj
18:40
Daniel Pancu a intervenit în conflictul dintre Louis Munteanu şi conducerea CFR-ului: „E problema lui” Primasport.ro
Daniel Pancu a intervenit în conflictul dintre Louis Munteanu şi conducerea CFR-ului: „E problema lui”
18:30
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul
18:20
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
18:10
VIDEO | România, victorie fără drept de apel în faţa Senegalului la Campionatul Mondial Primasport.ro
VIDEO | România, victorie fără drept de apel în faţa Senegalului la Campionatul Mondial
17:40
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ora 18:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ora 18:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
17:40
După duelurile de foc din La Liga, vrea să-l întâlnească din nou la Mondial! Andrei Raţiu a spus în ce grupă ar vrea să ajungă România Primasport.ro
După duelurile de foc din La Liga, vrea să-l întâlnească din nou la Mondial! Andrei Raţiu a spus în ce grupă ar vrea să ajungă România
17:30
Costel Gâlcă nu mai stă la discuţii! Transferul cerut de urgenţă la Rapid a ajuns imediat pe biroul lui Mauro Pederzoli Primasport.ro
Costel Gâlcă nu mai stă la discuţii! Transferul cerut de urgenţă la Rapid a ajuns imediat pe biroul lui Mauro Pederzoli
17:00
Andrei Nicolescu, rezervat înainte de Derby: „Acum sunt mult mai echilibrate. Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar” Primasport.ro
Andrei Nicolescu, rezervat înainte de Derby: „Acum sunt mult mai echilibrate. Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar”
16:50
Lovitură în SuperLiga! „U” Cluj a bătut palma cu 2 jucători, iar anunţurile oficiale au fost deja făcute Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! „U” Cluj a bătut palma cu 2 jucători, iar anunţurile oficiale au fost deja făcute
16:40
Bomba zilei! Claudiu Petrila şi Ştefan Baiaram, în vizorul unei echipe cu pretenţii din SuperLiga Primasport.ro
Bomba zilei! Claudiu Petrila şi Ştefan Baiaram, în vizorul unei echipe cu pretenţii din SuperLiga
16:20
S-a aflat cine va arbitra derby-ul FCSB - Dinamo! Centralul acuzat că o simpatizează pe echipa lui Becali a fost delegat la duelul de pe „Arena Naţională” Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul FCSB - Dinamo! Centralul acuzat că o simpatizează pe echipa lui Becali a fost delegat la duelul de pe „Arena Naţională”
16:20
Respect pe teren. Respect acasă! Primasport.ro
Respect pe teren. Respect acasă!
15:30
Coco Gauff, sportiva cel mai bine plătită în 2025 pentru al treilea an consecutiv! 10 jucătoare de tenis în top 15 Primasport.ro
Coco Gauff, sportiva cel mai bine plătită în 2025 pentru al treilea an consecutiv! 10 jucătoare de tenis în top 15
14:30
Ce lovitură pentru Becali şi FCSB! Musi, vândut pe 2 milioane de euro! Celebrul impresar a făcut anunţul: ”Am vorbit cu Andrei Nicolescu!” Primasport.ro
Ce lovitură pentru Becali şi FCSB! Musi, vândut pe 2 milioane de euro! Celebrul impresar a făcut anunţul: ”Am vorbit cu Andrei Nicolescu!”
14:10
Celebrul înotător australian Ian Thorpe va participa la cursa de iahturi Sydney-Hobart Primasport.ro
Celebrul înotător australian Ian Thorpe va participa la cursa de iahturi Sydney-Hobart
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.