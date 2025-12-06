Lautaro Martinez, misiune specială cu Como: golul care îl face unic în ultimii 7 ani în Europa

23:00

Jean Vlădoiu (57 de ani) și Florin Purece (34) s-au arătat extrem de dezamăgiți după partida Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0. Ialomițenii au ajuns la a 8-a înfrângere consecutivă în Superliga României. Jean Vlădoiu și Florin Purece, la pământ după Oțelul - Unirea Slobozia 3-0Mijlocașul ofensiv Florin Purece a afirmat că se simte umilit la Unirea Slobozia, motiv pentru care ia în calcul să părăsească echipa înainte să îi expire contractul. „Fac un apel la cei care conduc clubul să ia măsuri. Am explicații, dar nu pot să le zic la televizor. Mă simt umilit la această echipă. Mai am contract până în vară, o să văd ce o să fac”, a declarat Purece, la flash-interviuri. Vlădoiu: „Mi-e rușine să ies în oraș”La rândul său, Vlădoiu a afirmat că îi este rușine de suporteri să iasă în oraș. Tehnicianul în acte al Unirii Slobozia, secund de facto pentru Andrei Prepeliță, a anunțat schimbări majore la echipă în pauza de iarnă. „Prea multe nu sunt de spus. Vreau să felicit echipa Oțelului Galați și pe acești suporteri minuntati care au venit să susțină echipa. Probabil te apucă mila când vezi așa neîncredere. Le-am spus că mai avem două meciuri. Unul cu FCSB, pe care l-am câștigat în tur și trebuie să dăm dovadă de caracter. Apoi meciul cu Metaloglobus, pe care îl putem câștiga. Vom trage linie și vom vedea cine mai dorește să rămână la echipă. Nu sunt de acord, le-am demonstrat în acest sezon că se poate. Când am ajuns pe loc de play-off cu 18 puncte ne-am văzut cu sacii în căruță. Nu am demonstrat nimic. Eu cred că jucătorii cu caracter trebuie să se concentreze pe aceste două meciuri. Iar după pauza de iarnă Unirea Slobozia va fi o echipă bună a campionatului. Vlădoiu: „Nu mai avem încredere că mai putem marca”Mi-e rușine să ies în oraș. Am dezamăgit suporterii. Am arătat că avem potențial și am dezamăgit. Cu toții nu ne-am imaginat că vom ajunge într-o astfel de situație. Este un moment apăsător pentru jucători și noi antrenorii. Cea mai mare rușine îmi este de suporterii din Slobozia. Nu mai avem încredere că mai putem marca. Eu cred că aceasta este cea mai mare problemă a noastră, blocajul mental. Avem greșeli de marcaj pe fază defensivă”, a transmis și Jean Vlădoiu.