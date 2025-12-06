”Preot Nicolae Grebenea – PREZENT!” și la Iași, duminică, 7 decembrie 2025
ActiveNews.ro, 6 decembrie 2025 19:20
De la Piatra Neamț, la Iași: „Duminică, 7 decembrie, ora 13.00, vă invităm la un eveniment de suflet la Biserica Toma Cozma: lansarea volumului „Preot Nicolae Grebenea – PREZENT! În dosarele securității”, semnat de Florin Alistar.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 5 minute
19:50
Euractiv: Se deschide calea pentru înlăturarea barajelor de pe râurile din Croația, Grecia, România, Slovacia (16 Noiembrie 2023) # ActiveNews.ro
Prin proiectul „Înlăturarea barierelor de pe râuri: plan de implementare pentru Europa de Sud-Est”, organisme locale și internaționale încearcă înlăturarea barajelor de pe râurile din Grecia, Croația, România și Slovacia, instruirea serviciilor și agențiilor cu privire la modul în care poate fi implementată această practică
Acum 10 minute
19:40
Strategia Națională de Securitate a Statelor Unite ale Americii. Sfârșitul iluziei transatlantice # ActiveNews.ro
Adrian Onciu - Opoziția: Strategia Națională de Securitate a Casei Albe este practic o declarație de divorț. America First rupe lanțurile globalismului UE cu brutalitate calculată. Nu mai vrea să plătească pentru visele federale ale Bruxelles-ului. Nu mai vrea să moară pentru granițele altora. Europa belicoasă primește o lovitură direct în plex.
Acum 30 minute
19:20
De la Piatra Neamț, la Iași: „Duminică, 7 decembrie, ora 13.00, vă invităm la un eveniment de suflet la Biserica Toma Cozma: lansarea volumului „Preot Nicolae Grebenea – PREZENT! În dosarele securității”, semnat de Florin Alistar.
Acum o oră
19:00
„Această carte deosebită cuprinde toate eseurile publicate în ActiveNews. Este o carte document pentru viitor...”, ne spune autorul, colaboratorul nostru Lucian Ciuchiță, pe care îl felicităm, mulțumindu-i, totodată, pentru contribuțiile sale substanțiale la rubrica de Opinii a ActiveNews.
Acum 2 ore
18:50
Într-o dimineață de mai din 1982, Anton Vătășescu, director general la Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductoare Băneasa., a convocat o ședință la „vârf”. Au venit oamenii cu dosare grele sub braț și directorul a lansat o temă care i-a lăsat perplecși pe toți: „Vom vorbi astăzi despre apă. Apa este marea provocare iminentă...”
Acum 8 ore
12:10
Ion Cristoiu: Anularea Alegerilor – o crimă împotriva democrației și, mai ales, o crimă împotriva României # ActiveNews.ro
6 decembrie 2024, ora 15 și ceva. După cinci ore de zvonuri, șușoteli, garanții și dezmințiri, se confirmă evenimentul ce trecuse drept incredibil, de la ora 10 începînd, cînd s-a aflat de convocarea C.C.R. într-o ședință de urgență: C.C.R. a decis anularea întregului proces electoral cu privire la alegerea președintelui României.
Acum 12 ore
11:40
Cum arăta cu adevărat chipul lui Moș Nicolae. Reconstituiri istorice după moaștele inundate în mir ale Sfântului Nicolae, din Bari, și imaginile sintetizate ale icoanelor sale. FOTO (6 Decembrie) # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Botezătorul, Maica Domnului cu Pruncul și Sfântul Nicolae în capela Sf. Isidor din Biserica Sf. Marcu din Veneția, unde portretul lui Moș Nicolae este considerat de cercetătorul moaștelor sale drept cel mai apropiat de chipul său real
Acum 24 ore
02:50
Cadou de Moș Nicolae pentru copiii americani: Fără vaccinul împotriva hepatitei B la naștere # ActiveNews.ro
Consilierii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) al SUA au votat în această dimineață pentru a pune capăt unei recomandări vechi de zeci de ani, conform căreia toți copiii născuți în SUA trebuie să primească vaccinul împotriva hepatitei B (Hep B) în primele 12-24 de ore de la naștere.
02:20
6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Copiilor și Apărătorul Dreptei Credințe. La Mulți Ani! Omilie de Monahul Filotheu Bălan și Colind cu Părintele Justin # ActiveNews.ro
Pentru a curma învățăturile deșarte care au început odată cu Arie, împăratul Constantin convoacă sinodul de la Niceea, la care a luat parte și Nicolae alături de alti 317 Sfinți Părinți. Atunci Sfântul i-a tras o palmă lui Arie, de unde vine și tradiția nuielei pentru cei care nu sunt cuminți.
02:00
Constantin Barbu, cel mai mare scriitor român contemporan, mare poet al Europei, scriitor planetar. Nu se va mira nici o clipă dacă va primi Premiul Nobel pentru Literatură - INTERVIU: Blandiana și Cărtărescu au trecut de la SS și PCR la UM ICR # ActiveNews.ro
Dacă vor studia viețile și operele lui Cărtărescu și ale Blandianei, elevii și studenții vor putea învăța că e bine să plagiezi, să nu știi carte dar să fii în amor cu serviciile secrete române și străine până intri în manual și minți poporul că vei lua în fiecare an Premiul Nobel.
5 decembrie 2025
22:50
Virgiliu Gheorghe: ”Se duce un război psihologhic pentru distrugerea națiunii, cu agenți externi dar și interni. A fost început de bolșevici și este continuat de neomarxiști”. INTERVIU: Identitatea Națională și Limba Maternă - VIDEO # ActiveNews.ro
Știm de la fostul agent KGB Iuri Bezmenov că acest tip de război ideologic a fost dus cu succes de bolșevici. Putem înțelege, așadar, cu atât mai bine că el este continuat astăzi de neomarxiști – moștenitorii direcți ai idealurilor internaționalist-marxist-leniniste.
22:30
Pr. Bogdan Florin Vlaicu: Dezbatere ÎN DIRECT cu Damian Baciu, medic pediatru și vaccinolog din Brașov, și Oana Mihaela Secară, medic igenist din Onești, despre impactul covid 19 și al serurilor ARN mesager asupra copiilor # ActiveNews.ro
O dezbatere cu invitații mei speciali, Damian Baciu, medic pediatru și vaccinolog din Brașov, și Oana Mihaela Secară, medic igenist din Onești. Vom vorbi despre impactul covid 19 și al serurilor ARN mesager asupra populației pediatrice și despre atacul asupra inocenței copiilor și asupra familiei creștine.
22:20
A fost lansat Forumul Capitalei – platformă de idei privind problemele critice și dezvoltarea Bucureștiului # ActiveNews.ro
Mai multe institute de cercetare ale Academiei Române au lansat joi, 4 decembrie, inițiativa Forumul Capitalei, o platformă de idei privind problemele critice și soluțiile de dezvoltare a Bucureștiului. Această inițiativă este structurată ca o platformă deschisă, interdisciplinară și orientată către rezultate concrete.
22:00
S-AU DEMASCAT: Vladimir Tismăneanu și Cătălin Avramescu l-au atacat pe Nicușor Dan cu aceeași retorică ventilată la Moscova de Maria Zaharova: Conducerea României s-a vopsit în "culoare brună" pentru că a decorat un veteran de război de 107 ani! # ActiveNews.ro
Decorarea veteranului de război Ion Vasile Banu de către președintele Nicușor Dan, de 1 decembrie, Ziua Națională a României, a avut ecouri până în Rusia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avut o reacție extrem de dură.
21:20
Incompatibilul Dominic Fritz refuză să-și prezinte diplomele: ”Nu intru în această capcană” - DECLARAȚIA ZILEI # ActiveNews.ro
În ultima perioadă, adversarii politici ai primarului incompatibil al Timișoarei și șef al USR Dominic Fritz i-au solicitat să-și facă publice diplomele, după cazul lui Ionuț Moșteanu, scrie Jurnal de Timiș, care notează și remarca șefului USR pe această temă:
21:10
Incompatibilul Dominic Fritz refuză să-și prezinte diplomele: „Nu intru în această capcană” - DECLARAȚIA ZILEI # ActiveNews.ro
În ultima perioadă, adversarii politici ai primarului incompatibil al Timișoarei și șef al USR Dominic Fritz i-au solicitat să-și facă publice diplomele, după cazul lui Ionuț Moșteanu, scrie Jurnal de Timiș, care notează și remarca șefului USR pe această temă:
21:00
Mihai Tîrnoveanu: Ministerul de Externe al Moscovei cântă la aceeași balalaikă cu Institutul Elie Wiesel de la București # ActiveNews.ro
Decorațiile nu pot fi smulse de străini din pieptul unui erou! Sunt lipite acolo cu sânge și acordate în primul rând de Linia frontului pentru reîntregirea României.
20:20
Diana Buzoianu, în septembrie, despre cele 4 hidrocentrale din perioada comunistă: "Putem face un parc fotovoltaic cu o sumă de 8 ori mai mică" # ActiveNews.ro
Buzoianu a subliniat că, după ce a vorbit cu "unii dintre cei mai mari experți pe energie", România ar putea construi un parc fotovoltaic, cu baterii de stocare, "cu o sumă de 8 ori mai mică și care ar putea produce cât cele 4 hidrocentrale".
20:10
Administrația Trump a publicatnoua Strategie Națională a Statelor Unite ale Americii, documentcare conține și câteva pasaje semnificative nu doar despre relațiileSUA-Europa, ci și despre Europa în sine. Și nu sunt vești bune pentruBruxelles.
Ieri
15:00
Florin Dobrescu transmite din partea Fundației Ion Gavrilă Ogoranu: „Întrucât pe internet au apărut inițiative ale unor persoane pentru refacerea troiței de la Tâncăbești, ba chiar strângeri de fonduri în acest scop, transmitem apelul autorului troiței de la Tâncăbești și concesionar al amplasamentului respectiv”. La fel în ce privește mormântul familiei
14:40
CURTEA DE CONTURI TIMIȘ: FRITZ - PLĂȚI ILEGALE de aproape 500.000 de lei pentru PROPAGANDĂ LESBIANĂ, HOMOSEXUALĂ, BISEXUALĂ ȘI TRANSSEXUALĂ - RAPORT OFICIAL # ActiveNews.ro
Camera de Conturi Timiș a publicat un raport extrem de dur privind modul în care Centrul de Proiecte Timișoara a efectuat, în 2024, plăți considerate nelegale către Asociația Identity Education, organizație de propagandă lesbiană, homosexuală, bisexuală, transsexuală și multisexuală (LGBTQIA+).
14:10
Din pricina covârșitoarei lui înduhovniciri, Cuviosul Eftimie îl numea pe Sfântul Sava cel Sfințit copil bătrân. Și, cu cât creștea în vârstă, cu atât sporea și în virtute. De aceea l-a și înzestrat Hristos Domnul cu darul minunilor.
13:10
Pentru mitomana USR Diana Buzoianu DEZASTRUL de la Paltinu care a lăsat 130.000 de oameni FĂRĂ APĂ este o problema de "micromanagement" # ActiveNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune, în criza apei potabile din Prahova, că, din documentele pe care le-a văzut, nu a reieșit că, la nivel central, era cunoscut un risc că se va opri apa.
13:00
Dr. Geanina Hagimă: "Iată cine are o Agendă de Convergență Biodigitală!". Imberbul de la Sănătate prins la o conferință despre "Convergența dintre medicină și tehnologie" # ActiveNews.ro
Iată cine ne acuza pe noi , medicii care am vorbit cu dovezi la conferința "COVID 19 & CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” de la Brașov de "AGENDE ASCUNSE"!
13:00
ÎN LANȚURI PENTRU CĂ NU I-A SPUS UNUI ELEV TRANSSEXUAL CUM VOIA EL/EA. Profesorul irlandez care a refuzat să folosească pronume “transgender” la școală va petrece Crăciunul în închisoare # ActiveNews.ro
Profesorul irlandez Enoch Burke rămâne încarcerat în penitenciarul Mountjoy și va petrece perioada Crăciunului în detenție, în urma unei noi decizii pronunțate de judecătorul Brian Cregan.
12:50
TikTok, din nou țap ispășitor, acum contra Israelului: Hillary Clinton consideră că tinerii americani condamnă genocidul din Gaza din cauza "manipulării" de pe TikTok # ActiveNews.ro
Fosta Secretară de Stat Hillary Clinton a acuzat TikTok că este principala sursă prin care tinerii americani primesc "informații false" despre conflictul Israel-Palestina și de aceea consideră că israelienii comit un genocid în Gaza.
12:40
S-a însurat premierul? La Budapesta sau la Viena? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre ”soția domnului Ilie Bolojan”, după ce acesta și-a plimbat-o cu el în vizite oficiale # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a transmis joi că „soția domnului Ilie Bolojan” și-a achitat integral, din fonduri proprii, costurile deplasării la Viena, unde l-a însoțit pe premier la un eveniment dedicat comunității românești.
12:30
Pentru mitomana USR Diana Buzoianu DEZASTRUL de la Paltinu este o problema de "micromanagement" # ActiveNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune, în criza apei potabile din Prahova, că, din documentele pe care le-a văzut, nu a reieșit că, la nivel central, era cunoscut un risc că se va opri apa.
12:30
ERA BIOMETRICĂ E AICI. Amprentare și scanare facială la intrarea în țară. Sistemul EES, acum operațional la frontierele Schengen - VIDEO # ActiveNews.ro
Începând cu 12 octombrie 2025, Sistemul European de Informații și Autorizare a Călătoriilor (EES) a devenit operațional. În această etapă, măsura se aplică doar cetățenilor din afara Uniunii Europene care intră sau ies din spațiul Schengen.
12:20
Ce se întâmplă în Bulgaria? Opoziția cere demisia Guvernului și alegeri anticipate, după protestele masive contra bugetului de "austeritate" # ActiveNews.ro
Bulgaria se află într-un moment crucial de schimbare politică, după protestele masive declanșate de proiectul de buget pentru 2026. Mii de oameni au ieșit în stradă în Sofia și în alte orașe, criticând creșterea taxelor și contribuțiilor..
12:00
Melania Trump a făcut anunțul: încă șapte copii ucraineni s-au întors acasă. Prima Doamnă a SUA laudă ”leadershipul și diplomația persistentă” ale Moscovei și Kievului # ActiveNews.ro
Washington, 5 decembrie 2025 – Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a salutat progresele recente în cadrul inițiativei de reunificare a copiilor despărțiți de familiile lor în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.
11:40
TikTok, din nou țap ispășitor: Hillary Clinton acuză platforma că manipulează tinerii despre conflictul Israel-Palestina # ActiveNews.ro
Fosta Secretară de Stat Hillary Clinton a acuzat TikTok că este principala sursă prin care tinerii americani primesc informații false despre conflictul Israel-Palestina.
11:10
Bulgaria în fața unei șanse istorice: Opoziția cere demisia Guvernului și alegeri anticipate, după protestele masive # ActiveNews.ro
Bulgaria se află într-un moment crucial de schimbare politică, după protestele masive declanșate de proiectul de buget pentru 2026. Mii de oameni au ieșit în stradă în Sofia și în alte orașe, criticând creșterea taxelor și contribuțiilor..
10:40
Începând cu 12 octombrie 2025, Sistemul European de Informații și Autorizare a Călătoriilor (EES) a devenit operațional. În această etapă, măsura se aplică doar cetățenilor din afara Uniunii Europene care intră sau ies din spațiul Schengen.
10:20
Zi crucială în Parlament. Opoziția urmează să depună, astăzi, moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacție la asumarea răspunderii Executivului...
10:00
Ministra Mediului se spală pe mâini în criza de la Paltinu: ”La nivel central nu era cunoscut un risc că se va opri apa” # ActiveNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune, în criza apei potabile din Prahova, că, din documentele pe care le-a văzut, nu a reieșit că, la nivel central, era cunoscut un risc că se va opri apa.
09:40
S-a însurat premierul? La Budapesta sau la Viena? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre ”soția domnului Ilie Bolojan” # ActiveNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a transmis joi că „soția domnului Ilie Bolojan” și-a achitat integral, din fonduri proprii, costurile deplasării la Viena, unde l-a însoțit pe premier la un eveniment dedicat comunității românești.
09:20
Profesorul irlandez care a refuzat să folosească pronume “transgender” la școală va petrece Crăciunul în închisoare # ActiveNews.ro
Profesorul irlandez Enoch Burke rămâne încarcerat în penitenciarul Mountjoy și va petrece perioada Crăciunului în detenție, în urma unei noi decizii pronunțate de judecătorul Brian Cregan.
08:50
Demență totală. Guvernul scoate din piață toate soiurile de legume, fructe și cereale românești # ActiveNews.ro
Guvernul vrea să desființeze Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, care, practic, testează, independent, orice sămânță care ajunge la fermieri.
08:40
Iată cine ne acuza pe noi , medicii care am vorbit cu dovezi la conferința "COVID 19 & CONVERGENȚA BIODIGITALĂ” de la Brașov de "AGENDE ASCUNSE"!
4 decembrie 2025
22:20
Articol scris de Mihai Eminescu pe 4 decembrie 1888, în noua gazetă "Fântana Blanduziei", într-o perioadă când detractorii de rit vechi (Pleșu) și nou (CTP) ai marelui român și ziarist susțin că acesta era... nebun.
21:30
Nicușor Dan retrimite în Parlament legea pentru "combaterea extremismului" - "Unele articole pot fi interpretate abuziv" # ActiveNews.ro
Nicușor Dan retrimite în Parlament legea pentru combaterea extremismului. Legea a fost contestată și la CCR, care i-a dat undă verde, însă Nicușor Dan acuză că este posibil ca prin aplicarea legii să fie știrbită libertatea de exprimare sau să se comită abuzuri.
20:20
În Franța lui Macron, la fiecare 15 zile o biserică este distrusă – În locul ei este construită o moschee # ActiveNews.ro
Un veritabil flagel lovește altarelecreștine din Hexagon – incendii, vandalism, prăbușiri, demolări – ducând la bunsfârșit oroarea începută de Marea Revoluție Franceză.
20:10
Sinaxarul demnității românești: Nașterea lui Virgil Maxim, Nuntașul Cerului - cel care ar fi putut fi Patriarhul României. Condamnat de bolșevici 25 de ani, a executat 22 de ani de temniță (4 decembrie 1922 - 19 martie 1997). CĂRȚI PDF # ActiveNews.ro
Virgil (născut la 4 decembrie 1922, în comuna Ciorani-Prahova) e cel dintâi dintre cei trei băieți ai familiei Maxim Constantin și Alexandrina. Virgil Maxim va urma cursurile Școlii Normale, mai întâi la Ploiești, apoi la Buzău
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
ÎNCĂ UN DEZASTRU! Inundații la Mogoșani, în Dâmbovița: ”Nu este o calamitate naturală. Este rezultatul unor decizii umane. Când ai trei baraje pe același râu și eliberezi apă fără să anunți, rezultatul e exact acesta” # ActiveNews.ro
„De data asta debitul a fost de zece ori peste orice limită. Nu a fost de la ploi. Apa a venit ca un perete. Avem filmări de la barajul Merii: două vane centrale închise complet, cele laterale deschise pe sfert, baraj colmatat vizibil”
18:30
Demostene Andronescu, ultimul mare poet în viață al temnițelor comuniste, la 98 de ani. Întru Mulți Ani! VIDEO cu poetul recitând la Librăria Sophia # ActiveNews.ro
D-l Demostene Andronescu, ultimul mare poet în viață al temnițelor comuniste, a împlinit 98 de ani.
18:10
ÎNCĂ UN DEZASTRU! Inundații la Mogoșești, în Dâmbovița: ”Nu este o calamitate naturală. Este rezultatul unor decizii umane. Când ai trei baraje pe același râu și eliberezi apă fără să anunți, rezultatul e exact acesta” # ActiveNews.ro
„De data asta debitul a fost de zece ori peste orice limită. Nu a fost de la ploi. Apa a venit ca un perete. Avem filmări de la barajul Merii: două vane centrale închise complet, cele laterale deschise pe sfert, baraj colmatat vizibil”
17:30
Fiul președintelui SUA, Donald Trump Jr., se declară uluit și indignat de CORUPȚIA DIN UCRAINA și de felul cum banii contribuabililor occidentali s-au transformat în lux pentru compatrioți ai lui Zelenski. MONACO, GARAJUL DE SUPERLUX AL KIEVULUI # ActiveNews.ro
Citiți despre corupția lui Zelenski – și eu chiar am fost în Monaco la începutul verii ăsteia și am stat acolo două zile. Și la fiecare două mașini era cîte o supermașină italiană – Pagani, Bugatti – și toate aveau numere de Ucraina. Și vă jur, am fost în Ucraina la începutul anilor 2000. Am vizitat-o. Nu e un loc bogat.
17:10
Chiar de Ziua Națională, în prezența corpului diplomatic și a fripturiștilor de serviciu Mîndruță & Caramitru, președintele Nicușor Dan a rostit o frază emblematică: ”România este o țară coruptă”. Wow!
16:50
Scandal și bătaie de joc la Comisia Senatului care anchetează dezastrul de la Paltinu: Diana Buzoianu n-a trimis nici un reprezentat al Ministerului Mediului. Nimeni nu vrea să-și dea demisia, nimeni nu e vinovat. Senator: Ministra e o HABARNISTĂ! # ActiveNews.ro
O reuniune care trebuia să lămurească responsabilitățile privind criza de la barajul Paltinu s-a transformat într-un scandal politic de proporții în comisia economică din Senat. Senatorul PSD Daniel Zamfir a intrat rapid într-un conflict deschis cu reprezentanții USR, acuzând absența secretarului de stat de la Ministerul Mediului, invitat oficial la discuții,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.