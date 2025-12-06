Istoricul alegerilor locale după Revoluție până în 2025. Cu cine au votat bucureștenii de-a lungul anilor
Cancan.ro, 7 decembrie 2025 00:40
Bucureștenii sunt invitați mâine să își exprime votul pentru a alege al doisprezecelea primar al Bucureștiului de după Revoluție. Cele 11 mandate obținute prin vot, fie că au fost alegeri complete sau parțiale, au fost […]
Acum 2 ore
00:40
Acum 4 ore
23:50
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Știe cât de prețios e timpul” # Cancan.ro
Crăciunul de anul acesta de la reședința regală de la Sandringham este marcat de o atmosferă cu o încărcătură emoțională aparte, în contextul în care Regele Charles continuă tratamentul pentru cancer. În centrul atenției se […]
23:00
La începutul lunii decembrie, piețele Capitalei au început să prindă din nou viață odată cu apariția primelor loturi de brazi de Crăciun. În ciuda vremii reci și a ploilor care au marcat debutul iernii, comercianții […]
22:20
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia # Cancan.ro
Un grav accident rutier a avut loc pe drumul național DN 22/E87 sâmbătă după-amiază, în apropierea localității Mihai Viteazu, după ce un autoturism care circula dinspre Constanța către Tulcea s-a răsturnat pe carosabil. Evenimentul s-a […]
22:10
La petrecerea onomastică a Ramonei Olaru de la clubul Mosh, atmosfera a fost fierbinte, cocktailurile reci, iar surprizele – delicioase. Iar cea mai savuroasă combinație a serii nu a venit de la bar, ci de […]
22:00
După ce a devenit mamă pentru a treia oară, Adela Popescu a ales să lase pentru o perioadă lumina reflectoarelor în urmă și să se concentreze pe familie. Pauza de la televiziune i-a oferit timp […]
Acum 6 ore
21:30
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori # Cancan.ro
Ramona Olaru a fost la Mosh și a încheiat seara cu brațele pline de flori și cadouri. Evident, nu le-a găsit în ghetele curățate și lăsate la ușă, așa cum fac copii, de Moș Nicolae. […]
21:30
Într-un efort continuu de a identifica soluții care să pună capăt conflictului din Ucraina, o delegație ucraineană și emisari americani s-au reunit în Florida pentru a treia zi consecutivă de negocieri. Discuțiile au vizat evaluarea […]
21:00
Apariția care i-a lăsat pe toți mască în față la Mosh! „Batman de Constanța” turează un Ferrari Purosangue modificat, de peste 500K€ # Cancan.ro
Despre tânărul necunoscut și Ferrari-ul negru cu numere de Constanța cu siguranță s-a tot discutat, după ce și-a făcut apariția în față la Mosh. Cavalerul misterios și Ferrariul său Purosangue de peste jumătate de milion […]
20:50
Iulia Vântur și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta și-a obișnuit fanii cu discreția în ceea ce privește viața personală, așa că imaginea rară în care apare alături de mama ei […]
20:20
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025 # Cancan.ro
Cetățenii români care dețin deja cartea electronică de identitate vor avea la alegeri o experiență mult mai simplificată, fără a mai fi nevoie să prezinte un document suplimentar care să ateste domiciliul sau reședința. Autoritatea […]
20:10
Horoscop 7 decembrie 2025. Vezi care este zodia care are orgoliul rănit după o ceartă! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Sănătate. Te simți plin de energie, cu chef de mișcare și resetare. E un […]
20:00
Contemplație profundă sau somn REM? Cazul fascinant al lui Vali Bărbulescu, un hedonist disciplinat # Cancan.ro
Cunoscutul DJ Vali Bărbulescu (49 de ani) a ieșit la mall cu soția lui. E deosebit de galant, se ocupă de servire la masă, apoi pare să intre într-o stare de contemplație profundă. Are ochelarii […]
Acum 8 ore
19:30
Vârsta de pensionare în România este determinată de legislația în vigoare, care stabilește atât vârsta standard, cât și stagiul minim de cotizare necesar pentru a beneficia de pensie. În prezent, limita standard pentru pensionarea la […]
19:20
Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunosc” # Cancan.ro
Daniela Gyorfi nu s-a ascuns niciodată după degete când a fost vorba de intervențiile estetice la care a apelat, iar sinceritatea rămâne cartea ei de vizită. La 57 de ani, artista continuă să surprindă cu […]
19:00
Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante # Cancan.ro
Un ou rar Fabergé din cristal și diamante, realizat pentru familia conducătoare a Rusiei înainte ca aceasta să fie răsturnată de revoluție, a doborât recorduri marți, fiind vândut la licitație pentru 22,9 milioane de lire […]
18:40
Costel Ciobotar a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 35 de ani. O fetiță a rămas acum orfană de tată # Cancan.ro
Un bărbat român în vârstă de 35 de ani, identificat ca fiind Costel Ciobotar, și-a pierdut viața miercuri seara în urma unui grav accident rutier produs în cătunul Sant’Anna, în comuna Monteu Roero. Incidentul a […]
18:30
Munca de acasă îi lovește pe tineri fix unde îi doare! Abia acum își dau seama că „remote-ul” le sabotează cariera # Cancan.ro
Noile cercetări arată că lucratul ‘remote’ poate sabota carierele tinerilor: mai puțină instruire, șanse reduse de promovare și chiar risc crescut de șomaj. Iar generația tânără, care a apărat cu înverșunare telemunca, începe acum să […]
18:10
Goana după cadouri a început în familia artistului! Soția a vrut, Damian Drăghici nu a mai stat pe gânduri # Cancan.ro
Damian Drăghici, copil crescut în vechea mahala bucureșteană, printre titanii Fănica Luca și Romica Puceanu, face parte din categoria de artiști pe cale de dispariție. A cucerit America, cu un nai simplu și o orchestră […]
18:10
Când începe Power Couple, sezonul 3. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea de la Antena 1 # Cancan.ro
Așteptarea pentru fanii emisiunii Power Couple a luat sfârșit! Antena 1 pregătește lansarea celui de-al treilea sezon Power Couple, una dintre cele mai solicitante și spectaculoase competiții televizate dedicate cuplurilor. Iată când va fi difuzat! […]
Acum 12 ore
17:50
Cele 3 zodii care se vor umple de bani la final de an. Norocul le surâde începând cu 15 decembrie 2025 # Cancan.ro
Finalul de an vine cu abundență pentru trei zodii. Acești nativi privilegiați ai zodiacului vor simți cum planetele se aliniază în favoarea lor începând cu data de 15 decembrie 2025. Vrei să afli dacă ești […]
17:50
Gabriela Cristea, pusă la zid după ce s-a photoshopat. Cum arăta, de fapt în emisiunea lui Măruță: ”Ce diferență!” # Cancan.ro
Gabriela Cristea nu a scăpat de ochii vigilenți ai telespectatorilor! Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta TV a făcut o serie de postări pe Instagram pentru a face anunțul legat de întoarcerea în televiziune. Totul bine […]
17:20
Alertă la secția unde urmează să voteze Nicușor Dan! Miros puternic de gaze, cu o zi înainte de alegerile locale # Cancan.ro
Astăzi, de Sfântul Nicolae, liniștea unei dimineți de sâmbătă a fost întreruptă de un episod tensionat la o școală din Sectorul 5 al Capitalei, după ce în interiorul clădirii a fost simțit un miros puternic, […]
17:10
Suta de euro, cuvântul-vedetă al românului când încearcă să împace și pofta de petrecere, și bugetul subțirel, încă mai poate face minuni — dacă știi unde să cauți! Poate nu-ți aduce un Revelion de cinci […]
16:50
Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, continuă să surprindă prin evoluția sa artistică, reușind să transforme o pasiune formată încă din copilărie într-o activitate apreciată atât în mediul online, cât și […]
16:50
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani) # Cancan.ro
Adevărul iese la suprafață: tânărul misterios care a apărut la înmormântarea Rodicăi Stănoiu nu este mafiot, așa cum spuneau gurile rele. Însă înainte de fosta ministresă a Justiției, a mai existat o altă doamnă. Sursele […]
16:30
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent # Cancan.ro
Adriela Morar este femeia care făcea echipă în urmă cu 20 de ani alături de Smiley în emisiunea „Dansez pentru tine”. Tu știi cum arată în prezent frumoasa brunetă? Este o inspirație pentru femei! Adriela Morar reușea să ajungă […]
16:20
TJ Miles (37 de ani) și Francisca (31) au intrat în febra cumpărăturilor de sărbători. Au luat cu asalt magazinele din Mall Băneasa, pentru o sesiune de shopping. Dar nu oricum, ci înarmați cu multă […]
16:10
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru care a fost nemulțumită # Cancan.ro
O ospătăriță din Queens, New York, a generat un val de reacții pe rețelele sociale după ce și-a exprimat nemulțumirea față de bacșișul primit de la patru clienți francezi. Incidentul a readus în atenția publicului […]
15:40
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Transformarea şocantă a fiicei fostului preşedinte al României # Cancan.ro
Pe 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, familia fostului președinte Traian Băsescu a sărbătorit 50 de ani de căsnicie. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă religioasă la biserică. Totuși, momentul care a atras atenția publicului […]
15:20
Milionarul Vlad Musteață, protagonistul ultimelor zile în presa din România, a apătu sâmbătă senin la birou și dă vina pe „dușmanii din Chișinău”. Într-o postare video, Musteață s-a înfățișat relaxat la sediul firmei, unde a […]
15:20
Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Botoșani! Un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a urcat beat la volan și a provocat un accident mortal, după care a încercat să își mușamalizeze fapta. Toate detaliile în […]
15:00
Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP # Cancan.ro
Pregătirea mașinii pentru sezonul rece este obligatorie, indiferent cine ești și ce mașină ai. Dar ce se recomandă pentru bogați, care au mașini scumpe sau foarte scumpe? CANCAN.RO prezintă câteva posibile abordări și sfaturi de […]
14:30
Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!” # Cancan.ro
Iuliana Pepene a stârnit un val de reacții în mediul online cu cea mai recentă postare! Prezentatoarea de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă și a mărturisit că aceasta este […]
14:10
Pîrvu Georgian a fost condamnat în 2021 pentru omor calificat. Ireal unde a fost găsit după 4 ani de fugă # Cancan.ro
Un român de 38 de ani, originar din judeţul Ialomiţa, condamnat în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat, a fost depistat şi reţinut în Marea Britanie. Bărbatul se sustrăsese timp de […]
13:40
Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unui banc savuros! CANCAN.RO îți prezintă un dialog amuzant. Vei râde cu lacrimi! Gheorghe trece cu nevasta pe lângă un restaurant. Ea: Ce frumos miros mititeii! El: Dacă […]
13:20
Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat” # Cancan.ro
Unul dintre cele mai consumate alimente de post, prezent aproape zilnic în meniul românilor, ar putea avea efecte negative asupra funcționării creierului. Atenționarea vine din partea reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care atrage atenția asupra riscurilor […]
13:10
După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: „Am așteptări foarte mari” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Giulia Anghelescu a decis, în ultimii ani, să renunțe la maratonul de concerte din noaptea dintre ani și să se bucure de moment alături de familie. După o pauză de 6 ani, artista va face […]
13:00
Test IQ | Găsiți numărul 54 ascuns printre 43. Geniile îl descoperă în doar 20 de secunde # Cancan.ro
Este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate. Tot ce trebuie să faci este să privești atent iluzia optică devenită […]
Acum 24 ore
12:40
Cum arată fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu la 23 de ani. Imagine rară cu Mario! # Cancan.ro
Mario Mutu a fost surprins într-o ipostază care i-a uimit pe fani. Fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu a acaparat atenția prin schimbarea lui radicală, la un eveniment oficial din Milano. Este de nerecunoscut! Toate […]
12:10
Alegeri locale 2025. Cum poți vota dacă nu ești în București în ziua scrutinului, pe 7 decembrie 2025 # Cancan.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru alegerea noului primar general al Capitalei, în cadrul unor alegeri locale parțiale. Scrutinul are loc după demisia lui Nicușor Dan, care a câștigat alegerile prezidențiale. […]
12:00
Fanii Gabrielei Cristea, pregătiți-vă pentru vestea care urmează! Vedeta revine în forță în televiziune, după o pauză de aproape 1 an de pe micile ecrane. Cu ce post TV a semnat? Momentan vă spunem doar […]
11:50
Anul acesta nu mai greșești cadourile de Crăciun! Darurile perfecte pentru fiecare zodie # Cancan.ro
Crăciunul vine cu întrebarea clasică, eternă și uneori enervantă: „Ce i se potrivește cu adevărat?” În loc să alergi prin magazine fără direcție, am lăsat zodiacul să ne șoptească ce preferințe, slăbiciuni și mici bucurii […]
11:50
Irina Fodor la filmări, soțul în rol de tată full-time! Răzvan Fodor: „Nu putem lucra ca nebunii” # Cancan.ro
În timp ce Irina Fodor este vârf de lance la Antena 1, unde prezintă Asia Express și Chefi la cuțite, soțul ei, Răzvan, a preferat să ia o pauză de televiziune și să rămână acasă. […]
11:10
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana # Cancan.ro
Dispariția Tatianei Tramacere, o tânără de 27 de ani din Nardò, Italia, a adus în prim-plan un român de 30 de ani, Dragoș Gheormescu, devenit peste noapte personaj central într-un caz care a ținut în […]
11:00
Credincioșii îl sărbătoresc astăzi, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcător de minuni. Creștinii ortodocși din toate colțurile țării urmează o serie de tradiții și obiceiuri, bucurându-se alături de cei dragi. Iată ce nu […]
10:50
Taxiurile autonome prind viteză în marile orașe din SUA. Cursele „fără șofer” atrag tot mai mulți curioși, dar ridică și numeroase întrebări despre siguranță, costuri și viitorul transportului urban. San Francisco, orașul considerat laboratorul tehnologiilor […]
10:40
Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C. # Cancan.ro
O nouă personalitate de marcă se alătură listei impresionante de laureați ai Organizației „Alianța”. Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru ”Întreaga carieră” la Gala sa anuală din Washington D.C. Organizația, care i-a […]
10:30
Dacă ai pus deja lopata la naftalină şi te gândeai la colinde pe zăpadă, ia un ceai şi citeşte asta, AccuWeather ne spune că iarna asta vine cu temperate moderate, nori şi ploaie, nu cu […]
10:30
Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Nicolae. Rostește aceste cuvinte azi, 6 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni! # Cancan.ro
Zi cu mare însemnătate în calendarul ortodox! Credincioșii îl sărbătoresc astăzi, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcător de minuni. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, în zi de sărbătoare! Astăzi, 6 […]
