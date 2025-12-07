Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey

Primasport.ro, 7 decembrie 2025 12:50

Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
13:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului
Acum 30 minute
13:00
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
13:00
Kenyanul John Korir a câştigat maratonul de la Valencia cu un timp excepţional Primasport.ro
Kenyanul John Korir a câştigat maratonul de la Valencia cu un timp excepţional
12:50
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici” Primasport.ro
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici”
12:50
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu Primasport.ro
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
12:50
Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey Primasport.ro
Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey
Acum o oră
12:40
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 4 ore
11:00
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool Primasport.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool
10:30
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român Primasport.ro
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român
10:10
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei Primasport.ro
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei
10:00
Inter Miami şi Lionel Messi au câştigat primul titul de campioni Primasport.ro
Inter Miami şi Lionel Messi au câştigat primul titul de campioni
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic
Acum 12 ore
00:20
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:10
Florin Tănase nu s-a mai abţinut: ”Ne pare rău!” Primasport.ro
Florin Tănase nu s-a mai abţinut: ”Ne pare rău!”
00:00
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
6 decembrie 2025
23:50
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca” Primasport.ro
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca”
23:40
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct” Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct”
23:10
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil” Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil”
23:00
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult” Primasport.ro
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult”
22:30
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!” Primasport.ro
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!”
22:30
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO Primasport.ro
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO
22:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans
22:20
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
22:10
Barcelona a avut poftă de fotbal cu Betis şi a marcat de 5 ori | VIDEO Primasport.ro
Barcelona a avut poftă de fotbal cu Betis şi a marcat de 5 ori | VIDEO
22:10
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor Primasport.ro
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor
22:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
21:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari
21:00
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! 25 de minute lipsite de ocazii mari Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! 25 de minute lipsite de ocazii mari
20:40
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! A început Derby de România Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! A început Derby de România
20:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte, după o nouă victorie a lui FC Argeş: ”Am gestionat un pic greşit şi am fost taxaţi pentru asta!” | VIDEO Primasport.ro
Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte, după o nouă victorie a lui FC Argeş: ”Am gestionat un pic greşit şi am fost taxaţi pentru asta!” | VIDEO
20:10
A văzut clar care este secretul lui Dinamo înainte de derby: ”Oricine intră ştie cum să joace!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A văzut clar care este secretul lui Dinamo înainte de derby: ”Oricine intră ştie cum să joace!” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
City a profitat de pasul greşit de Arsenal! Chelsea a pierdut din nou puncte Primasport.ro
City a profitat de pasul greşit de Arsenal! Chelsea a pierdut din nou puncte
19:50
Inigo Martinez, înapoi la Barcelona? Presa din Spania a făcut marele anunţ Primasport.ro
Inigo Martinez, înapoi la Barcelona? Presa din Spania a făcut marele anunţ
19:00
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, 0-2! Victorie fără emoţii pentru piteşteni Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, 0-2! Victorie fără emoţii pentru piteşteni
18:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul
18:30
Giovanni Becali a făcut anunţul despre starul de la FCSB: ”Nu e de două milioane de euro niciodată!” Primasport.ro
Giovanni Becali a făcut anunţul despre starul de la FCSB: ”Nu e de două milioane de euro niciodată!”
18:20
Ştirea zilei! Revenire de senzaţie anunţată la Rapid Primasport.ro
Ştirea zilei! Revenire de senzaţie anunţată la Rapid
17:40
CFR Cluj, condamnată la play-out? Daniel Pancu: „O echipă care câştigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenţii la play-off” Primasport.ro
CFR Cluj, condamnată la play-out? Daniel Pancu: „O echipă care câştigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenţii la play-off”
17:40
Arsenal a clacat în Premier League, iar campionatul s-a relansat Primasport.ro
Arsenal a clacat în Premier League, iar campionatul s-a relansat
17:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la primul şut pe poartă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la primul şut pe poartă
17:10
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
16:50
Carlo Ancelotii a făcut anunţul despre prezenţa lui Neymar la Cupa Mondială: ”Dacă merită să fie acolo, va fi acolo” Primasport.ro
Carlo Ancelotii a făcut anunţul despre prezenţa lui Neymar la Cupa Mondială: ”Dacă merită să fie acolo, va fi acolo”
16:30
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, 2-3! Orădenii obţin cele trei puncte după un meci spectaculos Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, 2-3! Orădenii obţin cele trei puncte după un meci spectaculos
16:10
Astrit Selmani nu şi-a uitat colegii de la Dinamo: „Urmăresc toate meciurile pe care le joacă”! Mesajul transmis de atacantul kosovar înainte de Derby Primasport.ro
Astrit Selmani nu şi-a uitat colegii de la Dinamo: „Urmăresc toate meciurile pe care le joacă”! Mesajul transmis de atacantul kosovar înainte de Derby
16:10
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jerdea le aduce pe gazde înapoi în joc Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jerdea le aduce pe gazde înapoi în joc
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.