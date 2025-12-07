Tatăl lui Yamal a provocat suporterii echipei Betis. A fost nevoie de intervenţia agenţilor de securitate
Primasport.ro, 7 decembrie 2025 17:20
Tatăl lui Yamal a provocat suporterii echipei Betis. A fost nevoie de intervenţia agenţilor de securitate
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
17:50
Cristiano Bergodi intră serios în lupta pentru play-off. ”Era un meci important”
17:50
”Nu le pot reproşa atitudinea”. Vali Negru a anunţat cât mai stă pe banca celor de la Hermannstadt # Primasport.ro
”Nu le pot reproşa atitudinea”. Vali Negru a anunţat cât mai stă pe banca celor de la Hermannstadt
Acum 15 minute
17:40
Cristiano Bergodi intră serios în lupta pentru play-off.
Acum 30 minute
17:30
VIDEO | Metaloglobus – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
17:20
Tatăl lui Yamal a provocat suporterii echipei Betis. A fost nevoie de intervenţia agenţilor de securitate # Primasport.ro
Tatăl lui Yamal a provocat suporterii echipei Betis. A fost nevoie de intervenţia agenţilor de securitate
17:10
Yannick Alexandrescu, numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că nu va mai concura pentru România. Ce ţară a ales # Primasport.ro
Yannick Alexandrescu, numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că nu va mai concura pentru România. Ce ţară a ales
17:00
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt 3-0. Lukic face recital contra unei echipe ce pare că şi-a pierdut busola # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt 3-0. Lukic face recital contra unei echipe ce pare că şi-a pierdut busola
Acum 2 ore
16:50
Lando Norris, campion pentru prima dată în Formula 1. Max Verstappen a recuperat insuficient în ultima cursă # Primasport.ro
Lando Norris, campion pentru prima dată în Formula 1. Max Verstappen a recuperat insuficient în ultima cursă
16:30
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt 3-0. Lukic face recital şi bifează ”hattrick-ul”
16:20
Dorinel Munteanu, aproape de revenirea pe banca tehnică. Ce echipă l-a contactat
16:10
Istvan Kovacs şi Horaţiu Feşnic sunt arbitrii partidelor de luni, din Superligă
Acum 4 ore
15:50
Marius Şumudică, val de critici la adresa lui Louis Munteanu după ultimele declaraţii ale atacantului: „De ce nu ai luat tu mingea în gură să rezolvi meciul? Trezeşte-te, să nu fie prea târziu, apucă-te şi joacă fotbal” # Primasport.ro
Marius Şumudică, val de critici la adresa lui Louis Munteanu după ultimele declaraţii ale atacantului: „De ce nu ai luat tu mingea în gură să rezolvi meciul? Trezeşte-te, să nu fie prea târziu, apucă-te şi joacă fotbal”
15:40
Universitatea Craiova - CFR Cluj | Extratime: prima repriză de 55 de minute la derby-ul din Bănie! # Primasport.ro
Universitatea Craiova - CFR Cluj | Extratime: prima repriză de 55 de minute la derby-ul din Bănie!
15:30
Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan! Andrei Nicolescu a luat decizia fără să clipească: „Puteam ajunge la mai mult la negocieri” # Primasport.ro
Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan! Andrei Nicolescu a luat decizia fără să clipească: „Puteam ajunge la mai mult la negocieri”
15:20
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
15:10
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
14:50
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:30
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, 0-0! Hunedorenii rămân neînvinşi în Liga 2
14:20
Mihai Stoica a anunţat că se vor lua măsuri împotriva lui Denis Alibec: „O să avem o discuţie... Să discutăm cu Gigi, apoi discutăm şi cu el” # Primasport.ro
Mihai Stoica a anunţat că se vor lua măsuri împotriva lui Denis Alibec: „O să avem o discuţie... Să discutăm cu Gigi, apoi discutăm şi cu el”
Acum 6 ore
13:30
Dinamo, în pericol să-şi piardă doi dintre titularii aflaţi pe final de contract! Performanţa care poate cântări decisiv în favoarea „câinilor” # Primasport.ro
Dinamo, în pericol să-şi piardă doi dintre titularii aflaţi pe final de contract! Performanţa care poate cântări decisiv în favoarea „câinilor”
13:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului
13:00
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
13:00
Kenyanul John Korir a câştigat maratonul de la Valencia cu un timp excepţional
12:50
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici” # Primasport.ro
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici”
12:50
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu # Primasport.ro
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
12:50
Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey
12:40
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 8 ore
11:00
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool # Primasport.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool
10:30
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român # Primasport.ro
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român
10:10
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei # Primasport.ro
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei
10:00
Inter Miami şi Lionel Messi au câştigat primul titul de campioni
Acum 12 ore
09:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic
Acum 24 ore
00:20
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Florin Tănase nu s-a mai abţinut: ”Ne pare rău!”
00:00
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
6 decembrie 2025
23:50
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca” # Primasport.ro
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca”
23:40
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct” # Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct”
23:10
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil” # Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil”
23:00
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult” # Primasport.ro
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult”
22:30
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!” # Primasport.ro
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!”
22:30
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO # Primasport.ro
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO
22:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans
22:20
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
22:10
Barcelona a avut poftă de fotbal cu Betis şi a marcat de 5 ori | VIDEO
22:10
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor
22:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.