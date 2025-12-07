LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
Primasport.ro, 7 decembrie 2025 12:50
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
13:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec pe lângă deschiderea scorului
Acum 30 minute
13:00
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu # Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
13:00
Kenyanul John Korir a câştigat maratonul de la Valencia cu un timp excepţional
12:50
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici” # Primasport.ro
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026. ”Sper să fiţi vara viitoare aici”
12:50
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu # Primasport.ro
LIVE VIDEO | U Cluj – Hermannstadt, ASTĂZI, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci al sibienilor fără Măldărăşanu
12:50
Sergio Ramos a anunţat că nu îşi va prelungi contractul cu Monterrey
Acum o oră
12:40
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 4 ore
11:00
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool # Primasport.ro
„Am impresia că m-au aruncat în gura lupilor”! Salah, supărat după ce a început al treilea meci consecutiv ca rezervă la Liverpool
10:30
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român # Primasport.ro
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare de la Genoa! Decizia luată de Dan Şucu faţă de internaţionalul român
10:10
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei # Primasport.ro
Derby-ul dintre FCSB şi Dinamo nu a rămas fără urmări! Ce sancţiuni a aplicat Jandarmeria Capitalei
10:00
Inter Miami şi Lionel Messi au câştigat primul titul de campioni
Acum 6 ore
09:10
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de tradiţie în Copou
09:10
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Farul, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marinarii vor să-şi consolideze poziţia de play-off
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci de totul sau nimic
Acum 12 ore
00:20
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:10
Florin Tănase nu s-a mai abţinut: ”Ne pare rău!”
00:00
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
6 decembrie 2025
23:50
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca” # Primasport.ro
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca”
23:40
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct” # Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct”
23:10
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil” # Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil”
23:00
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult” # Primasport.ro
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult”
22:30
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!” # Primasport.ro
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!”
22:30
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO # Primasport.ro
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO
22:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans
22:20
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
22:10
Barcelona a avut poftă de fotbal cu Betis şi a marcat de 5 ori | VIDEO
22:10
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor
22:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
21:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari
21:00
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! 25 de minute lipsite de ocazii mari # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! 25 de minute lipsite de ocazii mari
20:40
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! A început Derby de România # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! A început Derby de România
20:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte, după o nouă victorie a lui FC Argeş: ”Am gestionat un pic greşit şi am fost taxaţi pentru asta!” | VIDEO # Primasport.ro
Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte, după o nouă victorie a lui FC Argeş: ”Am gestionat un pic greşit şi am fost taxaţi pentru asta!” | VIDEO
20:10
A văzut clar care este secretul lui Dinamo înainte de derby: ”Oricine intră ştie cum să joace!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A văzut clar care este secretul lui Dinamo înainte de derby: ”Oricine intră ştie cum să joace!” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
City a profitat de pasul greşit de Arsenal! Chelsea a pierdut din nou puncte
19:50
Inigo Martinez, înapoi la Barcelona? Presa din Spania a făcut marele anunţ
19:00
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, 0-2! Victorie fără emoţii pentru piteşteni
18:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul
18:30
Giovanni Becali a făcut anunţul despre starul de la FCSB: ”Nu e de două milioane de euro niciodată!” # Primasport.ro
Giovanni Becali a făcut anunţul despre starul de la FCSB: ”Nu e de două milioane de euro niciodată!”
18:20
Ştirea zilei! Revenire de senzaţie anunţată la Rapid
17:40
CFR Cluj, condamnată la play-out? Daniel Pancu: „O echipă care câştigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenţii la play-off” # Primasport.ro
CFR Cluj, condamnată la play-out? Daniel Pancu: „O echipă care câştigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenţii la play-off”
17:40
Arsenal a clacat în Premier League, iar campionatul s-a relansat
17:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la primul şut pe poartă # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la primul şut pe poartă
17:10
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
16:50
Carlo Ancelotii a făcut anunţul despre prezenţa lui Neymar la Cupa Mondială: ”Dacă merită să fie acolo, va fi acolo” # Primasport.ro
Carlo Ancelotii a făcut anunţul despre prezenţa lui Neymar la Cupa Mondială: ”Dacă merită să fie acolo, va fi acolo”
16:30
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, 2-3! Orădenii obţin cele trei puncte după un meci spectaculos # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, 2-3! Orădenii obţin cele trei puncte după un meci spectaculos
16:10
Astrit Selmani nu şi-a uitat colegii de la Dinamo: „Urmăresc toate meciurile pe care le joacă”! Mesajul transmis de atacantul kosovar înainte de Derby # Primasport.ro
Astrit Selmani nu şi-a uitat colegii de la Dinamo: „Urmăresc toate meciurile pe care le joacă”! Mesajul transmis de atacantul kosovar înainte de Derby
16:10
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jerdea le aduce pe gazde înapoi în joc # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jerdea le aduce pe gazde înapoi în joc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.