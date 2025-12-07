Imagini video. De ce au stat fără apă Mii de oameni din Prahova. Apele Române: Lucrările la Barajul Paltinu au decurs normal.
7 decembrie 2025
maginile video apărute în spaţiul public în cursul zilei de duminică arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă, iar umectările vizibile sunt fenomene obişnuite şi nu indică o avarie, informează, duminică, Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), în contextul situaţiei de la barajul Paltinu, judeţul Prahova.
Încă un an de prelungiri pentru vânzarea Casa Radio către AFI. Statul român cere daune de două miliarde de euro # Economica.net
Dezvoltatorul AFI, unul dintre cei mai mari de pe plan local, a semnat cu Plaza Centers prelungirea pre-contractului de vânzare-cumpărare a participației de 75% pe care Plaza o deține în proiectul Casa Radio din București, potrivit unui anunț al companiei, văzut de Economica.net.
Președintele Nicușor Dan pleacă luni într-o vizită importantă în afara țării. Se întâlnește cu Emmanuel Macron, președintele Franței # Economica.net
Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni, mâine, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai țării.
Emmanuel Macron, președintele Franței, amenință China El spune că Franța va introduce taxe vamale în comerțul cu a doua mare putere economică a lumii.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 220 de operatori economici la Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în perioada 2-5 decembrie, aplicând 48 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei.
Semne clare de recesiune în România. Scădere record în retail. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # Economica.net
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului.
Compania ungară de stat MVM construiește cea mai mare centrală electrică pe gaze din Ungaria, la 100 km de granița cu România # Economica.net
Compania energetică ungară MVM a semnat un împrumut sindicalizat pe termen lung în valoare de 1,2 miliarde de euro cu un consorțiu format din 11 bănci, pentru finanțarea centralei electrice pe ciclu combinat pe gaz (CCGT) Tisza, amplasată la Tiszaújváros, în Ungaria, potrivit CEE Energy News.
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu Ucraina este foarte aproape # Economica.net
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este "foarte aproape" şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi a centralei nucleare Zaporojie, transmite duminică Reuters.
Doar 112.883 (6,26%) de bucureșteni s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 11.00, pentru a alege viitorul primar general.
La ce ar trebui să se aștepte piețele de energie în această iarnă? Prognoză de la MET # Economica.net
Vasilis Pappas, Senior Meteorologist în cadrul MET Group, un important grup energetic din Europa, prezent și în România, spune iarna aceasta se așteaptă să fie ceva mai câlduroasă decât media, dar pot exista momente în care prețurile la gaze și energie electrică pot crește. Mai departe, prognoza.
Încă un atac din SUA la Uniunea Europeană. Înalt diplomat american: Politicile UE dăunează parteneriatului transatlantic # Economica.net
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, chiar şi atunci când cer Statelor Unite să ofere protecţie militară, a scris sâmbătă Christopher Landau, unul dintre cei mai importanţi diplomaţi americani, transmite Reuters.
Alegeri locale parțiale. Au votat deja 16.000 de bucureșteni. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Economica.net
Aproape 16.000 de bucureșteni, adică 0,88% dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat la alegerile locale parțiale pentru poziția se primar general, în prima oră de la deschiderea urnelor. Printre ei, președintele Nicușor Dan și Ciprian Ciucu, unul dintre candidații cu șanse.
Economiștii avertizează: Creșterile de taxe se vor vedea abia în 2026, deficitul continuă să crească. Vine cel mai greu an din ultimul deceniu și jumătate # Economica.net
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în același ritm alarmant ca în 2024 și mult mai rapid decât în anii 2021-2023.
FOTO Alegeri Primăria București. Cum vede un robot capitala dacă s-ar aplica planurile lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță sau Anca Alexandrescu. Surpriză la candidata suveranistă # Economica.net
Algeri Primăria București. Pentru tinerii din ziua de astăzi și mai ales pentru Generația Z (cei născuți între 2000 și 2010) Chat GPT e mai mult decât un instrument. E o sursă de informații considerată credibilă și, de multe ori, un confident, chiar dacă această situație nu este una care să ne bucure. Pentru ei, dar nu doar pentru ei, imaginile și răspunsurile formulate de Inteligența Artificială (AI) au rol de sfat și destul de probabil au întrebat deja GPT și în legătură cu alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar al Capitalei. Am făcut-o și noi, iată ce ieșit.
Planul ascuns al Netflix. Vrea controlul absolut? Parlamentari americani: Această preluare va crea o forță dominantă # Economica.net
Netflix a anunțat recent preluarea Warner Bros, unul dintre cei mai mari producători mondiali de conținut de film și media. Mai mulți parlamentari din Statele Unite ale Americii (SUA) își exprimă îngrijorarea în legătură cu această tranzacție, afirmând că poate duce la crearea unui monopol periculos.
România a trimis energie electrică în regim de ajutor de urgență Republicii Moldova. Atacurile rusești din Ucraina au oprit inclusiv o centrală de peste Prut # Economica.net
Moldelectrica, operatorul rețelei electrice a Republicii Moldova, a cerut energie în regim de ajutor de urgență României sâmbătă după amiază, în urma atacurilor rusești asupra reșelei ucrainene. Iar datele Transelectrica arată că România a trimis masiv energie spre est. Din fericire, sâmbătă sistemul românesc a fost pe excedent masiv, ca urmare a aportului mare al hidrocentralelor și eolienelor.
Ministrul egiptean de Externe cere desfășurarea cât mai rapidă a unei forțe de menținere a păcii în Fâșia Gaza # Economica.net
Şeful diplomaţiei egiptene Badr Abdelatty s-a pronunţat sâmbătă pentru o desfăşurare rapidă în Fâşia Gaza a unei forţe internaţionale de stabilizare, prevăzută în planul american de pace susţinut de ONU, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
Musk reacționează furios după ce Comisia Europeană a amendat X cu 120 de milioane de euro. Oligarhul crede că UE ar trebui eradicată și cere sancțiuni din partea SUA # Economica.net
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei sale de social media, informează DPA, transmite Agerpres.
ANM: Creșterea şi dezvoltarea culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură # Economica.net
Procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetaţie vor evolua uşor mai lent, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 - 12 decembrie, transmite Agerpres.
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână.
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 19.812.900 de pasageri la 21.446.200 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică şi consultate de Agerpres.
Ministerul Educației face angajări. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 303 posturi pentru creșele construite prin PNRR # Economica.net
Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social.
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, susține că o pace între Ucraina și Rusia e mai aproape ca oricând # Economica.net
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părţi, informează EFE, transmite Agerpres.
Donald Trump vrea să reactiveze Doctrina Monroe de dominație a SUA asupra emisferei vestice și să-și reevalueze relația cu Europa – analiză Reuters # Economica.net
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea acestei strategii, transmite Agerpres.
Metoda prin care Rusia poate ataca România fără ca NATO să intervină. Expert în apărare: Războiul din Ucraina e doar un pretext # Economica.net
Rusia are metode prin care poate agresa România fără ca NATO să poată să intervină în baza celebrului Articol 5 și, cel mai probabil, Putin chiar asta încearcă să facă, arată un cunoscut expert în apărare.
Turişti străini în România – Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi turişti în ţara noastră în primele zece luni din 2025 # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 1,9%, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,1%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Mai jos, puteţi citi care au fost ţările care au adus cei mai mulţi turişti în România.
MMFSS prezintă cifre în scădere în privința accidentelor de muncă pentru primele șase luni din 2025. 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă, dintre care 32 și-au pierdut viața # Economica.net
Un număr de 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă în primele şase luni din 2025, cu 17% mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea şi-au pierdut viaţa (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi consultate de Agerpres.
Compania Epson, lider global în robotică SCARA, anunță lansarea roboților săi de nouă generație "Spider": RS4-C și RS6-C. Compania susține că astfel stabilește standarde și mai ridicate pentru precizie la viteză mare, performanță și eficiență în automatizarea industrială compactă.
AIEA: Centrala nucleară de la Zaporojie, din estul Ucrainei, a pierdut temporar în acestă noapte alimentarea cu energie electrică # Economica.net
Centrala nucleară de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a pierdut temporar peste noapte întreaga alimentare cu energie electrică din afara amplasamentului, a anunţat sâmbătă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, citându-l pe directorul general al organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Mariano Grossi, informează Reuters, transmite Agerpres.
Jose Manuel Albares, ministrul spaniol de Externe: Pentru unele țări ca Rusia și Israel războiul a devenit un instrument normal de politică externă # Economica.net
Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a pus sâmbătă semnul egalităţii între Rusia şi Israel, deoarece, în opinia sa, ambele ţări folosesc războiul ca "instrument normal" pentru politica lor externă, informează EFE, transmite Agerpres.
Un judecător federal american a autorizat publicarea mai multor documente dintr-un dosar în care pedofilul Jeffrey Epstein a fost judecat în Florida pentru abuz sexual # Economica.net
Un judecător a autorizat vineri Departamentul de Justiţie să publice documente judiciare şi transcrieri ale mărturiilor marelui juriu într-un caz din Florida împotriva infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein pentru abuz şi exploatare sexuală a minorilor, informează EFE, transmite Agerpres.
Oficial BNR vorbește despre rate mai mari la credite. Leonardo Badea, prim-viceguvernator: În cele din urmă vor crește ratele, dacă deficitul nu scade semnificativ # Economica.net
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, explică modalitățile prin care un deficit bugetar mare (situație în care România se află în acest moment) influențează viața de zi cu zi a oamenilor, inclusiv prin creșterea dobânzilor, deci a ratelor la credite.
Liderii din Uniunea Europeană speră să ajungă la un acord privind folosirea activelor ruse înghețate pentru finanțarea Ucrainei până la summitul din 18 decembrie. Belgia a primit asigurări că nu va fi lăsată singură # Economica.net
Liderii Uniunii Europene îşi propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus îngheţate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuţiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles, informează DPA, transmite Agerpres.
Comisia Europeană plănuiește să accelereze construirea de rețele electrice transfrontaliere pentru reducerea facturilor la energie # Economica.net
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
ANPC a dat amenzi de peste 4,2 milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel național în perioada 2 – 5 decembrie. Ce nereguli au fost depistate # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancţiuni de aproximativ 4,23 de milioane de lei, în urma unor controale naţionale efectuate în prima săptămână a lunii decembrie, şi au oprit activitatea a 13 operatori economici.
Strategia de securitate a SUA. Kaja Kallas spune că Wahingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei # Economica.net
Statele Unite ale Americii rămân "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care este în mod categoric naţionalistă şi anticipează "declinul civilizaţional" al Europei, informează AFP, transmite Agerpres.
Guvernul a decis ca AFM să preia finanțarea a peste 500 de proiecte de apă, canal și gestionarea deșeurilor, care erau prinse inițial în PNRR # Economica.net
Proiectele de infrastructură finanţate iniţial prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi aflate în risc de neîncadrare în jaloanele şi termenele stabilite cu Comisia Europeană vor fi preluate în finanţare de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă aprobată vineri în Guvern.
Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni ale acestui an a fost mai mic cu aproape 65% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere cu 27,5%, arată datele centralizate de un tur-operator pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor.
SUA – 2027, termen limită pentru ca Europa să preia controlul propriei apărări în cadrul NATO (Reuters) # Economica.net
SUA doresc ca până în 2027 să transfere Europei responsabilitatea pentru majoritatea capacităţilor convenţionale de apărare ale NATO, de la informaţii la rachete, au declarat oficiali ai Pentagonului, un termen limită strâns considerat nerealist de unii responsabili europeni, relatează vineri Reuters.
Cu prețuri la apartamente care cresc mai repede decât salariul, 2025 a fost anul în care s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor din perioada recentă.
Șase state membre UE cer Comisiei Europene să renunțe la planul de a interzice vânzarea mașinilor echipate cu motoare termice în 2035 # Economica.net
Şase lideri din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv premierul Italiei, Giorgia Meloni, au solicitat Comisiei Europene să propună o relaxare a normelor comunitare privind emisiile vehiculelor, în ideea de a opri o interdicţie de facto de vânzare a mașinilor echipate cu motoare cu ardere internă, planificată să intre în vigoare la mijlocul următorului deceniu, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Procurorul adjunct al CPI critică sancțiunile SUA. „Nu ar trebui să fim niciodată puşi pe aceeaşi listă cu teroriştii sau traficanţii de droguri” # Economica.net
Procurorul adjunct al Curţii Penale Internaţionale (CPI), Mame Mandiaye Niang, a criticat ferm vineri sancţiunile americane, afirmând ca acestea îi asimilează de facto pe înalţii oficiali ai instanţei cu "teroriştii şi traficanţii de droguri", relatează AFP, transmite Agerpres.
Action, lanțul olandez de magazine ieftine „cu 1.500 de produse sub 5 lei” va deschide magazine în alte patru oraşe şi face angajări. Salariile oferite # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine în Târgovişte, Ploieşti, Bistriţa, Floreşti, unde a început deja să facă angajări, arată anunţurile de angajare consultate de Economica.net.
AIEA anunță că scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl a fost avariat, după ce a fost lovit de o dronă în luna februarie # Economica.net
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a ţine sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu îşi mai poate îndeplini funcţia principală de siguranţă din cauza daunelor provocate de drone, într-un atac atribuit Rusiei de către Ucraina, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), informează Reuters, transmite Agerpres.
Un gigant din Finlanda intră în România. Incap cumpără Lacon, cu o fabrică la Galați # Economica.net
Incap Corporation, o companie globală de servicii de producție electronică- Electronic Manufacturing Services (EMS) cu sediul în Finlanda, a anunțat că a semnat pe 3 decembrie un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Lacon Group din Germania.
Laurenţiu Nicolae Cazan este noul președinte al Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica # Economica.net
Laurenţiu Nicolae Cazan a fost numit, vineri, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.
Spania anchetează dacă focarul de pestă porcină africană depistat în Catalonia este rezultatul unei scurgeri de laborator # Economica.net
Guvernul regional catalan a transmis vineri că investighează un centru de cercetare de lângă Barcelona după de Ministerul spaniol al Agriculturii a declarat că un recent focar de pestă porcină africană, primul în ţară după 1994, ar fi putut să fie cauzat de o scurgere de laborator, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Piața globală a investițiilor va crește cu 50% până în 2030, ajungând la 200 de trilioane dolari – raport PwC # Economica.net
Industria globală de administrare a activelor și a averilor intră într-o nouă fază de creștere: activele administrate (AuM – assets under management) ar urma să urce de la 139 de trilioane de dolari în 2024 la 200 de trilioane de dolari până în 2030, arată raportul PwC Global Asset & Wealth Management 2025, realizat pe baza răspunsurilor a 300 de administratori de fonduri, investitori instituționali și distribuitori de fonduri.
IMM România: Doar 30% dintre agricultori au reușit în 2025 să obțină finanțare europeană sau națională # Economica.net
Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce 70% nu au accesat niciun tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe de eligibilitate, fie din lipsa de resurse umane şi financiare pentru pregătirea proiectelor, relevă Carta Albă a Agriculturii 2025, lansată recent de IMM România.
