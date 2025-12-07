O nouă funcție pe X care arată locația utilizatorilor ridică semne de întrebare
Jurnalul.ro, 7 decembrie 2025 18:30
Platforma X a implementat o nouă funcție, menită să afișeze locația utilizatorilor, însă acuratețea sa este deja contestată. Primele analize relevă erori semnificative și nepotriviri suspecte, în special în cazul conturilor care promovează mesaje pro-Rusia și anti-UE.
WhatsApp Web va deconecta utilizatorii la fiecare șase ore în India. Măsura vine din cauza fraudei online și a escrocheriilor cibernetice pe platforma de mesagerie.
Rezultate LOTO 6/49 duminică 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae # Jurnalul.ro
Loteria Romana a organizat duminica, 7 decembrie, TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE.
Netflix lansează Stranger Things: Tales From ’85, un nou spin-off animat plasat între Sezoanele 2 și 3, cu voci noi și stil inspirat din desenele anilor ’80.
Gigantul tehnologic chinez ByteDance, care deține și platforma TikTok, își consolidează prezența în America Latină printr-o investiție strategică majoră: dezvoltarea unui centru de date masiv în statul brazilian Ceará. Proiectul va fi implementat în colaborare cu parteneri locali.
Lando Norris a devenit campion mondial de Formula 1 pentru prima dată în carieră, după ce a încheiat pe locul al treilea în Marele Premiu de la Abu Dhabi. Verstappen a câștigat Grand Prix-ul, însă nu a fost suficient pentru a-l depăși pe Norris în clasamentul general.
Ciprian Ciucu, unul dintre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică, acuză de manipulare unele partide, din cauza rezultatelor sondajelor trimise „pe surse”.
Un cititor de palmă îți poate vedea întreaga viață doar din liniile de pe mâna ta. Cele mai comune sunt linia vieții, linia iubirii, linia destinului, linia soarelui și linia inimii. Fiecare linie reprezintă o parte din viața ta, cum ai ajuns unde ești astăzi și spre ce te îndrepți.
În top 10 global al națiunilor cu cea mai puternică legătură cu natura, singurele reprezentante ale Uniunii Europene sunt Croația și Bulgaria. În contrast, economii puternice precum Germania, Spania și Olanda se situează la capătul opus al clasamentului, scrie Euronews.
Un copil de trei ani devine cel mai tânăr jucător de șah care obține un rating oficial # Jurnalul.ro
Indianul Sarwagya Singh Kushwaha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a obținut un rating oficial FIDE, la vârsta de trei ani, șapte luni și 20 de zile, potrivit The Guardian.
Două dintre cele mai importante colonii de reproducere din apropierea orașului Cape Town s-au prăbușit între 2004 și 2011, provocând moartea a aproximativ 62.000 de păsări, potrivit acestui studiu realizat de Universitatea din Exeter. Printre cauze se numără pescuitul excesiv și schimbările climatice.
Autoritățile din Iași au deschis un dosar penal după ce o persoană ar fi votat pe liste suplimentare deși locuiește în altă comună. În județul Iași au loc alegeri în comuna Vânători. Două persoane, tată și fiu, au intrat în aceeași cabină de vot, la alegerile locale din comuna Cârța, județul Sibiu.
O activistă pentru bunăstarea animalelor a fost condamnată pentru furtul unor găini dintr-o fermă # Jurnalul.ro
O tânără activistă pentru bunăstarea animalelor din California, care a luat patru găini de la o importantă crescătorie de păsări de curte Perdue Farms, a fost condamnată la 90 de zile de închisoare după ce a fost găsită vinovată de conspirație, încălcarea proprietății și alte acuzații.
Un vaccin pe bază de nanoparticule previne multiple tipuri de cancer la șoareci, oferind protecție de durată și blocând metastazele, un pas important spre dezvoltarea unui vaccin universal.
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv, pe fondul declinului tuturor produselor alimentare de bază, exceptând cerealele, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
Descoperă cum fiecare zodie gestionează social media, de la Leul avid de atenție la Peștii care evadează în scroll. Află cine are nevoie urgentă de o pauză digitală și ce recomandări i se potrivesc.
Există două tipuri de oameni în această lume: cei care economisesc mereu și cei care cheltuiesc ca și cum ar fi milionari, chiar dacă nu sunt.
Zilele cu dezlegare la pește rămase în Postul Crăciunului. Calendar complet până la 25 decembrie # Jurnalul.ro
Credincioșii ortodocși intră în ultima parte a Postului Nașterii Domnului, perioadă în care cumpătarea, rugăciunea și faptele bune sunt împletite cu câteva zile de dezlegare la pește. Vezi mai jos care sunt ultimele date din calendar în care este permis consumul de pește până la Crăciun.
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, reclamă că la alegerile locale parțiale pentru viitorul președinte al Consiliul Județean Buzău, „există primari din mai multe localități din Buzău care execută ordine primite de la conducerea PSD-ului pentru a intimida și mitui alegătorii”.
Zodia ta poate dezvălui de ce îți dorești anumite tipuri de călătorii, împreună cu locurile în care te simți cel mai bine.
Persoane necunoscute au distrus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini, parcate în oraș. Unele au oglinzile rupte, altele parbrizele sau geamuri laterale spart.
Etapa energiei explozive: diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe # Jurnalul.ro
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe. Atmosfera se încinge în primul battle al sezonului 16 și este pentru prima dată în istoria show-ului culinar când la bancurile de lucru se vor întrece 4 echipe – 4 culori, 4 strategii care operează la foc mare!
La ora 13:00, prezenţa la vot pentru Alegerea Primarului Municipiului București era de doar 13,17%, adică 237.545 de alegători – cel mai slab nivel de participare la prânz din ultimii ani în Capitală. La același moment al zilei, în iunie 2024 votaseră peste era 16,43% (297.343).
Trei zodii își schimbă viața iarna asta! Sezonul transformării interioare și al recalibrării pentru 2026 # Jurnalul.ro
Descoperă cele trei zodii care intră în „arcul de iarnă”, o perioadă de introspecție, vindecare și reconstrucție interioară. Află ce schimbări profunde trăiesc Scorpionul, Capricornul și Gemenii în acest sezon.
Comunitatea românească din SUA a sărbătorit Ziua României la reședința președintelui Donald Trump, la Mar-a-Lago. Consilierul prezidențial Eugen Tomac spune că președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj video de felicitare.
Președintele Nicușor Dan va fi luni și marți la Paris, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului.
MAI: 18 sesizări privind contravenții și infracțiuni electorale - nouă confirmate, șapte în anchetă # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a raportat 18 sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral, până la ora 13:00, dintre care 9 sunt confirmate, 7 se află în curs de cercetare și 2 au fost neconfirmate, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI.
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 19.812.900 pasageri la 21.446.200 pasageri, potrivit datelor Institutul Naţional de Statistică.
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”.
Condiții precare de depozitare, prețuri neafișate și produse fără etichetare la târgurile de Crăciun # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga țară.
Aflat în război cu UE, Elon Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X # Jurnalul.ro
Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.
Cele 5 zodii „alergice” la vieți care nu li se potrivesc. Dispar, renunță, o iau de la zero – și ajung exact unde trebuie # Jurnalul.ro
Descoperă cele 5 zodii care au un instinct nativ pentru schimbare și nu rămân niciodată blocate în locuri greșite.
China și Rusia au desfășurat a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus # Jurnalul.ro
China și Rusia au organizat la începutul lunii decembrie a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunțat Ministerul Apărării din China.
Moș Nicolae a ajuns la polițistul care a supraviețuit miraculos după ce a fost tăiat cu sabia # Jurnalul.ro
În urmă cu 8 ani, Ciprian Sfichi, polițist la Serviciul Acțiuni Speciale, a fost atacat cu sabia în cap de un interlop din Suceava, în timpul unor percheziții. Nu i s-a dat nicio șansă, dar a supraviețuit miraculos. Moș Nicolae l-a vizitat după ce a scris o scrisoare în care îndeamnă la putere.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020 a fost extins până la 15 decembrie 2025. Măsura vine în sprijinul beneficiarilor aflați în faza finală a implementării proiectelor, oferindu-le timpul necesar pentru pregătirea documentației.
Un accident rutier s-a produs duminică în Sinaia, între un autocar cu 71 de ocupanți și un autoturism cu patru persoane, informează ISU Prahova.
Lovitură de stat în Benin: Militarii anunţă demiterea preşedintelui Patrice Talon şi preluarea puterii # Jurnalul.ro
Militarii din Benin au anunţat la televiziunea naţională demiterea preşedintelui Patrice Talon şi preluarea puterii, pe fondul tensiunilor preelectorale. Preşedintele ar fi în siguranţă, iar armata controlează capitalea.
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks, care a deținut trei echipe sportive de top - Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League - a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt.
Crimă oribilă în Dubai! Milionarul criptomonedelor și soția sa, torturați și îngropați în plastic în mijlocul deșertului # Jurnalul.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au descoperit cadavrele investitorului rus în criptomonede Roman Novak și ale soției sale, Anna, îngropate în deșert după o crimă brutală legată de accesul la portofele digitale. Mai mulți suspecți au fost arestați în Rusia și EAU.
Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA și Metrorex SA, au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2024, însă profitul net diferă semnificativ. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de 181 milioane lei.
Am putea avea o prezență dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un cunoscut sociolog # Jurnalul.ro
Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă.
Primul incident la alegeri: O persoană prinsă când își poza buletinul de vot, în Constanța # Jurnalul.ro
Polițiștii din Constanța au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 9:30, la secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina, după ce au fost sesizați că o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot.
Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban vor fermeca publicul cu un încântător duet în premieră, în concertul CRĂCIUN VIENEZ din 22 decembrie de la Sala Palatului # Jurnalul.ro
A XXI-a ediţie a concertului de tradiţie „Crăciun Vienez” va oferi publicului un moment de excepţie ce îi va avea în prim plan pe tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban.
Trei tinere au ajuns la spital, duminică, după ce mașina în care se aflau a plonjat de la o înălțime de peste 7 metri în albia râului Anieș, județul Bistrița-Năsăud.
Horoscop zilnic, 8 decembrie 2025. Schimbări interioare, claritate emoțională și decizii importante pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 aduce introspecție, claritate financiară și dinamici noi în dragoste. Află previziunile complete pentru toate zodiile și ce schimbări te așteaptă azi.
Un bărbat din Maramureș și-a distrus brățara electronică în noaptea în care fusese montată # Jurnalul.ro
Un bărbat de 48 de ani din localitatea Cărbunari, județul Maramureș, și-a distrus brățara electronică de supraveghere în noaptea de vineri spre sâmbătă, la câteva ore după ce i-a fost montată.
Întrebarea sună inocent: „Care este culoarea ta preferată?” Răspundem aproape automat - albastru, negru, verde, roz - și mergem mai departe. Totuși, în momentul în care spui cu voce tare, ceva mic se schimbă în aer, ca și cum ai lăsa pe cineva să se uite într-un sertar privat.
Tânăr băut, urmărit de polițiști, a abandonat mașina pe albia unui râu și s-a ascuns în pădure # Jurnalul.ro
Un tânăr băut și fără permis a fost urmărit de polițiști prin locallitatea Girov, județul Neamț, iar când a ajuns în zona albiei râului Cracău bărbatul a abandonat mașina și a fugit pe jos, ascunzându-te în pădurea din zona localității Boțești. A fost prins și reținut, duminică.
Află ce trei zodii își încheie marile lupte pe 7 decembrie 2025, când Mercur în trigon cu Saturn aduce claritate, stabilitate și rezolvări concrete. Vezi cum acest tranzit pune capăt unei perioade de stres prelungit.
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineață la o secție din București. Întrebat cum se simte să voteze ca simplu cetățean, după ce la scrutinele anterioare pentru Primăria Capitalei a fost el însuși candidat, Dan a răspuns: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”.
