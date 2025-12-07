Exit Poll București 2025, ora 19.00. Live update- cifre actualizate de la BEC. Surprize în numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA
Fanatik, 7 decembrie 2025 18:50
Rezultate provizorii Exit Poll pentru alegerile București 2025. Vezi cine conduce la ora 19.00 în cursa pentru Primăria Capitalei. Lupta este extrem de echilibrată.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
19:20
Starul lui Inter, răspuns tranșant după ce i s-a cerut să comenteze decizia lui Cristi Chivu: “Întrebați-l pe el, nu pe mine!” # Fanatik
Cristi Chivu le-a câștigat respectul jucătorilor de la Inter, care, cu greu, îi comentează deciziile, chiar dacă sunt în favoarea lor. Cine este ultimul star a ajuns în grațiile antrenorului român.
Acum 30 minute
19:10
Sociologul Marian Preda, despre alegerile din București: „Lucrurile s-au clarificat. Se votează inteligent, independent de manipulările grosolane” # Fanatik
Sociologul Marian Preda susține că s-a votat „inteligent” pentru primarul Capitalei, iar la ora 21:00 nu vor fi mari surprize, ci din contră, „va fi bine”.
Acum o oră
18:50
Exit Poll București 2025, ora 19.00. Live update- cifre actualizate de la BEC. Surprize în numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA # Fanatik
Rezultate provizorii Exit Poll pentru alegerile București 2025. Vezi cine conduce la ora 19.00 în cursa pentru Primăria Capitalei. Lupta este extrem de echilibrată.
18:40
Oamenii lui Cătălin Drulă, campanie în online în ziua votării. Cum a încercat USR-ul să-și mobilizeze electoratul # Fanatik
Care a fost mesajul cu care liderii USR au ieșit public pe rețelele de socializare. Cum au încercat să-și mobilizeze electoratul chiar în ziua votării
18:40
Cristiano Bergodi, încântat după ce patru jucători au semnat cu U Cluj: “E un semnal din partea conducerii!” # Fanatik
U Cluj a învins, fără emoții, pe FC Hermannstadt, scor 3-0, iar Cristiano Bergodi a salutat nu doar victoria, ci și faptul că patru jucători importanți au semnat, zilele trecute, cu “șepcile roșii”. Despre cine e vorba.
Acum 2 ore
18:20
„L-am sechestrat la mine în casă”. Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Adrian Mutu. „Briliantul”, urmărit de Copos și Păunescu # Fanatik
Giovanni Becali a avut o poveste fabuloasă cu Adrian Mutu, de pe vremea când fostul mare atacant al României era doar un puști. Cum a fost urmărit „Briliantul” de George Copos și de Viorel Păunescu.
18:10
Charalambous și Târnovanu, transfer la pachet la echipa care a jucat în Champions League?! Anunț de ultimă oră în presa internațională # Fanatik
Ștefan Târnovanu ar putea să fie ofertat de o echipă ce sezonul trecut a evoluat în Liga Campionilor! Formația s-a interesat și de Elias Charalambous! Despre cine este vorba
18:00
Ludovic Orban, îndemn pentru bucureșteni înainte de închiderea urnelor: „Dacă nu vrem să vedem roșu următorii ani, avem o soluție simplă” # Fanatik
Fostul premier Ludovic Orban emite public un îndemn pentru bucureșteni, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei
18:00
Jovo Lukic, atacantul surpriză! Universitatea Craiova l-a dat gratis, dar a dat mai multe goluri ca Assad, Nsimba și Etim la un loc # Fanatik
Jovo Lukic, golgheterul surpriză din Superliga României! Atacantul adus pe gratis de U Cluj de la Universitatea Craiova a ajuns la cota 10 în acest sezon.
17:50
Cătălin Drulă, mesaj cu patru ore până la închiderea urnelor: ”Valul de seară. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice” # Fanatik
După mesajele transmise de Ciucu și Băluță, în online a apărut și o postare a contracandidatului de la USR. Ce spune Cătălin Drulă, cu patru ore până la închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria Capitalei.
17:50
Cum votează bucureștenii din blocul care a explodat în Rahova. Durere la aproape 2 luni de la tragedie: „Încă sunt aprinse lumânări” # Fanatik
E durere și astăzi în cartierul Rahova, la o lună și jumătate după tragedia care a șocat o țară întreaga. Care e atmosfera la secția de vot de lângă blocul care a sărit în aer?
17:50
George Simion, avertisment despre Exit-poll-uri: „Nu le credeți! Încearcă să influențeze rezultatul” # Fanatik
George Simion a ieșit la atac chiar în ziua votului pentru Primăria Capitalei și a lansat acuzații grave despre ce se întâmplă la Buzău și nu numai. Ce spune politicianul despre Exit Poll-uri.
17:40
U Craiova – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Oltenii pot anula șansele ardelenilor la play-off! # Fanatik
Toate informațiile despre meciul U Craiova – CFR Cluj din etapa 19 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
Acum 4 ore
17:20
Daniel Băluță vine cu acuzații dure împotriva unui contracandidat. Ce l-a indignat pe edilul Sectorului 4 și ce s-ar fi întâmplat înainte de închiderea urnelor
17:20
Ce se întâmplă în județul unde candidează fostul premier Marcel Ciolacu. Acuzații grave de fraudă și intimidare la urne # Fanatik
În județul unde candidează fostul premier Marcel Ciolacu pentru șefia Consiliului Județean au apărut acuzații dure de fraudă și intimidare la urnele de vot
17:10
Lionel Messi a oferit o primă reacție după ce a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami. Ce spune marele fotbalist după această victorie fabuloasă
17:10
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații” # Fanatik
Cine influențează cu adevărat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei? Află factorii care pot schimba jocul politic în București și cine are cu adevărat puterea de decizie.
17:10
Presa internațională, cu ochii pe București. Cum văd jurnaliștii străini alegerile pentru PMB: „Prima capitală UE condusă de un primar extremist” # Fanatik
Presa internațională stă cu ochii pe București și lansează un avertisment dur. Potrivit jurnaliștilor străini, am putea avea prima capitală din UE cu un primar de extremă dreapta.
16:50
Odată cu apropierea perioadei de mercato, Genoa are în plan noi transferuri și va renunța la jucătorii care nu au confirmat. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, sosit pe “Luigi Ferraris” în vară.
16:40
Sociologul Mirel Palada, anunț surprinzător înainte de exit-poll. Bucureștenii își aleg viitorul primar: „Locul 1, 30%”. # Fanatik
Sociologul Mirel Palada a oferit câteva date curioase despre cum stau candidații la alegerile pentru Primăria București, cu câteva ore înainte de afișarea rezultatelor.
16:40
Ilie Bolojan, anunț important pentru alegători, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor # Fanatik
Ilie Bolojan vine cu un anunț pentru bucureștenii care încă nu au ieșit să-și exercite dreptul la vot. Ce spune premierul înainte cu doar câteva ore înainte de a se închide secțiile
16:30
Ciprian Ciucu critică dur apariția unor date exit poll în spațiul public: ”Trimit cifre false. Suntem doar doi competitori cu șanse” # Fanatik
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat critici dure în online față de apariția unor date exit poll în spațiul public. Care ar fi, în opinia sa, realitatea momentului.
16:30
Gheorghe Nețoiu, mesaj către bucureșteni după ce a votat: „Luați-vă soarta în mâini! V-au mințit deja 36 de ani” # Fanatik
Gheorghe Nețoiu, candidatul independent la alegerile pentru Primăria Capitalei a lansat un avertisment pentru bucureșteni. Omul de fotbal a pus duminică, 7 decembrie, ștampila pe buletinul de vot.
16:20
Arbitrul criticat vehement de Sorin Cârțu și acuzat că este fan FCSB va fi în camera VAR la Universitatea Craiova – CFR Cluj # Fanatik
Unul dintre arbitrii VAR contestați vehement de Sorin Cârțu și de oficialii olteni a fost delegat, din nou, la meciul Universității Craiova. Ce „acuzații“ i-a adus în urmă cu puțin timp președintele Științei.
16:10
Formația Liverpool este în doliu. Fostul patron al „cormoranilor” s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Despre cine este vorba și care este cauza decesului.
16:10
Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primăria Capitalei București # Fanatik
A străbătut 700 de kilometri pentru a ajunge la secția de vot din București. Cine este actorul care nu a vrut să rateze alegerile pentru Primăria Capitalei?
16:00
De ce prezența la vot din Capitală este atât de mică. Cum explică specialiștii fenomenul: „Nu e din cauza vremii” # Fanatik
Specialiștii au în vedere prezența scăzută la vot din ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. În acest context, ei vin cu explicații și dezvăluie motivul pentru care oamenii nu au ieșit la urne
15:50
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan primar al Capitalei, comparativ cu 2025. Datele sunt clare # Fanatik
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan primar al Capitalei, comparativ cu situația cu 2025? În ce perioadă a zilei se poate schimba totul?
15:50
Revenire de ultimă oră la Rapid. “Mă bucur foarte mult!”. Fotbalistul nu a mai jucat un meci oficial din august # Fanatik
Rapid se poate baza, din nou, pe fotbalistul care ultima dată a evoluat pentru alb-vișinii în luna august. Anunțul lui Constantin Gâlcă, antrenorul liderului din SuperLiga.
15:50
Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați de membrii AUR # Fanatik
Doi jurnaliști lansează acuzații grave la adresa membrilor AUR. Aceștia au fost implicați într-un incident în ziua alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Buzău.
15:40
Ea e sportiva din România considerată „Nadia Comăneci a atletismului mondial”. „A bătut de 14 ori recordul mondial” # Fanatik
Povești uluitoare despre Iolanda Balaș, zeița atletismului românesc, la „Oldies but Goldies”. Fosta mare sportivă și deținătoare de recorduri a fost comparată cu inegalabila Nadia Comăneci
Acum 6 ore
15:20
Cât va costa o bere la Campionatul Mondial 2026 la meciurile pe care le-ar putea juca România # Fanatik
Au fost dezvăluite prețurile pentru un pahar de bere pe stadioanele pe care se vor disputa meciurile de la Campionatul Mondial. Cât va plăti un suporter „tricolor” în cazul în care România ajunge la turneul final.
15:10
Arma secretă a Universității Craiova cu CFR Cluj! Coelho i-a cucerit pe fanii Științei cu ultima declarație: „Fotbalul nu e totul!” # Fanatik
Filipe Coelho a transmis un mesaj cu un impact emoțional puternic suporterilor Universității Craiova. Ce așteptări are de la ei la meciul cu CFR Cluj și care crede că poate fi arma secretă a Științei.
14:50
Unde pleacă Nicușor Dan după alegerile din Capitală. Prima vizită oficială a președintelui într-un stat important # Fanatik
Președintele Nicușor Dan va merge într-o vizită oficială luni, imediat după ce va afla rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Unde este așteptat liderul statului
14:50
Consilierul președintelui Nicușor Dan, avertisment pentru bucureșteni: „Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate” # Fanatik
Consilierul președintelui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu, susține că Exit Poll-urile arată clar că sondajele de opinie sunt manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot.
14:50
A spus tot adevărul despre situația lui Denis Alibec la FCSB. „Nici nu a vorbit cu mine!”. Întrebarea lui Lupu a devenit virală. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit tot adevărul despre situația în care se află Denis Alibec la FCSB. Ce întrebare incomodă i-a pus Dănuț Lupu oficialului roș-albaștrilor.
14:40
”Va fi numărul 10 la noi și la echipa națională”. Noul pariu uluitor al lui Meme Stoica la FCSB. Exclusiv # Fanatik
Meme Stoica s-a arătat încântat de unul dintre jucătorii de la FCSB și este convins că acesta va avea un foarte mare succes. Pe cine a pariat că va fi următorul star al echipei.
14:30
Acuzații de fraudă chiar în ziua alegerilor din București. AUR: „Sunt persoane decedate pe listele de votare” # Fanatik
AUR trage un semnal de alarmă! Reprezentanții formațiune conduse de George Simion susțin că mai multe persoane decedate figurează pe listele electorale permanente.
14:30
Tensiune la alegerile pentru Primăria Capitalei. Disperare mare în culise. Cătălin Drulă: „Cursa e foarte strânsă” # Fanatik
Alegerile pentru Primăria Capitalei provoacă deja tensiune în culisele partidelor politice. Cătălin Drulă și colegii de la USR se arată îngrijorați de prezența mică la vot.
14:30
Primele date despre exit-poll-uri: o candidată câștigă voturile tinerilor. Ce concluzii a tras sociologul Marius Pieleanu # Fanatik
Marius Pieleanu oferă câteva detalii cu privire la primele date apărute în exit-poll-ul Avangarde. Ce concluzii a tras sociologul și ce spune despre o candidată
14:20
Mihai Stoica, mesaj tare pentru toți fanii FCSB: „Vom fi foarte bine în 2026. Casele de pariuri vor schimba cotele”. Exclusiv # Fanatik
Ce le-a transmis Mihai Stoica fanilor FCSB-ului pentru anul 2026. Promisiunea oficialului campioanei României și motivul pentru care vrea să prindă, de fapt, play-off-ul.
14:10
Andrei Nicolescu a răspuns instant la întrebarea „vrei titlul cu Dinamo sau Eva Nicolescu să câștige Vocea României?”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu a răspuns fără ezitare la întrebarea „vrei titlul cu Dinamo sau Eva Nicolescu să câștige Vocea României?”. Ce spune oficialul „câinilor” despre performanța fiicei sale.
14:00
Cum au votat deținuții din închisorile din București la alegerile pentru Primăria Capitalei # Fanatik
Cum au reușit deținuții din penitenciare să-și exercite dreptul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei și câți dintre ei au participat efectiv?
13:40
Meme Stoica a confirmat că Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro după cartonașul galben primit pentru proteste în meciul FCSB - Dinamo 0-0
Acum 8 ore
13:20
Mihai Stoica, prima reacție după FCSB – Dinamo 0-0. A avut un singur remarcat, dar nu e fotbalist! Dezvăluire tare despre jucătorii FCSB: „Acum pot să spun!” # Fanatik
Mihai Stoica a oferit prima reacție după remiza dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre meciul prestat de elevii lui Elias Charalambous.
13:10
S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii jucători sunt de partea lui Crețu”. Exclusiv # Fanatik
Fundașul Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza meciului FCSB - Dinamo 0-0. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu sud-africanul și cum trebuia să reacționeze staff-ul tehnic.
13:00
Cum au votat bucureștenii la alegerile locale pentru Primăria București. Primele rezultate ale unui sondaj sociologic # Fanatik
Primele rezultate ale sondajului sociologic în ziua alegerilor locale arată cum au votat bucureștenii la Primăria Capitalei: preferințe, motivații și orientarea ideologică a alegătorilor.
12:50
Ofertă de 3 milioane de euro pentru Cătălin Cârjan! Andrei Nicolescu: „Campionat mai bun decât România!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru transferul lui Cătălin Cîrjan de la o echipă dintr-un campionat superior SuperLigii
12:50
Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA # Fanatik
Primele rezultate Exit Poll pentru alegerile București 2025. Vezi cine conduce în cursa pentru Primăria Capitalei. Lupta se anunță una extrem de strânsă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.