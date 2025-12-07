Antrenorul și căpitanul s-au contrazis la flash-interviu: „Asta am crezut”
Gazeta Sporturilor, 7 decembrie 2025 20:20
Cristian Sava, antrenorul din acte de la Farul, și căpitanul Ionuț Larie (fundaș central) s-au contrazis la finalul eșecului cu Metaloglobus, scor 1-2, din runda 19 din Superliga. Primul care s-a prezentat la flash interviu a fost Ionuț Larie, iar căpitanul a spus că Farul a tratat meciul foarte serios, fără să o subestimeze pe ultima clasată din Superliga. Ionuț Larie și Cristian Sava s-au contrazis după Farul - Metaloglobus„Ne lipsește constanța. ...
• • •
Acum 10 minute
20:50
Eșecul cu Metaloglobus l-a băgat în ședintă pe Ianis Zicu! » Farul deja îi caută înlocuitor + Ce își dorește Gică Hagi # Gazeta Sporturilor
Este ședintă de urgență la Farul Constanța, după eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2, din runda 19 din Superliga. Echipa de la malul mării a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie, iar sursele GSP.ro dezvăluie că se ia în calcul înlocuirea lui Ianis Zicu (42 de ani)Eșecul cu ultima clasată, dar și precedentele 3 partide fără victorie, au produs o ședintă de urgență la Farul. ...
20:50
Ajuns la 39 de ani, Sergio Ramos le-a spus „adio” mexicanilor și pregătește revenirea în Europa! # Gazeta Sporturilor
Sergio Ramos (39 de ani) a bifat ultima sa apariție în tricoul mexicanilor de la Monterrey, în eșecul suferit în fața celor de la Toluca, scor 2-3, iar începând din 2026, legendarul fundaș spaniol va semna cu o altă echipă.Înfrângerea cu Toluca a reprezentat un duel din manșa retur a semifinalelor Ligii MX Apertura, iar astfel, Monterrey a ratat calificarea în marea finală. ...
Acum 30 minute
20:40
România a rămas cu patru finale la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin # Gazeta Sporturilor
Darius Coma (18 ani) s-a oprit duminică dimineață în seriile probei de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin, iar delegația României a rămas cu patru finale.Ultima zi a Campionatelor Europene în bazin scurt de la Lublin a avut în program doar o prezență tricoloră în serii.Darius Coman a înotat duminică dimineața în seriile probei de 400 m mixt, unde s-a clasat pe poziția a douăzecea, cu un timp de 4:13,42. ...
20:30
Unul dintre tinerii de perspectivă din tenisul românesc a ales să reprezinte Franța: „Cultura lor face parte din mine de când mă știu” # Gazeta Sporturilor
Tenismanul Yannick Theodor Alexandrescu, 17 ani, locul 5 în lume la nivel de juniori, a anunțat că de acum înainte va reprezenta Franța.Unul dintre juniorii de perspectivă din tenisul românesc a ales să reprezinte altă țară. Este vorba despre Yannick Alexandrescu, locul 5 mondial la juniori, locul 1.342 în clasamentul în care intră și seniorii. ...
20:30
Daniel Oprița a confirmat discuțiile cu Hermannstadt: „Sper să mă lase să merg la Sibiu” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt, care a rămas recent fără tehnician, după demiterea lui Marius Măldărășanu, este în căutarea unui nou antrenor.Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul echipei Steaua București, este una dintre variantele pe care clubul din Sibiu le ia în considerare pentru ocuparea acestui post.Daniel Oprița: „Îmi doresc să vin la Sibiu”Criza de la Hermannstadt continuă. ...
Acum o oră
20:20
20:10
Sorana Cîrstea a observat cum s-a schimbat circuitul WTA în ultimii douăzeci de ani: „E o atmosferă mult mai prietenoasă” # Gazeta Sporturilor
În partea a doua a podcastului Tennis Insider Club, Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 43 mondial) a vorbit despre cum s-a schimbat circuitul WTA, despre importanța aspectului psihic și al școlii în viața unei jucătoare de tenis și a descris ce își dorește de la ultimul său an în circuit. ...
Acum 2 ore
19:50
Cum a reacționat Oscar Piastri după ce a pierdut titlul mondial în Formula 1 » Zak Brown, criticat în direct pentru ce i-a spus la final # Gazeta Sporturilor
Oscar Piastri (24 de ani) a vorbit la finalul Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi despre sezonul său.Pilotul McLaren, aflat la al treilea an în F1, a condus clasamentul general până în a doua parte, dar a fost depășit de Lando Norris, colegul de la McLaren care a și câștigat marele trofeu, și Max Verstappen. După ultima cursă a anului, australianul a vorbit despre sezonul recent încheiat și lupta pentru titlul mondial. ...
19:50
Imagini spectaculoase din BTarena, pregătită pentru meciul de gală cu Partizan Belgrad: este așteptată prezența galeriei de la fotbal # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca – Partizan Belgrad, meciul anului în baschetul românesc, se va juca într-o BTarena sold-out. Organizatorii au aranjat sala pentru derby-ul rundei a 9-a din Liga Adriatică și au pregătit o coregrafie specială, bazându-se și pe sprijinul galeriei de la fotbal a Universității Cluj.Duelul dintre U-BT și Partizan va începe la ora 20:30 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro. ...
19:50
Charles Leclerc, 28 de ani, pune presiune pe Ferrari, afirmând la finalul acestui sezon că 2026 va fi un an de totul sau nimic, „acum ori niciodată”.A fost un an complicat pentru Ferrari și piloții Scuderiei. Charles Leclerc a încheiat sezonul cu un total de 242 de puncte, Lewis Hamilton a acumulat 156 în primul lui an la Ferrari.Dezamăgirea este la cote înalte la Maranello, având în vedere cât de competitivă a fost Ferrari în finalul anului 2024. ...
19:40
Rezultat surpriză în Italia și Chivu profită! Cum arată situația la vârf în Serie A # Gazeta Sporturilor
AS Roma a cedat la limită pe terenul celor de la Cagliari, scor 0-1, într-un duel al rundei cu numărul #14 din Serie A, și poate pierde contactul cu contracandidatele din lupta pentru „Scudetto”.Este al doilea eșec consecutiv suferit Roma în campionat. Precedentul a avut loc weekend-ul trecut în fața campioanei Napoli, pe Olimpico, tot 0-1. ...
19:30
De ce nu a fost penalizat Lando Norris în cel mai controversat moment de la Abu Dhabi # Gazeta Sporturilor
Cel mai controversat moment al Marelui Premiu din Abu Dhabi a avut loc în turul 23, când Lando Norris a trecut de Yuki Tsunoda depășind limitele circuitului. Susținătorii lui Max Verstappen ar fi vrut ca britanicul să fie sancționat, dar cel penalizat a fost pilotul Red Bull. Mai jos, explicațiile oficiale. ...
19:30
Golul etapei 19 din Superliga! Șut direct în vinclu, portarul nu a avut nicio reacție # Gazeta Sporturilor
Jakub Vojtus (32 de ani), atacantul celor de la Farul, a înscris un gol superb în meciul cu Metaloglobus, din runda cu numărul 19 din Superliga.Vojtus și-a readus echipa în joc în minutul 65, într-un moment în care „marinarii” aveau mare nevoie de gol. Metaloglobus intrase la pauză cu avantaj de două goluri, după „dubla” reușită de Zakir. Sabater pasase decisiv la ambele reușite. VIDEO. ...
19:30
Moment de necrezut în Liga 2 » A avut stări de greață și a ieșit de pe teren: alimentul care l-a pus din nou pe picioare în 120 de secunde # Gazeta Sporturilor
Etapa a 17-a a Ligii a 2-a de fotbal s-a încheiat astăzi, când a fost programat derby-ul dintre Politehnica Iași și Corvinul Hunedoara, care s-a încheiat cu rezultatul de 0-0.Gazeta Sporturilor vă prezintă 5 știri-blitz de la acest meci.Jucării pentru copiiFanii gazdelor de la Peluza Nord Iași au strâns în această dimineață, în Copou, la intrarea pe stadion, jucării și fonduri pentru o campanie caritabilă. ...
19:10
Reacția lui Max Verstappen după ce a ratat un nou titlu mondial în Formula 1: „A fost grozav! Mi-a plăcut” # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a terminat pe locul 2 în clasamentul general al piloților, pierzând pentru două puncte titlul, în fața lui Lando Norris. Iar după ultima cursă a vorbit despre cum a fost sezonul lui. După 15 runde, Verstappen era pe locul 3 în clasamentul general, la 104 puncte de Norris, iar după Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă, diferența a fost doar de două puncte. ...
19:00
Căpitanul lui Liverpool îl „taxează” pe Mohamed Salah: „Nu are credit nelimitat” # Gazeta Sporturilor
Virgil van Dijk, fundașul central și căpitanul de la Liverpool, a vorbit despre Mohamed Salah (aripă dreaptă), vedeta care a fost criticată după ultimele declarații. Mohamed Salah este sub tirul criticilor, după ce a lansat acuzații dure la adresa lui Arne Slot pentru că a fost rezervă în ultimele trei meciuri ale lui Liverpool. ...
Acum 4 ore
18:50
Lewis Hamilton, decizie radicală după sezonul de coșmar la Ferrari: „Ies din Matrix! Am acumulat o cantitate insuportabilă de furie” # Gazeta Sporturilor
Lewis Hamilton, care în ianuarie va face 41 de ani, a vorbit despre primul său sezon la Ferrari și a anunțat că pentru pauza competițională va lua o decizie radicală.Venit înaintea acestui sezon la Ferrari, cu mari speranțe, Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar. A terminat pe 6 în clasamentul piloților și e pentru prima dată de când e în Formula 1 când nu are nicio clasarea pe podium. ...
18:40
Fosta adversară a Universității Craiova are un nou antrenor » Un nume important a fost instalat pe banca tehnică! # Gazeta Sporturilor
La trei zile după ce l-au demis pe Bo Henriksen (50 de ani), cei de la Mainz și-au găsit un nou antrenor. Clubul german a făcut anunțul oficial, iar numele noului tehnician este unul extrem de respectat în Bundesliga. ...
18:30
Pariul lui Zak Brown, șeful de la McLaren, după ce Lando Norris a ieșit campion mondial: „Sunt sigur!” # Gazeta Sporturilor
Zak Brown, șeful echipei McLaren, a avut o reacție scurtă, în care l-a felicitat pe Lando Norris pentru titlul mondial la piloți.După ce McLaren a securizat al doilea titlu la rând la constructori, cu mai multe etape în urmă, echipa britanică a avut emoții până pe finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi pentru Lando Norris, acesta reușind să termine pe 3 și să-și asigure în premieră titlul la piloți. ...
18:30
Metaloglobus a reușit o primă repriză de vis contra Farului, Yassine Zakir marcând de două ori, de fiecare dată servit de Sabater. Este doar al patrulea meci din acest sezon în care bucureștenii punctează de două ori!Metaloglobus a primit vizita Farului din postura de cea mai slabă echipă de teren propriu în Superligă, cu numai 6 puncte acumulate în primele 9 partide jucate la Clinceni. ...
18:30
După ce a fost aproape de a bate Ungaria, Japonia a fost chinuită timp de 55 de minute de naționala zdrobită de România! # Gazeta Sporturilor
Japonia a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin, însă a fost chinuită serios de Senegal, naționala „demolată” de România în urmă cu 2 zile, și s-a desprins de-abia pe final, câștigând cu 27-23.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:20
Cine este iubita lui Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1 » În trecut, a fost acuzată că și-a înșelat iubitul fotbalist # Gazeta Sporturilor
În timp ce Lando Norris a devenit noul campion mondial de F1, iubita sa, Margarida Corceiro, a devenit o prezență constantă în paddock-ul McLaren.Aceasta a fost surprinsă și în cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi, la finalul căruia iubitul său a fost încoronat campion mondial. Cei doi au oferit momente emoționante la finalul cursei.FOTO. ...
18:10
Sorana Cîrstea, dezvăluiri emoționante despre cariera care se va încheia în 2026: „Nu m-a învățat nimeni cum să pierd” + cum a depășit momentele dure # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 43 mondial) a anunțat că 2026 la fi ultimul an al carierei. Fostul număr 21 WTA a vorbit pe larg în podcastul Tennis Insider Club despre începuturi, gestionarea succesului timpuriu, indicând care au fost antrenorii care au ajutat-o de-a lungul timpului și explicându-și decizia de retragere.Pentru Sorana Cîrstea, una dintre jucătoarele române cu cel mai mare succes în ultimele decenii, finalul carierei se apropie. ...
17:50
Legendarul Arsene Wenger a numit favorita de la Cupa Mondială din 2026: „Are cel mai puternic atac din lume” # Gazeta Sporturilor
Arsene Wenger (76 de ani), cel mai de succes tehnician al celor de la Arsenal și unul dintre cei mai prolifici manageri din istoria fotbalului, a vorbit despre Campionatul Mondial din 2026 și a numit principala favorită la câștigarea trofeului suprem.Șapte luni ne mai despart până la marele eveniment ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada (11 iunie - 19 iulie 2026), dar speculațiile privind principalele pretendente la cucerirea coroanei au început deja. ...
17:50
Sergio Perez, fostul coleg al lui Verstappen, reacție genială după ce Norris a ieșit campion mondial » S-a folosit de Thanos din Avengers # Gazeta Sporturilor
Mexicanul Sergio Perez, fost pilot Red Bull și viitor pilot Cadillac, a reacționat pe X (fosta Twitter) într-un mod amuzant după ce Lando Norris a devenit campion mondial în Formula 1.Max Verstappen (Red Bull) a plecat din pole și avea nevoie de victorie, dar și ca Norris să nu termine pe podium pentru a deveni campion mondial pentru a cincea oară la rând. Dar britanicul de la McLaren și-a făcut excelent treaba și a terminat pe 3, devenind campion mondial în premieră. ...
17:50
Cristiano Bergodi, antrenorul de la U Cluj, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe Hermannstadt, scor 3-0, în runda 19 din Superliga.După această victorie, Cristiano Bergodi a făcut un pas spre locurile de play-off. Echipa lui Bergodi e pe 7, cu 27 de puncte. Antrenorul italian l-a remarcat pe Jovo Lukic, atacantul care a marcat toate cele 3 goluri în acest meci. I-a avertizat, în schimb pe ceilalți fotbaliști de atac, spunând că așteaptă mai mult și de la ei. ...
17:40
U-BT Cluj-Napoca – Partizan Belgrad, meciul anului în baschetul românesc! BTarena, sold-out: s-a pregătit o coregrafie specială # Gazeta Sporturilor
E meciul anului în baschetul românesc! U-BT Cluj-Napoca primește vizita lui Partizan Belgrad, echipă de Euroligă, în runda a 9-a a Ligii Adriatice. Partida va începe la ora 20:30 și va putea fi urmărită doar liveTEXT pe GSP.ro, nefiind transmisă în România.Pentru prima oară în acest sezon, BTarena va fi plină la un meci de baschet. ...
17:20
Lando Norris, interviu în lacrimi după ce a ieșit campion mondial: „E de necrezut! Max și Oscar, vreau să vă spun asta” # Gazeta Sporturilor
Lando Norris a terminat Marele Premiu din Abu Dhabi pe locul 3, după Verstappen și Piastri, dar a devenit campion mondial.La finalul cursei, chiar pe circuit, britanicul a fost intervievat de David Coulthard, pentru F1 TV. Și a oferit câteva declarații, stăpânindu-și cu greu lacrimile.Lando Norris, prima reacție după cea devenit campion mondial în Formula 1„Nu am mai plâns de mult timp. Nu credeam că o voi face, dar am făcut-o. A fost o călătorie lungă. ...
Acum 6 ore
16:50
Internaționalul de juniori, acuzat pentru tâlhărie, prima reacție pentru GSP: „Individul mi-a furat 200 de lei” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional de juniori Amet Enghin (33 de ani), acuzat pentru tâlhărie și condamnat la închisoare cu suspendare, a reacționat pentru GSP.ro și a explicat, din perspectiva lui, ce s-a întâmplat, negând acuzațiile care i se aduc și pretinzând că este nevinovat. ...
16:50
Real Madrid - Celta Vigo, în etapa a 15-a din La Liga » Echipele probabile: Ionuț Radu, anunțat titular pe Bernabeu # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Celta Vigo se înfruntă, diseară, de la ora 22:00. Partida de pe Estadio Bernabeu face parte din etapa a 15-a din La Liga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2.Programul, rezultatele și marcatorii etapei 19 din Superligă + clasamentReal Madrid și Celta Vigo se înfruntă în etapa a 15-a din LaLiga. ...
16:30
Antrenorul din „Generația de Aur” nu dezarmează după ce a remizat acasă, cu liderul # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a rămas la cinci puncte de play-off și după etapa a 16-a a Ligii a 2-a, după ce nu a reușit azi să învingă liderul, Corvinul Hunedoara, pe teren propriu. La finalul remizei albe din Copou, antrenorul gazdelor, Tibor Selymes (55 de ani), nu s-a arătat resemnat în privința calificării în prima grupă valorică a eșalonului secund. ...
16:20
Corvinul Hunedoara a rămas neînvinsă și după meciul de azi, de la Iași, cu Politehnica, din etapa a 16-a a Ligii a 2-a. La final, antrenorul oaspeților, Florin Maxim (44 de ani), a explicat de ce a refuzat să preia echipe de primă ligă și a rămas la Corvinul.„Când ai rezultate ești dorit”„În meseria de antrenor, când ai rezultate, ești dorit. ...
16:00
Dorinel Munteanu CONFIRMĂ discuțiile cu echipa din Superliga: „Mă bucur că sunt pe lista lor” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani) confirmă discuțiile cu FC Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor, după ce „principalul” Marius Măldărășanu (50 de ani) a fost demis din cauza rezultatelor slabe. ...
16:00
David Beckham l-a dat de gol pe Leo Messi după primul său titlu în MLS: „Mi-a spus că se gândește doar la asta” # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) a condus-o pe Inter Miami către primul său titlu în MLS! David Beckham, unul dintre proprietarii clubului, nu și-a ascuns dorința de a-l vedea pe starul argentinian în Florida chiar și după ce își va încheia cariera. Cu toate acestea, a dezvăluit că nu acesta este planul numărului 10.David Beckham l-a dat de gol pe Leo Messi: „Mi-a spus că se gândește doar la asta”„Mi-ar plăcea ca Messi să locuiască în Miami după ce se va retrage. ...
15:50
Gigi Becali e hotărât să facă schimbări importante la FCSB în pauza de iarnă. Patronul roș-albaștrilor a anunțat în repetate rânduri că va aduce mai mulți jucători și că va scoate de pe lista pentru Superligă o parte dintre cei actuali. Această mutare e posibil să-l coste scump.Calificată în grupa Europa League, FCSB are un sezon sub așteptări în campionat, fiind abia pe locul 8, cu 25 de puncte. ...
15:10
Marc Marquez, discurs emoționant la Gala FIM: „Nu vreau să-i uităm pe cei care nu mai sunt” # Gazeta Sporturilor
Pilotul spaniol Marc Marquez (32 de ani), campion mondial sezonul acesta la clasa MotoGP, al șaptelea titlu din carieră, a fost protagonistul Galei Federației Internaționale de Motociclism, el primind și un premiu special, nou înființat. ...
Acum 8 ore
14:50
Marius Șumudică a analizat situația dificilă a lui Elias Charalambous la FCSB: „Între ciocan și nicovală, jucătorii nu mai ascultă” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani), ultima dată antrenor la Rapid în stagiunea precedentă, a urmărit derby-ul dintre FCSB și Dinamo, încheiat cu o remiză „albă”, și a identificat faptul că jucătorii campioanei en-titre nu mai ascultă de antrenorul echipei, Elias Charalambous (45 de ani). ...
14:50
Harry Kane a înscris trei dintre golurile lui Bayern la 5-0 cu VfB Stuttgart și a ajuns la 17 reușite în acest sezon numai în Bundesliga. Căpitanul reprezentativei Angliei e de neoprit și-n acest sezon. Chiar și atunci când vine de pe bancă! În deplasarea lui Bayern de la Stuttgart, antrenorul Vincent Kompany l-a introdus pe atacantul în vârstă de 32 de ani abia în repriza secundă, dar asta n-a fost o problemă. ...
14:40
Fanii „câinilor” au dedicat un banner antrenorului Zeljko Kopic, 48 de ani, transmițând practic un mesaj de încredere croatuluiFCSB - Dinamo s-a încheiat 0-0 cu dinamoviștii frustrați că nu și-au învins rivalii. Ar fi fost pentru a doua oară în acest sezon după 4-3 din tur. ...
14:30
Napoli și Juventus se vor înfrunta în derby-ul etapei a 14-a din Serie A. Meciul este programat în această seară, de la ora 21:45, pe stadionul „Diego Armando Maradona” din Napoli. Va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3.Napoli își propune să-și apere titlul și, până în prezent, demonstrează că are potențialul necesar pentru a o face. ...
14:10
Fosta gimnastă a devenit milionară la 20 de ani: „Cum naiba reușeam să fac asta?” » Cum s-a îmbogățit # Gazeta Sporturilor
La 23 de ani, Olivia Dunne nu este una dintre cele mai bune gimnaste din SUA, dar este faimoasă pe social media. Recent, americanca a luat decizia să se retragă, iar acum ea a vorbit despre schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.Nu mai puțin de 13 milioane de oameni o urmăresc pe TikTok și Instagram, apropiindu-se de faimoasa Simone Biles, care are 17,5 milioane de fani pe cele două rețele de socializare. ...
14:00
Mai e ceva vreme până la „Boxing Day”, care, apropo, nu ne va oferi decât un meci anul ăsta, dar se poate spune după acest Aston Villa - Arsenal de sâmbătă că Unai Emery a făcut un mic cadou celor care urmăresc Premier League și-și doresc un campionat plin de suspans, eventual decis în ultimele minute ale ultimei etape.Cu victoria sa contra prietenului basc Arteta, Unai a readus în dezbatere o luptă pentru titlu ce părea a avea în Arsenal un unic competitor. ...
14:00
Reacții abominabile la adresa jucătorilor Fiorentinei: „Să vă moară copiii de cancer!” # Gazeta Sporturilor
Fiorentina a pierdut sâmbătă în fața lui Sassuolo (1-3) și este pe ultimul loc în Serie A, fără nicio victorie în 14 etape.De la huiduieli și fluierături, în tribune, fanii formației Viola au trecut la atacuri suburbane, pe rețelele de socializare. Mai multe dintre iubitele jucătorilor de la Fiorentina au primit repetate amenințări cu moartea sau mesaje similare. ...
13:50
Mihai Stoica a reacționat imediat după ce a văzut ce a făcut Alibec la o zi după FCSB - Dinamo: „E «rainy Sunday»” # Gazeta Sporturilor
La doar o zi după ce a fost amenințat de Gigi Becali (67 de ani) cu o amendă de 20.000 de euro, Denis Alibec (34 de ani) a profitat de ziua liberă și a ieșit în oraș alături de iubita sa. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat imediat după ce a văzut imaginile postate de atacant pe Instagram, scuzându-l că toată echipa are zi liberă, după remiza cu Dinamo din Superliga, scor 0-0. ...
13:20
Mihai Stoica surprinde: „Aș vrea să amânăm meciul cu Feyenoord. Sunt probleme foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB, a intervenit telefonic după meciul de sâmbătă seara, scor 0-0, cu Dinamo, din runda a 19-a a Superligii. Acesta a spus cu sinceritate că și-ar fi dorit să amâne meciul din Europa League, cu Feyenoord, având în vedere programul foarte încărcat și mai ales marile probleme din lot. FCSB - Feyenoord, în grupa unică de Europa League, se joacă joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, pe Arena Națională. ...
13:00
Andrei Nicolescu le-a curmat speranțele fanilor lui Dinamo: „Nu cred că sunt nici 1% șanse să-l transferăm” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat după remiza obținută în derby-ul cu FCSB, scor 0-0. Oficialul „câinilor” a lăudat în mod special organizarea defensivă a lui Zeljko Kopic.De asemenea, Nicolescu a vorbit și despre situația lui Alexandru Musi, care ar putea rata tot restul anului din cauza unei accidentări, dar și despre aportul lui Adrian Mazilu din derby. ...
Acum 12 ore
12:50
Bayern München intenționează să renunțe la mijlocașul în vârstă de 30 de ani, al cărui contract expiră în vara lui 2026.Este extrem de probabil ca mariajul lui Leon Goretzka cu Bayern München să ia sfârșit la finele sezonului în curs, după 8 ani petrecuți la multipla campioană a Germaniei.Sfârșitul unei ere pentru Leon GoretzkaContractul mijlocașului expiră în vară și, deocamdată, nu se poartă discuții pentru o prelungire, care este considerată improbabilă. ...
12:30
„Dă marfa și banii, dacă nu te tai” » Fostul internațional român de juniori, coleg de generație cu Nicolae Stanciu, CONDAMNAT după ce a agresat un dealer de etnobotanice # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional de juniori Amet Enghin (33 de ani), participant la Campionatul European alături de reprezentativa U19 a României în 2011, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a agresat un dealer de etnobotanice.Acesta a primit pedeapsa pentru tâlhărie calificată, după ce a atacat un dealer de droguri care nu a mai vrut să îi trimită marfa deja plătită. ...
12:10
Corriere dello Sport, despre „ancelottianul” Cristi Chivu: „Marotta trebuie să-i mulțumească lui Fabregas” # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu a făcut scor, 4-0 cu Como, echipa pregătită de Cesc Fabregas, iar Corriere dello Sport a tras concluziile.Cristi Chivu l-a snopit în bătaie, sâmbătă seară, pe Cesc Fabregas. Sau altfel spus, pe antrenorul pe care președintele lui Inter, Beppe Marotta, îl pusese în capul listei, în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...
12:00
Episod INCREDIBIL » Când Becali a vorbit cu antrenorul FCSB în timpul derby-ului: „Mi-a zis să-l scot. Știți ce i-am răspuns?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali conduce în stil propriu FCSB de ani buni. Nu doar Pintilii și Charalambous s-au confruntat cu imixtiunile patronului. Lista e lungă.Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal în vârstă de 71 de ani, a descris ultimul mandat al lui la FCSB, desfășurat în a doua parte a sezonului 2011-2012. ...
