Fiul lui Bolsonaro ezită să-și asume o candidatură la președinția Braziliei. Retragerea, condiționată de un preț
HotNews.ro, 7 decembrie 2025 22:50
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, a declarat că ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte al Braziliei la alegerile de anul viitor, informează Reuters. Anunțul marchează…
• • •
Acum 10 minute
23:20
VIDEO George Simion: „N-am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia” / „Singurul regret” după campania din București # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, consideră că rezultatele de la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău transformă AUR în „principalul partid de opoziție”. „N-am…
Acum 30 minute
23:10
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, le-a mulțumit duminică seară tuturor buzoienilor care i-au acordat votul la alegerile locale parțiale. „Aș dori să le mulțumesc în primul rând buzoienilor, atât…
Acum o oră
22:50
22:50
Traian Băsescu, despre rezultatele alegerilor din București: PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Ce lider al partidului spune că a făcut „joc dublu” / Care crede că e cauza rezultatului slab al lui Drulă # HotNews.ro
Bucureștenii au dat o lecție și PSD, dar și USR, spune fostul președinte Traian Băsescu despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu dat câștigător. „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu,…
22:50
Autoritățile Republicii Moldova au depistat 107 de milioane de dolari în criptovalută, „pregătite pentru partidele pro-ruse”. Dezvăluirea făcută la Washington # HotNews.ro
Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al afacerilor externe în Republica Moldova, a declarat în cadrul unei dezbateri la Washington că autoritățile au depistat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari, într-un dosar privind finanțarea…
22:40
Ciprian Ciucu a spus pe cine ar fi votat Nicușor Dan la Primăria București: Nu e Cătălin Drulă # HotNews.ro
În cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus…
22:40
Elena Lasconi, după ce colegul ei de partid a fost învins în alegerile pentru București: „O zi bună pentru democrație” # HotNews.ro
Elena Lasconi a publicat duminică seară o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu, dat câștigător în alegerile pentru București într-un exit-poll CURS-Avangarde și lider în numărătoarea parțială a Autorității Electorale Permanente. „O zi…
22:30
SuperLiga: Remiză între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Otto Hindrich, eroul ardelenilor # HotNews.ro
Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 19-a din SuperLiga. Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1 Gazdele au deschis scorul în…
Acum 2 ore
22:20
Fostul prim-vicepreședinte al AUR, după primele rezultate din București: „Cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală” # HotNews.ro
Marius Lulea, până recent prim-vicepreședinte al AUR, a declarat că „bucureștenii își doresc un anumit profil de primar”, duminică seară, după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata…
22:20
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat imediat după exit-poll-urile care îl dau câștigător, dacă are „trăsături de lider autoritar” # HotNews.ro
Imediat după primele declarații făcute la sediul PNL, după anunțarea exist-poll-urilor care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu, HotNews i-a pus o întrebare simplă liberalului: „dacă v-am spune că aveți trăsături de lider autoritar, ce…
22:10
FOTO. Cum a primit George Simion înfrângerea Ancăi Alexandrescu în alegerile de la București # HotNews.ro
Dată ca favorită într-un sondaj AtlasIntel realizat pentru Hotnews, Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, potrivit estimărilor exit-pollurilor prezentate de CURS-AVANGARDE. Imediat după afișarea primelor rezultate, liderul AUR, George Simion a anunţat o…
22:00
Alegeri București 2025. Ana Ciceală (SENS): „Miza alegerilor a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul le evită” # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa „au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi”, informează Agerpres. „Pentru noi,…
21:50
CTP, după primele rezultate: „Înfrântul detașat este votul” / „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat primele rezultate de la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică seară, la Europa FM, și a criticat prezența scăzută de la urne „în acest moment în care România se află într-o…
21:50
Rezultate alegeri Consiliul Județean Buzău 2025: Marcel Ciolacu, dat pe primul loc în rezultatele parțiale ale AEP # HotNews.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, se află pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Rezultatele parțiale vin după numărarea a aproape 30.000 de voturi…
21:50
FOTO. Momentul în care Cătălin Drulă vede scorul pe care l-a luat în alegeri la București # HotNews.ro
Candidatul USR, Cătălin Drulă, a pierdut clar cursa pentru Primăria București, clasându-se, potrivit primelor estimări ale exit-pollurilor, pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu. Momentul anunțării primelor rezultate exit-poll la București…
21:40
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, prima reacție privind rezultatele exit-poll: „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu a subliniat că nu va comenta rezultate alegerilor pentru funcția de primar general până nu vor fi numărate toate voturile și a indicat spre exit-poll-urile de la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie care…
21:40
FOTO. Ce nu s-a văzut la televizor de la sediul PSD cu puțin timp înainte de afișarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor în alegerile de la București. Chipul lui Grideanu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat al doilea în exit-pollurile prezentate de televiziuni la ora 21.00. În prima reacție publică, Băluță nu a recunoscut inițial victoria liberalului Ciprian Ciucu. Social-democrații sunt pe cale să piardă…
21:40
Alegeri București 2025. Ludovic Orban: „Rezultatul consolidează poziția premierului”. Ce spune despre revenirea în PNL # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, că rezultatul alegerilor din București va consolida poziția premierului în interiorul PNL, precum și în coaliția de guvernământ. Orban nu a exclus ca membrii Forței…
21:30
ALEGERI BUCUREȘTI 2025. Primele declarații ale lui Cătălin Drulă, plasat pe poziția 4 în exit-poll # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Prmăria Capitalei, a făcut declarații duminică seară, după primele exit-poll-uri care îl clasează de abia pe locul al patrulea, cu 12,8%, practic cu 20 de procente în urma primului clasat.…
21:30
LIVE. Rezultate alegeri București 2025. Biroul Electoral a început să publice primele rezultate oficiale # HotNews.ro
Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au început să fie afișate. Potrivit datelor centralizate dintre cele 1.289 de secții organizate în Municipiul București, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, s-a născut un clasament provizoriu…
Acum 4 ore
21:20
VIDEO. BREAKING. Băluță nu recunoaște victoria lui Ciucu în alegerile de la București: „Neconcludent” # HotNews.ro
Rezultatul exit-poll-ului nu a fost admis de candidatul PSD. Cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, lângă el, candidatul PSD la alegerile pentru București a spus că așteaptă numărătoarea voturilor. „În primul rând, aș dori să mulțumesc…
21:20
Prezență scăzută la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, acolo unde în cursă se află fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu. Până la ora 21.00, ora închiderii urnelor, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului…
21:10
Sondaj INSCOP pentru alegeri București, în ziua votului: Ciprian Ciucu pe primul loc, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc în sondajul de opinie INSCOP Research, care a fost realizat în ziua votului la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar care, atenție, nu este un exit-poll. Candidatul liberal este…
21:10
Alegeri București 2025: A fost ales primarul general în alegerile cu cea mai slabă reprezentare din istoria de după 1989 a Capitalei României / Cine deținea „trofeul” până azi # HotNews.ro
La ora 21, prezența la alegeri a fost de 32,7%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul…
21:10
VIDEO Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, dat câștigător al alegerilor: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a afirmat, după anunțarea exit-pollului care-l dă câștigător al alegerilor din București, că vrea să facă din oraș „proiectul vieții” sale pe termen lung. Totodată, Ciucu a dat…
21:10
VIDEO George Simion spune că „un prim obiectiv” al AUR a fost îndeplinit: „Am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a făcut primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata susținută de partid, independenta Anca Alexandrescu, pe poziția a 3-a. Știre…
21:00
REZULTATE EXIT-POLL Alegeri București 2025: Ciprian Ciucu, pe primul loc la 6 procente în fața lui Daniel Băluță / Scor slab pentru un candidat cotat cu șanse # HotNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews. Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu,…
21:00
Rezultate exit-poll alegeri București 2025 CURS-Avangarde: Ciprian Ciucu, pe prima poziție. Băluță, la distanță de câteva procente. Ce scoruri au Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă # HotNews.ro
Primele rezultate la alegerile pentru Primăria Capitalei au fost prezentate la ora 21.00, când s-au închis urnele și când a fost publicat exit-poll CURS-Avangarde, care îl dă câștigător al alegerilor din București pe candidatul PNL…
21:00
Exit-poll alegeri București 2025. Diferență foarte mare între primii doi clasați în cursa pentru Primăria București # HotNews.ro
Rezultatele celor două exit-polluri realizate în București la alegerile locale din Capitală arată că favorit pentru scaunul de primar general este liberalul Ciprian Ciucu, cotat cu x% voturi în cercetarea realizată de CURS-Avangarde și cu…
20:40
Importantă rută de aprovizionare a armatei ucrainene, lovită de ruși. Kievul spune că era pregătit pentru eventualitatea unor „daune critice” # HotNews.ro
O rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste acest nod de infrastructură, au anunțat duminică autoritățile ucrainene. Barajul reprezintă o…
20:30
Ministrul Sănătății spune că „tot mai mulți medici români plecați în Europa vor să se întoarcă acasă”. Măsura propusă # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că medicii români care doresc să revină în țară se lovesc de „un obstacol dureros”, și anume că „birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează recunoașterea profesională a…
20:30
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a anunțat jurnaliștii aflați la sediul de campanie, în urmă cu puțin timp, că nu va face declarații la 21:00, când se închid urnele. Cătălin Drulă…
20:30
Șeful armatei israeliene anunță „noua frontieră” cu Fâșia Gaza: „O linie de apărare avansată și o linie de atac” # HotNews.ro
Şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat, duminică, că linia galbenă de demarcaţie în Fâşia Gaza este „noua frontieră” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar, informează France Presse, preluată de Agerpres. Exprimându-se…
20:10
MAI: Dosar de corupere a alegătorilor într-o comună din Botoșani. Ce alte incidente electorale au ajuns în atenția poliției # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale. Au fost aplicate patru amenzi pentru fotografierea buletinului…
20:00
VIDEO George Simion acuză nereguli în Buzău. „Primarii intră în secțiile de vot, în propria moșie” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, i-a îndemnat pe oamenii care încă nu au votat „să își exercite” acest drept și susține că partidul face „numărătoare paralelă” și pentru alegerile de la Primăria Capitalei, și pentru…
20:00
Rezultate exit-poll alegeri București 2025, publicate în scurt timp pe Hotnews. Online circulă deja mai multe variante, iar un sociolog aproape că a anunțat ordinea în direct la televizor # HotNews.ro
Bucureștenii vor afla la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurile pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025. Este cel de-al doilea an consecutiv în care funcția de primar al Capitalei e scoasă la bătaie. Primele rezultate…
19:50
Prezență de sub 1% la 7 secții de votare din București, până la ora 19. Nicio secție nu a trecut de 50% # HotNews.ro
Toate secțiile de votare unde prezența este de sub 1% se află în Sectorul 3 al Capitalei, potrivit datelor afișate pe site-ul Autoritățiile Electorale Permanente, consultate de HotNews la ora 19.00. La secția de votare…
19:40
SuperLiga: Metaloglobus, ultima clasată, victorie în fața unei echipe care luptă pentru play-off # HotNews.ro
Metaloglobus, echipă aflată pe ultima poziție în clasamentul SuperLigii, s-a impus în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1, într-un meci disputat în etapa a 19-a. Metaloglobus – Farul Constanța 2-1 Gazdele au deschis…
19:30
ONU, apel către talibani pentru anularea interdicției care vizează sute de femei din structurile sale # HotNews.ro
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a solicitat autorităților talibane, duminică, să ridice interdicția în cazul femeilor afgane care lucrează în structurile sale, spunând că aceste măsuri pun în pericol „servicii salvatoare de vieți”, transmite AFP. De…
Acum 6 ore
19:20
Alegeri București – REPORTAJ. Atmosfera de la partide, văzută la fața locului. Un Bolojan prin miracol relaxat și „unde e doamna Anca?” # HotNews.ro
E seară în București, la primele alegeri locale care au loc iarna. „Toată ziua am calculat prezența, dar să ținem cont și de faptul că în anterioarele alegeri, cele din iunie 2024, soarele apunea la…
18:50
Netanyahu respinge apelurile venite din opoziție. Premierul israelian spune că nu se va retrage din politică dacă va fi grațiat # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că nu se va retrage din politică în cazul în care va fi grațiat de președintele țării în procesul de corupție care durează de ani de zile, transmite…
18:30
„Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Guvernul pregătește o ordonanță de urgență # HotNews.ro
Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual (4.050 de lei brut) și în 2026, iar actul normativ va fi adoptat săptămâna viitoare sau…
18:10
Cerere către angajați: Veniți la birou măcar de 4 ori pe săptămână! București – una din cele mai mari rate de neocupare birouri din UE. Companiile plătesc, deși angajații încă lucrează de acasă # HotNews.ro
În condițiile în care, în Europa post-pandemie, salariații revin la birouri într-un ritm mai mare decât în SUA, dinamica închirierilor a accelerat pentru clădirile de birouri premium. Deși economia zonei euro este slabă, cu estimări…
18:10
Paul McCartney se alătură parlamentarilor britanici împotriva interdicției propuse în UE pentru denumiri ca „burger vegan” # HotNews.ro
Paul McCartney, fost membru al formației The Beatles, s-a alăturat parlamentarilor britanici care solicită Bruxelles-ului să renunțe la inițiativa ce prevede interzicerea denumirilor asociate cărnii, ca „burger” sau „cârnat”, pentru produsele pe bază de plante,…
18:00
Cum a fost abandonat Bashar al-Assad de către cel mai mare susținător. „Nu mai suntem responsabili pentru voi”. Filmul celor două zile cruciale pentru Siria # HotNews.ro
Iranul şi-a retras forţele militare şi diplomatice din Siria cu două zile înainte de căderea preşedintelui Bashar al-Assad, pe 8 decembrie 2024, au declarat pentru AFP mai multe surse concordante, transmite Agerpres. Teheranul avea în…
17:40
Lovitură de teatru: Cel mai talentat tenismen român va concura pentru Franța. „Sunt mândru şi nerăbdător să încep acest nou capitol” # HotNews.ro
Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta de acum înainte Franţa, scrie News.ro. “Sunt fericit să anunţ că de acum înainte voi reprezenta Franţa. Pe lângă cetăţenie, cultura franceză…
17:30
Alegeri București 2025. Candidatul USR, apel către bucureșteni înainte de închiderea urnelor: Aceste ore sunt critice # HotNews.ro
Cu aproximativ patru ore înaintea închiderii secțiilor de votare pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă să voteze: „Fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență”. „Valul de seară…
17:30
Prezența la alegerile din București a început să crească în ultimele ore. Diferența față de 2024 s-a micșorat după un fenomen surprinzător # HotNews.ro
Între ora 16 și 17 în 2025 au votat 48.000 de oameni, cu 6.000 mai mulți decât în același interval orar din iunie 2024. În ultimele ore numărul de votanți din Capitală a început să…
Acum 8 ore
17:20
Critici dure din partea lui Donald Trump Jr. pentru Zelenski, bogații „corupți” ai Ucrainei și strategia UE. Ce a spus despre sprijinul american # HotNews.ro
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, susține că tatăl său ar putea pune capăt sprijinului acordat de Washington pentru efortul de război al Ucrainei, pe al cărei lider l-a criticat, în cadrul…
17:20
Cu patru ore înaintea primelor rezultate exit poll pentru alegerile din București 2025, Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului # HotNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei a reacționat vehement la un mesaj apărut în aceste ore pe rețelele de socializare. Cu mai puțin de patru ore înainte de închiderea urnelor de vot în cursa pentru Primăria…
