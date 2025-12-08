Kylie Jenner, decolteu de infarct la o petrecere! Bustul generos aproape că a „scăpat” din bluză
Click.ro, 8 decembrie 2025 02:10
Kylie Jenner (28 de ani) și-a înnebunit fanii cu o nouă fotografie extrem de sexy. Ea s-a pozat în fața unui brad de Crăciun, îmbrăcată într-o bluză roșie din piele, deschisă în zona pieptului, și o pereche de blugi strâmți.
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 2 ore
01:10
Prințul William vrea să schimbe tradițiile regale de Crăciun: „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!” # Click.ro
În fiecare an, familia regală britanică se adună la Sandringham pentru Crăciun, păstrând o tradiție veche: membrii familiei primesc cadouri simbolice de aproximativ 6 dolari, oferite în ordine strict ierarhică, de la membrii cu rang mai înalt la ceilalți.
Acum 4 ore
00:10
Norocul le lovește din plin! Cele 3 zodii care atrag banii și reușitele pe bandă rulantă în următoarele 23 de zile # Click.ro
Următoarele 23 de zile vin cu un context astral extrem de favorabil pentru trei zodii care par că ating, în sfârșit, acel moment mult așteptat în care lucrurile se leagă aproape miraculos.
7 decembrie 2025
23:10
Ce români au strălucit la Balul de Crăciun de la Londra, alături de prințesa Katarina a Iugoslaviei?! „Uneori, e nevoie doar de…”VIDEO # Click.ro
Baronessa Nicoleta Scarlat, împreună cu logodnicul ei, Honorary Lord of Brattleby, Răzvan Vasile au fost gazdele „The Winter Banquet”-balul de Crăciun de la Londra.
Acum 6 ore
22:40
Violența fizică nu a ocolit showbizul! Vedetele care au trecut prin experiențe cutremurătoare: „M-a băgat în spital” # Click.ro
Violența domestică este o realitate gravă a societății. Experiențele cutremurătoare ale vedetelor din showbiz arată că abuzul poate apărea în orice mediu, indiferent de statut social, vârstă sau nivel de succes.
22:30
Ce ar schimba vedetele dacă ar fi primari pentru o zi: „Să scăpăm de mâzga asta. Aș da cu șampon pe străzi” # Click.ro
Vedetele au trimis mesaje dure, prin intermediul Click!, pentru cei 15 candidați la Primăria Capitalei.
22:10
Cum a reacționat Daniel Băluță după ce a pierdut alegerile: „Somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele” # Click.ro
„Speranța moare ultima”. Așa a părut să gândească aseară, la aflarea rezultatelor exit-poll-urilor, candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță. În prima reacție, Daniel Băluță, a mulțumit alegătorilor, echipei și voluntarilor pentru implicare.
22:00
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu, după ce rezultatele exit-poll l-au dat câștigător: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”. Cine este soția noului primar # Click.ro
Ciprian Ciucu (47 de ani) este noul primar al Capitalei. Tehnocratul a câștigat alegerile locale parțiale și a făcut primele declarații despre mandatul său.
21:40
Unde au avut loc astăzi alegeri locale parțiale în România și de ce. Ce trebuie să știi despre „bătălii” # Click.ro
Astăzi, au fost alegeri locale parțiale în România. „Bătăliile” se desfășoară în 12 localități, din 10 județe pentru funcția de primar și în județul Buzău pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Buzău. În patru dintre curse, locul a devenit liber odată cu decesul fostului ocupant.
21:20
Bucureștiul prin ochii turiștilor în ziua alegerilor. Ce schimbări ar vrea să vadă străinii: „Ne cheltuim banii aici...” # Click.ro
Bucureștiul este un oraș al diversității, cu un peisaj urban dominat de blocuri comuniste, dar și de arhitectură modernă, viață vibrantă de noapte sau colțuri ascunse de istorie. Sute de mii de turiști ajung anual în capitala României, dar cum se vede orașul prin ochii străinilor?
21:10
Acum 8 ore
20:20
Andreea Marin, revenire surpriză la TVR 1. Ce emisiune pregătește și ce spune despre filmări: „Mi-au trezit nostalgia anilor frumoși” # Click.ro
Andreea Marin revine într-un proiect special de televiziune, pregătit pentru noaptea de Revelion 2025. Vedeta va apărea pe TVR 1, într-un program care promite muzică, momente artistice și surprize pentru telespectatori. Publicul care a urmărit-o de-a lungul timpului se poate aștepta la nostalgie și
19:50
Casele pe structură de lemn câștigă tot mai mult teren în România, datorită vitezei de construcție, costurilor competitive și performanței energetice ridicate. Acest tip de locuință combină avantajele materiale moderne cu designul flexibil și sustenabil, oferind o alternativă solidă față de casele t
19:10
Copiii cu dizabilități în România comunistă. O generație condamnată la suferință, în căminele-spital ale regimului # Click.ro
În România comunistă, copiii cu dizabilități au fost printre cei mai expuși abuzurilor și neglijenței sistematice. Într-o perioadă în care termenul oficial utilizat de autorități era „handicapat”, iar conceptul de incluziune socială nu exista, mii de minori au fost izolați în instituții care ar fi t
19:10
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce ș-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul # Click.ro
Cristian Gațu se căsătorește. După un divorț răsunător, legendarul handbalist român va spune „Da” la vârsta de 80 de ani.
Acum 12 ore
18:30
Cum a reacționat o vârstnică din Germania când a aflat într-un supermarket că românii sparg semințe: „Ce bine...” # Click.ro
O zi obișnuită de cumpărături a devenit memorabilă pentru o româncă stabilită în Germania. Ea a fost surprinsă de reacția pe care a avut-o o bătrână când a aflat că tânăra cumpărase semințe pentru consumul propriu.
17:40
Horoscop luni, 8 decembrie. Câștiguri pentru Raci, Peștii trebuie să bată fierul cât e cald # Click.ro
Horoscop luni, 8 decembrie. Ziua aduce nevoie de echilibru între emoții, decizii practice și gestionarea corectă a energiei
17:30
Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din România. A fost eliberat în 2020, deși fusese condamnat la 99 de ani de închisoare # Click.ro
Marius Csampar, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din România, a fost eliberat condiționat în 2020, după 22 de ani de detenție, deși fusese condamnat la 99 de ani de închisoare. Crimele sale teribile, comise între 1994 și 1997, au șocat țara, iar mărturiile sale oferă detalii cutremur
17:30
Un castor sălbatic, dispărut de 400 de ani, a fost filmat în miez de noapte: „O veste fantastică!”. Unde a fost surprins animalul rar # Click.ro
Primul castor sălbatic a fost văzut într-o rezervație naturală lângă Norfolk, după 400 de ani de când specia a fost vânată până la dispariție în Anglia. Vezi mai jos imaginile cu animalul rar!
17:00
Și-a lăsat iubita să moară înghețată pe munte! Alpinistul riscă până la trei ani de închisoare # Click.ro
Pe 19 ianuarie 2024, Thomas Plamberger (39 de ani) și iubita lui, Kerstin Gurtner (33 de ani), au escaladat vârful Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, situat în Alpii Hohe Tauern. Doar bărbatul a reușit să coboare de pe muntele de 3.798 de metri altitudine.
16:50
Cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket. Românii sunt indignați: „Ce e în neregulă cu țara asta?” # Click.ro
Românii se plâng tot mai des de scumpirile din supermarketuri. De curând, un bărbat a stârnit o adevărată dezbatere în mediul online după ce a postat o fotografie cu prețul unui cofraj de ouă.
16:30
Un localnic din Câmpina a stârnit valuri de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat o filmare în care arată ce conține apa de la robinet. Clipul a devenit rapid viral, iar mulți locuitori cer autorităților să verifice situația și să ofere explicații.
16:20
Alimentele care îți protejează organismul în post. Nutriționistul Mario Popescu le recomandă: „Trebuie să ne alimentăm cu..” # Click.ro
Pe lângă semnificația spirituală, postul reprezintă și un prilej pentru detoxifierea organismului. Pentru ca efectele să fie maxime, este importantă evitarea alimentelor procesate, consumul produselor naturale și combinarea corectă a acestora.
16:00
Parfumul Reginei Maria a început se simte în mod misterios la Pelișor: „Explicația ne depășește” # Click.ro
Regina Maria a României, soţia regelui Ferdinand I, considerată cea mai frumoasă regină a Europei, iubea un parfum special care a dispărut de pe piață după moartea ei. A fost recreat, iar acum se vinde extrem de bine la Paris.
15:50
15:20
Femeile celebre din showbiz care ar fi acceptat „invitațiile” lui Adrian Mutu în Italia: „S-a întâmplat la Milano” # Click.ro
Atenția publicului asupra lui Adrian Mutu nu s-a limitat doar la reușitele sale din cariera sportivă. De-a lungul anilor, femeile frumoase au gravitat în jurul lui, iar viața sa amoroasă a fost, de asemenea, intens dezbătută.
15:00
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Iași. Cât costă paharul de vin și porția de gogoși # Click.ro
Târgul de Crăciun din Iași și-a deschis porțile pe 1 Decembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Comercianții le oferă vizitatorilor o gamă variată de bunătăți tradiționale și preparate de sezon, produse artizanale, jucării și decorațiuni. Descoperă lista de prețuri!
14:30
Uneori, o simplă bătaie în ușă poate ascunde o problemă care amenință întreaga scară. O țeavă aflată în spatele unui perete, un zgomot abia perceptibil și un refuz aparent banal pot declanșa consecințe surprinzător de grave.
14:20
Frig extrem în SUA cu temperaturi sub -20°C. Imagini spectaculoase cu diguri complet acoperite de „gheare” gheață | VIDEO # Click.ro
Un val arctic a cuprins Statele Unite, aducând temperaturi record și imagini spectaculoase de iarnă, cu lacuri și diguri complet acoperite de gheață. În Midwest și regiunea Marilor Lacuri, frigul pătrunzător a transformat Lacul Michigan într-un decor de basm,
Acum 24 ore
13:50
Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul vitalității sale: „Încurajez pe toată lumea să facă asta!” # Click.ro
Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit unul dintre secretele vitalității sale. Actrița le recomandă celor care vor să se mențină energici și sănătoși să includă acest obicei în rutina lor.
13:20
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți # Click.ro
Raluca Păun, partenera de viață a lui Cătălin Drulă, a atras atenția publicului la alegerile pentru Primăria București, desfășurate pe 7 decembrie, fiind prezentă alături de politician și de cei doi copii ai lor. Chiar dacă preferă să își păstreze viața personală cât mai discretă, apariția sa la urn
13:20
Ce măsuri ar lua Amalia Enache dacă ar fi pentru o zi primarul Capitalei?! Reacția furibundă a vedetei Pro TV, după ce 100.000 de români au rămas fără apă! „E inadmisibil!” # Click.ro
Amalia Enache a mers la votare și a transmis un mesaj tranșant edililor Capitalei.
13:10
Bonus financiar de Sărbători! Orașele în care seniorii care vor primi bani în plus la pensie # Click.ro
Vești bune pentru pensionarii din 6 regiuni ale țării! Pe lângă ajutoarele acordate la nivel național, seniorii cu pensii mici vor beneficia, în luna decembrie, de un sprijin suplimentar, cuprins între 100 și 200 de lei.
13:00
Surpriză pentru fani. Ce le pregătește Giulia Anghelescu, după 6 ani de pauză: „Nu s-a mai întâmplat” # Click.ro
După șase ani de pauză, Giulia Anghelescu pregătește o surpriză care îi va încânta pe fani și va marca într-un mod neașteptat începutul anului 2026.
12:50
Cum s-a votat în București până la ora 12:00, în fiecare sector. Câți au ales „răul cel mai mic” # Click.ro
12:30
Cu ce gânduri merg vedetele la votare? Amalia Năstase, mesaj dur: „Praful ne omoară cu zile!” # Click.ro
Vedetele au trimis mesaje dure, prin intermediul Click!, pentru cei 15 candidați la Primăria Capitalei.
12:10
Momentul care i-a marcat viața Mirabelei Dauer: „A fost cumpăna cea mai grea”. Credința în Dumnezeu i-a dat putere # Click.ro
Mirabela Dauer, în vârstă de 78 de ani, a oferit detalii despre cel mai dificil moment din viața sa. Emoționantă, îndrăgita artistă a mărturisit că în acele clipe și-a găsit puterea în credința în Dumnezeu.
11:50
Haos în Marea Britanie. Circulația trenurilor, oprită din cauza unei imagini AI cu un pod prăbușit # Click.ro
O fotografie falsă, creată cu ajutorul inteligenței artificiale, care părea să arate pagube grave la un pod din nord-vestul Angliei, a determinat oprirea trenurilor și întârzieri semnificative în întreaga rețea feroviară britanică, stârnind confuzie și panică temporară printre pasageri.
11:30
Traian Băsescu a votat pentru Primăria Capitalei: „Sunt îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică” # Click.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a votat duminică la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, alături de soția sa. După vot, Băsescu și-a exprimat îngrijorarea față de situația politică și economică a României,
11:20
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase despre urmările divorțului asupra fiicelor sale și ale lui Alexandru Ciucu : „Copiii trec pe primul plan” # Click.ro
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a vorbit deschis despre cum a gestionat divorțul de Alexandru Ciucu și despre modul în care se preocupă de starea fiicelor sale, Carolina și Raisa, afectate de despărțire.
11:20
Ce spune Adrian Năstase despre criza apei potabile din Prahova: „Mă întreb dacă…”. Mesajul publicat de fostul premier # Click.ro
Adrian Năstase, în vârstă de 75 de ani, a publicat pe blogul său un mesaj în care și-a exprimat opinia despre situația de la Barajul Paltinu, care a lăsat fără apă potabilă peste 10 localități din Prahova.
10:50
Răspunsul lui Nicușor Dan când a fost întrebat de ce Mirabela Grădinaru, partenera sa, nu a votat: „Nu vă îngrijoraţi!” # Click.ro
Nicușor Dan a votat pentru noul primar general al Capitalei. Președintele României s-a prezentat la secția de votare împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, care a ales să nu își exprime opțiunea electorală.
10:50
Salariu de 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, dar set clar de reguli. Țara care angajează români: „Suntem foarte exigenți” # Click.ro
Puțini s-ar aștepta ca un loc de muncă atât de bine plătit să fie la îndemâna românilor, iar cerințele angajatorului să fie atât de stricte. În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și fa
10:50
Maimuțele ofițerilor din Roma Antică erau atât de importante încât aveau propriile lor animăluțe de companie # Click.ro
Ofițerii militari romani staționați într-un port egiptean erau extrem de atașați de animalele lor de companie și păreau să fie deosebit de încântați de maimuțe. Mai exact, acești războinici antici adorau macacii indieni, pe care îi tratau aproape ca pe niște copii
10:20
Ce s-a ales de manelistul care și-a înjunghiat soția de 11 ori. Condamnat la 20 de ani, dar eliberat mai devreme # Click.ro
Au trecut ani de când un gest extrem a șocat lumea muzicii de petrecere și nu numai. Condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că și-a înjunghiat soția de 11 ori, Dan Drăghici a reapărut recent în atenția publicului.
09:50
Premierul Bolojan, între cărți și critici la Târgul de Carte. Ce i-a reproșat un român nemulțumit: „Aveți bani de cărți?” # Click.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a fost surprins la Târgul de Carte Gaudeamus 2025 de la Romexpo, unde a fost abordat direct de un vizitator nemulțumit de situația țării. Gestul său de a răsfoi și cumpăra cărți a stârnit reacții și comentarii din partea publicului și a organizatorilor.
09:40
Momentul în care un club de noapte din India a fost cuprins de flăcări. Zeci de morți, inclusiv turiști: VIDEO # Click.ro
Un incendiu izbucnit la un club de noapte popular din Goa, India, a ucis 25 de persoane, dintre care majoritatea angajați ai localului, iar printre victime se numără și turiști, potrivit BBC. Flăcările
09:00
Pericol de explozie la Tăbărăști, după ce o mașină a intrat într-o conductă de gaze. Zeci de localnici evacuați în toiul nopții # Click.ro
Evacuare de urgență în noaptea de sâmbătă de duminică în localitatea Tăbărăști, comuna Gălbinași, Buzău, după ce un șofer a provocat un accident și a distrus o conductă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative.
08:40
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere # Click.ro
Fiecare an poartă o energie specială, dar numerologia lui 2026 sugerează că acesta va fi un an deosebit de dinamic. Fiind un An Universal 1, 2026 este despre a face pași noi îndrăzneți, despre a avea încredere în necunoscut și despre a intra într-un ciclu proaspăt
08:10
Horoscop decembrie 2025: Trei zodii intră în anii lor de glorie, în timp ce restul primesc o lecție pe care nu o vor uita # Click.ro
Decembrie 2025 nu este doar o lună de final, ci un adevărat prag astrologic. Cerul schimbă regulile jocului, iar energiile planetare trasează linii clare între recompensă și lecție. Pentru trei zodii, această perioadă marchează începutul unor ani de glorie, în care munca, răbdarea și alegerile inspi
