Eugen Teodorovici, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a ieșit pe locul 6. A lăsat în spate 10 candidați
SportMedia, 8 decembrie 2025 03:00
Eugen Teodorovici s-a clasat pe locul 6 la alegerile pentru Primăria Capitalei, deși s-a retras din cursă. El a apărut pe buletinul de vot întrucât și-a anunțat retragerea după ce candidaturile au fost definitive și a fost votat de 1.608 bucureșteni. Astfel, Teodorovici s-a clasat în fața a 10 candidați care au participat la alegeri. … The post Eugen Teodorovici, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a ieșit pe locul 6. A lăsat în spate 10 candidați appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
03:00
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile la Primăria Bucureşti în toate sectoarele, mai puțin în sectorul 4, condus de contracandidatul său, Daniel Băluță (PSD). În sectorul 6, pe care l-a condus din 2020, Ciucu a obținut 50,65% din voturi. Anca Alexandrescu a ieșit pe locul doi în toate sectoarele, mai puțin în Sectorul 4, unde … The post Ciprian Ciucu a câștigat în toate sectoarele, mai puțin în cel al lui Băluță appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Eugen Teodorovici, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a ieșit pe locul 6. A lăsat în spate 10 candidați # SportMedia
Eugen Teodorovici s-a clasat pe locul 6 la alegerile pentru Primăria Capitalei, deși s-a retras din cursă. El a apărut pe buletinul de vot întrucât și-a anunțat retragerea după ce candidaturile au fost definitive și a fost votat de 1.608 bucureșteni. Astfel, Teodorovici s-a clasat în fața a 10 candidați care au participat la alegeri. … The post Eugen Teodorovici, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a ieșit pe locul 6. A lăsat în spate 10 candidați appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Grindeanu, după eșecul lui Băluță: Daniel rămâne, e capabil. PSD a câștigat 12 din 14 localități. Coaliția trebuie să meargă mai departe # SportMedia
După anunțarea rezultatelor aproape finale ale alegerilor din București, președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a poziționat față de înfrângerea suferită, candidatul PSD și prezența social democraților în coaliția de guvernare. A fost o înfrângere, dar „Daniel” este capabil de reconstrucție, AUR la 40% a fost o fantezie, USR nu a câștigat nimic, dar PSD a câștigat … The post Grindeanu, după eșecul lui Băluță: Daniel rămâne, e capabil. PSD a câștigat 12 din 14 localități. Coaliția trebuie să meargă mai departe appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
01:00
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, a câștigat alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, cu 51,97% dintre voturi. El este urmat, la mare distanță, de candidatul AUR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, care a obținut 27,03% din voturi. Candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 11,06%. Prezenţa la vot în judeţul Buzău … The post Marcel Ciolacu a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Descoperirea care schimbă ce se știa despre rechini. Cum arătau strămoșii lor, din vremea dinozaurilor # SportMedia
Oamenii de știință au descoperit dovezi ale unui rechin imens, care a trăit în largul Australiei acum aproximativ 115 milioane de ani. Descoperirea este importantă deoarece arată că rechinii au ajuns la dimensiuni imense mult mai devreme decât se știa. Rechinii sunt prădători oceanici de temut, existând pe Pământ de mai mult de 400 de … The post Descoperirea care schimbă ce se știa despre rechini. Cum arătau strămoșii lor, din vremea dinozaurilor appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Un sit paleontologic din Bolivia a stabilit mai multe recorduri, păstrând urme de picioare, cozi și gheare lăsate de sute sau chiar mii de dinozauri în noroiul de la marginea unui fost lac. Identificarea tuturor acestor urme va fi o muncă uriașă, spun oamenii de știință care lucrează la sit. Până acum au fost descoperite … The post Locul din lume unde s-au găsit cele mai multe urme de dinozauri appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
23:00
Ciprian Ciucu: Acest vot nu oferă suficientă legitimitate. Va trebui să demonstrez tuturor că merit să fiu primarul Bucureștiului # SportMedia
Ciprian Ciucu (PNL) a oferit prima reacție după ce sondajele exit-poll l-au dat drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a afirmat că vrea să facă din București proiectul vieții sale și a sugerat că își dorește mai multe mandate. „Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc foarte mult bucureștenilor pentru încrederea lor și celor … The post Ciprian Ciucu: Acest vot nu oferă suficientă legitimitate. Va trebui să demonstrez tuturor că merit să fiu primarul Bucureștiului appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Daniel Băluță: Rezultatul exit-poll este neconcludent. Îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele # SportMedia
Candidatul PSD, Daniel Băluță, a făcut primele declarații după ce sondajele exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei l-au plasat pe locul doi, la diferență semnificativă de Ciprian Ciucu. „Le mulțumesc din tot sfuletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat. Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc … The post Daniel Băluță: Rezultatul exit-poll este neconcludent. Îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general, dar care s-a bucurat de sprijinul AUR, nu a făcut declarații, în primele minute după închiderea urnelor. L-a lăsat pe George Simion să ia cuvântul. Și abia apoi a intervenit, cu un apel la răbdare, până la finalizarea numărătorii voturilor. Candidata – care, potrivit rezultatelor exit-poll … The post Anca Alexandrescu a candidat, dar George George Simion a făcut primele declarații appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Ana Ciceală a mulțumit celor care i-au dat o șansă, „într-o lume politică înțepenită în ideile altui secol” # SportMedia
Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a declarat mulțumită de scorul bun pe care l-a obținut. Rezultatele exit-poll au plasat-o pe locul 5, cu 6% din voturi. Ea a afirmat că voturile primite au avut la bază strategia pe care a avut-o în campania electorală, în care a vorbit despre grijile reale … The post Ana Ciceală a mulțumit celor care i-au dat o șansă, „într-o lume politică înțepenită în ideile altui secol” appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Cătălin Drulă, mesaj pentru Ciucu: L-am îndemnat să aibă curaj. Noi, cei de la USR, rămânem alături de București # SportMedia
Candidatul USR, Cătălin Drulă, a oferit primele declarații după ce sondajele exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei l-au plasat pe locul patru. El i-a transmis lui Ciprian Ciucu să aibă curaj și că USR îi va fi partener. „Are o misiune grea înainte, știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă și îl … The post Cătălin Drulă, mesaj pentru Ciucu: L-am îndemnat să aibă curaj. Noi, cei de la USR, rămânem alături de București appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 19-a din Superliga. Universitatea Craiova a început în forță, iar oltenii au deschis scorul în minutul 37, prin Tudor Băluță. CFR Cluj a reușit să egaleze la șase minute după pauză, prin Louis Munteanu, la primul șut pe poartă trimis de … The post Superliga: CFR Cluj obține o remiză la Craiova appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Ciucu nu-și dorește să fie președintele României, nici al PNL: Vreau să fiu cât mai mult timp primarul Bucureștiului # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seară că nu vrea să fie preşedintele României sau al PNL, ci vrea să fie cât mai mult timp primarul Bucureştiului. „Vreau să fiu cât mai mult timp primarul Bucureştiului, oraşul care de multe ori în foarte multe domenii a rămas în urmă. Deci nu … The post Ciucu nu-și dorește să fie președintele României, nici al PNL: Vreau să fiu cât mai mult timp primarul Bucureștiului appeared first on spotmedia.ro.
23:00
LIVE Rezultate alegeri București 2025. S-au numărat voturile din 75% din secții, Anca Alexandrescu e pe locul 2 # SportMedia
A început numărătoarea oficială a voturilor la alegerile pentru Primăria Municipiului București. Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe care le puteți vedea AICI, îl plasează pe Ciprian Ciucu (PNL) pe primul loc. Însă ordinea la locurile 2 și 3 este, momentan, diferită față de exit-poll. Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, Anca Alexandrescu … The post LIVE Rezultate alegeri București 2025. S-au numărat voturile din 75% din secții, Anca Alexandrescu e pe locul 2 appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
21:00
Horoscop zilnic pentru 8 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 8 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Horoscop pentru săptămâna 8 - 14 decembrie 2025. The post Horoscopul săptămânii 8 – 14 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
19:00
Donald Trump Jr spune că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: „Tata este una dintre cele mai imprevizibile persoane din politică” # SportMedia
Donald Trump Jr, fiul cel mare al fostului președinte american, a afirmat că Donald Trump ar putea decide să renunțe complet la sprijinul SUA pentru efortul de război al Ucrainei, dacă va reveni la Casa Albă. El l-a criticat pe Volodimir Zelenski, dar a insinuat și că pentru „bogații” corupți ai Ucrainei nu există niciun … The post Donald Trump Jr spune că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: „Tata este una dintre cele mai imprevizibile persoane din politică” appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului România – Elveția, din Grupa Principală I de la Campionatul Mondial de handbal feminin, de la ora 19:00. ROMÂNIA – ELVEȚIA 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului Info: meciul începe la ora 19:00 România are nevoie de victorie pentru a termina pe locul 3 și pentru a se clasa … The post LIVE Campionatul Mondial de handbal feminin: România – Elveția appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Alegeri în București. Îndemnuri pe ultima sută de metri: Suntem doar doi candidați cu șanse. Sunt ore critice. Fiecare vot contează # SportMedia
Pe măsură ce se apropie momentul închiderii urnelor, tonul candidaților și al liderilor politici devine tot mai ridicat. Cu trei ore înainte de finalul votului, Ciprian Ciucu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la urne, afirmând că „sunt doar doi candidați cu șanse” și că „fiecare vot contează”. În paralel, Cătălin Drulă vorbește despre „ore … The post Alegeri în București. Îndemnuri pe ultima sută de metri: Suntem doar doi candidați cu șanse. Sunt ore critice. Fiecare vot contează appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Katy Perry și fostul premier Justin Trudeau – primele imagini publice ale cuplului, după luni de speculații # SportMedia
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au confirmat practic relația, după ce artista a publicat pe Instagram o serie de fotografii și videoclipuri dintr-o călătorie în Japonia. Potrivit BBC, în una dintre imagini, cei doi apar zâmbind într-un selfie, cu fețele lipite, iar într-un videoclip sunt surprinși încercând sushi împreună. Deși nici Perry, … The post Katy Perry și fostul premier Justin Trudeau – primele imagini publice ale cuplului, după luni de speculații appeared first on spotmedia.ro.
17:00
FCSB a încasat o lovitură grea după derby-ul cu Dinamo. Roș-albaștrii au anunțat că și golgheterul Florin Tănase are probleme medicale. „Tănase are niște probleme foarte mari. A jucat cu dureri în ultimele meciuri. S-a chinuit să joace (n.r: cu Dinamo), pe o poziție care nu îi e familiară. A mai jucat, dar nu e … The post FCSB încasează o lovitură grea appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Anchetă a polițiștilor din Târgu Jiu: Persoane necunoscute au distrus 27 de mașini parcate pe două străzi (Video) # SportMedia
Poliţiştii din Târgu Jiu au deschis o anchetă pentru distrugere după ce persoane necunoscute au rupt sau au spart, într-o singură noapte, parbrize, geamuri laterale şi oglinzi de la 27 de autoturisme parcate pe două străzi din municipiu. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a informat că poliţişti din Târgu Jiu au fost sesizaţi, duminică dimineaţă, … The post Anchetă a polițiștilor din Târgu Jiu: Persoane necunoscute au distrus 27 de mașini parcate pe două străzi (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Lando Norris (McLaren) a câștigat în premieră titlul mondial la Formula 1, după ce a terminat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Cursa de la Abu Dhabi a fost, practic, fără istoric, deși trei piloți aveau șanse să devină campioni mondiali. Lando Norris a știut … The post Lando Norris e noul campion mondial din Formula 1 appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Lando Norris a izbucnit în lacrimi după ce a devenit campion mondial. Ce a spus Max Verstappen # SportMedia
Lando Norris și Max Verstappen au oferit prima reacție după Marele Premiu de la Abu Dhabi, în care pilotul McLaren și-a asigurat titlul mondial din Formula 1. „Nu credeam că o să plâng, dar am făcut-o. A fost o călătorie foarte lungă. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor, părinților. Ei sunt cei care … The post Lando Norris a izbucnit în lacrimi după ce a devenit campion mondial. Ce a spus Max Verstappen appeared first on spotmedia.ro.
17:00
La un an de la redeschidere, Notre Dame depășește Luvrul și Turnul Eiffel la numărul de vizitatori # SportMedia
La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a șocat Parisul și lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depășind Luvrul și Turnul Eiffel. De când arhiepiscopul Laurent Ulrich a proclamat ”Notre … The post La un an de la redeschidere, Notre Dame depășește Luvrul și Turnul Eiffel la numărul de vizitatori appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
15:00
FCSB l-a adus deja pe fundașul central Andre Duarte, dar nu se va opri aici. Roș-albaștrii pregătesc încă patru mutări, dar nu se grăbesc. Înainte de a face noi transferuri, cei de la FCSB vor să vadă pe ce loc vor încheia acest an. „O să vină 5 jucători în iarnă. La ora asta nu … The post Transferuri la FCSB: Anunțul campioanei despre achizițiile următoare appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Președintele Nicușor Dan va efectua luni și marți o vizită oficială la Paris. În seara primei zile în Franța, șeful statului va dialoga cu reprezentanții comunității românești, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială. În cadrul deplasării, șeful statului va participa la o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, organizată de … The post Nicușor Dan pleacă la Paris. Întâlnire cu Macron și vizită la Thales appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Boxerul român Ronald Gavril l-a învins prin KO în repriza a patra pe argentinianul Victor Hugo Exner, sâmbătă, la categoria semigrea, într-o gală profesionistă desfășurată la Rock Hill (Carolina de Sud). Gavril (39 de ani) a obținut a 27-a sa victorie din cariera profesionistă (22 prin KO), palmaresul său cuprinzând și trei înfrângeri. Ronald Gavril … The post Box: Ronald Gavril se impune în gala de la Rock Hill appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Fostul șef al spionajului canadian: Puteri ostile trimit spioni în universitățile occidentale # SportMedia
Agențiile de spionaj ostile vizează tot mai mult instituțiile statului, dar și universitățile și companiile occidentale, avertizează David Vigneault, fost director al Serviciului Canadian de Informații pentru Securitate (CSIS). Într-un interviu acordat The Guardian, primul după plecarea sa din funcție, Vigneault spune că o recentă tentativă „la scară industrială” a Chinei de a fura tehnologii … The post Fostul șef al spionajului canadian: Puteri ostile trimit spioni în universitățile occidentale appeared first on spotmedia.ro.
15:00
AUR susține că a văzut „sume mari de bani în secțiile de votare” și alegători aduși la urne cu mașinile instituțiilor publice # SportMedia
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că în cadrul alegerilor locale parțiale pentru președinția Consiliului Județean Buzău ar avea loc acțiuni coordonate de politicieni locali ai PSD pentru intimidarea alegătorilor. Potrivit acestuia, mai mulți primari ar sta chiar în ușa secțiilor de votare pentru a influența procesul electoral. „În județul Buzău există un fenomen care … The post AUR susține că a văzut „sume mari de bani în secțiile de votare” și alegători aduși la urne cu mașinile instituțiilor publice appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. Suntem într-o dezbatere extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari # SportMedia
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieșirea de la urne, că a votat ”îngrijorat”, pentru că România nu este într-o situație ”grozavă”, adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile. Urmăreşte pe Spotmedia.ro cele mai importante momente şi declaraţii ale zilei alegerilor „România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea … The post Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. Suntem într-o dezbatere extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Titlul mondial la Formula 1 se va decide în ultima cursă a sezonului, programată duminică de la ora 15:00 (ora României), pe circuitul de la Abu Dhabi. Bătălia pentru titlu se dă între Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri, iar scenariile sunt clare. Lando Norris are prima șansă, dar Max Verstappen pleacă din pole … The post Aflăm campionul mondial din Formula 1: Calculele înaintea ultimei curse appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Comisia Europeană a amendat vineri platforma X, deținută de Elon Musk, cu 120 de milioane de euro, acuzând-o că a încălcat obligațiile de transparență prevăzute de Actul european privind serviciile digitale (DSA). La scurt timp după sancțiune, X a șters contul de publicitate al Comisiei Europene. Acțiunea a fost confirmată de Nikita Bier, șeful de … The post Răzbunarea lui Elon Musk: A șters contul de publicitate al Comisiei Europene appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, acasă, cu 4-0, pe Como, în etapa a 14-a din Serie A, și este lider provizoriu până la disputarea celorlalte partide ale rundei. Lautaro Martinez (11), Marcus Thuram (59), Hakan Calhanoglu (80) și Carlos Augusto (86) au marcat golurile care au adus cele 3 … The post Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Prezența la vot în București rămâne foarte scăzută în primele ore ale zilei de 7 decembrie. Sociologul Remus Ștefureac avertizează că, în aceste condiții, participarea finală ar putea coborî sub pragul de 30%. Urmăreşte pe Spotmedia.ro cele mai importante momente şi declaraţii ale zilei alegerilor Directorul INSCOP Research a analizat primele date într-o postare publicată … The post Alegeri în București cu o prezență infimă. Un sociolog prevede sub 30% appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Fețe-fețe. Candidații din București la vot. Cine a venit cu mărgeluțe și cine nu s-a vrut deloc în poze (Galerie foto) # SportMedia
Câteodată nu e nevoie de cuvinte multe când imaginile sunt atât de grăitoare. Colegii de la Inquam Photos au surprins perfect în fotografii stările de spirit ale principalilor candidaţi la Primăria Capitalei, atunci când au mers duminică dimineaţă la vot. Primul a fost Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Ana Ciceală, George Burcea, Anca Alexandrescu şi … The post Fețe-fețe. Candidații din București la vot. Cine a venit cu mărgeluțe și cine nu s-a vrut deloc în poze (Galerie foto) appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ. Putin a anunțat la București ce vrea # SportMedia
Occidentul continuă să interpreteze greșit obiectivele Kremlinului. Rusia nu luptă pentru 30-50 km din Donbas, ci pentru obiective mult mai profunde. Iar asta explică de ce Putin nu vrea să pună capăt acum războiului. Kievul consideră că europenii și americanii nu au o viziune corectă asupra războiului purtat de Rusia și din această cauză se … The post Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ. Putin a anunțat la București ce vrea appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ziua 1383 Atac masiv asupra Kremenciuk. Pene de curent de 12-16 ore. Rusia fortifică golful Sevastopol, dar lasă Siberia fără cale ferată # SportMedia
În ziua 1383 de război, Rusia a lansat un nou val masiv de atacuri asupra Ucrainei, concentrându-se pe infrastructura energetică și pe orașe din centrul și vestul țării. Kremenciuk a fost vizat de rachete hipersonice Kinjal și drone kamikaze, care au provocat întreruperi majore la energie, apă și încălzire. Regiunile Poltava, Kiev, Liov, Volîn, Odesa … The post Ziua 1383 Atac masiv asupra Kremenciuk. Pene de curent de 12-16 ore. Rusia fortifică golful Sevastopol, dar lasă Siberia fără cale ferată appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB a luat o decizie surprinzătoare după remiza din meciul cu Dinamo. Roș-albaștrii au anunțat că nu vor mai menaja titularii în partida cu Feyenoord din Europa League, programată joi. În trecut, când echipa nu avea șanse de calificare, FCSB trimitea rezervele în cupele europene. Acum, cei de la FCSB au decis să trimită tot … The post FCSB ia o decizie surprinzătoare după remiza cu Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Nicușor Dan, la alegeri. De ce nu a votat și partenera? Se rupe coaliția? Contracandidat la Cotroceni? (Foto&Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a votat, duminică dimineaţă, pentru alegerea noului primar general al Capitalei la Școala 130 „Luceafărul” din Sectorul 5. Șeful statului a venit la secția de votare însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, însă aceasta nu a votat. Întrebat de ce a fost singur în cabina de vot, Nicușor Dan a răspuns: „Rămânem … The post Nicușor Dan, la alegeri. De ce nu a votat și partenera? Se rupe coaliția? Contracandidat la Cotroceni? (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:00
LIVE Prezența la vot în București. Mult mai puțini votanți ca la alegerile din 2024. Categoria cea mai activă: 45-64 de ani # SportMedia
Bucureștenii își aleg duminica aceasta primarul general, la șapte luni după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și a renunțat la mandatul de edil al Capitalei. Urmăreşte pe Spotmedia.ro cele mai importante momente şi declaraţii ale zilei alegerilor Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a-l alege pe … The post LIVE Prezența la vot în București. Mult mai puțini votanți ca la alegerile din 2024. Categoria cea mai activă: 45-64 de ani appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit la târgurile de Crăciun organizate în această perioadă mâncare depozitată necorespunzător, produse fără etichete și standuri fără prețuri afișate. După ce au verificat peste 220 de comercianți, comisarii au aplicat 48 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 198.000 de lei, și 109 avertismente. ANPC a scos … The post Pericolele ascunse din târgurile de Crăciun: ANPC a dat amenzi de 200.000 de lei appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Cunoaștem toate echipele calificate în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin # SportMedia
Franța, deținătoarea titlului, Olanda și Muntenegru au completat tabloul sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania, în timp ce Spania a fost eliminată din competiție. Astfel, în sferturile de finală au ajuns Danemarca, Ungaria, Germania, Muntenegru, Franța, Olanda, Norvegia și Brazilia. Meciurile din sferturi nu au fost încă stabilite. … The post Cunoaștem toate echipele calificate în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB anunță numele celor patru jucători pe care-i dă afară: „Dacă nu vor să plece, nu-i băgăm pe listă” # SportMedia
FCSB a anunțat numele celor patru jucători de care se desparte. Roș-albaștrii au transmis că Octavian Popescu și Dennis Politic nu se află pe lista neagră, în timp ce Vlad Chiricheș, Malcom Edjouma, David Kiki și Denis Alibec vor pleca de la echipă. „Lui George Popescu nu i-a luat nimeni talentul. Pe Politic mai trebuie … The post FCSB anunță numele celor patru jucători pe care-i dă afară: „Dacă nu vor să plece, nu-i băgăm pe listă” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Bucureștenii sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege noul primar general, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României. În prima oră de vot, prezenţa la urne a fost mai slabă ca în iunie 2024, dar poate fi de vină şi vremea. Capitala se confruntă cu condiții meteo nefavorabile, cu ploi slabe așteptate mai … The post LIVE Alegeri în București. Prezență slabă la vot, sub cea din 2024 appeared first on spotmedia.ro.
09:00
A fost oprită din nou apa în Prahova, la doar o zi după anunțul lui Bolojan privind reluarea furnizării # SportMedia
Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în Câmpina și parțial în comuna Poiana Câmpina, la numai o zi după ce premierul Ilie Bolojan anunțase reluarea treptată a alimentării. Oprirea urma să dureze aproximativ 10 ore. Potrivit operatorului, măsura a fost determinată de apariția unor avarii odată cu reintroducerea apei … The post A fost oprită din nou apa în Prahova, la doar o zi după anunțul lui Bolojan privind reluarea furnizării appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Incendiu devastator într-un club din Goa: Cel puțin 25 de morți, inclusiv turiști (Video) # SportMedia
Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din regiunea indiană de coastă Goa, au anunțat autoritățile locale. Tragedia s-a produs sâmbătă, în jurul miezului nopții, într-un local din Arpora, în nordul statului, transmite BBC. Poliția consideră că focul a pornit după explozia unei butelii de gaz din bucătăria … The post Incendiu devastator într-un club din Goa: Cel puțin 25 de morți, inclusiv turiști (Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Cei mai mulţi maghiari sunt sătui de Orban, iar partidul de guvernământ Fidesz nu găsise, până acum, o soluție eficientă pentru a contracara această tendință. Acum, Orban aruncă cu bani în populaţie. Politicienii guvernamentali maghiari și reprezentanții partidului de guvernământ Fidesz îl acuză pe Peter Magyar, liderul Opoziției, șeful partidului Tisza și favorit în alegerile … The post Viktor Orban, între recompense și înfometare appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Kremlinul se bucură de noua strategie de securitate a lui Trump, unde Rusia nu mai e considerată „amenințare directă” # SportMedia
Schimbarea strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o „ameninţare directă”, este un pas pozitiv, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Mesajele transmise în privinţa relaţiilor Rusia-SUA de administraţia preşedintelui american Donald Trump diferă de abordările administraţiilor anterioare, a remarcat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Per ansamblu, … The post Kremlinul se bucură de noua strategie de securitate a lui Trump, unde Rusia nu mai e considerată „amenințare directă” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a anunțat că va amenda drastic doi dintre cei mai importanți jucători. Darius Olaru va achita o amendă de 10 mii de euro pentru că a primit un cartonaș galben pentru proteste în meciul cu Dinamo. „Olaru va primi o amendă de 10 mii de euro. Când spun da e da! 10 mii amendă … The post Amenzi drastice la FCSB: Primii doi jucători amendați de conducere appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.