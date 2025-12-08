Alegeri București. Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 99,92% din voturi, la ora 01:00. Ciprian Ciucu câștigă alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,17%. Pe locul doi se clasează Anca Alexandrescu cu 21,94 %
Europa FM, 8 decembrie 2025 03:40
Potrivit rezultatelor parțiale de la ora 01:00, publicate pe site-ul prezenta.roaep.ro, arată că Ciprian Ciucu (PNL) obține funcția de primar al Capitalei cu 36,07% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, candidat Dreptate pentru Adevăr, cu 21,94%, iar pe locul trei, Daniel Băluță (PSD), cu 20,50%. Rezultatele sunt după numărarea a 99,92% din […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
03:40
Alegeri București. Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 99,92% din voturi, la ora 01:00. Ciprian Ciucu câștigă alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,17%. Pe locul doi se clasează Anca Alexandrescu cu 21,94 % # Europa FM
Potrivit rezultatelor parțiale de la ora 01:00, publicate pe site-ul prezenta.roaep.ro, arată că Ciprian Ciucu (PNL) obține funcția de primar al Capitalei cu 36,07% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, candidat Dreptate pentru Adevăr, cu 21,94%, iar pe locul trei, Daniel Băluță (PSD), cu 20,50%. Rezultatele sunt după numărarea a 99,92% din […]
Acum 6 ore
23:40
Guvernul ar putea discuta miercuri despre înghețarea salariului minim. Sindicatele au amenințat cu proteste, susținând că Executivul ar încălca o directivă europeană în acest sens | AUDIO # Europa FM
Chestiunea înghețării salariului minim ar putea fi discutată miercuri, în cadrul Consiliului Tripartit. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la sfârșitul lui octombrie, „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor. Executivul ar pregăti, în acest sens, o […]
23:40
Sondaj Inscop Research. Alegeri București. Ciprian Ciucu: 31.7% , Daniel Băluță: 26.1% | GALERIE FOTO # Europa FM
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în cursa pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research în ziua alegerilor, cu sprijinul informat.ro. El a obținut 31,7% din voturi, urmat de Daniel Băluță, candidatul PSD, cu 26,1%. Potrivit sondajului, în cursa pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce cu 31,7%, urmat de Daniel Băluță, […]
23:40
Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: „O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Europa FM
Alegerile locale parțiale au luat sfârșit. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei, a oferit primele declarații după ce au apărut rezultatele exit-poll, care îl situează pe liberal pe primul loc, la o distanță de peste șase procente de următorul clasat. Acesta a subliniat că va colabora cu partidele din coaliție, mai ales cele de […]
23:40
Daniel Băluță: „În ceea ce privește rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent”/ „Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă” # Europa FM
Alegerile locale parțiale au luat sfârșit. Candidatul PSD, Daniel Băluță, la Primăria Capitalei a oferit primele declarații după închiderea urnelor. Băluța a subliniat că rezultatul exit-poll-ului este neconcludent și a cerut colegilor din secțiile de votare să fie extrem de atenți la numărătoarea voturilor. Candidatul PSD, Daniel Băluță: „Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima […]
23:40
ALEGERI BUCUREȘTI. SONDAJ CURS-Avangarde. Ciprian Ciucu: 32,7%, Daniel Băluță: 26,3%, Anca Alexandrescu: 20,2% # Europa FM
Sondajul CURS-Avangarde, citat de TVR, arată că Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Generală a Bucureștiului, a obținut 32,7% din voturile bucureștenilor la alegerile locale parțiale. Este urmat de Daniel Băluță, candidatul PSD, care a obținut 26,3% din voturi. Următoarea opțiune a bucureștenilor a fost candidatul independent Anca Alexandrescu care a obținut 20,2% din voturi. […]
23:40
Cătălin Drulă, după exit-poll, despre Ciprian Ciucu: „Să aibă curaj. Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca partener” | AUDIO # Europa FM
Candidatul USR – Cătălin Drulă – și-a recunoscut înfrîngerea în discursul pe care l-a avut imediat după închiderea urnelor. Este creditat de exit-polluri cu 12,8%. “Știu cât de greu este ceea ce-l așteaptă și îl cunosc pe Ciprian de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să […]
23:40
Ana Ciceală, după exit-poll: „Am pus pe masă subiectul pe care Bucureștiul îl evită de mulți ani: costul vieții” # Europa FM
“Am adus proiectele importante ale Bucureștiului în atenția publică” – spune candidata SENS – Ana Ciceală – care a obținut 7% din voturi potrivit sondajului INSCOP Research. “Le mulțumesc celor care ne-au sprijinit, tuturor voluntarilor care au bătut străzile din vară până în iarnă, tuturor celor care au dat o șansă unui proiect nou. Pentru […]
23:40
Anca Alexandrescu a oferit primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll: „Eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București” # Europa FM
Anca Alexandrescu, candidat independent susținută de AUR și PNȚCD, a oferit primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll. Ea susține că trebuie așteptate rezultatele finale. Anca Alexandrescu, candidat independent, susținută de AUR și PNȚCD: „Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărării voturilor, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor” „Aș […]
23:40
Cristian Tudor Popescu: „Sunt votați pe persoană fizică, nu se mai votează pe partide”/ „Are o carismă bolojanică, domnul Ciucu” | VIDEO # Europa FM
Alegerile locale parțiale au luat sfârșit. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a dezbătut la Europa FM, împreună cu jurnaliștii Cătălin Striblea și Vlad Petreanu, prezența la vot și primele rezultate exit-poll. Potrivit scriitorului, „înfrântul detașat” al acestor alegeri „este votul, democrația”, întrucât, deși România se află „într-o situație atât de dificilă pe toate planurile”, […]
23:40
Alegeri București. Rezultate oficiale parțiale după numărarea a 70% din voturi. Ciprian Ciucu: 34,63 %, Anca Alexandrescu 22,92 % | AUDIO # Europa FM
Rezultatele parțiale, publicate pe site-ul prezenta.roaep.ro, arată că Ciprian Ciucu (PNL) obține 34,63 % din voturi. Este urmat de Anca Alexandrescu, candidat Dreptate pentru Adevăr, cu 22,92 % și Daniel Băluță (PSD) cu 21,06 %. Rezultatele sunt după numărarea a 70% din procesele verbale ale secțiilor de votare din Capitală. Pe următoarele poziții se află […]
23:40
Numărătoare oficială Buzău. Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru șefia Consiliului Județean cu 51,98 % # Europa FM
Numărătoarea oficială s-a încheiat la Buzău unde au avut azi loc alegeri locale pentru viitorul președinte al Consiliului Județean. Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, a obținut cele mai multe voturi: adică 51,98%. Candidatul PSD este urmat, potrivit numărătorii oficiale, de cel AUR. Alin Avrămescu obține 27,15 % din voturi (22.902). Pe locul trei se situează candidatul […]
23:40
Maramureș: PSD câștigă primăriile din Poienile de sub Munte și Șieu, după alegerile parțiale | AUDIO # Europa FM
Locuitorii din comunele Poienile de sub Munte și Șieu, Maramureș, și-au ales noii primari, după demisiile foștilor edili. PSD a câștigat primăriile în ambele localități. În comuna Șieu, scrutinul s-a încheiat cu victoria Ioanei Rus, de la PSD, care a obținut 613 voturi. Pe locul doi s-a clasat candidata independentă Irina Iusco, urmată de reprezentantul […]
Acum 12 ore
19:40
Apele Române, precizări după imaginile video care arată umezirea pereților barajului Paltinu: „Nu există nicio avarie, iar structura funcționează stabil și sigur” | AUDIO # Europa FM
Barajul Paltinu este sigur, transmit reprezentanții Apelor Române. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut imagini care arată umezirea pereților barajului, lăsând impresia că ar exista infiltrații în structura de rezistență. Este o situație normală a unei lucrări hidrotehnice, nu există nicio avarie a barajului, iar structura lui este stabilă, declară Anamaria Agiu, […]
19:40
Joi, sute de lucrări egiptene, vechi de mii de ani, au fost distruse într-o inundație la Muzeul Luvru, iar angajații încă nu au spațiu de lucru. Conductele defecte ar fi cauza incidentului și ar fi țâșnit apă murdară pe exponate, transmite presa locală. Aproximativ 400 de documente, cărți, planșe și papirusuri din biblioteca de antichități […]
19:40
Buzoienii nu se grăbesc spre secțiile de votare: „Să-și facă de cap, așa cum și-au făcut întotdeauna”. Buzăul înregistrează cea mai scăzută prezență la vot la aceste alegeri | AUDIO # Europa FM
Buzoienii, așteptați astăzi la urne ca să-și aleagă viitorul președinte al Consiliului Județean, nu se grăbesc spre secțiile de votare. În județ se înregistrează cea mai mică prezență la vot, arată datele Autorității Electorale Permanente. Cu trei ore înainte de închiderea urnelor au votat 22,14%. Corespondentul Europa FM, Cătălina Jingoiu, a stat de vorbă cu […]
19:40
Alegerile locale parțiale din comunele Lumina și Dobromir, din județul Constanța, se desfășoară până la această oră fără probleme deosebite și cu o prezență nu prea mare la urne. În cele 13 secții de votare din cele două localități sunt înregistrați peste 13.000 de alegători. Până la această oră, prezența la urne în comunele Lumina […]
19:40
Gorj: Zeci de mașini din Târgu Jiu au fost vandalizate. Poliția a deschis dosar penal | AUDIO # Europa FM
Zeci de mașini din Târgu Jiu au fost vandalizate noaptea trecută. Autoturismele au rămas fără oglinzi, parbrizele și geamurile laterale au fost sparte, iar încuietorile au fost distruse.Autorii sunt căutați de poliție. În total, 27 de autoturisme au fost vandalizate, doar într-o singură noapte, anunță IPJ Gorj. Sesizările la 112 au început să curgă de […]
19:40
Criza apei potabile în Prahova. Locuitorii din cele 12 localități afectate nu au încă apă potabilă la robinete | AUDIO # Europa FM
La zece zile de la avaria de la barajul Paltinu, locuitorii din cele 12 localități afectate nu au încă apă potabilă la robinete. Furnizarea a fost reluată încă de sâmbătă dimineața, dar cetățenii sunt avertizați prin mesaje de tip RO-Alert să nu bea apă și nici să nu o folosească pentru igiena personală sau pentru […]
19:40
Ialomița: Prezență ridicată la urne în comuna Valea Ciorii. Peste 57% dintre cei aproape 1.400 de alegători s-au prezentat deja la vot | AUDIO # Europa FM
Prezență ridicată la urne în județul Ialomița, unde locuitorii comunei Valea Ciorii își aleg astăzi noul primar. La ora 18:30, peste 57% dintre cei aproape 1.400 de alegători se prezentaseră deja la singura secție de votare din comună. Cifra este notabilă, depășind prezența finală de 53,3% înregistrată la alegerile locale de anul trecut. În comuna […]
19:40
Incidente la secțiile de vot din țară: Aproape 50 de dosare penale și amenzi pentru tentative de fraudă și corupere a alegătorilor. Cele mai multe au avut loc în București | AUDIO # Europa FM
Incidente la secțiile de vot din țară: polițiștii au deschis aproape 50 de dosare penale și au aplicat amenzi pentru — printre altele — tentative de fraudă și corupere a alegătorilor. Majoritatea incidentelor au fost semnalate în București, însă n-au lipsit nici neregulile la secțiile de vot din restul țării. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului […]
15:40
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR pentru șefia CJ Buzău: „Astăzi, Buzăul are o mare şansă de a da semnalul schimbării” # Europa FM
Candidatul AUR la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Ştefăniţă-Alin Avrămescu, a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că „astăzi, Buzăul are o mare şansă, aceea de a da semnalul schimbării”. „Azi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranţă, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în […]
15:40
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la primăria Capitalei, la ieșirea de la urne: „Am venit cu credință” # Europa FM
Candidata independentă susținută de AUR la primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a votat în această dimineață și a explicat pentru ce a votat la Realitatea Plus, postul de televiziune la care a avut emisiune înainte de a se înscrie în cursa electorală. „Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni, […]
15:40
Daniel Băluță, la ieșirea de la vot: „În sfârșit a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” # Europa FM
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Generală a votat duminică la Colegiul „Octav Onicescu” din Sectorul 4. Edilul Sectorului 4 a îndemnat bucureștenii să meargă la urne pentru a-și exprima opțiunea. „În sfârșit a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Banii europeni să fie cei care contează. Metroul, spitalele, tramvaiul, […]
15:40
Iași: Bărbat transportat la spital după ce a suferit arsuri de gradul I în urma unei explozii într-un apartament # Europa FM
Un bărbat din Iași a suferit arsuri de gradul I în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineaţa într-un apartament. Victima a fost transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Explozia, neurmată de incendiu și fără degajări de fum, a avut loc la etajul patru al unui apartament situat în […]
15:40
Mihai Răzvan Moraru, candidatul susținut de PNL şi USR la șefia CJ Buzău: „Am votat pentru speranţele pe care le-am adunat de la toţi buzoienii” # Europa FM
Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al PNL şi USR pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru speranţele pe care le-a adunat de la buzoieni şi pentru dezvoltarea serviciilor publice şi infrastructurii. Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a votat duminică la secţia de la […]
15:40
Constanța: Un bărbat a fost amendat cu 600 de lei pentru că și-a fotografiat buletinul de vot | AUDIO # Europa FM
Au apărut primele incidente în ziua votului. Un bărbat din județul Constanța a fost sancționat pentru că și-a fotografiat buletinul de vot, lucru interzis de lege. Incidentul s-a petrecut în comuna Lumina din județul Constanța, acolo unde oamenii își aleg astăzi viitorul primar. Un alegător a fost surprins în timp ce-și fotografia buletinul de vot, […]
15:40
Preşedintele Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franța, la începutul săptămânii. Discuții cu românii din diaspora și întâlnire cu președintele Emannuel Macron # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, pe 8 și 9 decembrie, acolo unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron și cu românii din diaspora. În seara primei zile în Franţa, şeful statului va dialoga cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia […]
15:40
Luminile de Crăciun au fost aprinse în Betleem pentru prima oară de când a început războiul în Fâșia Gaza | AUDIO # Europa FM
Luminile de Crăciun s-au aprins în Betleem. Timp de doi ani, sărbătorile au fost anulate, pe fondul genocidului din Gaza. După recentul armistițiu, orașul sfânt a decis că anul acesta festivitățile vor reveni. După doi ani de război în Gaza, bradul de Crăciun a fost aprins în fața bisericii istorice, Nașterea Domnului din Betleem. […]
15:40
Mai multe persoane au încercat să voteze în Capitală, deși nu au aveau domiciliul în București. La Buzău, Poliția face verificări după ce primarul și viceprimarul unei comune ar fi încercat să influențeze alegătorii | AUDIO # Europa FM
În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, mai multe persoane au ieșit la vot fără drept de vot. Mai multe secții de poliție din București au fost sesizate că anumiți cetățeni nu au ținut cont de prevederile legale. Iar în județul Buzău poliția verifică acuzațiile unor persoane potrivit cărora primarul și viceprimarul unei comune încearcă să […]
15:40
Cum descriu bucureștenii orașul în care trăiesc: Un oraș „al contrastelor”. „Se dezvoltă din ce în ce mai tare, dar în același timp se dezvoltă și diferențele dintre oameni” | AUDIO # Europa FM
Aproape 1,8 milioane de bucureșteni ar trebui să se prezinte azi la vot. În prima parte a zilei, prezența a fost relativ redusă. Nici măcar 20 %, până la ora 14. Deși mandatul viitorului primar general este unul redus, doar 2 ani și jumătate, alegerile de astăzi nu sunt deloc lipsite de importanță. Ele vor […]
Acum 24 ore
11:40
Alegeri parțiale – 7 Decembrie 2025: la această oră, se deschid urnele în București și în alte 12 localități. În Capitală, este ales Primarul General, iar în Buzău, șeful Consiliului Județean. În alte 12 localități sunt aleși primarii. Urnele sunt deschise până la ora 21:00. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat ghiduri video privind […]
11:40
Dreptul de vot poate fi exercitat și cu o carte de identitate provizorie. Serviciile de evidență a persoanelor au program de lucru cu publicul inclusiv duminică | AUDIO # Europa FM
Serviciile de Evidenţă a Persoanelor din Capitală lucrează cu publicul în acest weekend, în care sunt alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei. Azi se lucrează între orele 07:00 şi 21:00. Astfel, cei care care nu deţin sau au un act de identitate deteriorat ori expirat își pot face o carte de […]
11:40
ALEGERI LOCALE PARȚIALE 2025. Șase centre speciale de vot, adaptate pentru nevăzători, deschise în București / Atenționări cu privire la dezinformări în ziua votului | VIDEO # Europa FM
Alegeri locale parțiale. În București vor fi deschise pentru prima oară la aceste alegeri șase centre speciale de vot, adaptate pentru nevăzători. La ultimele alegeri, cele prezidențiale, din luna mai, în România nu existau decât două centre de votare adaptate persoanelor cu deficiențe de vedere. În Capitală vor fi organizate mai multe secții de votare […]
11:40
Prezența la vot în București și în județele unde au loc alegeri astăzi, ora 10:00. Peste 100.000 de oameni au votat până la această oră # Europa FM
Peste 100.000 de alegători au votat duminică, până la ora 10:20 la alegerile care au loc în această zi. În București oamenii își aleg urmăorul primarul general, în județul Buzău au loc alegeri pentru viitorul președinte de Consiliu Județean și tot astăzi au loc alegeri pentru 12 primării din țară. Capitalei, la alegerile din 7 […]
11:40
Ana Ciceală: „Am votat cu gândul la tinerii orașului nostru, la toți bucureștenii și la cum va arăta orașul nostru pe viitor” # Europa FM
Candidatul partidului „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate” (SENS) la alegerile pentru primăria București, Ana Ciceală, a votat duminică la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” din București. „Am votat în dimineața aceasta cu gândul la copiii orașului nostru, la tinerii orașului nostru, la toți bucureștenii și la cum va arăta orașul nostru pe viitor. Ne-am obșinuit să ne […]
11:40
Marcel Ciolacu a votat pentru viitorul președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta spune că orașul „are nevoie de un plan de dezvoltare, de experiență și foarte mult bun-simț” # Europa FM
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică pentru viitorul președinte al acestei instituții. În opinia sa, „Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un ritm mai alert, are nevoie de expertize, experineță, determinare și foarte mult bun-simț”. Marcel Ciolacu: „Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni […]
11:40
Președintele Nicușor Dan, după votul pentru viitorul primar general: „Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafie imobiliară” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineață la școala Gimnazială „Luceafărul” din sectorul 5 pentru viitorul primar general al municipiului București. Acesta a spus că a votat „pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafie imobiliară care este extrem, extrem de […]
11:40
Ciprian Ciucu, declarații după vot: „Am votat pentru proiecte, pentru Bucureștiul dezvoltat, nu pentru certuri sterile” # Europa FM
Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru primăria generală a municipiului București, Ciprian Ciucu, a votat duminică la o școală din același sector. El a declarat că a votat „pentru integritate” și pentru „Bucureștiul dezvoltat”. Ciprian Ciucu: „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în […]
11:40
George Burcea, candidatul POT la alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei: „Am votat cu gândul schimbării” # Europa FM
Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, a declarat, duminică, după ieşirea de la urne, că a votat „Cu gândul schimbării și cu încredere în Dumnezeu”. Alături de el a fost și președinta partidului, Anamaria Gavrilă, care i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă să voteze. „Am votat cu gândul schimbării, am votat cu inima, cu […]
11:40
Cătălin Drulă: „Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru” # Europa FM
Candidatul USR la alegerile pentru funcția de primar general al municipiului București, Cătălin Drulă, a declarat că a votat duminică pentru ca Bucureștiul „să meargă cu onestitate pe un drum al construcției”. Cătălin Drulă: „Îi îndemn pe bucureșteni să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că așa se construiește viitorul” „Am votat cu încredere și […]
11:40
Traian Băsescu a votat la alegerile pentru primăria generală a Capitalei: „Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă” # Europa FM
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că a venit duminică la vot „îngrijorat”. Acesta e vorbit despre situația actuală în care este România din punct de vedere politic și economic și a făcut referire la faptul că românii sunt dezbinați în momente în care ar trebui să fie solidari. Fostul președinte al României, […]
11:40
Ce așteptări au bucureștenii de la viitorul edil general: „Voi vota pentru un București mult mai funcțional; „Să știe să gestioneze banii bine” | AUDIO # Europa FM
„Votez ca să nu ajungem într-o situație dificilă”, declară mulți tineri care s-au horătât să meargă la vot. Pentru Capitală, sunt în cursă 17 candidați: 11 sunt susţinuţi de partide, iar şase sunt independenţi. Ce așteptări au bucureștenii de la viitorul edil general „Pentru ce voi vota? Voi vota pentru un București mult mai funcțional, ca […]
07:40
ALEGERI LOCALE PARȚIALE 2025. A început votarea. Alegeri pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și pentru 12 primării din țară | AUDIO # Europa FM
Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general. Tot azi vor fi alegeri parțiale și pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din 12 localități din țară. Votarea începe la ora 07:00 și se încheie la ora 21:00. Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul prezență.roaep.ro. Bucureștenii sunt așteptați […]
07:40
ALEGERI LOCALE PARȚIALE PMB 2025. Aproape 1.800.000 de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru alegerea primarului general # Europa FM
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028. În Bucureşti vor fi organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. Astfel, în Sectorul 1 vor fi 166 de secţii, în […]
Ieri
15:40
Factorii de care să ții cont pentru a asigura stabilitatea pe termen lung a finanțelor tale (P) # Europa FM
Stabilitatea financiară pe termen lung este un obiectiv realizabil cu disciplină și o strategie bine pusă la punct. Într-un context economic imprevizibil, menținerea echilibrului financiar devine esențială pentru un viitor liniștit. Acest articol îți prezintă factorii principali pentru consolidarea stabilității tale financiare – de la alegerea unui credit de nevoi personale potrivit, până la crearea […]
15:40
Primul Crăciun la Cazinoul din Constanța aduce o atmosferă feerică, concerte de colinde și de muzică clasică # Europa FM
Decor elegant și magie pe malul mării, la primul Crăciun organizat în clădirea Cazinoului după restaurarea monumentului simbol al Constanței. În holul mare al impresionantului imobil, primul brad împodobit în decor festiv îi așteaptă pe vizitatori să facă fotografii profesionale pentru o amintire personalizată. Iar în celelalte încăperi, de-a lungul lunii decembrie au loc evenimente […]
15:40
Mii de copii l-au așteptat pe Moș Nicolae în fața primăriei din Arad. Cei mici, dar și cei mari, au numărat împreună cu Moșul secundele rămase până la momentul magic al aprinderii luminițelor din Bradul oficial de Crăciun al orașului. La final, Moș Nicolae le-a împărțit copiilor dulciuri. Moș Nicolae a fost în fața primăriei […]
11:30
Fonduri de peste un milion de euro, adunate pentru educația copiilor vulnerabili în cadrul galei Festivalului Brazilor de Crăciun. Cel mai râvnit brad a fost licitat contra sumei de 220.000 de euro | GALERIE FOTO # Europa FM
Peste un milion de euro s-au strâns la Festivalul Brazilor de Crăciun, un eveniment caritabil organizat anual de Salvați Copiii România, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Banii vor fi direcționați spre educația copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Cel mai râvnit brad a fost cumpărat cu suma de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
În Prahova, instalaţiile sunt umplute cu apă, de vineri, la ora 23.00. Prin mesaje RoAlert populația e sfătuită să folosească apa doar pentru igienizarea toaletelor # Europa FM
Apa revine în Prahova după opt zile de criză. Autoritățile județene au anunțat că va fi reluată alimentarea cu apă pentru populație începând de vineri orele 23.00, dar cu restricții. Printr-un mesaj Ro Alert populația celor 12 localități din Prahova a fost informată că s-a reluat distribuția apei potabile dar cu anumite restricții. Pentru o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.