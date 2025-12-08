Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor / Noua doctrină de Securitate Națională a SUA este ”cea mai profundă abdicare scrisă a conducerii americane văzută vreodată” – La Stampa
G4Media, 8 decembrie 2025 08:20
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, scrie La Stampa, citată de Rador Radio România. Într-o zi, sunt ridicate sancțiunile împotriva Lukoil. În altă zi, Washingtonul încearcă să împiedice Europa să utilizeze activele rusești blocate. Iar […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:40
La Bruxelles se discută, luni, despre crearea unor „huburi de returnare” pentru migranți, în afara UE / Sancțiuni mai severe pentru cei care refuză să părăsească teritoriul european # G4Media
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, cele 27 de țări ale Uniunii Europene ar trebui să aprobe luni o înăsprire semnificativă a politicii migraționale a continentului și să valideze conceptul de „huburi de returnare” pentru migranți, potrivit France Presse. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene se vor pronunța […] © G4Media.ro.
08:40
De ce bradul natural de Crăciun nu mai miroase a brad / E posibil să fie tratat chimic și să fie tăiat de mai multă vreme / Care sunt speciile care miros cel mai puternic # G4Media
Bradul de Crăciun este în continuare simbolul sărbătorilor de iarnă, iar mulți aleg să cumpere un brad natural pentru a retrăi atmosfera Crăciunului de altădată, cu mirosul său inconfundabil. Totuși, nu întotdeauna se întâmplă așa: mulți cumpărători sunt dezamăgiți când descoperă că bradul natural pe care l-au adus acasă aproape că nu mai miroase a […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:30
Mark Selby, campion la UK Championship – Finală de colecție cu liderul mondial din snooker # G4Media
Mark Selby este noul campion de la UK Championship la snooker, locul opt din ierarhia mondială învingându-l după o finală spectaculoasă (scor 10-8) pe Judd Trump, liderul la zi. Mark Selby, victorie în finala cu Judd Trump Selby a avut parte de un debut fantastic de finală la York: s-a desprins până la 5-0, spre […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor / Noua doctrină de Securitate Națională a SUA este ”cea mai profundă abdicare scrisă a conducerii americane văzută vreodată” – La Stampa # G4Media
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, scrie La Stampa, citată de Rador Radio România. Într-o zi, sunt ridicate sancțiunile împotriva Lukoil. În altă zi, Washingtonul încearcă să împiedice Europa să utilizeze activele rusești blocate. Iar […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:10
Şefa diplomaţiei britanice discută la Washington planul american de a pune capăt războiului din Ucraina / Întâlnire, în paralel, la Londra, între Zelenski, Starmer și Macron # G4Media
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, se va întâlni luni la Washington cu omologul său american, Marco Rubio, în cadrul eforturilor diplomatice care se intensifică pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a anunţat Foreign Office, notează AFP, preluată de Agerpres. Vizita sa, prima în capitala americană de la preluarea mandatului în septembrie, are loc […] © G4Media.ro.
08:00
Washington Post: Ipocriziile Uniunii Europene privind Ucraina / Franța, Germania și Belgia văd paiul din ochiul lui Trump, dar nu observă bârna din propriul lor ochi # G4Media
Dacă ai astfel de prieteni, mai ai nevoie de dușmani? „Există șansa ca Statele Unite să trădeze Ucraina în privința teritoriilor, fără claritate asupra garanțiilor de securitate”, i-a avertizat președintele francez Emmanuel Macron pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe cancelarul german Friedrich Merz, într-o conferință telefonică, potrivit Der Spiegel. Macron a avertizat asupra „unui […] © G4Media.ro.
08:00
Rezultatul celorlalte alegeri: PSD a luat tot unde a candidat, excepția fiind Sibiul / AUR nu a câștigat nici când au lipsit candidații PSD și PNL / Candidatul George Simion (AUR) din comuna Lumina a luat 13% / USR a avut un singur candidat # G4Media
În alte 11 comune și un oraș s-au organizat duminică alegeri interimare, rezultatul fiind net superior PSD, partid care a câștigat 10 din cele 12 poziții de primar. A pierdut doar în județul Sibiu, în comuna Cârța, acolo unde a câștigat candidatul liberal. Aceasta este de altfel și singura victorie liberală, în afara Bucureștiului, la […] © G4Media.ro.
07:50
Moţiunea de cenzură depusă de extremiștii de la AUR și PACE va fi prezentată luni, în Parlament / Dezbaterea și votul vor avea loc pe 15 decembrie # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului, transmite Agerpres. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca […] © G4Media.ro.
07:50
Ceață densă, cu vizibilitate scăzută în 11 județe, carosabil umed pe principalele drumuri din țară # G4Media
Traficul rutier se desfășoară, luni dimineața, în condiții de ceață densă, cu vizibilitate scăzută în 11 județe din țară, iar pe autostrăzile A1, A2, A3, pe DN 1 și D&, se circulă pe un carosabil umed, în condiții de ploi slabe, transmite MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la această oră […] © G4Media.ro.
07:50
ONU îşi lansează apelul umanitar pentru 2026, condamnând „apatia” lumii / „Este o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei” # G4Media
ONU a condamnat luni „apatia” lumii în faţa suferinţei a milioane de oameni, lansând un apel umanitar redus semnificativ pentru 2026 pentru a răspunde la scăderea drastică a finanţării, relatează AFP, citată de Agerpres. „Este o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei”, a declarat Tom Fletcher, şeful ONU pentru acţiuni umanitare, într-o conferinţă de presă […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Trump îi reproşează lui Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina / „Cred că ştiţi că Rusia ar prefera să aibă întreaga ţară” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat, duminică seara, omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul, notează AFP. „Am vorbit deci cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am vorbit […] © G4Media.ro.
07:40
Ciprian Ciucu a câștigat în cinci din cele șase sectoare ale Capitalei la votul pentru primarul general al Bucureștiului / Daniel Băluță pe primul loc în Sectorul 4, cu un foarte mic avans față de liberal / Anca Alexandrescu pe locul doi în cinci sectoare # G4Media
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat în cinci din cele șase sectoare ale Capitalei la votul pentru primarul general al Bucureștiului, la alegerile parțiale de duminică, potrivit rezultatelor parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe primul loc în Sectorul 4, unde este primar, cu un foarte mic avans față de […] © G4Media.ro.
07:30
Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială în Franța, luni și marți / Va fi primit de Emmanuel Macron și va avea întâlniri cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze # G4Media
Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța, unde va avea o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron, dar și cu comunitatea de români și cu reprezentanții companiilor franceze. Șeful statului român se va întâlni de asemenea, cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul […] © G4Media.ro.
07:30
Moţiunea de cenzură inițiată de grupul PACE – Întâi România şi susţinută de AUR va fi prezentată luni, în Parlament / Votul, pe 15 decembrie # G4Media
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de […] © G4Media.ro.
07:30
Numai Europa poate salva Ucraina în fața lui Putin și Trump, dar o va face? – The Guardian # G4Media
Europa, ai fost avertizată! De aproape patru ani, președintele Vladimir Putin a pornit un război total împotriva Ucrainei și, în această săptămână, el a amenințat că, dacă va fi nevoie, Rusia este „chiar acum pregătită” în vederea unui război cu Europa. Președintele Donald Trump a demonstrat că Statele Unite sunt gata să vândă Ucraina de […] © G4Media.ro.
07:30
Exemplarul original al Constituţiei din 1866, expus la Biblioteca Metropolitană din capitală / Documentul este considerat actul fondator al României moderne # G4Media
O expoziţie dedicată patrimoniului constituţional al României şi rolului acestuia în formarea statului modern va fi vernisată, luni, la sediul central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (BMB), cu ocazia Zilei Constituţiei României. Expoziţia aduce în faţa publicului exemplarul original al Constituţiei din 1866, alături de volume rare, documente de patrimoniu şi lucrări fundamentale care […] © G4Media.ro.
07:20
REUTERS: Bucureştiul alege un primar de centru-dreapta / ”Victoria dă oxigen PNL şi asigură că guvernul va merge mai departe” # G4Media
Rezultatele definitive au arătat că Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale organizate duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie de guvernământ pro-europeană şi administrând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta care era dat câştigător, comentează Reuters, transmite Agerpres. Postul influent era vacant din luna mai, când independentul centrist Nicuşor Dan […] © G4Media.ro.
07:10
Grindeanu: Cred că coaliţia trebuie să meargă mai departe / ”N-am văzut nici măcar cea mai mică comună din ţara asta câştigată de AUR. N-am văzut nimic câştigat de USR. Dar absolut nimic” # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că actuala coaliţie de guvernare trebuie să meargă mai departe, transmite Agerpres. El a fost întrebat dacă ar putea exista parlamentari din rândul coaliţiei care să voteze pentru moţiunea de cenzură care urmează să fie prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. „Nu pot să răspund în numele […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:50
Grindeanu nu își asumă locul trei al lui Daniel Băluță ca pe un eșec: Acest scor înseamnă o baza bună de pornire pentru reconstrucția organizației București # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu nu își asumă înfrângerea lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei ca pe un eșec. Într-o scurtă declarație de presă, el a spus că scorul lui Băluță de peste 20% este în marja scorului politic estimat de PSD în Capitală, respectiv de 21-22%, și că „de aici se poate construi”. „Acest scor […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Clasat pe locul al treilea, social-democratul Daniel Băluță își admite înfrângerea: Continuăm să muncim pentru Sectorul 4 # G4Media
După ce s-au centralizat peste 99,30% din procese verbale, candidatul PSD Daniel Băluță își recunoaște înfrângerea în alegerile pentru Primăria Capitalei, acesta clasându-se de abia pe locul al treilea, cu 119.097 de voturi (20,52%), în urma candidatei Anca Alexandrescu (susținută de partidul extremist AUR) – 127.510 de voturi (21,96%), și candidatului de pe primul loc, […] © G4Media.ro.
00:00
Ce urmează în PNL? Ciucu: Vreau să aduc USR mai aproape. PSD Să-și domolească tirul, să conștientizeze că e la guvernare. Vom crește o nouă generație de politicieni # G4Media
Oficial ales noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu a fost chestionat în emisiune la Digi24 ce urmează să se întâmple, de mâine, în PNL, partidul din care face parte și care i-a susținut candidatura cu largul aport al premierului Ilie Bolojan. „PNL își continuă comportamentul. Este partidul care se confundă cu istoria modernă a României…va […] © G4Media.ro.
7 decembrie 2025
23:20
Jurnalista Ondine Gherguț reclamă că a fost căutată de poliție pentru că a îndemnat la votarea unui candidat ”integru și moral” pentru Primăria București, fără să dea nume # G4Media
Jurnalista Ondine Gherguț reclamă, într-o postare de duminică, pe Facebook, că a fost căutată de poliție pentru că a îndemnat la votarea unui candidat ”integru și moral” pentru Primăria București, fără să dea numele vreunuia dintre cei înscriși în cursa electorală. Jurnalista spune că i s-a reproșat că a încălcat legea și pentru că a […] © G4Media.ro.
22:30
Ciprian Ciucu: Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală / Nu am cum să probez, știu de la oameni care îl cunosc # G4Media
Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru Primăria București, și nu pe Cătălin Drulă, candidatul USR, cu care s-a afișat în campanie: ”Nu am cum să probez”, a adăugat Ciucu. Întrebat de unde știe sau cine i-a […] © G4Media.ro.
22:20
Liberalul Ciprian Ciucu a declarat că nu intenționează să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale. „Nu vreau să fiu președintele României sau președintele PNL”, a spus Ciucu, citat de MEDIAFAX. Ciprian Ciucu a explicat că vrea să fie primarul Bucureștiului pe termen lung. „Nu voi candida vreau să-mi dedic viața mai mult de patru ani orașului […] © G4Media.ro.
22:00
LIVE Rezultate alegeri pentru Consiliul Județean Buzău: La numărarea a peste 60% din procesele verbale, Marcel Ciolacu are 53% # G4Media
Primele rezultate la alegerile pentru Consiliul Județean Buzău au început să fie publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00. La numărarea a peste 60% din procesele verbale, Marcel Ciolacu (PSD) are 52,91%. Este urmat de candidatul partidului extremist AUR, Alin Avrămescu, cu 28,26%, și de Mihai Moraru (susținut de […] © G4Media.ro.
22:00
Un șofer implicat într-un accident a lovit alte patru mașini în timp ce se deplasa către Poliție # G4Media
Un șofer implicat într-un accident rutier a lovit alte patru mașini în timp ce se deplasa către Biroul Accidente Ușoare pentru a declara tamponarea inițială.Accidentele s-a produs sâmbătă seara în București. Apoi, șoferul a plecat de la fața locului fiind descoperit de polițiști pe parcursul nopții, transmite MEDIAFAX. Brigada Rutieră anunță că sâmbătă, în jurul […] © G4Media.ro.
21:50
VIDEO&FOTO Magia sărbătorilor în singurul sat rotund din România. Concert de Crăciun în biserica romano-catolică din Charlottenburg # G4Media
Biserica romano-catolică din Charlottenburg (județul Timiș), ridicată între anii 1875-1876, chiar în mijlocul singurului sat rotund din România, a găzduit cea de-a treia ediție a Concertului de Crăciun, organizat de Asociația Comeat-Lichtenwald. Biserica s-a dovedit neîncăpătoare la concertul susținut de orchestra Dante Alighieri din Timișoara, sub bagheta dirijorului italian Enrico Cannata. ”A ieșit bine, a fost organizat impecabil evenimentul. Este deja a treia ediție și […] © G4Media.ro.
21:40
Cine este Ciprian Ciucu (PNL), dat de exit-poll câștigător al Primăriei Capitalei. Fost ONG-ist, ales de două ori primarul Sectorului 6, unul dintre puținii loiali ai lui Bolojan # G4Media
Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul PNL al Sectorului 6, este dat de exit-poll-uri drept câștigătorul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Dacă rezultatul va fi confirmat de numărarea voturilor, Bucureștiul ar reveni sub conducere liberală pentru prima dată în aproape trei decenii, după mandatul lui Crin Halaicu (1992-1996). Campania electorală, scurtată la doar […] © G4Media.ro.
21:20
REACȚIE RAPIDĂ Victoria lui Ciprian Ciucu în Capitală îl salvează pe Ilie Bolojan / Prima înfrângere majoră a președintelui Dan / Alte efecte politice notabile # G4Media
Notă: Comentariul de mai jos se bazează pe datele sondajului Exit-Poll realizat de CURS-Avangarde. Aceste date se pot schimba în urma numătorii oficiale, dar clasamentul general pare puțin probabil să fie influențat în mod semnificativ date fiind diferențele mari de scor. Victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, în cursa pentru Primăria Capitalei îl salvează pe Ilie […] © G4Media.ro.
21:10
Candida SENS, Ana Ciceală: Vă mulțumesc / Estimările din sondaje o clasează de abia pe locul 5, cu un scor de 6% # G4Media
Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a transmis imediat după afișarea primelor estimări ale exit-poll-urilor de la închiderea urnelor: „Vă mulțumesc”, după ce cu o oră înainte încă îndemna electoratul să iasă la vot Conform estimările CURS-AVANGARDE, Ciceală e cotată de abia pe locul cinci, cu 6%, după Ciprian Ciucu (PNL)-32,7%, Daniel Băluță (PSD)-26,3%, […] © G4Media.ro.
21:00
Kaja Kallas și Mike Waltz, în Iordania pentru a discuta despre ajutorul umanitar pentru Gaza # G4Media
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, s-au deplasat duminică în Iordania pentru a discuta despre ajutorul umanitar destinat Fâşiei Gaza, potrivit AFP, transmite Agerpres. Un armistiţiu fragil a intrat în vigoare în 10 octombrie în enclava palestiniană, în urma unui plan de pace american asumat de ONU. „Suntem pregătiţi […] © G4Media.ro.
21:00
George Simion, șeful partidului extremist AUR, a anunțat, la declarațiile făcute înainte de închiderea urnelor că va vorbi despre alegeri de la ora 21:00, când procesul electoral se încheie. G4Media prezină LIVE principalele declarații. Cu o oră înainte, George Simion, șeful partidului extremist AUR, i-a certat pe jurnaliști și i-a numit ”agenți electorali” când a fost […] © G4Media.ro.
21:00
LIVE | Primele declarații ale lui Cătălin Drulă după exit-poll: candidatul USR, pe locul 4 în cursa pentru București # G4Media
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București, susține declarații în direct după închiderea urnelor la alegerile parțiale din 7 decembrie. Într-o cursă strânsă pentru conducerea Capitalei, Drulă își prezintă reacția la primele estimări exit-poll care îl dau pe locul 4, în așteptarea rezultatelor oficiale. G4Media prezintă LIVETEXT declarațiile candidatului USR. © G4Media.ro.
21:00
BREAKING Sondaj INSCOP la alegeri în București: Ciprian Ciucu pe primul loc cu 31.7%, urmat de Daniel Băluță cu 26.1%. Anca Alexandrescu pe locul trei cu 21.1%, Cătălin Drulă pe patru cu 12.8% # G4Media
Inscop Research a realizat, cu sprijinul informat.ro, un sondaj în ziua votului la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: Ciprian Ciucu (PNL) – 31.7% Daniel Băluță (PSD) – 26.1% Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR) […] © G4Media.ro.
20:50
Dosar penal pe motiv de ură în Germania, după ce un român a bătut grav două tinere într-un tramvai pentru că se sărutau / Una din victime a căzut inconștientă # G4Media
Un cetățean român a agresat două tinere într-un tramvai din Bremen, transmite Mediafax. Poliția germană anchetează fapta ca posibilă infracțiune motivată de ură. Două tinere de 18 și 19 ani au fost lovite vineri seara într-un tramvai din Bremen, după ce un bărbat de 25 de ani le-ar fi văzut sărutându-se, relatează ziarul german BILD. […] © G4Media.ro.
20:50
LIVE Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, primele declarații după anunțarea rezultatelor la exit-poll # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, va face primele declarații după anunțarea rezultatelor la exit-poll de la ora 21.00. G4Media va transmite LIVE. Citește și: REZULTATE EXIT-POLL Curs-Avangarde la alegerile pentru Primăria București la ora 21.00 LIVE Rezultate alegeri Primăria București © G4Media.ro.
20:50
LIVE VIDEO Ciprian Ciucu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll la Primăria București # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, va susține declarații de presă după închiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit-pollurilor. G4Media va transmite LIVE și VIDEO cele mai importante declarații ale candidatului PNL. © G4Media.ro.
20:30
Primele rezultate la alegerile pentru Primăria București vor începe să fie publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00. G4Media transmite LIVE evoluția numărătorii voturilor la alegerile care vor stabili noul primar al Capitalei și în care principalii candidați sunt Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă și Ana […] © G4Media.ro.
20:10
Primele rezultate ale exit-poll-ului Curs-Avangarde, valabile pentru ora 19.00, vor fi prezentate la ora 21.00, imediat după închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria București. G4Media prezintă LIVE care este ordinea candidaților la primăria București, după votul din 7 decembrie care va da noul primar al Capitalei. Exit-poll-urile nu sunt realizate în funcție de numărătoarea voturilor, […] © G4Media.ro.
20:00
VIDEO George Simion ceartă jurnaliștii și îi numește ”agenți electorali” când e întrebat de gradul de locotenent-colonel al Ancăi Alexandrescu: ”Informație răsuflată” # G4Media
George Simion, șeful partidului extremist AUR, i-a certat pe jurnaliști și i-a numit ”agenți electorali” când a fost întrebat de gradul de locotenent-colonel pe care l-a primit Anca Alexandrescu în 2010, informație publicată în exclusivitate de jurnalistul Mihai Munteanu, de la publicația Captura: ”Informație răsuflată”, a continuat Simion. Principalele declarații Sunt cifre foarte mari de […] © G4Media.ro.
19:50
Un atac rusesc asupra unui baraj din regiunea Harkov perturbă ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene # G4Media
Autorităţile ucrainene au anunţat duminică că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste infrastructură, rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, potrivit EFE. „Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens (în acel moment). […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:30
ONU a cerut autorităţilor afgane duminică să ridice interdicţia impusă de trei luni angajatelor sale afgane de a merge să lucreze la sediile Naţiunilor Unite în Afganistan, apreciind că această măsură pune în pericol „servicii de ajutor vitale” pentru populaţie, relatează France Presse, conform Agerpres. „Cerem ca interdicţia impusă angajatelor afgane ale ONU şi subctractanţilor […] © G4Media.ro.
19:30
Alegeri pentru primăria Capitalei: Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE începând cu ora 21.30 datele Exit Poll și primele rezultate parțiale # G4Media
Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE începând cu ora 21.30 datele Exit Poll și primele rezultate parțiale ale alegerilor din Capitală. Rămâi pe G4Media pentru a-i urmări LIVE. Cele mai relevante informații, declarații și trenduri, LIVE pe G4Media și pe canalele noastre Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. © G4Media.ro.
19:20
„Europa are o problemă reală”: șeful celei mai mari bănci americane dorește ca Statele Unite să ajute Europa să „redevină puternică” # G4Media
Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a lansat un avertisment ferm Europei, pe care o consideră îngrădită de o birocrație prea greoaie. În cadrul Forumului Național de Apărare Reagan, care a avut loc în California, bancherul a estimat, în declarații preluate de Bloomberg, că slăbiciunea europeană constituie acum un risc economic pentru Statele Unite, potrivit BFM TV. […] © G4Media.ro.
19:10
Inteligența artificială ne amenință fericirea? Explicația unui neurocercetător: ”Fură atenția pe care o merită oamenii din jurul nostru” # G4Media
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârșitul anilor 1960 pentru a înțelege ce îi face pe oameni fericiți sau nefericiți. Ani de cercetare i-au permis să înțeleagă acest lucru. Și, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenți neurocercetători, el susține că inteligența artificială (IA) este cea mai mare amenințare la adresa fericirii, […] © G4Media.ro.
19:10
Contract de 64,12 milioane lei pentru reabilitarea clădirii Casei Asigurării Meseriașilor, un reper al Iașului interbelic / Firma Katar Conneg din Vaslui, desemnată câștigătoare după ce a contestat licitația # G4Media
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a atribuit un contract de 64,12 milioane lei companiei Katar Conneg din Vaslui pentru consolidarea și modernizarea Casei Asigurării Meseriașilor – Policlinica stomatologică „La Boltă”, monument istoric de pe bulevardul Independenței, scrie ziaruldeiasi.ro. Decizia vine după o licitație contestată, după ce, în primăvară (luna martie), […] © G4Media.ro.
19:00
Sute de cărți din departamentul de antichități egiptene de la Luvru au fost afectate de o scurgere de apă # G4Media
Sute de cărți rare din departamentul de antichități egiptene au fost deteriorate de o scurgere de apă la muzeul Luvru evidențiind starea de degradare a infrastructurii la doar câteva săptămâni după jaful care a scos la iveală vulnerabilități în securitate, transmite Mediafax. 400 de cărți rare au fost afectate de scurgerea de apă, cauza principală […] © G4Media.ro.
18:30
Volumul de masă lemnoasă în România a crescut cu 59 milioane mc/an, conform Inventarului Forestier Naţional III (Fordaq) # G4Media
Suprafaţa pădurilor, a vegetaţiei forestiere şi a terenurilor cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, iar creşterea totală a volumului de masă lemnoasă este de 59 milioane metri cubi/an, arată datele Inventarului Forestier Naţional (IFN) – Ciclul III, citate de Comunitatea Forestierilor – Fordaq, potrivit Agerpres. „Rezultatele IFN arată o creştere […] © G4Media.ro.
18:20
Președintele Cehiei avertizează Europa să nu cedeze: „Dacă permitem Rusiei să iasă victorioasă din acest conflict, vom pierde cu toții” # G4Media
În martie 1939, Adolf Hitler a proclamat „protectoratul” asupra Boemiei și Moraviei, dominat de Germania nazistă, de la balconul Castelului din Praga. A fost una dintre ultimele acaparări de teritorii ale dictatorului înainte de a invada Polonia și de a declanșa al Doilea Război Mondial șase luni mai târziu, scrie The Sunday Times. Așezat astăzi […] © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Firma de stat ESZ Prahova, acuzată că a provocat criza apei, a cumpărat în 2022 hotelul ”Regina Nopții” cu 10 milioane de lei pentru sediu. Compania e o colecție de sinecuri PSD-PNL # G4Media
Compania de stat SC Exploatare Sistem Zonal (ESZ) SA, acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova, a cumpărat în 2022 cu 10 milioane de lei (2 milioane de euro) hotelul-restaurant ”Regina Nopții” din Ploiești, potrivit bilanțurilor contabile ale firmei. Compania de stat a plătit 5 milioane de lei din fonduri proprii […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.