Cum pot fi diagnosticate și tratate bolile cardiovasculare prin proceduri minim invazive, explică dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervențională, MedLife
G4Media, 10 decembrie 2025 14:50
La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces, iar România nu face excepție. Unele dintre ele pot fi diagnosticate și tratate (sau ținute sub control) prin proceduri moderne, care nu presupun chirurgie deschisă, au riscuri foarte mici și se fac cu anestezie locală, pacientul putând pleca acasă chiar a doua zi. Medicul Florina
15:10
Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, a anunţat, miercuri, preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, potrivit Agerpres. „România marchează o nouă reuşită culturală la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial (UNESCO), desfăşurată la New Delhi, în perioada 8 – 13 decembrie 2025. Dosarul „Cobza – cunoştinţe
15:10
BREAKING Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților (surse) # G4Media
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Vom reveni
Acum 10 minute
15:00
Extrema dreaptă germană salută declaraţiile anti-UE ale lui Donald Trump şi trimite o delegaţie în SUA # G4Media
Partidul german de extremă dreapta AfD, care salută recentul document al lui Donald Trump ce prognozează o „dispariţie civilizaţională" a Europei, a anunţat miercuri o vizită în SUA a circa 20 de parlamentari pentru întrevedere cu membri ai Partidului Republican, informează AFP preluată de Agerpres. Alternativa pentru Germania (AfD), principalul partid de opoziţie din această
Acum 30 minute
14:50
Cum pot fi diagnosticate și tratate bolile cardiovasculare prin proceduri minim invazive, explică dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervențională, MedLife # G4Media
La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces, iar România nu face excepție. Unele dintre ele pot fi diagnosticate și tratate (sau ținute sub control) prin proceduri moderne, care nu presupun chirurgie deschisă, au riscuri foarte mici și se fac cu anestezie locală, pacientul putând pleca acasă chiar a doua zi. Medicul Florina
14:50
Bolojan: Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Premierul a precizat, într-o postare pe Facebook, că printr-o hotărâre de guvern adoptată marți seară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom,
Acum o oră
14:30
BREAKING Ce spun primarii despre noile impozite pe mașini în funcție de norma de poluare: Primarul Galațiului spune că ”e posibil ori să includem greșit un autoturism, ori efectiv să nu știm în ce categorie să-l introducem” / Primarul Bacăului: Probabil o să le încadrăm pe toate la o clasă mai mare de poluare # G4Media
Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, a declarat pentru G4Media că, în momentul de față, primăriile din România nu au, practic, informații despre norma de poluare a mașinilor și nu știu prin urmare în ce clasă de poluare să le încadreze pentru a calcula impozitul pentru 2026. Același lucru îl spune și primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu,
14:30
BREAKING Încă un mare condamnat de corupție a fost albit de Curtea Supremă. Înalta Curte a anulat condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție. Este încă un caz de mare dosar "omorât" de instanța supremă, care a eliberat pe bandă rulantă personaje implicate în mari
14:30
Ronnie O'Sullivan a lăsat să se înțeleagă faptul că va juca până la urmă la Mastersul de la Alexandra Palace din ianuarie. În runda inaugurală, The Rocket va da peste Neil Robertson, iar australianul spune că după tragerea la sorți a primit foarte multe mesaje în care lumea-i solicita un bilet pentru marele duel. Întrebat
14:20
Fred Vasseur nu este mulțumit cu sezonul pe care l-a încheiat Ferrari în Formula 1, iar directorul Scuderiei surprinde atunci când spune că îi încurajează pe Lewis Hamilton și Charles Leclerc să critice echipa de la Maranello. Citat de Motorsport.com, Vasseur surprinde atunci când le dă liber piloților săi să critice echipa. Directorul Scuderiei consideră
14:20
SURSE Senatorul USR Sorin Șipoș, un apropiat al lui Dominic Fritz, în cărți pentru funcția de ministru al Apărării / De profesie inginer electrotehnist, Șipoș este membru în Comisia SIE a Parlamentului # G4Media
Senatorul Sorin Șipoș, liderul organizației județene USR Timiș, este cel mai nou nume luat în calcul pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, au declarat surse politice pentru G4Media. Sorin Șipoș este considerat un apropiat al liderului USR, Dominic Fritz, care este și primar al Timișoarei. Șipoș se află la primul mandat de parlamentar. El este
14:20
Dungaciu, numărul 2 în partidul extremist AUR: Noi vrem la putere fie prin guvern de coaliție națională fie prin alegeri anticipate # G4Media
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat miercuri că AUR vrea să ajungă la putere, dar acceptă doar două opțiuni: fie intrarea într-un guvern de coaliție națională, fie prin alegeri anticipate. El a exclus un guvern cu AUR-PSD. "AUR nu se va duce la guvernare dacă nu va fi la putere. Noi ne pregătim
14:20
Papa Leon al XV-lea a avertizat marți seara, după atacul dur lansat de Donald Trump la adresa Europei, că astfel de declarații "încearcă să distrugă" alianța dintre Statele Unite și Bătrânul Continent. Papa a făcut aceste comentarii într-o scurtă discuție cu reporterii, după ce s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.. Deși a refuzat să
Acum 2 ore
14:00
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în întreg anul 2025, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului # G4Media
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunţat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care îşi are sediul la Washington, potrivit EFE preluată de Agerpres. În total, de la 1 ianuarie, trupele ruse au ocupat 4.669 de kilometri pătraţi, majoritatea în regiunile Doneţk (est) şi Zaporojie (sud-est),
14:00
Domeniul Schiabil Transalpina se redeschide cu program redus, 3 zile pe săptămână / Nu prea e zăpadă, iar ce există trebuie protejat # G4Media
Domeniul Schiabil Transalpina își reia activitatea, însă cu program redus, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Administrația anunță că, începând de vineri, 12 decembrie, pârtiile deservite de instalațiile Teleschi 1 și Teleschi 2 vor fi deschise doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00–16:30. Măsura a fost
13:50
VIDEO Peste 1.000 de sindicaliști din educație s-au adunat la protestul anunțat în fața Guvernului, pentru a cere demisia ministrului Daniel David: Demnitatea profesorilor nu se negociază # G4Media
Protestul anunțat de sindicatele din educație în Piața Victoriei a început în jurul ore 13:00, când peste 1.000 de profesori membri ai celor două federații sindicale din preuniversitar s-au adunat pentru a cere demisia ministrului Daniel David. Mitingul este organizat în contextul escaladării conflictului dintre sindicate și ministrul Educației și Cercetării și pe fondul tensiunilor
13:50
Altex finalizează procesul de reamenajare și modernizare a magazinului din Turda, județul Cluj, oferind clienților un spațiu extins și o experiență de cumpărături îmbunătățită. Clienții sunt invitați să descopere noutățile joi, 11 decembrie, să exploreze sortimentul extins de produse și să profite de ofertele exclusive, valabile între 11 și 17 decembrie 2025. Magazinul-proprietate din Turda,
13:50
Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului # G4Media
Cristian Ghinea (USR) i-a cerut miercuri premierului Ilie Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fostul ministru al Justiției care a promovat modificări la legile justiției, criticate dur de o parte a societății civile. G4Media a scris încă din august 2022 despre aceste modificări, cu titlul "Cele trei mari legi
13:40
Avocatul unui jurnalist a scris o critică devastatoare a extremei stângi din Franța: “Pasiune antisemită” # G4Media
În Franța a apărut cartea "Pasiune antisemită", în fapt pledoaria avocatului Richard Malka în procesul de defăimare împotriva clientului său, jurnalistul Raphael Enthoven, intentat de cel mai de stânga partid parlamentar, La France Insoumise (Franța Nesupusă, LFI). Cartea este publicată la mai puțin de o lună de la achitarea de către justiție a lui Enthoven,
13:40
Angajatorii mai au trei săptămâni pentru a trece de la platforma Revisal la REGES / Amenzi de până la 20 de mii de lei # G4Media
31 decembrie este ultima zi in care platforma Revisal va mai funcționa, iar cei ce nu realizează tranziția la noua platformă REGES sunt pasibili de sancțiuni, a precizat inspectorul șef adjunct al ITM Mureș, Eva Man, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. „Reamintim angajatorilor că 31 decembrie este ultima zi în
13:40
Statele Unite ale Americii intenționează să impună verificarea rețelelor sociale și colectarea numerelor de telefon utilizate în ultimii cinci ani pentru turiștii străini # G4Media
Călătorii care pleacă spre Statele Unite ale Americii ar putea fi nevoiți în curând să se confrunte cu un nou tip de controale. Potrivit New York Times și Washington Post, administrația Trump intenționează să extindă verificarea activităților turiștilor pe rețelele sociale, scrie Le Figaro. Propunerea a prins contur miercuri, odată cu publicarea unui aviz în
13:40
Marjele producătorilor britanici de modă își revin, însă tabloul general rămâne mixt – raport # G4Media
Vânzările în creștere și îmbunătățirea eficienței au ajutat producătorii britanici de modă să își refacă marjele și să intre pe un drum mai stabil pentru 2026, arată cel mai recent raport trimestrial de performanță, moderat optimist, scrie Fashion Network. Noile date publicate de specialistul în managementul stocurilor Unleashed arată că veniturile din vânzări au crescut
13:30
USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament să discute despre ”capturarea Justiției” # G4Media
USR a anunțat că îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției și modul în care inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere, potrivit unui comunicat al partidului. "O țară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor
13:20
De la protejarea proprietății intelectuale până la utilizarea în siguranță a propriilor instrumente de inteligență artificială, sectorul modei încearcă încă să se adapteze noilor tehnologii. Nu este surprinzător că tema a dominat dezbaterile la Assises Juridiques de la Mode, du Luxe et du Design, organizate pe 9 decembrie la Paris de Lexposia, scrie Fashion Network.
Acum 4 ore
13:10
Senatorii partidului extremist AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu, la o zi după ce PSD a cerut demiterea acesteia # G4Media
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu". Demersul partidului extremist AUR vine la o zi după ce PSD a cerut demiterea Dianei Buzoianu. Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului
13:00
„Informații eronate științific” stau la baza programei de Română propuse de Ministerul Educației – acuză 20 de cercetători ai Academiei Române și peste 200 de profesori # G4Media
Noua programă de română de clasa a IX-a are o „concepție confuză, anacronică și autosuficientă" și se bazează pe „informații eronate din punct de vedere științific" – arată peste 20 de cercetători ai Academiei Române și peste 200 de profesori și scriitori. În memoriul prin care cer Ministerului Educației și Cercetării „regândirea integrală a programei" pe care
13:00
Medic cardiolog din Oradea, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată / E acuzat că ajuta militari să intre în rezervă, în urma unor afecțiuni medicale false # G4Media
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu" din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în judecată, miercuri, pentru luare de mită în formă continuată, anunță Mediafax. Potrivit comunicatului publicat miercuri de Direcția Gener
12:50
E clar pentru toată lumea că Oscar Piastri nu are vreun motiv să fie fericit după încheierea sezonului 2025 din Formula 1. A pierdut titlul mondial în favoarea coechipierului Lando Norris, iar senzația este aceea că a fost pilotul numărul doi al echipei. Surse din cadrul Marelui Circ vorbesc despre faptul că australianul este dorit […] © G4Media.ro.
12:50
Răzvan Mirel Chiriță a fost dat afară din POT, la o lună după ce președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, îl numise liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților, transmite MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat de presă, decizia de excludere din partid a fost luată după analizarea mai multor situații care au arătat că acesta nu și-a respectat responsabilitățile […] © G4Media.ro.
12:40
Ancuța Felicia Dunca, fosta consilieră de încredere a primarului PSD Daniel Tudorache de la Sectorul 1, acuzată de incompatibilitate pentru că a lucrat concomitent la stat și la o firmă a afaceristului Mohammad Murad. Ea a beneficiat și de o sinecură în guvernul Ciucă # G4Media
Ancuța Felicia Dunca, fosta consilieră de încredere a primarului PSD Daniel Tudorache de la Sectorul 1, e acuzată de Agenția Națională de Integritate (ANI) de incompatibilitate pentru că în 2021-2022 ar fi lucrat concomitent la stat și la o firmă a afaceristului Mohammad Murad, potrivit unui comunicat. Dunca a scris în declarația de avere din […] © G4Media.ro.
12:40
Protest “pentru o justiție independentă”, miercuri seara, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii # G4Media
Un protest “pentru o justiție independentă” este anunțat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, pe Calea Plevnei nr 141B, la ora 19,00. MAnifestația este anunțată pe pagina de Facebook “Protest pentru o justiție independentă”. Acest protest vine după ce portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un extrem de […] © G4Media.ro.
12:40
Bărbat reținut de polițiștii din Capitală pentru încălcarea în mod repetat a ordinului de protecție: și-a îndepărtat de mai multe ori brățara electronică și a transmis mesaje de amenințare victimei # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut de polițiștii din București pentru încălcarea în mod repetat a ordinului de protecție. Acesta și-a îndepărtat de mai multe ori brățara electronică și a transmis mesaje de amenințare victimei, a anunțat, miercuri, Poliția Capitalei. „Poliția Capitalei a luat măsuri operative, în mod repetat, față […] © G4Media.ro.
12:40
VIDEO EXCLUSIV | Ce preparate de pe masa de sărbători le sunt complet interzise câinilor și pisicilor: Avertismentul medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Mai e puțin până la cea mai frumoasă perioadă din an. Iar asta înseamnă și mese îmbelșugate, preparate alese și bunătăți de tot felul. Prietenii necuvântători, îmbiați de mirosurile atrăgătoare, se vor învârti în jurul gospodinelor pentru a încerca să le convingă să primească și ei câte ceva. Iar la masa de sărbători se vor […] © G4Media.ro.
12:30
Pescarii se alătură protestului fermierilor din Grecia. Ei cer plata subvenţiilor europene întârziate de un scandal de fraudă # G4Media
Pescarii din portul Volos, centrul Greciei, s-au alăturat mişcării de protest a fermierilor greci, care blochează drumuri din toată ţara pentru a cere în special plata subvenţiilor europene întârziate de un scandal de fraudă masiv, relatează AFP preluată de Agerpres. „Vocea poporului este mânia lui Dumnezeu (în faţa) lipsei voastre de acţiune faţă de pescarii […] © G4Media.ro.
12:30
România ar putea exporta ouă în Israel / O delegație sanitară israeliană a vizitat ferme din Alba, Bihor și Vaslui # G4Media
ANSVSA a anunțat, miercuri, că România ar urma să înceapă să exporte ouă în Israel. Oficialii au primit, cu o zi în urmă, vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru verificarea condițiilor sanitar-veterinare, informează Mediafax. „Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit, zilele […] © G4Media.ro.
12:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri dimineața, în fața Consiliului Federației Ruse, că Donald Trump este „singurul lider occidental” care arată că înțelege poziția Moscovei față de Ucraina, potrivit Sky News. Lavrov, citat de agenția de știri de stat TASS, a criticat în același timp Marea Britanie și UE, spunând că ambele […] © G4Media.ro.
12:20
Cum vor crește impozitele pe mașini de la 1 ianuarie 2026: Taxare în funcție de poluare, taxe mai mici pentru mașinile electrice și hibride # G4Media
Impozitele pe mașini vor crește de la 1 ianuarie 2026, după ce Curtea Constituțională a respins o contestație AUR depusă față de al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, transmite Economedia. Impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește” de anul viitor. Astfel, taxele pe mașini vor fi calculate în funcție de […] © G4Media.ro.
12:20
RedBull trece printr-o schimbare majoră, iar Verstappen este cheia după plecarea lui Marko # G4Media
Helmut Marko a fost îndepărtat de la RedBull după un mandat încununat de succes care a durat 20 de ani. Austriacul a fost mereu un aprig susținător al lui Max Verstappen, iar decizia produce multe speculații în paddock-ul Formulei 1. Șefii echipei de la Milton Keynes dau însă asigurări că viitorul lui Max este la […] © G4Media.ro.
12:10
Directoare de liceu: De astă-vară, ministrul Daniel David ne ceartă întruna. Să știți că sunt oameni care stau și peste program, care fac proiecte fără să fie plătiți # G4Media
Paraschiva Buciumanu, profesoară de Limba și literatura română și directoare adjunctă a Colegiului Tehnic „Miron Costin” din Roman, vorbit, pentru Edupedu.ro, despre atitudinea pe care o are ministrul Daniel David față de profesori. „N-am avut niciodată pe cineva care să ne tot certe de când a preluat mandatul și să vorbească cu atâta lipsă de empatie […] © G4Media.ro.
12:10
Primarul din Băile Herculane, reclamat la Parchet de Agenția Națională de Integritate pentru că a împiedicat primăria să cumpere un imobil valoros, achiziționat ulterior de părinții săi # G4Media
Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a reclamat miercuri la Parchet pe primarul din Băile Herculane, Cristian Miclău, potrivit unui comunicat. Miclău e acuzat că a împiedicat practic primăria să cumpere un imobil monument istoric, asupra căruia orașul avea drept de preemțiune. Clădirea a fost cumpărată ulterior de părinții săi, care au scos-o acum la vânzare […] © G4Media.ro.
12:10
Dana Lica, președinta SEPI, replică în dezbaterea privind programa de Informatică la clasa a IX-a: Profesorii se pot adapta, au fost nevoiți constant să învețe # G4Media
Miza dezbaterii despre noile programe de Informatică nu este o „luptă” între limbaje și nici un test de „adaptare” pentru profesori, ci felul în care școala îi pregătește pe elevi: „vrem o școală care produce simpli consumatori de tehnologie sau o școală care formează tineri capabili să creeze tehnologia de mâine și să modeleze viitorul […] © G4Media.ro.
12:00
Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent # G4Media
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor cu privire la ofertă precum şi al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. Metalul alb s-a apreciat miercuri cu […] © G4Media.ro.
11:50
Sabalenka, lidera WTA, este împotriva sportivilor transgen în sportul feminin: „Nu este corect” # G4Media
Aryna Sabalenka, lidera ierarhiei WTA, a atins un subiect sensibil de discuție și a precizat că este împotriva prezenței sportivilor transgen în sportul feminin. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat lui Piers Morgan. Jucătoarea din Belarus este de părere că ar fi nedrept ca femeile să se dueleze cu „bărbați biologici” în […] © G4Media.ro.
11:50
VIDEO Un blogger italian a vrut să meargă la târgul de Crăciun din Craiova și a ajuns în Cracovia / ”Am scris ”Cra”, și este ușor să le confunzi. Ei bine, oricum, este foarte frumos” # G4Media
Brandon, un blogger italian, susține că din cauza asemănării numelor orașelor Craiova și Cracovia a ajuns în Polonia, deși a vrut să meargă să viziteze târgul de Crăciun din Craiova. Clipul a făcut furori pe TikTok, ajungând la peste 20 de mii de vizualizări. ”Spoiler alert: oricum e super, băieți. Practic, văzusem cele mai frumoase […] © G4Media.ro.
11:40
Cum a provocat un lansator de rachete chinezesc un nou conflict între Cambodgia și Thailanda # G4Media
Nu este clar dacă Thailanda sau Cambodgia a încălcat fragilul armistițiu luni. Dar, pe măsură ce tensiunile au crescut, decizia Cambodgiei de a muta un sistem chinezesc PHL-03 MLRS (sistem de lansare multiplă a rachetelor) mai aproape de granița disputată a pus Thailanda în alertă, scrie The Telegraph. Cu o rază de acțiune de 130 […] © G4Media.ro.
11:30
Franţa avertizează asupra unei posibile deturnări de fonduri europene în favoarea organizației teroriste Hamas # G4Media
Ministrul francez delegat pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a cerut Comisiei Europene să aducă clarificări cu privire la potenţiale finanţări europene destinate unor organizaţii neguvernamentale, care ar fi putut fi deturnate în beneficiul grupării islamiste palestiniene Hamas, relatează miercuri agenția de știri AFP. „Am fost recent alertat cu privire la suspiciunile că Hamas ar fi […] © G4Media.ro.
11:30
De sâmbătă, costă 12 euro să vezi balconul fals al Julietei din Verona / Decizia e luată pentru a opri o parte din milioanele de turiști / O altă soluție: străzi cu sens unic pentru pietoni # G4Media
În perioada 6 decembrie – 6 ianuarie, municipalitatea din Verona a decis să perceapă o taxă de intrare de 12 euro, cu rezervare prealabilă, pentru a intra în curtea celebrei Case a Julietei, care anterior era accesibilă gratuit, anunță presa italiană. Este un loc în care se desfășoară o scenă binecunoscută dintr-una dintre cele mai […] © G4Media.ro.
11:20
Educaţia, nu interdicţiile reprezintă abordarea corectă în relaţia adolescenţi-social media, consideră elevii germani # G4Media
Interzicerea impusă în Australia a accesului la reţelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani este o abordare greşită şi educaţia, mai curând decât interdicţiile, ar trebui să fie pe primul loc, consideră un organism federal al elevilor din Germania, transmite miercuri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Interzicerea unui lucru nu poate fi […] © G4Media.ro.
11:20
BREAKING Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026 # G4Media
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui anunț al Biroului de presă al CCR. Taxele pe proprietate ar urma să crească cu peste 70% față de nivelul din 2025. „Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a […] © G4Media.ro.
11:20
Peste 400.000 de euro donați la Gala „Timp pentru Bine” pentru proiecte sociale și sportive # G4Media
Prima ediție a Galei „Timp pentru Bine”, organizată de Fundația M.E.V. cu sprijinul Kaufland România, a mobilizat comunitatea de business și a strâns peste 400.000 de euro pentru proiecte sociale și sportive. Din această sumă, 300.000 de euro provin din licitațiile în care companiile prezente au susținut nouă cauze cu impact direct în comunități. La […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
Deputaţii brazilieni au adoptat un proiect de lege ce ar putea reduce pedeapsa fostului preşedinte Jair Bolsonaro de la 27 de ani şi trei luni la aproximativ doi ani şi patru luni de închisoare # G4Media
Parlamentarii brazilieni au adoptat miercuri, după o sesiune aprinsă, un proiect de lege care ar putea reduce semnificativ pedeapsa fostului preşedinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Dacă proiectul de lege va fi adoptat şi de Senat, „pedeapsa […] © G4Media.ro.
