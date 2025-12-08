Cu ce echipă ține Ciprian Ciucu Noul primar al Bucureștiului nu se poate hotărî între Steaua și Rapid: „Vreau să le ajut pe amândouă”

11:10

Liverpool a remizat cu Leeds United, scor 3-3, într-un meci dramatic în care „cormoranii” au condus de două ori, dar au fost egalați pe final. Formația antrenată de Arne Slot (47 de ani) a cedat avantajul în prelungirile partidei și a ratat ocazia de a urca pe un loc de cupă europeană. Mohamed Salah (33 de ani), vedeta lui Liverpool, a fost rezervă neutilizată și a răbufnit la finalul partidei.