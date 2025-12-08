Tensiuni mari în vestiarul lui Real Madrid după eşecul cu Celta Vigo

Primasport.ro, 8 decembrie 2025 13:20

Tensiuni mari în vestiarul lui Real Madrid după eşecul cu Celta Vigo

Acum 30 minute
13:40
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală! A exclus un jucător din cauza comportamentului Primasport.ro
Acum o oră
13:20
Încă o veste rea pentru FCSB! Un jucător de bază a evoluat cu dureri în ultimele meciuri. ”Are nişte probleme foarte mari” Primasport.ro
13:20
Acum 2 ore
12:40
Vali Badea, afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
12:40
Români în Europa. Radu a făcut “minuni”, Ianis a strălucit, iar Chivu a fost “omul meciului” Primasport.ro
12:30
Vali Badea, foarte afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
12:20
Încă un antrenor schimbat în Superliga? Acţionarul a făcut anunţul. "Cauzele eşecului le poate spune” Primasport.ro
Acum 4 ore
11:50
Ultimele veşti despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. ”Este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren” Primasport.ro
11:30
Observatorul Augustus Constantin, delegat în premieră la un meci în Liga Campionilor Primasport.ro
11:30
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată Primasport.ro
10:50
Iuliu Mureşan a anunţat noul obiectiv al celor de la CFR. ”Nu cred că se mai poate” Primasport.ro
10:50
Dinamo a luat decizias finală cu privire la transferul lui Musi. ”Este acum într-un moment foarte bun şi foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător” Primasport.ro
Acum 6 ore
09:50
La aproape 41 de ani, LeBron James a fost magistral pentru Lakers. Meci palpitant cu Philadelphia Primasport.ro
09:50
FC Santos, cu Neymar integralist, şi-a asigurat menţinerea în prima ligă braziliană Primasport.ro
09:34
Fotbalul românesc e din nou în doliu! A murit Ioan Sdrobiş Primasport.ro
09:20
”El Sant Andreu”. Presa spaniolă, impresionată de Ionuţ Radu Primasport.ro
09:10
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
09:10
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bătălia pentru prima poziţie în clasament Primasport.ro
09:10
Într-o atmosferă senzaţională, UBT Cluj s-a descurcat admirabil cu Partizan Belgrad Primasport.ro
09:10
Ionuţ Radu, prestaţie stelară cu Real Madrid. A primit o notă uriaşă Primasport.ro
Acum 12 ore
01:10
Dezastru pentru Gigi Neţoiu la alegerile pentru Primăria Capitalei. A fost întrecut de un candidat care s-a retras din cursa electorală Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Victorie uriaşă pentru Ionuţ Radu! ”Galacticii” sunt în criză pe plan intern Primasport.ro
00:00
VIDEO | Napoli - Juventus 2-1. Campioana în exerciţiu câştigă derby-ul rundei Primasport.ro
7 decembrie 2025
23:40
VIDEO EXCLUSIV | Daniel Pancu, reacţie cu privire la situaţia lui Louis Munteanu. ”Îi vorbesc pe limba lui” Primasport.ro
23:10
VIDEO | Filipe Coelho, dezamăgit de egalul cu CFR Cluj. ”Nu poţi face altceva decât să continui să munceşti” Primasport.ro
22:50
Răzvan Lucescu, victorie în derby-ul oraşului Salonic Primasport.ro
22:50
Otto Hindrich, prestaţie de zile mari în Bănie. ”Înseamnă mult pentru moral” Primasport.ro
22:20
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Oltenii cu marile rătări, ardelenii cu golul Primasport.ro
21:50
VIDEO | Espanyol - Rayo Vallecano 1-0. Andrei Raţiu, integralist în meciul ce a avut două eliminări Primasport.ro
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Louis Munteanu egalează, dar nu se bucură Primasport.ro
21:40
Surpriză în Superliga! Antrenorul unui club cu pretenţii ar putea fi demis Primasport.ro
21:30
Lazio a remizat acasă cu Bologna în Serie A Primasport.ro
21:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Băluţă Primasport.ro
21:00
”La un moment dat se crease un clişeu”. Mihai Teja poate spera la un miracol Primasport.ro
20:50
VIDEO | Borussia Dortmund – Hoffenheim 2-0. Gazdele se apropie la un punct de locul secund Primasport.ro
20:50
EXCLUSIV | Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?” Primasport.ro
20:40
Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?” Primasport.ro
20:40
VIDEO | Elveţia - România 24-36. Cel mai probabil vom termina CM pe locul 9 Primasport.ro
20:30
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
20:10
Cristian Sava, învins de fiul său. ”Avea încredere în el” Primasport.ro
19:30
VIDEO | Metaloglobus – Farul 2-1. ”Lanterna roşie” mai încurcă o formaţie cu pretenţii Primasport.ro
19:10
Lando Norris, după ce a câştigat titlul mondial la F1: "Visez la asta de multă vreme!" Primasport.ro
19:10
VIDEO | Metaloglobus – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Vojtus Primasport.ro
18:40
”Cu unii am început să negociem”. Andrei Nicolescu a anunţat ce transferuri vrea să facă Dinamo în iarnă Primasport.ro
18:20
David Beckham spune că ar vrea ca Lionel Messi să locuiască la Miami după retragere. Starul argentinian vrea să se stabilească la Barcelona Primasport.ro
18:10
VIDEO | Metaloglobus – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zakir face ”dubla” Primasport.ro
18:00
VIDEO | Metaloglobus – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zakir deschide scorul Primasport.ro
17:50
Cristiano Bergodi intră serios în lupta pentru play-off. ”Era un meci important” Primasport.ro
17:50
”Nu le pot reproşa atitudinea”. Vali Negru a anunţat cât mai stă pe banca celor de la Hermannstadt Primasport.ro
17:40
Cristiano Bergodi intră serios în lupta pentru play-off. Primasport.ro
