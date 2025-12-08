„Un oraș complex, restanțe deja istorice” Nicușor Dan, primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce primarul de la 6 i-a luat locul la Primăria Capitalei
B365.ro, 8 decembrie 2025 14:50
Nicușor Dan s-a lăsat așteptat cu primul mesaj pentru Ciprian Ciucu, după ce toți am aflat rezultatul final al alegerilor pentru București din 7 decembrie. Fostul primar general al Capitalei, actual președinte al României, îl […]
• • •
Acum 10 minute
15:20
VIDEO | Alunecări de teren pe mai multe sectoare ale DEx12, abia dat în trafic complet, drum pe care se ajunge de la București la Craiova. Constructorul a fost anunțat # B365.ro
În urma ploilor abundente, Drumul Expres Craiova – Pitești s-a surpat. Ultimii 12 kilometri din acest drum au fost dați în vară. CNAIR a sesizat constructorul să rezolve problemele. Se intervine asupra problemelor După mai […]
Acum 30 minute
15:00
Cum crede Ciprian Ciucu că va fi primul an pe scaunul de primar general al Capitalei: „Provocarea principală va fi întocmirea bugetului, vor fi probleme financiare” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, a declarat astăzi, 8 decembrie, că așteptările sale pentru primul an nu sunt atât de mari. El a precizat că probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. […]
Acum o oră
14:50
14:30
Piedone Tatăl, primul mesaj după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB: Daniel a pierdut alegerile acestea! Respect învingătorului! Și putere de muncă! # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a ținut să transmită un mesaj pentru noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Președintele PNRR îi urează succes fostului primar al Sectorului 6 în noua funcție de la Primăria Generală și, totodată, […]
Acum 2 ore
14:20
Budapesta – București Nord, noua legătură directă anunțată de CFR Călători. Când întră în vigoare Noul Mers al Trenurilor # B365.ro
Din 14 decembrie 2025, noul grafic feroviar al CFR Călători aduce o legătură directă între Budapesta și București Nord. Astfel, trenurile internaționale vor circula fără opriri intermediare de la Budapesta la București. Trenurile merg direct […]
14:20
Paul Moldovan va fi primarul interimar al Sectorului 6, până când se vor organiza noi alegeri. Când ar putea avea loc un nou scrutin în București # B365.ro
Alegerile pentru Primăria Sectorului 6 rămân, deocamdată, sub semnul întrebării, după ce primarul Ciprian Ciucu a fost ales duminică, 7 decembrie, să fie noul primar general al Capitalei. Cert este că până la noi alegeri […]
13:40
Lumânărele parfumate, decorațiuni de iarnă, bijuterii și poate chiar cadouri pentru Secret Santa putem găsi la Baazar de Crăciun. Târgul de pe Calea Victoriei e în weekend # B365.ro
Baazar de Crăciun va avea loc weekendul acesta la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210. În cadrul acestui eveniment bucureștenii vor putea alege cadouri de Crăciun pentru cei dragi. Intrarea este liberă. Bazaar de Crăciun […]
13:40
FOTO | Drumuri noi amenajate în fața Aeroportului Otopeni pentru lucrările de la M6. Cum se ajunge din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” # B365.ro
Bucharest Airports anunță că sunt schimbări în traficul de la Aeroportul Otopeni. Mașinile circulă, de astăzi, pe noi artere. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de la viitoarea stație de metrou de la M6. Se extinde […]
Acum 4 ore
13:10
FOTO | O dubă s-a răsturnat la intrare în Tunari, pe DJ200B. „Doamne ferește! În zonă se depășește mereu viteza legală” # B365.ro
Un accident s-a produs în această după-amiază, la intrare în Tunari, pe DJ200B, pe sensul de mers dinspre satul Dimieni. O dubă s-a răsturnat și s-a înfipt în afara părții carosabile, în nămol. O dubă […]
12:50
VIDEO | Negoiță a mers, la ceas de seară, pentru a vota primarul general al Capitalei. ”Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizarea a traficului” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost duminică, 7 decembrie, la ceas de seară să voteze primarul general al Bucureștiului. Nu a fost niciun secret cui va acorda edilul votul, dar Negoiță a ținut să […]
12:50
Noi date despre accidentul de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit. Șoferul care l-a provocat, trimis în judecată, în stare de arest preventiv # B365.ro
Șoferul care a spulberat o femeie care traversa pe trecera de pietoni, pe Șoseaua Berceni nr. 50, în luna octombrie, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, anunță Parchetul de pe lângă […]
12:20
Cine este Cristina Ciucu, soția noului primar general al Bucureștiului. Nu e doar partenera de viață, ci și de afaceri # B365.ro
Cristina Simona Ciucu este soția lui Ciprian Ciucu, cel care a câștigat alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București. Aceștia au făcut echipă, însă, și în activitatea lor profesională, atât în mediul privat, cât și public. […]
12:20
VIDEO | Proximart, primul magazin robotizat din țară, a fost inaugurat în estul Bucureștiului. Un braț robotic preia produsele de pe rafturi în locul clienților și le livrează la o fereastră # B365.ro
A fost inaugurat Proximart, primul magazin complet robotizat din România. Magazinul a fost deschis într-un ansamblu rezidențial din Capitală, funcționează non-stop și permite cumpărături fără personal, direct printr-un ecran și un braț robotic. A fost […]
11:50
Cristian Tudor Popescu, după mesajul lui Drulă la victoria contracandidatului său la alegerile din București: „Parcă era șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu” # B365.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat perezența scăzută și rezultatul alegerilor de duminică din București. Gazetarul a venit cu critici la adresa lui Cătălin Drulă, candidatul USR, după ce acesta l-a felicitat pe contracandidatul său Ciprian […]
Acum 6 ore
11:20
Alegerea unui inel nu este niciodată un gest întâmplător. Chiar și atunci când îl cumperi din impuls, fără o ocazie specială, în spate există o emoție, o stare, o dorință de a-ți completa stilul sau […]
11:20
După un rezultat dezamăgitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a devenit, peste noapte, una dintre cele mai folosite figuri în meme-urile de pe rețelele de socializare, în special de pe Reddit. Astfel, eșecul […]
11:10
Autobuzele 100 și 442 au trasee modificate în incinta Aeroportului Otopeni. STB: Sunt restricții de circulație pentru lucrări la viitoarea stație de metrou # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că autobuzele liniilor 100 și 442 au trasee modificate, începând de luni, 8 decembrie, în incinta Aeroportului Otopeni. Motivul: Sunt noi restricții de circulație pentru lucrările la viitoarea magistrală de […]
10:30
ESENȚIAL | Linia 5 se întoarce în viețile nostre săptămâna aceasta. „Tramvaiul Corporatiștilor” va conecta din nou nordul de centrul Capitalei după o pauză de opt ani # B365.ro
Săptămâna aceasta, „Tramvaiul Corporatiștilor" va reveni pe linia 5 din București. Lucrările au fost finalizate, echipele competente fac ultimele verificări ale traseului. De săptămâna asta se deschide linia 5 de tramvai După o lungă așteptare, […]
10:20
CV-ul și averea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Cinci ani a condus Sectorul 6 și promite restul vieții în slujba Bucureștiului # B365.ro
Ciprian Ciucu a fost votat de peste 36% dintre bucureșteni, astfel că a devenit noul Primar General al Capitalei, după alegerile de duminică, 7 decembrie 2025. Primarul are 47 de ani și conduce Sectorul 6 […]
10:10
Pe cine a pus Nicușor Dan ștampila, de fapt. Între fenomenalul eșec al candidatului pe care l-a susținut fățiș și secretul aproximativ dezvăluit de Ciucu, azi-noapte # B365.ro
Rezultatul alegerilor de ieri din București este analizat din mai multe perspective, iar una dintre acestea spune că suntem în fața primului mare eșec al lui Nicușor Dan, care l-a susținut fățiș pe Cătălin Drulă […]
09:40
Când face Ciprian Ciucu primul drum la Primăria Capitalei, după ce a câștigat alegerile din București. Dimineață, are plănuit un drum la PS6, unde mai are „lucruri de rezolvat” # B365.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei, având un scor de 36,16%. Până să ajungă la sediul PMB, noul edil a spus că va trece pe la primăria Sectroului 6, unde mai are […]
09:34
Primarul S4 rămâne în 4, cu tot cu infama Taxă de Dezvoltare Urbană. Este teamă de „Taxa Băluță în tot Bucureștiul” una dintre explicațiile uriașului său eșec la alegeri? # B365.ro
Cum Daniel Băluță nu a câștigat fotoliul de primar general al Capitalei, bucureștenii pot răsufla ușurați: au scăpat de implementarea în tot orașul a așa-numitei „taxei Băluță". Cetățenii și-au îndreptat voturile către alți candidați, de […]
Acum 8 ore
09:10
Cutremur, dimineață, într-o zonă din România în care nu se produc așa des ca-n Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul din Oltenia # B365.ro
Un cutremur a avut loc luni dimineață, 8 decembrie, în România, în dimineața în care am aflat rezultatele finale la alegerile pentru București. Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat unde anume s-a produs și […]
09:00
Consolarea din Berceni, unde Băluță a fost mai abitir votat. Cum au votat bucureștenii, pe cartiere, la alegerile în urma cărora Ciucu a devenit primar general # B365.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei cu un procent total de 36,16%. Candidatul PNL a obținut cele mai multe voturi în majoritatea sectoarelor din București, doar într-un sector nu a avut scorul […]
08:30
Bucureștenii n-au scăpat de alegeri, de această dată doar cei din Sectorul 6. Urmează un nou scrutin, după victoria lui Ciprian Ciucu # B365.ro
Ciprian Ciucu devine Primar General al Capitalei, după victoria de duminică, 7 decembrie, astfel că se eliberează scaunul de primar de la Sectorul 6. Urmează noi alegeri locale, de data asta doar pentru bucureștenii din […]
08:00
Bucureștiul are un nou primar în urma alegerilor din acest weekend. Ciprian Ciucu, candidatul PNL și fostul primar al Sectorului 6 a câștigat turul parțial de scrutin, clasându-se peste nume precum Daniel Băluță, Cătălin Drulă […]
Acum 12 ore
03:20
Rezultatele oficiale la Alegeri București 2025: Ciucu, câștigător categoric, Anca Alexandrescu este pe 2, iar Băluță, abia pe 3 # B365.ro
Rezultatele oficiale ale alegerilor din 7 decembrie din București arată o victorie categorică a lui Ciprian Ciucu și, spre deosebire de ceea ce spuneau exit poll-urile la ora 21:00, o înfrângere teribilă a lui Daniel […]
03:10
Blocul Gioconda, cândva cel mai înalt din București, și fabuloasa poveste a locului cu 300 de ani de istorie. Acolo a fost un Palat domnesc. De ce s fost demolat # B365.ro
În anii '60, Blocul Gioconda era cea mai înaltă clădire din București, fiind detronat în 1970 de construirea hotelului Intercontinental. Locul din Piața Națiunilor Unite pe care a fost ridicat Blocul Turn, mândria regimului Gheorghe […]
Acum 24 ore
21:30
Ciprian Ciucu, prima declarație după anunțarea rezultatelor exit poll la alegerile din București, care îl dau câștigător # B365.ro
„Acest vot mă responsabilizează", a spus Ciprian Ciucu, la câteva minute după anunțarea rezultatelor alegerilor exit poll la alegerile din București. Prima declarație a lui Ciprian Ciucu „Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere", a spus Ciprian […]
21:20
VIDEO | Daniel Băluță, imediat după ce exit poll-urile l-au plasat pe locul 2: „Rezultatul e unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor” # B365.ro
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a făcut primele declarații după aflarea rezultatelor exit poll. Conform acestora, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este noul primar general al Capitalei, cu 32,7%, urmat de Băluță, […]
20:50
Cătălin Drulă, „candidatul președintelui”, anunț care sună a eșec. L-a făcut chiar înainte de rezultatele exit poll la alegerile din București # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei și, în același timp, candidatul susținut de președintele Nicușor Dan, a a făcut un anunț surprinzător, în urmă cu puțin timp, chiar înainte de închiderea urnelor. […]
20:20
Ludovic Orban aproape că ne zice rezultatul alegerilor din București. “Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani avem o soluție simplă” # B365.ro
Fost premier, și fost consilier prezidențiale (de scurtă durată ) Ludovic Orban spune, probabil cu ochii în rezultatele parțiale ale exit-poll-urilor și înainte de închiderea urnelor, că bătălia se dă între doi candidați, care se […]
20:20
Singurele cuvinte scrise de Anca Alexandrescu, pe internetul pe care pune și murături, în ziua alegerilor din București. Sunt 5 și ar dărâma Guvernul # B365.ro
George Simion, președintele partidului AUR care o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei, tocmai a susținut o conferință de presă. Lucrul ciudat este că Simion nu i-a pronunțat nici măcar o singură […]
19:40
FOTO | Bezna din Berceni. Grinch s-a jucat la întrerupător și-a stins astă-seară luminițele de Crăciun de pe șoseaua cu nume de cartier # B365.ro
Magia sărbătorilor de Crăciun a umplut Bucureștiul, peste tot prin oraș au fost puse luminițe. Anul acesta tematica de sărbători pentru decorațiuni a fost instrumente muzicale. De la un sector la altul primarii s-au întrecut […]
19:30
“Surpriză uriașă la noile rezultatele exit poll la alegerile din București!” Se mai poate schimba sau nu clasamentul în ultimele două ore de vot? # B365.ro
Pe măsură ce se apropie momentul închiderii urnelor, televiziunile și publicațiile online care au avut acces, de-a lungul zilei la rezultatlee parțiale ale exit poll-urilor vorbesc codat, pentru că legea electorală interzice publicarea acestui tip […]
19:10
FOTO | Stâlpișori galbeni, spulberați de o mașină pe Calea Dorobanți. Bucureștean: E un frumos SUV răsărit acolo # B365.ro
În Capitală de cele mai multe ori pare că șoferii iubesc să parcheze neregulamentar. E o regulă nescrisă ca aceștia să parcheze pe trotuar. Dar din categoria lucruri trăsnite de pe străzile din București se […]
17:50
„Go wild, go ugly!” Avem, în București, bătălia puloverelor de Crăciun, cele care dilată renul pe burtă după ce mănânci o oală de sarmale. La Jungle Cafe, pe 19 # B365.ro
Estetica urâtului este în floare la bătălia puloverelor de Crăciun, la Jungle Cafe București, pe 19 decembrie. Bucureștenii sunt așteptați cu mic, cu mare, să își etaleze cele mai nebunești outfituri de sărbătoare. International Ugly […]
17:40
FOTO | Un cățeluș a încurcat drumul spre casă și s-a rătăcit pe la Auchan Berceni. Bucureștean: Nu are cip, e îngrijit și educat, își căuta cu disperare stăpânul # B365.ro
Un cățeluș negru de talie mică s-a pierdut prin Berceni. Acesta a fost luat sub grija unui bucureștean care speră că îi va găsi străpânii. Blănosul a fost găsit în incinta complexului Berceni (Auchan, Jumbo, […]
17:00
Băluță, despre candidatul care se declară deja câștigător la alegerile din București: „Să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal” # B365.ro
Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că într-o competiție electorală trebuie să existe respect. Faptul că unul dintre candidați se declară câștigător și crede că ceilalți candidați sunt irelevanți „este nedemocratic […]
16:00
Răsturnare de situație în rezultatele exit poll, la alegerile de azi din București. Cine era dimineață pe 1 a trecut pe 2 # B365.ro
Astăzi bucureștenii își aleg primarul general. Rezultatele sunt așteptate de locuitorii Capitalei, dar și de candidații înscriși în cursă ca pe pâinea caldă. De mai multe ori, în cursul zilei de astăzi, 7 decembrie, în […]
15:50
Ciucu, despre ”adevăratele rezultate exit poll” la alegerile din București, în acest moment. Pe ce loc e el, pe 1 sau pe 2? # B365.ro
Ziua de vot trece, prezența la vot rămâne scăzută, iar tensiunea crește în așteptarea primelor rezultate exit poll la alegerile din București, în condițiile în care casele de sondare au date intermediare, care circulă deja […]
15:40
Casa Radio nu se poate transforma încă în Dâmbovița Center. Complicata tranzacție dintre dezvoltatorii AFI și Plaza, fără de care nu se poate face un pas # B365.ro
Când vom avea Dâmbovița Center unde acum se află ruinele Casei Radio? Probabil vor mai trece încă 20 de ani, perioadă în care în special birocrația va bloca în continuare proiectul. Acum, dezvoltatorul AFI Europe, […]
15:30
Ploaia și vântul l-au gonit pe Smiley de la West Side Christmas Market. Când are loc concertul său din Parcul Drumul Taberei, după reprogramare # B365.ro
Smiley trebuia să concerteze la West Side Christmas Market, însă vremea rea de sâmbătă se
Ieri
14:30
„Și ce dacă plouă?” Robert Negoiță vede magia Crăciunului și acolo unde un om obișnuit vede baltă și pustiu. Winter ploios în Wonderland noroios # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se bucură de toți banii la târgul de Crăciun Winter Wonderland, în ciuda noroaielor și a condițiilor nefavorabile, cum ar spune unii. Dar nu Robert Negoiță. „Și ce dacă plouă?„, […] Articolul „Și ce dacă plouă?” Robert Negoiță vede magia Crăciunului și acolo unde un om obișnuit vede baltă și pustiu. Winter ploios în Wonderland noroios apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | Cum arată salonul business în zona Schengen a Aeroportului Otopeni, după reamenajare. Culoarul dintre terminale încă este încă în lucru # B365.ro
Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni continuă. A fost redeschis salonul business „Dacia” din zona Schengen. Bucharest Airports anunță că au început renovările și în zona porților de îmbarcare de la etajul 1 al […] Articolul FOTO | Cum arată salonul business în zona Schengen a Aeroportului Otopeni, după reamenajare. Culoarul dintre terminale încă este încă în lucru apare prima dată în B365.
14:10
FOTO | 6 căței și 11 pisici s-au mutat la casă nouă la ultimul târg de adopții organizat de ASPA în acest an. Până la următorul, puteți găsi blănoși în adăposturi # B365.ro
10 căței au plecat din adăposturile ASPA de Sf. Nicolae. 6 dintre ei au participat la ultimul târg din 2025, care a avut loc la MINA, reușind să fure inimile celor care aveau în plan […] Articolul FOTO | 6 căței și 11 pisici s-au mutat la casă nouă la ultimul târg de adopții organizat de ASPA în acest an. Până la următorul, puteți găsi blănoși în adăposturi apare prima dată în B365.
14:10
Cadou de sezon la Casa Capșa: ședință foto din decorul crăciunistic al restaurantului. Experiența, programată pe 11 decembrie # B365.ro
Casa Capșa transformă spiritul sărbătorilor într-o experiență memorabilă și oferă cadou o ședință foto într-un Photo Corner tematic de Crăciun. Toți bucureștenii sunt invitați să facă poze alături de familie și prieteni. Casa Capșa oferă […] Articolul Cadou de sezon la Casa Capșa: ședință foto din decorul crăciunistic al restaurantului. Experiența, programată pe 11 decembrie apare prima dată în B365.
14:00
Ateliere de Crăciun pentru copii cu dizabilități în București. Sunt așteptați la Centrul Respiro cu jocuri, colinde, globuri gata de pictat și lecții de făcut biscuiți și turtă dulce # B365.ro
Primăria Capitalei a pregătit ateliere de Crăciun pentru copii cu dizabilități. Acestea se vor desfășura în perioada 8 – 12 decembrie. Acestea vor avea loc la Centrul Respiro pentru familiile copiilor cu dizabilități – Curcubeul […] Articolul Ateliere de Crăciun pentru copii cu dizabilități în București. Sunt așteptați la Centrul Respiro cu jocuri, colinde, globuri gata de pictat și lecții de făcut biscuiți și turtă dulce apare prima dată în B365.
13:10
VIDEO | Noutăți de pe Centura Capitalei, unde DNCB se lărgește la 4 benzi, în zona Cernica, între DN2 și A2. Stadiul fizic al lucrărilor e de 21% # B365.ro
Noi imagini cu lucrările de modernizare a Centurii București Nord au fost publicate de pasionații de infrastructură. Aceștia arată șantierul din zona Cernica, care vizează lărgirea la 4 benzi a lotului DN2-A2 din DNCB. Stadiul […] Articolul VIDEO | Noutăți de pe Centura Capitalei, unde DNCB se lărgește la 4 benzi, în zona Cernica, între DN2 și A2. Stadiul fizic al lucrărilor e de 21% apare prima dată în B365.
13:00
Târgurile de Crăciun, amendate de ANPC cu aproape 200.000 de lei. Mâncare depozitată impropriu, prețuri neafișate, plus probleme cu uleiul de cartofi prăjiți # B365.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru protecția consumatorilor (ANPC) a desfășurat între 2 și 5 decembrie o acțiune de control la Târgurile de Crăciun. Au verificat peste 220 de operatori economici și au aplicat sancțiuni de aproape […] Articolul Târgurile de Crăciun, amendate de ANPC cu aproape 200.000 de lei. Mâncare depozitată impropriu, prețuri neafișate, plus probleme cu uleiul de cartofi prăjiți apare prima dată în B365.
