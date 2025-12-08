Partidul Anei Ciceală cere Guvernului să își asume răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi
HotNews.ro, 8 decembrie 2025 16:10
La o zi de la alegerile din București, SENS, partidul care a susținut-o pe Ana Ciceală în cursă, cere premierului Ilie Bolojan și Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. SENS…
• • •
Acum 5 minute
16:20
Patru persoane au murit în Tenerife după ce au fost lovite de valuri puternice. Unul dintre morți e român, anunță oficial MAE # HotNews.ro
Ministerul român de Externe precizează că a fost notificat duminică despre situația doi cetățeni români care au fost afectați, iar în urma demersurilor consulare autoritățile spaniole au confirmat decesul unuia dintre români. Privind starea de…
Acum 15 minute
16:10
Partidul Anei Ciceală cere Guvernului să își asume răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi # HotNews.ro
La o zi de la alegerile din București, SENS, partidul care a susținut-o pe Ana Ciceală în cursă, cere premierului Ilie Bolojan și Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi. SENS…
Acum o oră
15:40
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate localitățile afectate din Prahova / DSP ia mai multe probe pentru a stabili dacă apa este sigură pentru consum # HotNews.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au anunțat luni că a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, au rămas fără apă la robinet, din cauza problemelor…
15:40
Șeful Nvidia avertizează că un spital e construit în 3 zile în China, în timp ce SUA au nevoie de 3 ani pentru un centru de date # HotNews.ro
Deși Statele Unite păstrează un avantaj în privința cipurilor pentru inteligență artificială (AI), CEO-ul Nvidia Jensen Huang avertizează că China poate construi proiecte de mare anvergură într-un ritm amețitor, relatează revista Fortune. „Dacă vrei să…
15:30
Orașul care se apropie de București la prețurile locuințelor, punând presiune pe supremația Clujului # HotNews.ro
În România, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Într-unele dintre marile orașe din țară scumpirile au fost, însă, chiar mai accentuate. Jurnalistul…
Acum 2 ore
15:20
15:20
Alegeri București 2025: Cine sunt cei 7 candidați care au luat însumat sub 3.600 de voturi. Pentru depunerea unei candidaturi e nevoie de 18.000 de semnături # HotNews.ro
Bucureștenii și-au ales duminică primarul – liberalul Ciprian Ciucu. Pe buletinele de vot pentru București au fost 17 candidați. Șapte dintre ei au luat câteva sute de voturi. După centralizarea voturilor din toate secțiile, Ciprian…
15:10
Claudiu Rotar, finanțator al clubului FC Hermannstadt, a anunțat că echipa sibiană va avea un nou antrenor la partida cu Universitatea Craiova, programată duminică, de la ora 20:30. După despărțirea de Marius Măldărășanu, interimatul a…
15:10
„Puterea, bat-o vina! Pe mulți îi face neoameni”, a transmis liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, în mesajul în care l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor din 7 decembrie. Ulterior, el a făcut precizări…
15:00
Atac din PSD la adresa premierului: PSD va bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat # HotNews.ro
Victoria lui Ciprian Ciucu „nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier și nu confirmă filosofia economică «tăiem și vedem noi după»”, a transmis Mihai Fifor, unul din principalii comunicatori ai PSD care…
15:00
Sancțiunile SUA au împins moneda națională a Iranului într-un teritoriu necunoscut. La cât a ajuns cursul de schimb # HotNews.ro
Rialul iranian, moneda națională a Iranului, a scăzut luni la cel mai redus nivel din istoria sa, cursul de schimb apropiindu-se pe piața liberă de 1.250.000 riali pentru un dolar american, au raportat mai multe…
14:50
Nicușor Dan, prima reacție după ce Ciucu a câștigat alegerile în București. Ce spune că este „obligatoriu” să facă # HotNews.ro
În primul mesaj după câștigarea detașată a alagerilor de către Ciprian Ciucu, președintele României îl felicită pe liberal și spune și ce este obligatoriu să facă: aplicarea referendumului de anul trecut din București. „Felicitări și…
14:40
SuperLiga: Președintele lui Dinamo a vorbit despre ofertele primite pentru Alexandru Musi și Nikita Stoinov # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că gruparea bucureșteană nu dorește să renunțe în această iarnă la Alexandru Musi și Nikita Stoinov, fotbaliști pentru care ar fi primit mai multe oferte. Impresarul Ioan Becali…
14:30
După criticile lui Trump, Zelenski anunță principalul obstacol în calea unui acord pe tema planului de pace în Ucraina propus de SUA # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean. Planul de pace al…
Acum 4 ore
14:00
Se schimbă vremea. Temperaturile cresc în următoarele zile, apoi revin frigul și ploile # HotNews.ro
Meteorologii anticipează pentru o vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni, cu temperaturi mai mari decât cele spefice în majoritatea regiunilor, în primele zile din această săptămână, iar ulterior vremea se va răci și va ploua…
14:00
Traian Băsescu, o nouă reacție după alegerile din Capitală: „Eu nu pot să-l acuz de preşedinte că a greşit” # HotNews.ro
Susținerea lui Cătălin Drulă de către Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei „nu a influenţat rezultatul obţinut” de către USR-ist la alegerile pentru Primăria Generală, a declarat, luni, fostul preşedinte Traian Băsescu. „Eu nu…
14:00
Excedentul comercial al Chinei depășește în premieră 1 trilion de dolari. Cât este excedentul în relația cu România # HotNews.ro
Excedentul comercial al Chinei cu bunuri a depășit 1 trilion de dolari în acest an pentru prima dată, în contextul în care exporturile au crescut vertiginos în ciuda războiului vamal declanșat de președintele american Donald…
13:50
Ciprian Ciucu numește „cea mai mare provocare” ca primar general: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate” # HotNews.ro
Perioada următoare va fi dedicată acumulării de informații despre situația de la Primăria Capitalei, iar marea provocare pentru finalul de an este întocmirea bugetului instituției, a declarat luni primarul ales Ciprian Ciucu într-o declarație de…
13:30
Un economist afirmă că nu AI este motivul pentru care tinerii nu își mai găsesc locuri de muncă în SUA # HotNews.ro
Tinerii care intră pe piața muncii se confruntă cu cele mai dificile condiții din ultimii ani, însă nu inteligența artificială este motivul, potrivit unei noi analize realizate de o firmă de consultanță economică din Londra.…
13:30
Ai sau nu intoleranță la lactoză? Studii românești arată cum se confundă cu alergia la lapte sau sindromul de intestin iritabil # HotNews.ro
În România, intoleranța la lactoză este mult mai puțin frecventă decât se crede, în timp ce alergia la proteina laptelui de vacă rămâne una dintre cele mai întâlnite alergii alimentare la copii. Un studiu românesc,…
13:10
Scenariul analizat de PSD după ce Daniel Băluță a ieșit pe 3 în cursa pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
După ce au pierdut cursa pentru Primăria Capitalei, social-democrații iau în calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare pentru că „este clar că oamenii votează mesajele opoziției”, spun surse din conducerea partidului. După ce…
13:00
Familia care ține frâiele primăriei de 20 de ani. După tatăl și mama, fiica fostului edil PSD care a recunoscut că a luat mită va conduce administrația locală # HotNews.ro
O comună din Botoșani este condusă de două decenii de aceeași familie. Funcția de primar a fost deținută, pe rând, de tatăl, mama, din nou tatăl, iar acum de fiica acestora, în urma scrutinului de…
12:50
Prefectul Capitalei: Există posibilitatea ca alegerile din Sectorul 6 să se țină la termen, în 2028 / Cine conduce Primăria Sectorului 6 după ce Ciprian Ciucu a fost ales primar general # HotNews.ro
Primar interimar al Sectorului 6 va fi viceprimarul PNL Paul Moldovan, până la organizarea unor noi alegeri în sector, după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune însă…
12:50
Ce ne spune procentul obținut de „marxista” Ciceală despre elefantul din cameră pe care-l ignorăm, plus alte lucruri mai puțin discutate după alegerile din București # HotNews.ro
Dacă a existat o victimă clară a „votului util” la alegerile pentru Primăria București aceea este Ana Ciceală. Nu cred că se îndoiește cineva că, în realitate, bucureștenii care rezonează cu subiectele puse pe agenda…
12:40
Germania a descoperit o surpriză neplăcută rezervată de China în privința exporturilor de pământuri rare # HotNews.ro
Ministrul german de Externe Johann Wadephul a declarat că este nevoie încă de multă muncă pentru a convinge Beijingul să acorde producătorilor germani licențe de export pentru pământuri rare, semnalând în timpul primei sale vizite…
12:40
Dr. Anca Hâncu: „90% din serotonină se secretă în intestin. Așa că da, digestia chiar îți influențează starea de bine” # HotNews.ro
Ai auzit de al doilea creier? Nu e o metaforă. E realitate științifică. Intestinul are propriul său sistem nervos, o masă fină de neuroni care comunică direct cu creierul nostru. Iar ceea ce mâncăm influențează…
12:30
„Nu putem accepta amenințarea de a interveni în politica europeană”. Mesaj critic de la vârful UE la adresa strategiei de securitate națională a SUA # HotNews.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că, deși este normal ca Statele Unite și Uniunea Europeană să nu împărtășească aceeași viziune asupra multor probleme, amenințarea de interferență în viața politică internă nu este…
Acum 6 ore
12:20
Vin sărbătorile, iar tu ai în casă un adolescent veșnic nemulțumit, care-ți răspunde în doi peri și se închide în cameră. Ce e de făcut? # HotNews.ro
„Nu vreau să împodobesc bradul”/ „Nu vreau să zâmbesc în poze”/ „Nu-mi trebuie niciun cadou”/ „Nu am chef să mă văd cu tot neamul de Crăciun” – Ți le spune pe toate fără să-și ridice…
12:10
Au început să circule trenurile companiei de transport Carpatica Feroviar care va înlocui operatorul de stat CFR Marfă # HotNews.ro
Primul tren Carpatica Feroviar România a început să circule luni dimineață, transportând cărbune pentru Complexul Energetic Oltenia. În paralel, noul transportator feroviar de stat continuă recrutarea de personal și are în prezent câteva zeci de…
12:00
Un film lansat la sfârșitul lui noiembrie a încasat aproape un miliard de dolari și a urcat deja pe podiumul celor mai de succes producții ale Hollywood în 2025 # HotNews.ro
Noul film de animație „Zootropolis 2” produs Disney, care a dominat box-office-ul de la lansarea sa la sfârșitul lunii noiembrie, a încasat alte 43 de milioane de dolari în al treilea său weekend de la…
11:50
Fritz, către Lasconi, după mesajul ei din noaptea alegerilor: „Posibil că vrea să fie exclusă” # HotNews.ro
Într-o conferință de presă pe tema eșecului lui Cătălin Drulă de la alegerile din 7 decembrie, președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat de HotNews dacă Elena Lasconi mai are un viitor în partid, având…
11:50
Dragoș Pîslaru, ministrul proiectelor Europene, a anunțat, luni, că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Încă din luna august Pîslaru spunea că se gândește să facă această sesizare.…
11:50
Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă în patru sectoare din Capitală. Unii locatari rămân fără caldură și patru zile # HotNews.ro
Sute de blocuri din București rămân, începând de luni, fără apă caldă și caldură din cauza lucrărilor la sistemul de termoficare, a transmis Termoenergetica. Sectorul 4 va fi cel mai afectat. Termoenergetica a transmis, luni…
11:40
11:40
11:30
Deputată USR, după eșecul lui Drulă la București: Trebuie să spunem adevărul. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată # HotNews.ro
Deputata Cristina Prună reacționează dur după scorul de 13,9% obținut de Cătălin Drulă, clasat pe locul 4 la alegerile pentru București. Prună spune că USR-ul la construcția căruia ea a pus umărul a fost despre…
11:10
Anca Alexandrescu, un nou mesaj după alegerile din București care au plasat-o pe 2: „De trădători se va ocupa Dumnezeu!” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, susținută de AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, anunță că revine la emisiunea ei de la Realitatea TV. „De trădatori se va ocupa Dumenzeu! Eu mă voi ocupa de cei de la putere”,…
11:00
„N-are sens să ne mințim”. Clotilde Armand admite „scorul rușinos” al USR în București și vorbește despre o coaliție cu PNL, într-un mesaj care nu-l menționează pe Ciucu # HotNews.ro
„PNL – aripa Bolojan este câștigător și asta e bine pentru reforme”, a spus Clotilde Armand luni dimineață, după alegerile pentru primarul Bucureștiului, într-o postare pe Facebook, observând că „coaliția PNL+USR a reușit să adune…
11:00
O „banală“ durere de spate era, de fapt, o fractură de coloană. Operația rară în lume, realizată la MedLife Humanitas Cluj, care i-a salvat cariera unui baschetbalist de 14 ani # HotNews.ro
Spondiloliza – o fractură de stres la nivelul coloanei vertebrale – nu este o problemă rară. Este, de fapt, cea mai frecventă cauză de durere lombară la sportivii tineri, dar rămâne mult subdiagnosticată, iar riscurile…
10:50
10:50
PSD a dominat celelalte alegeri, tizul lui George Simion a pierdut într-o localitate fără rival de la social-democrați și liberali, scor infim pentru USR # HotNews.ro
Duminică, 7 decembrie, pe lângă alegerile pentru Primăria Capitalei și șefia CJ Buzău, s-au organizat și alegeri parțiale în 11 comune și un mic orășel, în care s-a impus PSD, câștigând 10 din cele 12…
10:40
Primele informații oficiale pentru abonații HBO Max după ce Netfix a cumpărat platforma # HotNews.ro
Netflix a confirmat că serviciul său de streaming și cel al HBO vor rămâne separate într-un email trimis abonaților din Statele Unite, pe fondul semnelor de întrebare ridicate de clienți după tranzacția uriașă anunțată vinerea…
10:40
VIDEO USR, conferință după înfrângerea lui Drulă. Dominic Fritz: E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, dar și împotriva candidatului extremist # HotNews.ro
Candidatul USR Cătălin Drulă a obținut un scor sub așteptări la alegerile din 7 decembrie. El a pierdut cursa pentru Primăria București, clasându-se pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu. Președintele…
Acum 8 ore
10:00
Trump spune că intenția Netflix de a cumpăra Warner, proprietarul HBO, „ar putea fi o problemă”. „Voi fi implicat în decizie”, asigură președintele # HotNews.ro
Netflix a devenit vineri câștigătorul-surpriză în licitația pentru Warner Bros, depășind ofertele rivale ale Paramount și Comcast, scrie Financial Times. Donald Trump a declarat duminică seară că „cota de piață foarte mare” a Netflix pe…
09:50
Bolojan, primul mesaj public pentru Ciucu, după victoria la alegerile pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Mesajul premierului Ilie Bolojan vine după ce Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat rezultatele centralizate din toate secțiile de votare din București. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a câștigat alegerie după ce a obținut 36,16% din voturi.…
09:34
Un edil de sector care nu l-a sprijinit pe Ciucu explică de ce oamenii „nu au mai fost interesați de aceste alegeri” # HotNews.ro
„Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii şi la prezenţa mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii”, a transmis, luni dimineață, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, într-un mesaj…
09:34
„Cadoul meu a fost mai scump!”. Cum transformăm frustrările copiilor în lecții de viață: „Comparațiile pot deveni un teren fertil pentru învățare” # HotNews.ro
Decembrie aduce bucuria cadourilor, dar și o explozie de comparații între copii: „Tu ce ai primit?”, „Cadoul meu a fost mai scump!”, „De ce el are două și eu doar una?”. Diferențele de resurse dintre…
09:00
Ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. El a condus Sectorul 6 timp de cinci ani # HotNews.ro
Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Bucureștiului, după ce a fost votat de peste 36% din bucureșteni. Edilul în vârstă de 47 de ani conduce sectorul 6 din 2020, fiind reales în funcție, în…
09:00
La jumătatea lunii noiembrie 2025, autoritățile fiscale din România au demarat o campanie de informare, dedicată entităților constitutive ale grupurilor multinaționale (MNE), prin care acestea sunt îndemnate să se conformeze cerințelor privind raportarea pentru fiecare…
08:50
„Nu este pregătit”. Trump îl critică pe Zelenski, după trei zile de negocieri intense pe tema planului de pace pentru Ucraina # HotNews.ro
„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a declarat duminică liderul de la Casa…
