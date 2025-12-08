Oleksandr Romanchuk, discurs cu lacrimi în ochi la Super Gala Fanatik 2025! „Fundașul anului”: „Mulțumesc soldaților ucraineni, care-mi apără familia”
Fanatik, 8 decembrie 2025 18:10
Unul dintre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova, care a contribuit decisiv la multe dintre rezultatele bune pe care echipa le-a avut, a avut o apariție surpriză la Super Gala Fanatik 2025.
Alex Chipciu, replica serii la Super Gala Fanatik 2025: „Am avut emoții c-o să-mi dați Dinozaurul anului". Ce premiu a primit, de fapt
Alex Chipciu a vorbit în stilul caracteristic la Super Gala Fanatik 2025. Premiat pentru „Profesionistul Anului”, veteranul lui U Cluj a făcut senzație când a pus mâna pe microfon
El a câștigat Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025. Ioan Varga, surpriza anului în fotbalul românesc
Ioan Varga, finanțatorul CFR Cluj, a primit Marele Premiu la Super Gala Fanatik 2025. De ce a fost ales investitorul ardelenilor pentru premiul suprem de la Gala FANATIK
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
Cine este cu adevărat Ciprian Ciucu și câți bani ține pe card. FANATIK a găsit zece întâmplări neobișnuite din trecutul primarului general, care și-a început cariera ca jurnalist și îl considera pe Băsescu un bun primar.
"Mai ții minte când m-ai scuipat?". Miodrag Belodedici nu l-a uitat pe Ioan Andone chiar pe scenă la Super Gala Fanatik 2025. Video
Miodrag Belodedici și Ioan Andone au primit Premiul Legendei Super Gala Fanatik 2025. Fostul fundaș al Stelei nu a ratat ocazia de a glumi pe seama colegului său.
El este investitorul anului în fotbalul românesc. I-a învins pe Gigi Becali și Dan Șucu la Super Gala Fanatik 2025
Valeriu Iftime a dat lovitura în 2025 și a ajuns investitorul anului în SuperLiga. Gigi Becali și Dan Șucu s-au clasat în urma patronului de la FC Botoșani.
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui Ilie Bolojan, chiar în ziua alegerilor. Mesajul a rămas ore întregi pe Facebook
Ilie Bolojan a scris o postare pentru Ciprian Ciucu, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Chiar dacă BEM a dispus eliminarea mesajului din social media, acesta a rămas în continuare pe contul premierului
Cum a apărut Bîrligea la Super Gala Fanatik 2025! Atacantul, în recuperare după ultima accidentare
Absent de la meciul dintre FCSB și Dinamo, 0-0, Daniel Bîrligea continuă să se recupereze după accidentarea pe care a suferit-o la gleznă în duelul din Europa League, cu Steaua Roșie.
Horia Ivanovici, impresionat de discursul lui David Miculescu: „Trebuie să fiu foarte atent de acum"
Horia Ivanovici l-a premiat pe David Miculescu pentru evoluțiile sale din cupele europene. Directorul FANATIK a rămas impresionat de discursul atacantului în vârstă de 24 de ani.
A fost desemnat Sportivul Anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025. Este vorba despre vicecampioana olimpică Mihaela Cambei, care în 2025, a devenit și campioană mondială la haltere
Mesajul lui Florentin Petre și Zeljko Kopic înainte de Super Gala Fanatik 2025. Antrenorii lu Dinamo, la „4 ace" pentru marele eveniment
Zeljko Kopic și Florentin Petre fac o echipă excelentă pe banca tehnică a lui Dinamo. Cei doi antrenori au un an de excepție și vor fi premiați la Super Gala Fanatik 2025
Omul care a stat în spatele AUR vorbește despre „finalul scamatoriei politice" a lui Simion. „Candidați neconvingători și incapabili"
Omul care a fondat AUR critică rezultatul alegerilor locale parțiale de duminică, 9 decembrie. Ce spune despre candidații susținuți de partidul lui George Simion
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul de la CFR Cluj și dezvăluie detalii despre transferul la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, un om extraordinar!"
Gabi Munteanu, tatăl lui Louis, ultimele detalii despre conflictul de la CFR Cluj și despre transferul la FCSB: „Nu ne-am opus niciodată!”
Daniel Oprița se roagă de Steaua să-l lase să plece la FC Hermannstadt: "Sper să mă înțeleagă"
Daniel Oprița este dorit de FC Hermannstadt după despărțirea de Marius Măldărășanu, dar Steaua nu este dispusă să-l lase să plece decât dacă se va plăti clauza de reziliere.
Profețiile lui Mitică, marți, 9 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor pune pe tapet cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de marți, 9 decembrie, ora 13:30.
PSD a câștigat alegerile într-o comună din Dolj cu primarul pe care tot ei l-au dat afară când era la PNL. Acum se mândresc cu victoria
Situație bizară într-o comună din Dolj, unde localnicii au votat de trei ori în doi ani. Noul primar a câștigat acum din partea partidului care, în urmă cu doar șase luni, reușise să îi anuleze mandatul în instanță.
Moment extrem de important pentru cariera lui Daniel Pancu, chiar când putea să fie dat afară de la CFR Cluj! Prima reacție a antrenorului
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
Bucureștiul este vizat de schimbări semnificative după instalarea lui Ciprian Ciucu. Comercianții vor avea noi standarde pentru firme, fără culori agresive și fără reclame pe fațade.
Primărie din Botoșani, moștenire de familie: tata, mama, apoi fiica. Fostul edil a fost săltat de DNA pentru luare de mită
Situație atipică într-o comună din județul Botoșani, după alegerile locale din 7 decembrie. Pe fotoliul primăriei a trecut tata, mama, apoi fiica. Fostul edil a recunoscut că a luat mită
Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet de 5 milioane de euro
Trei jucători de la Universitatea Craiova vor fi premiaţi la Super Gala Fanatik 2025. Conducerea oltenilor a onorat momentul trimiţându-i pe fotbalişti cu un avion privat pe ruta Craiova - Bucureşti
Traian Băsescu a dezvăluit de ce nu iese PSD de la guvernare, deși a pierdut alegerile din București. Ce așteaptă social-democrații
Traian Băsescu a explicat clar de ce social-democrații nu vor pleca de la guvernare, în ciuda eșecului de la alegeri. Care este, de fapt, miza reală a PSD-ului.
Doi titulari ai lui Dinamo intră în ultimele 6 luni de contract: „Avem strategia noastră". Cum decurg negocierile
Ce se întâmplă cu titularii lui Dinamo intrați în ultimele luni de contract cu clubul. Anunțul conducerii despre negocierile purtate.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Cetățenii au întotdeauna dreptate"
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după victoria obținută de Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre rezultatul scrutinului
Maria Sharapova este în doliu. Sportiva este devastată de trecerea în neființă a unui om extrem de important din viața ei. Despre cine este vorba însă?
Ludovic Orban, avertisment despre Nicușor Dan: „Există riscul ca puterea să i se suie la cap"
Ludovic Orban susține că există un risc real ca Nicușor Dan să fie victima a puterii și să uite cine i-a fost alături în momentele în care a avut nevoie. Semnal de alarmă tras de fostul premier.
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: "Fetele lui au venit în țară"
Dan Petrescu se confruntă cu probleme medicale de mai mult timp. Cristi Balaj a venit cu ultimele vești despre starea de sănătate a fostului internațional.
Ciprian Ciucu, în prima zi după alegeri. Primarul ales a anunțat măsurile pe care le va lua în următoareele două luni
Ciprian Ciucu a dat noi declarații după victoria de la Primăria Capitalei. Acesta a reușit duminică, 7 decembrie, să obțină un scor de 36,16% și să se claseze pe primul loc în preferințele bucureștenilor
Cutremur politic în PSD după eșecul de la Capitală. Surse: Liderii vor să scoată partidul de la guvernare. „Oamenii votează mesajul Opoziției"
Eșecul de la Capitală a provocat tensiuni uriașe în tabăra social-democraților. Liderii partidului pun pe masă un scenariu radical care ar putea arunca în aer actuala guvernare.
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!"
Siyabonga Ngezana a fost înlocuit la pauza derby-ului FCSB - Dinamo, iar Gigi Becali l-a acuzat pe fundaș că s-a umplut de bani și că nu-i mai pasă de echipa de club. Care sunt ultimele informații despre sud-african.
Ionuț Radu, în extaz după victoria cu Real Madrid: „Sunteți incredibili, vă iubesc!". Video
Ionuț Radu a oferit prima reacție după ce a ajutat-o pe Celta Vigo să se impună în fața Real Madrid. Portarul român a avut un mesaj deosebit pentru suporterii formației sale.
Anca Alexandrescu, decizia momentului după ce a pierdut alegerile. Anunț oficial: „Mă reîntorc să-mi țin promisiunile"
Anca Alexandrescu a decis ce va face după ce a pierdut alegerile în fața lui Ciprian Ciucu. Jurnalista a anunțat unde o vor putea vedea românii începând chiar de marți seară, 9 decembrie 2025.
Dominic Fritz, atac la Marcel Ciolacu: „Își dorește ca USR să dispară și să se revină la coaliția care ne-a adus în criză"
Dominic Fritz susține că Marcel Ciolacu vrea ca USR „să dispară”, iar vechea coaliție să revină la putere. Reacție dură după afirmațiile fostului premier.
Super Gala Fanatik 2025: programul complet, lista premiilor și marii câștigători. Surprize uriașe la ediția din acest an
Vezi lista completă a premiilor de la Super Gala Fanatik 2025, toți câștigătorii, momentele speciale și surprizele ediției. Cine sunt marii învingători ai anului.
Liderul USR, despre eșecul lui Drulă la alegerile din Capitală: „E ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut"
Cum comentează Dominic Fritz, liderul USR, rezultatul obținut de Cătălin Drulă la alegerile din Capitală. Ce va face USR după eșecul înregistrat duminică
Profilul alegătorului din Capitală. Cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, candidata surpriză de pe locul doi
Profilul alegătorului din Capitală arată cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, candidatul care a obținut locul doi la Primărie. Care sunt segmentele sociale și demografice care i-au asigurat succesul.
Întrebarea care-l macină pe Șumudică după FCSB – Dinamo 0-0. „De ce anul trecut alergau ca avioanele și acum nu mai pot? Cine-mi răspunde?"
Marius Șumudică este surprins de forma fizică a jucătorilor de la FCSB din acest sezon. Ce părere are despre echipa lui Elias Charalambous, pe care în sezonul trecut nu a reușit să o învingă, când se afla la Rapid.
Mohamed Salah este foarte aproape să o părăsească pe Liverpool. Starul egiptean este nemulțumit de statutul său la echipă, iar jurnaliștii au dezvăluit noua destinația a fotbalistului.
Provocare pentru Ciprian Ciucu din partea unui primar de sector. „Hai să discutăm despre proiectele blocate"
Un primar de sector i-a lansat o provocare lui Ciprian Ciucu, luni, după anunțul privind victoria liberalului la Primăria Capitalei. Ce spune despre rezultatul acestuia
Mitică Dragomir, şocat la înmormântarea unui important om de afaceri: "Era singur în criptă, cu uşile trase!"
Dumitru Dragomir, lăsat fără cuvinte la înmormântarea unui om de afaceri important. Ce l-a șocat, de fapt, pe fostul șef LPF.
Singurul sondaj care l-a dat pe Ciprian Ciucu câștigător înainte de alegerile la Primăria Capitalei
Singurul sondaj care l-a dat pe Ciprian Ciucu câștigător înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, oferind estimări apropiate de rezultatul final al votului.
Pe aici nu se trece! De când n-a mai pierdut FC Botoșani un meci pe teren propriu, în SuperLiga României
Derby-ul clasamentului din SuperLiga României, FC Botoșani – Rapid, azi (ora 20.30) aduce față în față echipa cu cea mai bună apărare versus cea cu cel mai bun atac
PSD a câştigat majoritatea primăriilor la alegerile din 7 decembrie. Ce localitate a pierdut şi cum s-au descurcat candidații PNL, AUR și USR
Care a fost situația în orașele în care s-au organizat alegeri pe 7 decembrie. PSD a câștigat în majoritatea zonelor, însă cu o singură excepție. Ce au făcut candidații PNL, AUR și USR
Jucătorul de pe locul 5 mondial a anunţat că renunţă să mai reprezinte România: „Abia aştept acest nou capitol!"
Lovitură cumplită pentru sportul din România. Un jucător de mare perspectivă a ales să reprezinte o altă țară. "Mulţumesc frumos Federaţiei”. Pentru ce națională va evolua.
Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București: „Va schimba fața Capitalei"
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor la Primăria Capitalei. Mesajul transmis luni de liderul Guvernului.
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri"
Bucureștenii nu scapă de alegeri. Anul viitor, locuitorii din sectorul 6 vor ieși din nou la vot, pentru a-și alege primarul. Ciprian Ciucu se va instala la PMB
Doliu în fotbalul românesc. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Care a fost motivul decesului.
Ea este cel mai bine plătită sportivă în 2025! Suma uriașă pe care a câștigat-o într-un singur an din tenis
Iată că cel mai bine plătită sportivă în 2025 este o faimoasă tenismenă. A reușit să adune zeci de milioane de dolari anul acesta din premiile pe care le-a câștigat.
Pleacă Musi după anunțul lui Giovanni Becali? Cum arată campania de transferuri a lui Dinamo în iarnă și ce oferte are Stoinov. Exclusiv
Andrei Nicolescu a vorbit despre campania de achiziții a lui Dinamo, dar și despre posibilele plecări. Ce oferte are Nikita Stoinov, fundașul central israelian care a impresionat de când a ajuns la roș-albi.
Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un candidat de extremă dreapta era favorit". Ce s-a scris în China și Rusia
Subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei a ocupat un loc și în presa internațională. Ce s-a scris în Beijing și Moscova despre acest eveniment
Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli. Motive de îngrijorare pentru Mircea Lucescu
Derbyul dintre Napoli și Juventus a fost tranșat de campioana Italiei și nu a fost lipsit de incidentele specifice celei mai aspre contruntări din fotbalul italian
