Pofta de pizza a unei gravide a devenit virală pe internet: „Mi-e frică de ea!”. Combinația neobișnuită de ingrediente pe care și-a dorit-o
Click.ro, 8 decembrie 2025 18:10
Pofta unei gravide a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale. Un viitor tată a plasat o comandă de pizza printr-un mesaj amuzant care a devenit viral. Află-le povestea!
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
18:30
Marina Almășan îi dă exemplu pe americani, după ninsoarea din Chicago: „Cu băieții de la deszăpezire...” Totul despre reîntâlnirea cu Laura Bretan # Click.ro
Marina Almășan îi laudă pe americani, după ninsoarea din Chicago: „Cu băieții de la deszăpezire” Totul despre reîntâlnirea cu Laura Bretan
18:30
Știai că poți scăpa de mirosurile neplăcute din haine cu vodcă? Trucul rapid care te ajută să le împrospătezi fără să apelezi la spălări complicate # Click.ro
Dacă ai avut vreodată parte de mirosul persistent de „stătut” în haine, dacă naftalina din dulap te-a „lovit” când ai ieșit pe ușă sau dacă ai stat prea mult într-o cameră cu fumători, acest articol este pentru tine. Îți prezentăm un truc simplu pentru a îndepărta orice parfum neplăcut de pe textile
18:30
Visul care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „O însemnătate emoțională pentru mine”. Cum a inspirat-o # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) a rememorat un vis care i-a schimbat viața. Ea a ținut cont de semnele primite și simte că a făcut alegerile potrivite. Iată despre ce este vorba!
Acum 15 minute
18:20
Rețetele de murături pe care gospodinele de azi le-au uitat. Cum preparau strămoșii românilor gutui, pepene roșu, prune sau țelină întreagă # Click.ro
În lumea murăturilor, varza și castraveții nu sunt singurele vedete. Odinioară, gospodinele ingenioase transformau în conserve pentru iarnă fructe și legume care astăzi par aproape imposibile: gutui întregi, pepene roșu acrișor, țelină întreagă, prune sau morcovi în toată splendoarea lor.
18:20
Povestea românului care s-a întors definitiv în țară după aproape două decenii de muncă în Torino: „Epoca de aur pare să fi trecut”. Orașul care i-a redat speranța # Click.ro
Un român, care a locuit timp de 20 de ani în Torino, s-a întors definitiv acasă și spune că nu regretă alegerea făcută. El consideră că „epoca de aur” a Italiei a trecut, iar România oferă astăzi adevărate oportunități pe piața muncii.
Acum 30 minute
18:10
Pofta de pizza a unei gravide a devenit virală pe internet: „Mi-e frică de ea!”. Combinația neobișnuită de ingrediente pe care și-a dorit-o # Click.ro
Pofta unei gravide a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale. Un viitor tată a plasat o comandă de pizza printr-un mesaj amuzant care a devenit viral. Află-le povestea!
18:10
Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit Crăciunul în avans: „De Sărbători suntem plecați”. Surpriza culinară a prezentatorului TV # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) și Radu Vâlcan (48 de ani) sărbătoresc de câțiva ani Crăciunul în avans și nici de această dată nu au făcut excepție. Evenimentul a coincis cu ziua fiului lor Andrei, iar celebrul cuplu a organizat o petrecere pe cinste.
18:10
De unde vine, de fapt, mămăliga. Cum a ajuns din mâncare pentru săraci, o delicatesă culinară reinterpretată în bucătăria modernă # Click.ro
Mămăliga, adesea percepută ca un simplu preparat rustic, are o istorie fascinantă. Strămoșii românilor o pregăteau încă din vremuri străvechi, dar nu din porumb, căci rețeta inițială folosea mei sau alte cereale locale.
Acum o oră
17:40
Ce cadou i-a făcut Ronald Gavril Anamariei Prodan în avans? „Greu de privit” Ce surpriză pregătește impresara de ziua ei? # Click.ro
Ronald Gavril i-a dedicat victoria de la meciul de box din Carolina de Sud iubitei sale, Anamaria Prodan.
17:40
N-ai zice c-a născut acum o lună! Cardi B (33 de ani) și-a uimit fanii cu ultima ei apariție. Îmbrăcată într-o ținută mulată din denim, artista și-a etalat talia de viespe și bustul generos.
17:40
Tragedie în Tenerife! Doi români au murit după ce au fost spulberați de un val. Cum s-a petrecut totul # Click.ro
Patru turiști, doi bărbați și două femei, au murit după ce un val puternic i-a surprins pe coastele Insulei Tenerife, parte a arhipelagului Canare.
Acum 2 ore
16:50
Zodia care nu este menită să se căsătorească până la vârsta de 30 de ani. Face avere și dă lovitura pe plan profesional # Click.ro
Există o zodie a horoscopului care funcționează cel mai bine de una singură, iar lucrurile par să meargă ca unse în viața ei. Tocmai din acest motiv, astrele recomandă o căsătorie mai târzie, ideal după vârsta de 30 de ani. Acest nativ este Vărsătorul, considerat și „rebelul” zodiacului.
16:50
Nouria Nouri, incident grav în trafic. Actrița a ajuns la Poliție! Ce s-a întâmplat? „Ne-a lovit în lateral, unde stătea fiica mea” # Click.ro
Actrița Nouria Nouri și familia ei a avut parte, duminică, de un incident urât în trafic.
16:40
Cele 3 zodii care vor avea parte de o schimbare neașteptată în perioada 9-12 decembrie 2025. Le va zgudui viața, iar ceea ce părea stabil până acum va începe să se destrame # Click.ro
Perioada 9-12 decembrie 2025 se anunță una tulburătoare pentru anumite zodii, în care rutina și siguranța vor fi date peste cap de evenimente neașteptate. Unele adevăruri vor ieși la iveală, relații vor fi testate, iar energia universului pare să aducă lecții karmice importante. Fecioară, Leu și Bal
16:40
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Cornel și Bianca Păsat? Situația a degenerat: „Sper să nu se ajungă la judecătorie. Lucrurile nu sunt deloc ok, am ajuns la reproşuri mari” # Click.ro
Situația amoroasă dintre Bianca și Cornel Păsat pare să se deterioreze rapid. Dansatorul face noi dezvăluiri despre încercarea de a-și salva căsnicia, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată.
16:40
Biscuiți cu umplutură de mere, rețeta rapidă care a devenit virală pe TikTok. Este ideală pentru masa de Crăciun și conține câteva ingrediente ieftine. VIDEO # Click.ro
Există acele dulciuri care nu au nicio șansă să ajungă pe farfurie, întrucât dispar chiar în clipa în care ies din cuptor. Acești biscuiți fac parte din categoria lor: simpli, incredibil de gustoși și gata într-un timp surprinzător de scurt.
16:40
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei # Click.ro
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
Acum 4 ore
16:30
Ce trebuie să pui peste borcanele de castraveți murați, ca să se păstreze proaspeți până la primăvară. Trucul genial știut doar de bunicile noastre # Click.ro
În gospodăriile tradiționale, murăturile nu reprezentau doar o simplă garnitură, ci o adevărată probă de măiestrie culinară.
16:20
Gemenele identice au născut la câteva ore distanță! Faye și Alex au devenit mămici de băieți # Click.ro
Faye Shore și Alex Melia au avut parte de o surpriză uriașă când au aflat că vor trece prin sarcină în același timp. Cele două surori gemene identice, în vârstă de 30 de ani, originare din Liverpool, au fost întotdeauna extrem de apropiate.
15:40
Ce trebuie să știi înainte de montarea de uși de garaj în București? Informații care devin utile # Click.ro
Toată lumea știe că o ușă de garaj care este bine montată înseamnă totodată și confort, funcționalitate, siguranță și economie pe termen lung. Subiectul montării unei uși de garaj în București devine un subiect adesea căutat, în special în zonele în care spațiul, condițiile urbane și ....i
15:40
Cum să ai curent când vecinilor li se taie lumina, cu un acumulator pentru sistem fotovoltaic # Click.ro
E pană de curent în cartier, iar tu afli abia a doua zi. Ce bine că ai ales să montezi un sistem fotovoltaic. Află aici pentru ce ai nevoie de acumulator.
15:30
Salată de vinete dietetică: cu ce înlocuim maioneza? Mihaela Bilic: „Soluția vine din bucătăria libaneză” # Click.ro
Fie vară, fie iarnă, gospodinele românce pregătesc tradiționala salată de vinete. Pe cât este de gustoasă, pe atât de bogată în calorii poate fi, iar pentru multe persoane acest aspect reprezintă un impediment în a o consuma. Din fericire, există și varianta salatei de vinete dietetice, care se prep
15:30
Cine a fost ultimul criminal în serie executat în România. A ucis copii ani la rând doar de Revelion, iar Ceaușescu era îngrozit de el # Click.ro
În anii întunecați ai ultimului deceniu comunist, România a fost zguduită de unul dintre cele mai odioase cazuri criminale din istoria sa recentă.
15:30
Dan Negru a vorbit despre cel mai important investitor român: „150 de milioane de euro doar de la…”. Un simplu calcul l-a pus pe gânduri # Click.ro
Marea Britanie se află în clasamentul țărilor unde au emigrat cei mai mulți români. Dan Negru (54 de ani) s-a aflat de curând acolo și a vorbit despre impactul economic semnificativ pe care cei din diaspora îl au asupra țării noastre.
15:30
Valentina Pelinel a împlinit 45 de ani, dar arată ca o puștoaică: „Zâmbesc cu recunoștință pentru tot ce am trăit” # Click.ro
Motiv de bucurie în familia lui Cristi Borcea! Valentina Pelinel, soția sa, a împlinit 45 de ani, însă frumusețea și energia ei par să sfideze timpul: arată cu mult mai tânără și se menține într-o formă de zile mari.
15:30
Care sunt cele mai mari secrete ale juraților de la „Românii au talent”. Au dezvăluit totul fără să stea pe gânduri: „Știu că nu e ok, dar îmi place” VIDEO # Click.ro
În spatele luminii reflectoarelor, jurații unuia dintre cele mai urmărite show-uri din România ascund povești amuzante, neașteptate sau pur și simplu sincere. În culisele „Românii au talent”, cei patru membri ai juriului au acceptat provocarea de a spune „ce nu știe lumea despre ei”, iar răspunsuril
Acum 6 ore
14:10
Cum a ajuns Jean de la Craiova să cânte la mormântul lui Bruce Lee: „I-am trimis filmarea lui Pepe și el m-a pus pe Facebook” # Click.ro
Jean de la Craiova, unul dintre cei mai iubiți și consacrați maneliști din România, a reușit ceva ce nu a făcut nimeni nu ar fi crezut: a cântat la mormântul celebrului Bruce Lee. Recent, artistul a povestit cum a luat această decizie, dezvăluind că Pepe a fost cel care l-a îndemnat să cânte la morm
13:50
100 de vedete la Revelionul eveniment de la TVR! Iuliana Tudor: „Îmi place ce fac și se simte!” # Click.ro
Andreea Marin, Ramona Bădescu și Iuliana Todor sunt cele trei dive, reunite la miezul nopții, la Revelionul TVR.
13:50
Mii de blocuri din Capitală rămân fără apă și căldură din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Care sunt cartierele vizate # Click.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din București rămân temporar fără apă caldă și căldură din cauza unor intervenții ample pe rețeaua principală de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica anunță că echipele lucrează simultan în mai multe zone ale orașului, iar durata întreruperilor diferă în func
13:30
Un drum județean de 25 km, alternativa mult așteptată la aglomerația de pe Valea Prahovei. Cum va arăta noua rută # Click.ro
Cu DN1 sufocat de trafic și tot mai periculos pe Valea Prahovei, șoferii caută alternative reale pentru a ajunge mai repede la munte.
13:30
Rutina de beauty a Adei Condeescu. Cât de solicitată este actrița ca mămică: „Am o perioadă plină” # Click.ro
Ada Condeescu (37 de ani), mămică de doi copii, știe ce trebuie să facă pentru a se menține mereu într-o formă fizică de invidiat.
13:30
Ramona Bădescu, Andreea Marin și Iuliana Todor, cele trei grații, reunite la Revelionul TVR! „Nu avem niciun motiv să spunem că ne certăm sau că ne păruim” # Click.ro
Iată ce ne-a dezvăluit Ramona Bădescu despre povestea ei alături de TVR, la filmările pentru Revelion.
13:20
Cu ce gânduri se întoarce Andreea Marin în noaptea dintre ani la TVR, alături de divele Ramona Bădescu și Iuliana Tudor?!: „M-am simțit tare bine la filmări, m-am distrat pe cinste!” # Click.ro
La miezul nopții, trei dintre cele mai iubite dive ale României – Andreea Marin, Ramona Bădescu și Iuliana Tudor – vor ridica simbolic paharul, într-un moment dedicat istoriei și viitorului Televiziunii Române.
13:20
Singura gară din România care arată ca un castel în miniatură. A fost construită să îi impresioneze pe cei bogați # Click.ro
Gara Vatra Dornei Băi este, fără exagerare, una dintre cele mai spectaculoase construcții feroviare din România.
13:20
Andreea Mantea, maestră în bucătărie. Rețeta specială a prezentatoarei TV de murături: „Un fel de kimchi personalizat” # Click.ro
Andreea Mantea (39 de ani) este o gospodină desăvârșită! Prezentatoarea TV a pregătit weekendul trecut o rețetă specială de murături, astfel încât în sezonul rece să se bucure de preparate făcute chiar de ea.
13:20
Povestea tinerei românce educate la internat care a ajuns să îngrijească soldați în gară. Mai târziu, s-a consacrat drept una dintre cele mai valoroase scriitoare # Click.ro
La 8 decembrie 1876 se năștea, într-o familie cu tradiție militară și intelectuală, una dintre cele mai importante romanciere ale literaturii române: Hortensia Papadat-Bengescu.
13:10
Crăciun mai scump pentru români! Peste 40% alocă până la 1.000 de lei doar pentru cadouri # Click.ro
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump decât anul trecut, iar bugetele pentru cadouri cresc vizibil. Potrivit unui studiu recent, 40% dintre ei spun că vor cheltui între 500 și 1.000 de lei doar pentru darurile de sărbători.
13:00
Fotbalistul din țara noastră s-a remarcat pozitiv.
12:40
Ardelenii au șanse mari să rateze play-off-ul.
Acum 8 ore
12:00
Ciucu vorbește despre tensiunile cu Nicușor Dan: „S-a rupt ceva. E timpul pentru o resetare” # Click.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a explicat în cadrul unui interviu la Digi 24 cum au apărut tensiunile dintre el și președintele Nicușor Dan, cu care a colaborat politic și administrativ timp de mai bine de un deceniu.
12:00
Țara noastră încheie competiția pe locul nouă.
12:00
Cum primește sărbătorile de iarnă Dana Săvuică. Vedeta își dorește să pășească cu dreptul în noul an și să se bucure de multe călătorii # Click.ro
Dana Săvuică (55 de ani) a avut un an bun, plin de călătoriile care îi umplu sufletul de fericire.
10:40
Sclavii din Pompeii mâncau uneori mai bine decât oamenii liberi. Descoperirile arheologice risipesc miturile despre viața în orașul îngropat de Vezuviu # Click.ro
Deși sclavii din orașul antic Pompeii erau considerați doar niște „unelte vorbitoare”, cercetările recente arată că unii dintre ei primeau hrană mai bună decât cetățenii liberi, potrivit unui anunț al Ministerului italian al Culturii.
10:40
O porțiune din tavanul unei săli de clasă de la Grădinița „Daniela Cuciuc” din Piatra-Neamț s-a prăbușit vineri după-amiază, spre finalul orelor, determinând Inspectoratul Școlar Județean Neamț să mute temporar cursurile online pentru toate cele cinci grupe de preșcolari.
10:40
Îndrăgita actriță Andreea Ibacka a apărut recent la bordul unui simulator de zbor, cadou primit cu ocazia zilei sale de nume, de Sfântul Andrei. Cu această ocazie, soția lui Cabral a făcut mai multe dezvăluiri personale.
Acum 12 ore
10:10
Sector 6 rămâne fără primar, după ce Ciprian Ciucu a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei. Ce se întâmplă până la următorul scrutin # Click.ro
Odată cu victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, fotoliul de primar al Sectorului 6 a rămas vacant, declanșând procedurile pentru organizarea unor noi alegeri locale.
10:10
Andreea Bălan a prezentat invitațiile pentru nunta ei cu Victor Cornea. Cântăreața și logodnicul ei pun la punct ultimele detalii. Foto # Click.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea traversează momente unice și speciale pentru ei, care le înfrumusețează povestea de dragoste pe care o trăiesc. Cei doi se pregătesc să își unească destinele în primăvara anului 2026, iar invitațiile deja a sosit. Cântăreața li le-a arătat fanilor din mediul online.
10:10
Două fete de 15 ani au dispărut dintr-un centru de plasament din Constanța. Poliția cere ajutor # Click.ro
Două adolescente în vârstă de 15 ani sunt căutate intens de polițiști după ce au plecat voluntar dintr-un centru de plasament din județul Constanța și nu au mai revenit.
09:34
Cum va arăta Crăciunul pentru Cristina Cioran și cei doi copii ai ei, departe de tatăl lor: „Aveam multe planuri pentru anul acesta. Ne pregătim să facem bradul” # Click.ro
Cristina Cioran, una dintre cele mai îndrăgite apariții televizate, vorbește cu sinceritate despre momentele dificile prin care a trecut în ultima perioadă și cum reușește să se descarce de emoțiile negative pe care le acumulează uneori. De asemenea, dezvăluie planurile sale pentru sărbătorile de ia
09:20
Mezelurile feliate sunt adesea alegerea rapidă pentru sandvișuri la serviciu sau școală, datorită ușurinței de consum și aportului rapid de proteine. Totuși, consumul constant poate influența negativ sănătatea cardiovasculară, în special tensiunea arterială.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.