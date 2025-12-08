Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
Primanews.ro, 8 decembrie 2025 18:10
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
• • •
Acum 5 minute
18:30
A murit Ioan Sdrobiş, „Părintele”, antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare
18:30
Scandal major al pariurilor din Turcia: 46 de mandate de arestare, inclusiv pentru jucători şi oficiali
Acum 15 minute
18:20
Cutremur puternic în nordul Japoniei. Autorităţile emit alertă de tsunami
18:20
Santos rămâne în prima ligă, cu Neymar titular în victoria decisivă împotriva lui Cruzeiro
Acum 30 minute
18:10
Trump îl acuză de lipsă de „loialitate” pe Henry Cuellar, congresmanul democrat din Texas pe care tocmai l-a graţiat. „S-a terminat cu Mr. Nice Guy!”
Acum o oră
18:00
Real Madrid rămâne fără Eder Militao pentru câteva luni, după accidentarea suferită cu Celta Vigo
18:00
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors: Gaynor şi Stallone primesc o medalie Tiffany, după ce colierul în culorile curcubeului a fost considerat „vulgar”. Spectacolele drag queen, eliminate
17:50
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luaţi de un val ucigaş. MAE a confirmat ambele decese.
Acum 4 ore
16:30
Ciucu anunţă un prim an ”cu aşteptări temperate” la Primăria Capitalei
16:10
Scandal în educaţie pe materia pentru liceu la Limba şi Literatura Română. Ministrul Daniel David răspunde acuzaţiilor că ar fi o programă ”retrogradă”, la Prima News
15:50
Petrişor Peiu, întrebat dacă lui Simion i s-a cerut demisia în partid: A fost ales acum o săptămână preşedinte, nu am auzit să fie contestat
15:50
Fritz, întrebat dacă după înfrângerea lui Drulă ar trebui schimbată conducerea USR: Adică eu? Nu...
15:40
Acord politic în UE privind rezerva de solidaritate, esenţială pentru implementarea Pactului pentru migraţie şi azil
Acum 6 ore
13:50
SURSE. Guvernul pregăteşte ordonanţă pentru salariul minim: nicio creştere anul viitor
13:40
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au pregătit fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
13:30
VIDEO. Imaginile care au făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
13:30
Pistorius vine în România să discute cu Bolojan
13:30
Zelenski se întâlneşte cu aliaţii europeni după criticile lui Trump
13:20
SURSE. Lovitura sfârşitului de an. PSD pregăteşte ieşirea de la guvernare după înfrângerea de la Primăria Capitalei
12:40
VIDEO. Imaginile care a făcut înconjurul Europei! Ce-au făcut fanii lui U Cluj înaintea partidei cu Partizan Belgrad
Acum 8 ore
12:00
Mesajul celor de la Netflix după achiziţia HBO. Ce se schimbă
12:00
Fotbalul românesc e din nou în doliu. A murit Ioan Sdrobiş
11:50
Trump: Zelenski nu este pregătit să aprobe planul de pace al SUA
11:40
Fritz vrea convocarea unui Congres al USR pentru schimbarea statului
11:20
Îi va lua Ciucu partidul lui Bolojan? ”Nu fără acordul lui”
11:10
Moţiunea opoziţiei va fi prezentată în plen de la ora 15.30. Când va avea loc dezbaterea şi votul
11:00
Rezultate finale: Ciprian Ciucu a câştigat Primăria Capitalei cu 36,16%
Acum 24 ore
23:50
Marcel Ciolacu câştigă detaşat preşedinţia CJ Buzău: „Mă obligă şi mă onorează votul buzoienilor”
23:40
VIDEO. Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”
23:40
Alegeri Primăria Capitalei - Primele rezultate parţiale schimbă ordinea: Ciucu se distanţează, Alexandrescu trece pe locul 2, Băluţă cade pe 3
22:00
Ciprian Ciucu, după exit-poll-uri: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele”
21:50
VIDEO. Daniel Băluţă contestă exit-poll-urile şi cere vigilenţă la numărarea voturilor: „Neconcludent”
21:30
UPDATE. ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI - REZULTATE EXIT-POLL: Ciprian Ciucu, favorit în exit-poll-ul de la ora 19:30. Băluţă, pe doi. Surpriză pentru Anca Alexandrescu
Ieri
13:40
Alegeri Locale Parţiale 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot
13:40
Acordul de pace pentru Ucraina, „foarte aproape”. SUA anunţă că două puncte mai despart Kievul şi Moscova de finalul războiului
13:30
VIDEO. Nicuşor Dan, după vot: „Am ales pe cineva departe de corupţie şi mafia imobiliară. Coaliţia va rezista" / Ce au declarat Ciucu şi Băluţă
13:20
Alegeri Primăria Capitalei - Câţi alegători au votat până la ora 13
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
VIDEO. Un an de la anularea alegerilor prezidenţiale. Ce s-a schimbat pe scena politică în cele 12 luni? Cât va exista tandemul Nicuşor Dan - Ilie Bolojan? Ce viitor politic mai are Călin Georgescu?
12:40
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Tot ce trebuie să ştii despre vot
01:50
România ar putea înfrunta SUA, Paraguay şi Australia la Mondialul 2026. Tragerea la sorţi a stabilit grupele turneului final
01:50
Ordin nou privind temele pentru acasă: maximum o oră la primar şi două ore la celelalte niveluri. Ministerul Educaţiei interzice folosirea temelor ca pedeapsă
5 decembrie 2025
19:50
VIDEO. Bolojan cere identificarea vinovaţilor pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: „Dacă ai luat decizii cu costuri majore, trebuie să răspunzi” / Nu o demite pe Diana Buzoianu
17:30
SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare ale NATO până în 2027
16:20
Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu: Un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni
16:10
Ungaria urcă salariul minim cu 11% în 2026
15:10
VIDEO Ping-pong şi vizită la urşi panda. Macron îşi încheie vizita în China într-o notă mai lejeră
15:10
Netflix vrea să cumpere HBO Max
15:00
Merz merge vineri în Belgia pentru a-l convinge pe De Wever în privinţa planului de confiscare a activelor ruseşti
15:00
Mircea Rednic revine în Superligă. Cu ce echipă este aproape de a semna
13:30
Instanţa supremă atacă din nou la CCR legea de modificare a pensiilor magistraţilor
