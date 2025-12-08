Rute directe spre Budapesta și Viena, relansate de CFR. Ce prețuri au biletele

13:40

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că primul său an la conducerea Bucureștiului va fi marcat de așteptări "temperate" și de o provocare majoră: întocmirea bugetului municipalității, în condițiile în care Primăria Generală se confruntă cu probleme financiare serioase. Ciucu spune că, înainte de a prelua oficial mandatul, lucrează la predarea atribuțiilor din Sectorul 6 și se pregătește să se familiarizeze cu situația din PMB, un proces care ar putea dura până la două luni. El speră ca în primul an să poată aduce îmbunătățiri vizibile în zona centrală, dar avertizează că proiectele mari și reformele necesare în serviciile publice vor avea nevoie de timp.