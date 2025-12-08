Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan simulează reforma companiilor de stat cu o listă de 17 companii, dintre care doar câteva pot fi restructurate
Bursa, 8 decembrie 2025 20:20
Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a criticat într-o conferinţă de presă, susţinută la Parlamentul României, presupusa reformă anunţată de vicepremierul Oana Gheorghiu, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Senatorul atrage atenţia că pe lista celor 17 companii prezentată de Executiv, doar şase dintre ele pot fi restructurate.
• • •
Senatul a respins cererea preşedintelui privind reexaminarea legii de combatere a extremismului # Bursa
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de preşedintele Nicuşor Dan asupra legii care modifică şi completează OUG nr. 31/2002 privind combaterea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi a promovării cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanităţii. Proiectul legislativ merge acum la Camera Deputaţilor, care va avea ultimul cuvânt.
Paramount a lansat o ofertă ostilă de 108,4 miliarde dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery # Bursa
Grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery (WBD), după ce Netflix anunţase vineri un acord pentru achiziţia WBD şi a platformei HBO Max, evaluat la 72 miliarde de dolari, potrivit presei internaţionale, de la care relatăm cele ce urmează
Airbus SE (simbol bursier: AIR) a încheiat tranzacţia cu Spirit AeroSystems pentru achiziţionarea activelor industriale dedicate programelor sale pentru aeronave comerciale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Fermierii greci paralizează frontierele, aeroporturile şi traficul rutier din cauza întârzierii plăţilor UE # Bursa
Fermierii greci au blocat aeroporturi, drumuri şi puncte de trecere a frontierei, în cadrul unor proteste naţionale generate de întârzierile la plata subvenţiilor, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Wizz Air a anunţat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureş, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în ţara noastră în iarnă. Wizz Air oferă acum 10 rute către opt ţări de pe Aeroportul Internaţional and #8222;Transilvania and #8221; Târgu Mureş, începând de la doar 79 de RON.
Trei cetăţeni ucraineni au fost reţinuţi la Varşovia pentru suspiciuni privind ameninţări la adresa securităţii Poloniei # Bursa
Poliţia poloneză a anunţat că trei bărbaţi ucraineni opriţi în centrul Varşoviei au fost arestaţi şi inculpaţi pentru infracţiuni legate de apărarea naţională, după ce în maşina lor au fost descoperite echipamente avansate de hacking, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Petrişor Peiu: Guvernul Bolojan simulează reforma companiilor de stat cu o listă de 17 companii, dintre care doar câteva pot fi restructurate
Inteligenţa artificială nu trebuie să mai fie tratată ca un experiment marginal în sectorul energetic, ci trebuie să devină un element fundamental pentru operarea şi modernizarea sistemelor energetice europene, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Ogre AI, companie româno-britanică specializată în optimizarea energetică prin AI, atrage atenţia că doar o integrare profundă a AI poate permite trecerea la un sistem energetic flexibil, predictibil şi capabil să absoarbă creşterea accelerată a producţiei regenerabile şi a consumului electric.
Oxygen Resort a inaugurat primele bungalouri situate în apropiere de Lacul Roşu, marcând o nouă etapă în dezvoltarea uneia dintre cele mai dinamice destinaţii montane din regiune, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Deschiderea unităţilor de cazare completează oferta de experienţe outdoor şi servicii turistice construită în ultimii ani şi transformă resortul într-un complex turistic cu funcţionalitate integrală.
Binance a devenit prima bursă crypto care obţine o licenţă globală în cadrul reglementărilor ADGM # Bursa
Binance a anunţat o realizare în materie de reglementare: Autoritatea pentru Servicii Financiare (FSRA) din ADGM, centrul financiar internaţional al Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, a aprobat oficial autorizarea platformei globale Binance.com într-un cadru de reglementare cuprinzător, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor, organizată luni la Ora Guvernului pe tema crizei apei potabile din Prahova, a degenerat într-un schimb dur de replici între parlamentari, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, devenind principala ţintă a criticilor.
Patru soldaţi ruşi au fost condamnaţi pentru uciderea unui american care lupta de partea separatiştilor # Bursa
Un tribunal militar din Doneţk, oraş din estul Ucrainei aflat sub control rus, a condamnat patru militari ruşi pentru uciderea lui Russell Bentley, un american în vârstă de 64 de ani care se alăturase forţelor separatiste pro-ruse încă din 2014, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Munca pe platforme digitale în ţara noastră a devenit o sursă de venit constant pentru tot mai mulţi lucrători # Bursa
Munca prin intermediul platformelor digitale (de ex. Uber, Glovo, Bolt sau Wolt) a devenit, pentru mulţi lucrători din ţara noastră, o activitate curentă de obţinere a veniturilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Un procent de 62,5% dintre lucrătorii care folosesc platformele digitale de muncă în ţara noastră apelează la acest tip de activitate în mod regulat, iar 43,7% îi dedică mai mult de 20 de ore pe săptămână, arată datele unui sondaj EIGE din 2021, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich Ebert România.
Buzoianu a spus că ministerul a făcut tot ce ţinea de el în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, în plenul Camerei Deputaţilor, că Ministerul Mediului şi-a îndeplinit toate atribuţiile în gestionarea crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa, afirmând că în prezent există apă menajeră în toate localităţile afectate, iar apa potabilă va fi furnizată după finalizarea verificărilor Direcţiei de Sănătate Publică.
Opoziţia a cerut demiterea Guvernului Bolojan prin moţiunea and #8222;România nu este de vânzare and #8221; # Bursa
Moţiunea de cenzură intitulată and #8222;România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare and #8221;, depusă de Opoziţie, a fost citită luni în plenul reunit al Parlamentului şi urmează să fie dezbătută şi supusă votului luni, 15 decembrie, de la ora 14.00. Liderul AUR, George Simion, a criticat absenţa premierului Ilie Bolojan de la şedinţă, afirmând că prim-ministrul and #8222;a preferat să citească moţiunea de acasă and #8221;.
În ţara noastră, preţul mediu solicitat de proprietari şi dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Într- unele dintre marile oraşe din ţară scumpirile au fost, însă, chiar mai accentuate.
Abrudean: and #8222;Nu există motive ca parlamentarii să voteze moţiunea. România are nevoie de stabilitate and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu vede niciun motiv pentru ca parlamentarii din actuala coaliţie de guvernare să susţină moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, subliniind că un astfel de gest ar transmite un semnal de instabilitate politică.
Chimcomplex anunţă revenirea lui Ştefan Vuza în funcţia de Director General al companiei, potrivit unui comunicay emis redacţiei. Decizia urmăreşte coordonarea directă a procesului de transformare prin care trece Chimcomplex şi întărirea capacităţii companiei de a naviga o perioadă economică caracterizată de presiuni intense asupra competitivităţii.
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea (FP), este dispus să negocieze cu boardul FP pentru un nou mandat de patru ani la cârma fondului de investiţii, potrivit unui raport al emitentului publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Poliţia de Frontieră: Doi bărbaţi din Sri Lanka au încercat să intre ilegal în Spaţiul Schengen prin Aeroportul Otopeni # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti au identificat doi bărbaţi care au încercat să intre în Spaţiul Schengen folosind paşapoarte ce aparţineau altor persoane, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acţionariatul majoritar al Transelectrica, care este Statul român prin Secretariatul General al Guvernului, a ales să facă scut în jurul Directoratului companiei în ceea ce priveşte răspunderea pentru pagubele constatate în raportul Curţii de Conturi.
BRCC reuneşte comunitatea de afaceri la evenimentul de Crăciun and #8222;A Christmas Carol and #8221; # Bursa
Camera de Comerţ Britanică-Română (BRCC) a găzduit cu eleganţă ediţia din 2025 a tradiţionalului său Eveniment de Crăciun, o ediţie specială and #8222;A Christmas Carol and #8221;, care a adus un plus de rafinament şi distincţie tradiţiei festive a Camerei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au depistat într-un microbuz condus de un cetăţean bulgar peste 54.000 de ţigarete ascunse în diverse compartimente ale mijlocului de transport, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat luni pe Ciprian Ciucu, câştigătorul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, afirmând că bucureştenii şi-au exprimat voinţa prin vot, iar democraţia obligă instituţiile statului să îi ofere primarului ales instrumentele necesare pentru administrarea oraşului, potrivit unei postări pe pagina de Facebook, de la care relatm cele ce urmează.
BCR Leasing a anunţat depăşirea pragului de un miliard de euro portofoliu de finanţări, un rezultat excepţional pentru piaţa de leasing financiar autohtonă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Performanţa consolidează poziţia companiei ca unul dintre cei mai relevanţi jucători în finanţarea economiei reale şi evidenţiază eficienţa unei strategii bazate pe creştere organică, inovaţie şi digitalizare accelerată.
Studiu: Tendinţele mondiale din industria uleiului de măsline se reflectă tot mai clar în ţara noastră # Bursa
Consumul global de ulei de măsline se află pe un trend ascendent, după doi ani complicaţi pentru producători, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Conform International Olive Council (IOC), consumul mondial din sezonul 2023/2024 a depăşit 2,7 milioane tone, cu estimări ce urcă spre 3,06 milioane tone în 2024/2025, o creştere de aproape 10%. În acelaşi timp, ponderea consumului din Uniunea Europeană scade treptat, în timp ce ţările non-mediteraneene adoptă uleiul de măsline într-un ritm fără precedent.
Autorităţile din judeţul Prahova au anunţat luni reluarea furnizării apei în toate cele 13 oraşe şi comune rămase fără apă potabilă timp de peste o săptămână, ca urmare a problemelor apărute la barajul Paltinu, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Populaţia este avertizată, însă, că apa poate fi folosită doar la toaletă, până la finalizarea analizelor de calitate.
MONZA ARES va investi peste 5 milioane de euro într-un ecosistem integrat de diagnostic şi tratament cardiovascular # Bursa
MONZA ARES a marcat un nou pas în evoluţia medicinei moderne printr-o investiţie strategică de peste 5 milioane de euro în tehnologii avansate de imagistică, chirurgie microinvazivă şi tratament intervenţional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Noile achiziţii consolidează poziţia reţelei drept unul dintre puţinele centre din Europa Centrală şi de Est care dispun de un lanţ complet de tehnologii integrate, de la imagistică de înaltă rezoluţie la intervenţii microinvazive, intervenţionale sau chirurgicale, asistate robotic.
Performanţa excepţională a aurului pe tot parcursul anului 2025 a captat atenţia investitorilor, preţul metalului preţios crescând cu 60% de la începutul anului, potrivit comnetariului analistului eToro, Bogdan Maioreanu, de la care transmitem cele ce urmează.
Bitcoinul revine la peste 90.000 de dolari, anunţă Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor, într-o analiză remisă redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Atenţia se îndreaptă către decizia Rezervei Federale SUA de miercuri privind rata dobânzii. Actualizarea Fusaka devine operaţională pe reţeaua principală Ethereum
Aproximativ 44% dintre angajaţii din ţara noastră, chestionaţi în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025, spun că au folosit AI în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare în cele 48 de ţări incluse în raport a fost de 57%, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Premierul Ilie Bolojan afirmă, într-un mesaj transmis luni cu ocazia Zilei Constituţiei, că un viitor solid pentru români poate fi construit doar pe fundamentul unei Constituţii puternice şi al unor legi drepte, subliniind rolul esenţial al legii fundamentale în protejarea drepturilor şi în consolidarea parcursului european şi euroatlantic al ţării.
Antonio Costa a avertizat Washingtonului că UE and #8222;nu poate accepta amestecul and #8221; în viaţa sa politică # Bursa
Uniunea Europeană nu poate accepta o and #8222;ameninţare a amestecului and #8221; în politicile sale interne, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii americane de securitate, considerată extrem de critică la adresa europenilor, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
China a depăşit pentru prima dată pragul de 1 trilion de dolari la excedentul comercial cu bunuri # Bursa
Excedentul comercial al Chinei cu bunuri a depăşit în acest an 1 trilion de dolari, pentru prima dată în istorie, în pofida războiului comercial declanşat de preşedintele american Donald Trump, potrivit Financial Times, de la care transmitem cele ce urmează.
AUR o convoacă pe Diana Buzoianu la Ora Guvernului pe tema and #8222;dezastrului and #8221; de la acumularea Paltinu # Bursa
AUR a chemat-o pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, tema dezbaterii fiind and #8222;Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control and #8221;, potrivit mass-media, de la care relatăm cele ce urmează.
Grupul East Grain şi Poultry Investment SA au preluat participaţia de 45% deţinută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania, consolidându-şi astfel poziţia şi devenind acţionari principali cu cote egale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de unde relatăm cele ce urmează. Mişcarea marchează o etapă strategică pentru unul dintre cei mai mari producători de furaje din ţara noastră, care va opera sub noul brand Protena. Compania estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de 332 milioane lei şi un profit brut de 18 milioane lei, rezultate care o plasează în rândul liderilor pieţei naţionale de furaje şi susţin planurile de investiţii pentru următorii ani.
Perioada de maximă încărcare în eCommerce a început anul acesta mai devreme, arată cea mai recentă analiză Packeta România, platformă digitală globală pentru comerţul online şi parte a Packeta Group, companie de tehnologie şi logistică cu prezenţă extinsă în Europa, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de unde relatăm cele ce urmează.
Începutul anului 2026 va aduce o scădere a dobânzilor creditelor ipotecare din ţara noastră, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi din acest moment, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN Romania Credit and Financial Solutions, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm cele ce urmează.
Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislaţia europeană în domeniul mediului, vizând în mod special cerinţele ca industriile să raporteze poluarea şi deşeurile lor, arată un proiect de document UE consultat de Reuters.
Ministrul german al Apărării vine în România; întâlnire cu premierul Bolojan la Baza Mihail Kogălniceanu # Bursa
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană 'Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino' din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan.
Strategia de securitate a SUA: UE nu poate accepta o 'aminţare de interferenţă', declară Antonio Costa # Bursa
Uniunea Europeană nu poate accepta o 'ameninţare de interferenţă' în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor, potrivit France Presse.
O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi, transmite Bloomberg.
* Operaţiunea de piaţă a început la finele săptămânii trecute, conform unor surse * IT Genetics vrea să atragă 7,5 milioane de lei, prin emisiunea a 1,07 milioane de acţiuni* Operaţiunea va fi considerată încheiată cu succes în cazul unei subscrieri de cel puţin 60% din titlurile oferite, potrivit surselor
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, că o susţine pe Elena Lasconi pentru funcţia de primar al oraşului Câmpulung Muscel, însă declaraţiile recente ale acesteia privind politica naţională nu sunt unele 'foarte fericite'.
Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douăsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase.
Alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei au fost prezentate ca o competiţie locală, însă logica lor reală a depăşit cu mult nivelul municipal. Bucureştiul a devenit spaţiul de testare al unei campanii cu dimensiune naţională, în care miza nu era administraţia oraşului, ci repoziţionarea actorilor politici pentru următorul ciclu politic.
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de and #8221;huburi de întoarcere and #8221; a migranţilor - în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte, relatează AFP.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că rezultatul candidatului partidului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a dezamăgit, explicând că and #8221;bazinul reformist and #8221;, care susţine şi USR, a votat majoritar cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu.
