Upgrade-ul perfect de sărbători: Laptopurile Lenovo cu NVIDIA GeForce RTX din seria 50, echilibrul între performanță brută, autonomie și versatilitate
G4Media, 8 decembrie 2025 20:20
Se simte deja în aer: pentru mulți pasionați de gaming și creatori de conținut, Crăciunul din 2025 ar putea fi momentul unei schimbări. Piața laptopurilor de gaming trece printr-o nouă schimbare odată cu debutul plăcilor video NVIDIA GeForce RTX din seria 50, iar pentru cei care se gândesc la un upgrade serios în perioada sărbătorilor, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
20:50
Actorul american Jim Caviezel îl va interpreta pe Jair Bolsonaro într-un film biografic „eroic” / Caviezel este susținător al lui Trump, la care se referă ca „noul Moise” # G4Media
Jair Bolsonaro, fostul președinte brazilian aflat acum în închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, va fi subiectul unui film biografic, scrie The Guardian. Jim Caviezel, care l-a interpretat pe Iisus în filmul lui Mel Gibson din 2004, Patimile lui Hristos, ar fi filmat în secret un portret „eroic” al fostului politician […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:40
UE amână publicarea pachetului de măsuri din sectorul auto, document care ar relaxa normele dure de mediu prevăzute pentru 2035 # G4Media
Uniunea Europeană amână cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele comunitare privind emisiile vehiculelor, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Agerpres. În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urma să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile […] © G4Media.ro.
20:40
Cambodgia și Thailanda în pragul războiului / Guvernul de la Bangkok atacă și acuză: „Acordul de pace a fost încălcat” # G4Media
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului după acordul de pace semnat în octombrie grație medierii SUA, scrie Corriere della Sera. Luni dimineață, Bangkok a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei disputate, acuzând Phnom Penh că a încălcat primul armistițiul ucigând un soldat thailandez și rănind alți patru. Guvernul lui Anutin Charnvirakul […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:30
Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș: ”Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa” # G4Media
Un studiu publicat în vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, în urma analizei chimice a scrisorilor scrise de către acesta, aflate în Arhivele Statului de la Sibiu. Studiul a fost publicat atunci în revista Analytical Chemistry spunea că în urma analizării chimice a trei scrisori semnate de voievodul Țării Românești au descoperit […] © G4Media.ro.
20:30
Producătorii de automobile, firmele de închiriere și de leasing îndeamnă UE să evite stabilirea unor obiective obligatorii pentru flotele corporative de mașini electrice # G4Media
Producătorii auto BMW și Toyota și firmele de închiriere și leasing auto din toată Europa au îndemnat luni Comisia Europeană să nu stabilească obiective obligatorii pentru cumpărarea de vehicule electrice pentru flotele corporative, argumentând că acest lucru ar fi extrem de costisitor și contraproductiv, scrie Reuters. Executivul UE urmează să anunțe pe 16 decembrie o […] © G4Media.ro.
20:20
UE și Canada vor să dezvolte tehnologii fiabile de inteligență artificială, pe fondul atacurilor dinspre SUA # G4Media
UE şi Canada şi-au consolidat cooperarea şi şi-au reafirmat interesele comune pentru a stimula competitivitatea, inovarea şi rezilienţa economică în cadrul primului Consiliu privind parteneriatul digital, care a avut loc luni la Montreal, Canada. Consiliul a avut loc în paralel cu reuniunea ministerială a G7 privind industria, sectorul digital şi tehnologia, găzduită de Canada, se […] © G4Media.ro.
20:20
Upgrade-ul perfect de sărbători: Laptopurile Lenovo cu NVIDIA GeForce RTX din seria 50, echilibrul între performanță brută, autonomie și versatilitate # G4Media
Se simte deja în aer: pentru mulți pasionați de gaming și creatori de conținut, Crăciunul din 2025 ar putea fi momentul unei schimbări. Piața laptopurilor de gaming trece printr-o nouă schimbare odată cu debutul plăcilor video NVIDIA GeForce RTX din seria 50, iar pentru cei care se gândesc la un upgrade serios în perioada sărbătorilor, […] © G4Media.ro.
20:10
Meta aduce modificări din 2026 pe Facebook și Instagram: Utilizatorii vor avea opțiunea de a partaja un volum mai mic de date personale publicității # G4Media
Meta va oferi în curând utilizatorilor de Instagram și Facebook din Uniunea Europeană opțiunea de a limita reclamele personalizate, într-un efort de a se conforma regulilor tehnologice ale blocului comunitar, anunță The Verge. Comisia Europeană a anunțat că noile opțiuni privind publicitatea vor fi introduse în ianuarie 2026 și că aceasta este „prima dată când […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:00
Președintele Academiei Române sare în apărarea variantei de programă de Literatura română propusă de Ministerul Educației și îi numește „toboșari ai vremurilor noi” pe profesorii critici # G4Media
Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, ia poziție în apărarea reorganizării pe criterii cronologice a materiei de literatură română, propusă de Ministerul Educației în noua programă pentru clasa a IX-a pusă în dezbatere. „Nu se poate imagina «epoca clasicilor literaturii» – nume devenit acum odios «toboșarilor vremurilor noi» – fără acumulările anterioare”, spune Ioan Aurel […] © G4Media.ro.
20:00
Premieră pentru România la Institutul Inimii Cluj: operaţia care te scapă de stimulator cardiac / Prima procedură a fost aplicată la o tânără de 37 de ani a cărei inimă s-a oprit 32 de secunde # G4Media
La Institutul Inimii din Cluj-Napoca a fost realizată o nouă premieră naţională, o procedură numită cardioneuroablaţie, efectuată de o echipă condusă de medicul cardiolog electrofiziolog dr. Răzvan Mada, notează Cluj24. Medicul Răzvan Mada a explicat pentru Cluj24 ce înseamnă cardioneuroablaţia. “Noua procedură efectuată în premieră la noi în ţară, numită cardioneuroablatie. Cardioneuroablaţia este cea mai […] © G4Media.ro.
19:50
Fosta directoare a Colegiului Pedagogic din Timișoara, Claudia Muntean, a fost demisă de inspectoratul școlar la 2 zile după ce fusese repusă în funcție printr-o decizie a instanței # G4Media
Inspectoratul Școlar Județean Timiș a decis să o elibereze din funcție pe Claudia Muntean, fosta directoare a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, la doar 48 de ore după ce aceeași instituție o reinstalase director al Colegiului, în urma deciziei Tribunalului Timiș. ISJ a repus-o în funcție în data de 2 decembrie 2025 pentru […] © G4Media.ro.
19:50
Cel mai mare patinoar acoperit din lume se află în Franța: Cât te costă să patinezi la Grand Palais din Paris # G4Media
Cel mai mare patinoar acoperit din lume este în Europa. Obiectivul foarte popular în rândul turiștilor este deschis doar trei săptămâni. Patinoarul este cea mai căutată destinație pentru patinaj în această perioadă a anului, transmite Mediafax. Cel mai mare patinoar acoperit din lume se află în Franța. Operatorul european de feriboturi DFDS a comandat un […] © G4Media.ro.
19:50
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități din cauza condițiilor / 54 de vârstnici au fost relocați # G4Media
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după ce au fost descoperite nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP […] © G4Media.ro.
19:50
Creștere semnificativă a cazurilor de depresie la copii și adolescenți în Sibiu / Psihiatru: „Această afecțiune nu este un moft, iar faptul că nu se vede nu înseamnă că nu doare” # G4Media
Numărul cazurilor de depresie în rândul copiilor și adolescenților din județul Sibiu a crescut în ultimii ani, iar evoluția este confirmată atât de datele oficiale, cât și de observațiile specialiștilor, scrie Turnul Sfatului. Psihologul clinician Răzvan Iliș și medicul psihiatru pediatric Iulia Corlaciu au explicat acest fenomen prin factori sociali, psihologici și culturali, cu un […] © G4Media.ro.
19:30
Titularizarea ar trebui să fie pusă în dezbatere publică pentru schimbări, odată ce începem în condiții de normalitate anul școlar 2026-2027, anunță ministrul Daniel David # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că schimbările referitoare la concursul de angajare în Învățământ (titularizare) ar trebui să fie puse în dezbatere publică „odată ce începem în condiții de normalitate anul școlar 2026-2027”. „Deci, dacă eu voi fi ministru, o să pot discuta în octombrie (2026 – n.red)”, a precizat acesta în […] © G4Media.ro.
19:30
„A dispărut pruncul Iisus!” / A fost scos personajul principal din scena Naşterii Domnului din centrul municipiului Oradea / ”Am vrut să evităm să fie furat” # G4Media
După ce mai mulți orădeni au sesizat că personajul Iisus lipsea din ieslea reprezentând scena Naşterii Domnului amenajată în Piaţa Unirii din Oradea de Episcopia Greco Catolică, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, organizatorii au explicat motivul. „Pruncul Iisus nu a fost încă aşezat în iesle. Anii trecuţi, nişte tineri au luat figurina care îl […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:00
Nicușor Dan, interviu pentru Le Monde: Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile legate de anularea primului tur al prezidențialelor din 2024 / Există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă # G4Media
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că în “două-trei luni” va putea publica “un raport care să reunească toate informațiile” legate de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care pro-rusul Călin Georgescu s-a clasat, împotriva tuturor previziunilor, pe primul loc. Dan a fost întrebat de ziariștii francezi […] © G4Media.ro.
18:50
S-a rupt lanțul suveranist la ”televiziunea poporului”: Realitatea Plus, atac la Gigi Becali și Gelu Vișan, invitat aproape permanent al Ancăi Alexandrescu: „Trădători” / Vișan: Mizerabil, ăsta e nivelul # G4Media
A doua zi după ce Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, Realitatea Plus, ”televiziunea poporului” la care candidata Alexandrescu a moderat emisiuni până în campania electorală, apoi a fost omniprezentă în campanie, a lansat atacuri la adresa a doi ”suveraniști” de seamă, Gigi Becali și Gelu Vișan, pe care i-au acuzat de trădare. […] © G4Media.ro.
18:40
Starmer, Macron și Merz își declară sprijinul pentru Zelenski împotriva Rusiei, la reuniunea de la Londra # G4Media
Prim ministrul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz și-au declarat sprijinul pentru Ucraina în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. Cei trei lideri occidentali s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Londra unde au discutat planul de pace în acest conflict propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump, […] © G4Media.ro.
18:30
Prima înfrângere pentru Nicușor Dan în Parlament după eșecul candidatului pe care l-a susținut la București: Senatul a respins cu un vot covârșitor obiecțiile președintele la proiectul privind combaterea extremismului # G4Media
Nicușor Dan a înregistrat luni în Senat o primă înfrângere politică după eșecul candidatului Cătălin Drulă pe care l-a susținut la București. Plenul Senatul a respins cu un vot covârșitor obiecţiile președintele la proiectul privind combaterea extremismului, cunoscut și ca legea Vexler. ”Plenul Senatului a respins astăzi, cu o largă majoritate de voturi, cererea de […] © G4Media.ro.
18:20
Suedia i-a achitat pe activiștii care au vandalizat vitrina ce proteja un tablou de Claude Monet # G4Media
Un tribunal suedez a achitat luni mai mulţi activişti ecologişti care în vara lui 2023 au stropit cu vopsea vitrina ce proteja un tablou de Claude Monet, motivând că intenţia lor nu a fost de a distruge opera de artă, transmite Agerpres. Pe 14 iunie 2023, două femei tinere şi-au înmuiat mâinile în vopsea roşie, […] © G4Media.ro.
18:00
Angajaţii de la muzeul Luvru intră în grevă pe 15 decembrie din cauza resurselor insuficiente şi a lipsei de personal # G4Media
Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. Aceştia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepţie şi securitate, […] © G4Media.ro.
17:50
Ministra Diana Buzoianu, atacată de AUR și PSD la dezbateri în Parlament / Deputat USR: „Tremurați că mafiile sunt destructurate. V-ați enervat că nu mai puteți să furați cu Garda de Mediu, cu Apele Române sau cu Romsilva?” # G4Media
Audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament, pe tema barajului Paltinu, s-a transformat într-un schimb aprins de replici între parlamentari, cu acuzații politice și reproșuri privind responsabilitatea în gestionarea situației, transmite MEDIAFAX. Dan Tanasă (AUR) a acuzat-o pe Diana Buzoianu că tratează Parlamentul „cu superioritate” și a subliniat că este susținută politic de PSD: „Dacă […] © G4Media.ro.
17:40
Valuri de până la trei metri înălțime ar putea lovi nord-estul Japoniei după ce luni a fost semnalat un cutremur cu magnitudinea estimată la 7,6 în largul coastelor țării, a declarat agenția meteorologică japoneză (JMA), citată de agenția Reuters. Alerta de tsunami a fost emisă pentru prefecturile Hokkaido, Aomori și Iwate, situate în nordul și […] © G4Media.ro.
17:20
Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit după ce aeronava lor s-a prăbuşit în Pirineii francezi # G4Media
Patru oameni şi-au pierdut viaţa după ce un avion uşor s-a prăbuşit în Pirineii francezi, au anunţat luni procurorii din oraşul Foix (sud-vest), transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Avionul monomotor a fost găsit duminică seara pe un teren acoperit de zăpadă la o altitudine de 2.000 de metri, în urma unui apel […] © G4Media.ro.
17:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a decedat „în mod subit”, anunţă ministerul de Externe rus # G4Media
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunţat „cu profund regret” […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:00
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, cele 27 de țări ale Uniunii Europene au aprobat luni, 8 decembrie, o înăsprire semnificativă a politicii lor migraționale, deschizând în special calea către trimiterea migranților în centre situate în afara granițelor UE, potrivit BFM TV. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de interne ai statelor membre ale UE au […] © G4Media.ro.
17:00
Ciocniri între agricultori furioşi şi poliţişti în Creta, pe fondul protestelor fermierilor în toată ţara faţă de întârzierile la plata subvenţiilor # G4Media
Zeci de agricultori furioşi s-au ciocnit luni cu forţele anti-revoltă greceşti în oraşul Chania din Creta, pe fondul protestelor fermierilor în toată ţara faţă de întârzierile la plata subvenţiilor în sector, în legătură cu o vastă fraudă anchetată de Parchetul European, transmite agenția de știri AFP. Agricultori înarmaţi cu bastoane şi pietre au atacat vehicule […] © G4Media.ro.
17:00
Prezenţa unor drone în timpul vizitei lui Zelenski în Irlanda a făcut parte dintr-o „ameninţare coordonată” # G4Media
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o ”ameninţare coordonată”, a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O’Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Poliţia irlandeză investighează prezenţa […] © G4Media.ro.
16:40
Negocierile între liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei au început la Londra # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au reunit la reședința prim-ministrului britanic de la numărul 10 Downing Street din Londra, potrivit BBC. Cei patru lideri nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor care îi așteptau în apropierea reședinței. Principalul subiect al întâlnirii lor a fost […] © G4Media.ro.
16:30
Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru preluarea WBD după ce Netflix a câștigat o licitație de 72 de miliarde de dolari # G4Media
Paramount Skydance lansează o ofertă ostilă pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery după ce a pierdut în fața Netflix într-o licitație care a durat luni de zile, a anunțat luni compania, citată de CNBC. Paramount se va adresa direct acționarilor WBD cu o ofertă în numerar de 30 de dolari pe acțiune. Aceasta este aceeași ofertă […] © G4Media.ro.
16:20
„Economia germană își pierde competitivitatea”: Falimentele ar urma să atingă în 2025 un nivel maxim al ultimilor 11 ani # G4Media
Falimentele întreprinderilor germane ar trebui să atingă anul acesta un nivel maxim al ultimilor 11 ani, potrivit unui studiu publicat luni, în contextul în care țara se confruntă cu o recesiune economică persistentă, transmite agenția AFP, preluată de boursorama.com. Conform unui raport al agenției de rating Creditreform, aproximativ 23.900 de întreprinderi ar trebui să fi […] © G4Media.ro.
16:20
Petrișor Peiu susține că în partidul extremist AUR nu există cereri de demisie pentru George Simion după ce candidații partidului au pierdut toate alegerile de duminică # G4Media
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat luni că George Simion rămâne președintele AUR până în 2029 și că nu există solicitări interne de demisie, transmite Mediafax. Declarația lui vine după ce candidații partidului extremist AUR au pierdut toate alegerile locale parțiale la care au participat duminică – Primăria București, Consiliul Județean Buzău și alte 10 […] © G4Media.ro.
16:00
Nicuşor Dan: Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept # G4Media
România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi, a transmis luni preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul adresat de Ziua Constituţiei, potrivit Agerpres. „În această zi, reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului […] © G4Media.ro.
15:50
Un tribunal din Beijing acordă despăgubiri de 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370 al Malaysia Airlines # G4Media
Un tribunal din Beijing a anunţat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariţia sa încă neelucidată, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Într-un comunicat, tribunalul chinez a menţionat […] © G4Media.ro.
15:40
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, vizată de percheziții ale Parchetului European după ce a livrat mobilier în şcolile din oraş achiziţionat de primărie cu bani din PNRR / Marcel Romanescu: “Ar fi fost o problemă dacă cumpăram de la firma fiicei mele” # G4Media
Firma Nedomag Logistic din Târgu Jiu – cea care a livrat mobilier în unităţile şcolare din oraş şi a fost vizată de percheziţiile Parchetului European de săptămâna trecută – este deţinută de prietenul fiicei primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu (PSD), potrivit unor surse judiciare coroborate cu surse locale şi confirmate de primarul Romanescu. Potrivit […] © G4Media.ro.
15:40
Toate localităţile din Prahova afectate de criza de la barajul Paltinu au fost realimentate cu apă / DSP prelevează probe pentru a stabili dacă apa este potabilă # G4Media
Toate localităţile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, iar apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova urmând să confirme, după prelevarea probelor, dacă apa este potabilă, transmite Agerpres. „În această dimineaţă, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă […] © G4Media.ro.
15:30
Protocol între Administraţia Deltei şi Agenţia Spaţială Europeană pentru prevenirea incendiilor din rezervaţie # G4Media
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a început discuţiile cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pentru încheierea unui protocol care să sprijine autoritatea din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor să stabilească cu precizie suprafeţele afectate de incendiile de vegetaţie, a declarat luni, pentru Agerpres guvernatorul Rezervaţiei, Bogdan Bulete. Primele discuţii purtate de guvernator cu reprezentanţii […] © G4Media.ro.
15:30
Marea Britanie a oferit încă un campion mondial în Marele Circ, iar Lewis Hamilton a mărturisit ceea ce i-a transmis lui Lando Norris înainte de ultima etapă, cea decisivă de la Abu Dhabi. „Nu schimba nimic”, i-a transmis Lewis noului câștigător din Formula 1. Presiunea pe umerii lui Lando Norris a fost una imensă înainte […] © G4Media.ro.
15:30
Partidul SENS solicită Guvernului asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi / Ana Ciceală a fost candidatul acestui partid la Primăria București # G4Media
Partidul SENS solicită premierului şi Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, transmite Agerpres. Reprezentanţii partidului menţionează că vor continua să ceară alegerea primarilor în două tururi până când partidele care formează majoritatea guvernamentală „vor arăta că au înţeles mesajul” bucureştenilor şi al românilor. „Este esenţial să terminăm această tiranie a […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:00
Nicușor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru victoria la alegerile din Capitală: Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul # G4Media
Președintele Nicușor Dan l-a felicitat luni pe liberalul Ciprian Ciucu, care a câștigat în urmă cu o zi alegerile pentru Primăria Capitalei, afirmând că, după ce bucureștenii au ales un primar, “trebuie acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul”. “Felicitări și succes lui Ciprian Ciucu. Un oraș complex, restanțe deja istorice și o relație […] © G4Media.ro.
15:00
Comisia Europeană cataloghează drept „complet nebune” declarațiile lui Elon Musk / Miliardarul american a afirmat că UE ar trebui să fie abolită și a comparat Uniunea cu Germania nazistă # G4Media
Comisia Europeană a calificat luni drept ”complet nebune” declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să fie ”abolită”, iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmite AFP preluată de Agerpres. ”Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o preţuim în UE şi care permite […] © G4Media.ro.
14:40
SURSE Coaliția se reunește marți în ședință / Întâlnirea de săptămâna trecută a fost amânată pentru a evita un scandal înainte de alegeri / Reforma administrației, încă în discuție # G4Media
Coaliția se va reuni, marți, în ședință, potrivit surselor G4Media. Înaintea ședinței coaliției, va avea loc o reuniune a Biroului Permanent Național al PSD, de la ora 10.00. Ședința de coaliției de săptămâna trecută a fost amânată pentru a se evita un scandal înainte de alegeri, au declarat atunci surse politice pentru G4Media. Un subiect […] © G4Media.ro.
14:30
Păduri reziliente la schimbări climatice în Munții Făgăraș: restaurare ecologică a 200 ha de păduri, cu tehnologii avansate LIDAR și ADN / Solurile stochează mai mult carbon decât în țări din vest # G4Media
Conservation Carpathia – ONG-ul dedicat unui mare proiect de conservare a naturii în Munții Făgăraș – anunță finalizarea proiectului pilot SUPERB, parte a iniţiativei europene concentrată pe reconstrucţia ecologică a pădurilor aflate în stare necorespunzătoare, coordonate de Institutul Forestier European (EFI). Reprezentată exclusiv prin activităţile organizației, România restaurează astfel 200 de hectare de păduri artificiale […] © G4Media.ro.
14:10
La un an după fuga din Siria, Bashar al-Assad trăiește sub stricta supraveghere rusă în exil la Moscova # G4Media
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad trăiește la Moscova sub stricta supraveghere rusă, cu interdicție de a apărea în public, mișcări limitate și fără activitate politică de când a fugit din Damasc în decembrie 2024, scrie Euronews. Fostul președinte sirian, care a fugit din Damasc pe 8 decembrie 2024, când forțele conduse de actualul președinte interimar […] © G4Media.ro.
14:10
Trei persoane au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală din Tenerife / O persoană este încă dispărută # G4Media
Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, informează luni agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană […] © G4Media.ro.
14:00
Fritz: O susţin pe Lasconi, în calitate de primar / Declaraţiile ei privind politica naţională nu le consider foarte fericite # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, că o susţine pe Elena Lasconi pentru funcţia de primar al oraşului Câmpulung Muscel, însă declaraţiile recente ale acesteia privind politica naţională nu sunt unele „foarte fericite”, transmite Agerpres. În opinia sa, este posibil ca Lasconi să îşi dorească să fie exclusă din partid şi să îşi păstreze […] © G4Media.ro.
14:00
Vremea de Crăciun: meteorologii prognozează sărbători fără zăpadă în majoritatea regiunilor # G4Media
Meteorologii estimează un Crăciun fără zăpadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi peste normalul climatologic, cu excepția zonei montane unde vor fi valori negative. ANM a publicat luni estimările pentru perioada 8 – 21 decembrie, pentru fiecare regiune, transmite MEDIAFAX. Banat Intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile […] © G4Media.ro.
13:50
Campion la UK Championship, Mark Selby a înregistrat o urcare spectaculoasă în clasamentul mondial de snooker. Multiplu campion la Crucible, Mark se găsește acum pe locul șase. Ronnie O’Sullivan a înregistrat o coborâre de trei locuri. Titlul de la York i-a adus lui Selby a urcare de șase poziții în ierarhia din snooker. Cele mai […] © G4Media.ro.
13:50
Cântatul la cobză, pe lista Comitetului UNESCO de la New Delhi pentru a fi inclus în Patrimoniul cultural imaterial al umanităţii # G4Media
Experţii UNESCO se reunesc începând de luni în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului interguvernamental pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, care are loc în perioada 8-13 decembrie la New Delhi, India, informează DPA preluată de Agerpres. Printre practicile şi tradiţiile care ar putea fi incluse în Patrimoniul cultural imaterial al umanităţii se numără arta […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.