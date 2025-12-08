„D’ale Revoluției”: Scurtmetrajul care „simte istoria”, nu doar o explică
Elevii de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu" au realizat în cadrul proiectului „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei" scurtmetrajul documentar „D'ale Revoluției", o producție ce urmărește să exploreze memoria colectivă a românilor care au trăit comunismul și Revoluția din 1989. Filmul este o reconstrucție emoțională a unei perioade care a schimbat pentru totdeauna destinul unei
Proiectul „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei" a oferit elevilor oportunitatea de a deveni „mici creatori", transformând noțiunile de media, istorie și jurnalism în producții concrete. Unul dintre documentarele audio realizate în cadrul acestui program este „Familia mea prin Revoluție", creația Iarinei Dimoftache, o elevă de clasa a XI-a. Documentarul explorează o temă profund personală
Aktual24 | Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” # PressHub
Conflictul din tabăra suveranistă se accentuează în urma alegerilor din Capitală, unde Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor îl acuză pe Călin Georgescu de "trădare", relatează Aktual24. "Votul pentru AUR și candidata sa, Anca Alexandrescu, n-a fost unul entuziast, n-a
COMUNICAT DE PRESĂ. Doi artiști extraordinari, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitați ai Filarmonicii George Enescu la un dialog cu public despre schimbare, continuitate și destin # PressHub
Filarmonica George Enescu îi aduce împreună pe renumiții muzicieni Fuad Ibrahimov și Gidon Kremer, miercuri, 10 decembrie, de la ora 18.00, într-o ediție specială Talks re: Music & Beyond, găzduită în Sala Mică a Ateneului Român. Tema întâlnirii – Endings and Beginnings – deschide o conversație despre schimbare, continuitate și forța visurilor care dau sens
Migrația în UE. S-a stabilit contingetul anual de solidaritate pentru 2026: 21.000 relocări sau 420 milioane EUR # PressHub
După ce au fost miniștrii justiției și de interne din UE au aprobat o reformă fără precedent a politicilor de migrație cu scopul de a reduce numărului de migranți ilegali și facilita repatrierea celor care se află deja în Europa, a fost aprobat luni și așa-numitul „ pool-ul" sau contingent anual de solidaritate pentru 2026. Este un mecanism-cheie al noului Pact privind Migrația și Azilul,
Aktual24 | Pieleanu iar n-a nimerit rezultatele. Anunțase că ”Băluță este consolidat pe primul loc” și că nu-i nicio șansă să fie depășit # PressHub
Sociologul Marius Pieleanu a anticipat greșit și rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, după o lungă serie de alte anunțuri la precedentele alegeri care s-au dovedit a fi eronate. Pieleanu a încercat din nou să favorizeze candidatul PSD și a dat greș, relatează Aktual24. Daniel Băluță s-a clasat pe locul doi la alegerile de astăzi, arată
Meta schimbă regimul reclamelor în Europa după sancțiunile din DMA. Platformele vor oferi, în premieră, opțiuni privind folosirea datelor # PressHub
Meta va introduce din ianuarie 2026 un nou model de publicitate pentru utilizatorii Facebook și Instagram din UE, după ce Comisia Europeană a constatat că firma nu respecta Digital Markets Act și a amendat-o cu 200 de milioane de euro. Pentru prima dată, utilizatorii vor putea alege între reclame complet personalizate, bazate pe partajarea tuturor
Parlamentarii AUR i-au cerut Ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demisia în cadrul „Orei Guvernului" de luni. Ministrei USR i s-a imputat declanșarea și gestionarea crizei de apă din Prahova. Diana Buzoianu a răspuns că nu va ceda presiunilor și că este hotărâtă să continue reformarea Ministerului, relatează Ziare.com. În timpul „Orei Guvernului" Ministra Mediului a acordat
UE aprobă o înăsprire fără precedent a regulilor de admitere a migranților: liste de „țări sigure” și centre externe de azil # PressHub
Miniștrii justiției și de interne din UE au aprobat o reformă fără precedent a politicilor de migrație ale blocului. Scopul este reducerea numărului de migranți ilegali și repatrierea celor care se află deja în Europa iar negocierile sunt pe ultima sută de metri. Este un pas decisiv spre înăsprirea regulilor de azil, aprobând o nouă
Pașapoartele muncitorilor asiatici care ajung în România ar putea fi reținute, conform unui proiect al Ministerului Muncii # PressHub
Un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Muncii ridică îngrijorări serioase privind posibile abuzuri în gestionarea muncitorilor non-UE care ajung în România. Documentul, de peste 50 de pagini, consultat de NewsCenter.ro, introduce un regim extrem de dur pentru agențiile de recrutare: garanții financiare minime de 200.000 de euro, verificări drastice pentru acționari și
SENS, formațiunea extraparlamentară a candidatei la alegerile din București, Ana Ciceală, i-a solicitat public premierului Ilie Bolojan să reintroducă alegerile locale în două tururi. Aceeași cerere a fost făcută și de candidatul victorios, Ciprian Ciucu. Printr-o postare pe Instagram, partidul SENS i-a cerut public premierului Ilie Bolojan să reintroducă organizarea alegerilor locale în două tururi.
România a ajutat Republica Moldova să evite un black-out, dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # PressHub
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa. Situația rămâne însă una complicată, pentru că reparațiile din Ucraina vor dura cel puțin câteva săptămâni, mai mult decât de obicei, atrag atenția experții de la Chișinău. Aceștia subliniază
Analiză Deutsche Welle: Bucureștenii activi, cei care s-au speriat că AUR ar fi putut câștiga capitala, au dat un vot geopolitic. Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat detașat alegerile pentru funcția de primar general. Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului cu 36,16%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 21,94%. Social-democratul Daniel Băluță a obținut 20,51%, deputatul USR Cătălin Drulă 13,90% și Ana Ciceală
UE întărește protecșia consumatorilor: regulamente noi pentru detergenți, fără teste pe animale # PressHub
Consumatorii europeni vor avea acces la produse mai sigure, mai transparente și mai etice, după ce Consiliul UE a aprobat noul regulament privind detergenții și surfactanții. Noile norme interzic complet testarea pe animale, introduc pașaportul digital al produsului și etichetarea digitală pentru informare rapidă și clară, și încurajează modele de vânzare sustenabile, precum sistemele de
Aktual24 |Și Bogdan Chirieac are gradul de colonel, acuza Robert Turcescu: ”Este cel mai mare în grad”. Anca Alexandrescu a fost locotenent-colonel # PressHub
Sâmbătă, jurnaliștii de la Captura au prezentat dovada oficiali, emisă de MApN, că Anca Alexandrescu a primit gradul de locotenent-colonel în 2010. Robert Turcescu, în perioada în care nu era suveranist, a declarat că și "analistul" Bogdan Chirieac a primit gradul de colonel, "dar n-a arătat încă livretul", relatează Aktual24. În 2020, Anca Alexandrescu și-a
Microbuze electrice cumpărate cu prețuri duble sau triple. Pîslaru sesizează Parchetul European # PressHub
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a acuzat, luni, nereguli cu privire la achiziția unui număr mare de microbuze electrice. Pîslaru susține că autovehiculele, cumpărate prin programul „Microbuze electrice pentru elevi", au avut prețuri diferite, fără nicio justificare. Astfel, prețul pe unitate a variat între 99.000 și 263.000 de euro. Parchetul European a fost
Nețoiu, rezultat surprinzător de slab: mai puține voturi decât Teodorovici, retras din cursă # PressHub
Candidatul independent și fost acționar Dinamo Gheorghe „Gigi" Nețoiu a obținut un număr mai mic de voturi decât Eugen Orlando Teodorovici, care s-a retras în favoarea lui Daniel Băluță. În urma finalizării numărării voturilor, Nețoiu a obținut 1.104 (0.19% din voturi). Acest procent îl plasează cu două locuri sub Eugen Teodorovici, care a obținut 1.610
Într-o conferință de presă susținută luni, președintele USR, Dominic Fritz, a recunoscut faptul că rezultatul obținut de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost sub așteptări. Acesta a afirmat că electoratformist s-a orientat spre Ciucu, de teama ascensiunii extremismului. Totodată, a afirmat că USR va trece printr-o reformă necesară. Președintele USR Dominic Fritz
Trump spune că Zelenski „nu este pregătit” să accepte acordul de pace al SUA înaintea întâlnirii de la Londra cu liderii europeni # PressHub
Președintele Ucrainei urmează să se întâlnească luni la Londra cu liderii din Marea Britanie, Franța și Germania, dar încă înainte de aceste dicuții, Trump l-a acuzat din nou că „nu este pregătit" să semneze o propunere de pace redactată de SUA, după trei zile de discuții între Washington și Kiev, desfășurate în Florida. Este vorba de controversatul plan
Un judecător din CSM propune „reformarea" sfătuitorilor săi din justiție și nu este convins că sistemul judiciar este captiv unei „mafii agresive". Alin Ene, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) arată, pe Facebook, că declarațiile președintelui Nicușor Dan, rostite într-un interviu pentru Epoch Times este o formă de presiune politică. În esență, președintele a
Rezultate finale alegeri București. Au fost centralizate toate voturile. Ciucu, noul primar al Capitalei. Surpriză pe locul doi # PressHub
Numărătoarea voturilor s-a încheiat. Ciprian Ciucu, candidatul PNL și Primarul Sectorului 6, a devenit Primarul-General al Municipiului București, după ce a obținut 36.18% din voturi. Pe locul al doilea se situează Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD. Aceasta a obținut 21.94 % din voturi. Ciprian Ciucu a obținut, de asemenea, majoritatea voturilor în toate
Jurnalista Ondine Gherguț acuză Poliția Română de abuz electoral:„Poliția a venit să mă rețină pentru o postare pe Facebook” # PressHub
Ondine Gherguț, jurnalistă de inestigații, a declarat duminică, printr-o postare pe Facebook, că a fost victima unui abuz al Poliției Române. Jurnalista susține că a
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor finale, informează Agerpres. Potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană (BECJ) Nr.10 Buzău, pe poziţia […] Articolul Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău cu 51,97%. Rezultate finale apare prima dată în PRESShub.
Rezultate parțiale București: Ciucu pe primul loc, urmat de Anca Alexandrescu și Daniel Băluță # PressHub
Au fost publicate primele rezultate parțiale ale alegerilor locale pentru Primăria Municipiului București. Pe primul loc se află Ciprian Ciucu, cu 34.59%, urmat de Anca Alexandrescu, cu 22.94%. AProximativ 68% din procesele verbale au fost numărate. Candidatul PNL , Ciprian Ciucu a obținut 126.506 (34.59%) din voturi. Pe locul al doilea, Anca ALexandrescu (susținută de […] Articolul Rezultate parțiale București: Ciucu pe primul loc, urmat de Anca Alexandrescu și Daniel Băluță apare prima dată în PRESShub.
Datele anticipază că fostul premier, Marcel Ciolacu va fi câștigătorul alegerilor locale la Buzău. La 80% din secții, și după numărea a 30% din voturi, Ciolacu a obținut 52.22% din voturi, relatează Reporter Buzoian. Marcel Ciolacu (PSD) a obhținut în jur de 35.000 de voturi (peste 52% din voturile numărate). Pe locul al doilea se […] Articolul Marcel Ciolacu, anticipat să câștige alegerile locale din Buzău apare prima dată în PRESShub.
Cătălin Drulă: Ciprian Ciucu va avea un partener în USR în toate proiectele pentru Capitală # PressHub
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat duminică seară, după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, că Ciprian Ciucu va fi susținut de USR în toate proiectele pentru București. Principalele declarații ale lui Cătălin Drulă: • Are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă. Îl cunosc pe Ciprian de multă […] Articolul Cătălin Drulă: Ciprian Ciucu va avea un partener în USR în toate proiectele pentru Capitală apare prima dată în PRESShub.
Anca Alexandrescu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt # PressHub
Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei susținută de AUR, a declarat duminică seara, după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, că vrea să aștepte numărătoarea voturilor până la final. Alexandrescu a transmis că regretă prezența scăzută la vot a bucureștenilor și că îi va reprezenta în continuare pe aceștia indiferent de rezultatul alegerilor. „Este un moment complicat […] Articolul Anca Alexandrescu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll: Aș vrea să așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt apare prima dată în PRESShub.
Daniel Băluță: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent. Este esențială numărătoarea voturilor # PressHub
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, dat de exit-poll-uri pe locul al doilea la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică seară că rezultatul exit-poll-ului este „neconcludent” și că este esențială numărătoarea voturilor. „În primul rând aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care […] Articolul Daniel Băluță: Rezultatul exit-poll-ului este neconcludent. Este esențială numărătoarea voturilor apare prima dată în PRESShub.
Ciprian Ciucu va trebui să nu cadă în plasa largă a dezvoltatorilor imobiliari, care vor trage toate pârghiile necesare pentru maximizarea investițiilor pe orice petec de teren intravilan din București. În următoarele două mandate, Ciucu va trebui să gestioneze rațional orașul, să uite de tentanta rampă de lansare Primăria Generală a Capitalei – Președinția României […] Articolul Noul primar general va trebui să uite 8 ani de președinția României apare prima dată în PRESShub.
Ciprian Ciucu, primele declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll: Vreau să fac din București proiectul vieții mele # PressHub
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, dat câștigător al alegerilor de exit-poll-uri, a susținut declarații de presă după închiderea urnelor. Ciucu le-a mulțumit bucureștenilor pentru încredere și a declarat că vrea să le arate și cetățenilor care nu l-au votat că merită să fiu primarul Capitalei. „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”, […] Articolul Ciprian Ciucu, primele declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll: Vreau să fac din București proiectul vieții mele apare prima dată în PRESShub.
Ciprian Ciucu a câștigat fotoliul de primar al Capitalei, potrivit exit-poll-urilor date publicității acum câteva momente. Acesta este urmat de Daniel Băluță. Pe locurile trei și patru se află Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă . Potrivit INSCOP, Ciucu a obținut 31.7%; Daniel Băluță 26.1%. Anca Alexandrescu a obținut 21.1%,iar Drulă 12.8%. Exit-poll-ul CURS Avangarde, îl […] Articolul Ciprian Ciucu, câștigător la Primăria Capitalei, potrivit primelor exit-poll-uri apare prima dată în PRESShub.
La ora 20:00 a fost înegistrat numărul a 570.063 de votanți, 31.60% din populația Bucureșteană cu drept de vot, relatează HotNews. Sectoarele 6 și 1 se mențin pe primele locuri ca prezență. Aceste date ne indică faptul că prezența totală încă mai este relativ îndepărtată de cea din 2024, unde au votat 41% din oameni. […] Articolul Update Ora 20:00 : Peste 570.000 de oameni au votat apare prima dată în PRESShub.
Cea mai recentă premieră a lui Radu Afrim, spectacolul Kommuna / Comunitatea – ecoromanță secuiască de la Sfântu Gheorghe (CV), s-a jucat vineri aseară în deschiderea microstagiunii Teatrului Tamási Áron din oraș. Afrim semnează regia și scenariul care pornește de la prezentul regiunii. Obiceiul lui de a ne oferi spectacole lungi, ce depășesc trei ore […] Articolul AFRIM LA SF. GHEORGHE – Caruselul unei comunități re-visate apare prima dată în PRESShub.
La Forumul de la Doha, considerat „Davosul politic”, Donald Trump Jr. a lansat un atac virulent la adresa Ucrainei și Uniunii Europene, sugerând că Washingtonul ar putea renunța la sprijinul militar pentru Kiev. Fiul președintelui Donald Trump a afirmat că Ucraina prelungește războiul pentru motive politice interne și a criticat sancțiunile europene împotriva Rusiei, susținând […] Articolul Trump Jr. atacă Kievul și Bruxellesul la Doha: „Războiul din Ucraina nu este un plan” apare prima dată în PRESShub.
Potrivit datelor furnizate de site-ul oficial prezentaroaep.ro la alegerile parțiale din București pentru funcția de primar general și la Buzău pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, urna mobilă a fost solicitată aproape în proporție egală, deși numărul alegătorilor este de 5 ori și jumătate mai mare în Capitală. Astfel, la ora 17.00, în județul […] Articolul De 5,5 ori mai mulți netransportabili la vot în Buzău decât în București apare prima dată în PRESShub.
Încă mai puteți vedea în acest weekend filmul premiat de Juriului Festivalului de la Cannes, pelicula regizorului Oliver Laxe, Sirāt, adus de distribuitorul Transilvania Film în cinematografe. Cuvântul arab sirāt poartă puternice semnificații religioase: este cărarea, drumul, dar și, pentru musulmani, puntea Judecății – subțire ca un fir de păr și ascuțită ca o sabie, […] Articolul Sirāt – poteca fragilă a alegerilor noastre apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Președintele Dan, dialog cu un pensionar care i-a cerut demisia: ”Să știți că muncesc zi și noapte pentru România” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a fost abordat, duminică, la ieșirea de la secșia de vot de un un pensionar care i-a cerut atât lui să demisioneze, cât și tuturor politicienilor. Președintele a intrat în dialog cu pensionarul, conform Aktual24. „Să-și dea demisia, domnule!”, a spus pensionarul, în timp vce președintele se pregătea să răspundă la o […] Articolul Aktual24 | Președintele Dan, dialog cu un pensionar care i-a cerut demisia: ”Să știți că muncesc zi și noapte pentru România” apare prima dată în PRESShub.
Conform HotNews, prezența la alegerile locale din București a crescut la 23.44% (417.008) la ora 16:30. Astfel, decalajul față de anul trecut a fost redus la aproximativ 10%. Astfel, s-a atins procentul de aproximativ 89% din prezența de la aceeași oră la scrutinul de anul trecut. Remus Ștefureac a catalogat această creștere drept optimă pe […] Articolul Update Ora 16:00 : Prezență la vot de circa 23% apare prima dată în PRESShub.
Un nou atac rusesc de amploare, în noaptea de 6 decembrie, a lovit dur infrastructura energetică a Ucrainei, vizând stații electrice, instalații de producție și una dintre liniile de alimentare ale centralei nucleare de la Zaporojie. Autoritățile au raportat explozii în multiple regiuni, iar sistemul energetic a suferit pagube „destul de grave”, în timp ce […] Articolul Rusia atacă din nou masiv, cu drone și rachete, infrastructura energetică a Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
Start lent la urne: participarea bucureștenilor, cu o treime sub nivelul din 2024. Remus Ștefureac: „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, prezența finală va fi sub 30%” # PressHub
Sociologul Remus Ștefureac (INSCOP) a declarat pe Facebook că prezența la urne a fost semnificativ mai redusă decât la ultimele alegeri locale din București 2024. Conform acestuia, prezența la vot reprezintă doar 66% față de valoarea înregistrată la aceeași oră la alegerile din iunie 2024. „În primele patru ore de la deschiderea secţiilor de votare […] Articolul Start lent la urne: participarea bucureștenilor, cu o treime sub nivelul din 2024. Remus Ștefureac: „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, prezența finală va fi sub 30%” apare prima dată în PRESShub.
Astăzi, 7 decembrie, au loc alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Urnele, deschise la ora 7, au înregistrat, în primele patru ore, o prezență de 6.87%, conform HotNews. 17 persoane sunt înscrise pe buletinul de vot, dintre care două (Vlad Gheorghe și Eugen Orlando Teodorovici) s-au retras din cursă ulterior. La momentul publicării articolului, trei […] Articolul Zi decisivă în Capitală: primele ore de vot și lupta din sondaje apare prima dată în PRESShub.
Republica Moldova a cerut „ajutor de avarie” României după bombardamentele rusești care au lovit infrastructura energetică din Ucraina # PressHub
Moldelectrica, companie specializată în centralizarea serviciilor de transport şi dispecerizare operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova, a anunțat sâmbătă că în urma atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova a solicitat ajutor de […] Articolul Republica Moldova a cerut „ajutor de avarie” României după bombardamentele rusești care au lovit infrastructura energetică din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni ale acestui an a fost mai mic cu aproape 65% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere cu 27,5%, arată datele centralizate de un tur-operator pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor, informează Agerpres. Reprezentanţii industriei avertizează asupra […] Articolul Numărul tichetelor de vacanţă, în scădere cu aproape 65%, în primele zece luni apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Partidul lui Dan Voiculescu cere demiterea Dianei Buzoianu. Ce spune premierul Bolojan despre criza de la Paltinu # PressHub
PUSL, partid înființat de Dan Voiculescu, i-a cerut sâmbătă premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. ”Într-un mesaj semnat de Graţiela Gavrilescu, preşedintele Biroului Executiv al PUSL, umaniştii atrag atenţia că incompetenţa ministrului în cazul crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa reprezintă o ameninţare la adresa intereselor strategice ale României, care […] Articolul Aktual24 | Partidul lui Dan Voiculescu cere demiterea Dianei Buzoianu. Ce spune premierul Bolojan despre criza de la Paltinu apare prima dată în PRESShub.
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a minimizat noua evaluare dură a Europei formulată de administrația Trump, sugerând chiar că unele dintre critici sunt justificate. „Europa și-a subestimat propria putere în raport cu Rusia, de exemplu”, a declarat Kallas în cadrul unui panel la Forumul de la Doha, un eveniment ce reunește diplomați, ONG-uri și […] Articolul UE răspunde strategiei americane: „Avem nevoie de mai multă încredere în noi” apare prima dată în PRESShub.
Primăria Deva renunţă la tradiţionalul foc de artificii din noaptea de Revelion, acesta urmând să fie înlocuit cu un spectacol de lasere, decizia fiind luată pentru a proteja populaţia de eventuale incidente, dar şi animalele de companie care suferă din cauza zgomotelor puternice. „De 1 ianuarie, în noaptea dintre ani, nu vom avea focul de […] Articolul Primăria Deva renunţă la focurile de artificii de Revelion şi le înlocuieşte cu lasere apare prima dată în PRESShub.
Satul neolitic de la Drăgăneşti-Olt, numit şi arheoparcul gumelniţean, atrage an de an vizitatori din toate colţurile lumii dornici să descopere un fragment de istorie neolitică reconstituit la Muzeul Câmpiei Boianului „Traian Zorzoliu”, informează Agerpres. Ridicat pe o movilă de pământ mărginită de un şanţ ce delimitează mica aşezare, satul neolitic, cu casele lui micuţe […] Articolul Satul neolitic de la Drăgăneşti-Olt atrage turişti din toate colţurile lumii apare prima dată în PRESShub.
Călătorie în miezul vieții: convorbire cu Ruxandra Hurezean despre adevărul reportajului, memorie și responsabilitatea presei # PressHub
Biblioteca Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat pe contul său de Substack un interviu care o aduce în prim-plan pe jurnalista Ruxandra Hurezean – una dintre cele mai importante voci ale reportajului românesc contemporan și autoarea volumului „Călătorie în miezul vieții”, apărut în 2024. Colaboratoare constantă a PRESSHub.ro, Hurezean vorbește despre esența meseriei de […] Articolul Călătorie în miezul vieții: convorbire cu Ruxandra Hurezean despre adevărul reportajului, memorie și responsabilitatea presei apare prima dată în PRESShub.
Se reia alimentarea cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu. Va fi folosită doar la grupurile sanitare # PressHub
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform paşilor care au fost realizaţi astăzi am reuşit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este […] Articolul Se reia alimentarea cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu. Va fi folosită doar la grupurile sanitare apare prima dată în PRESShub.
Şeful Autorităţii de Management al Programului Regional Vest, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Georgiana Radac, a declarat, vineri, că unul dintre cartierele istorice ale Timişoarei se transformă cu ajutorul fondurilor europene, astfel că zona Pieţelor Mocioni şi Maria vor intra într-un amplu proces de reconfigurare şi modernizare, printr-o investiţie de peste 14 […] Articolul Cartierele istorice din Timişoara, transformate cu ajutorul fondurilor europene apare prima dată în PRESShub.
