Remontada de senzație în Serie A! AC Milan era condusă cu 2-0 în minutul 17: ce a urmat

Jovo Lukic, 27 de ani, s-a metamorfozat în tricoul lui U Cluj, după o perioadă neagră la Craiova. Hattrick-ul din etapa cu Hermannstadt (3-0) l-a propulsat în topul puncherilor Superligii. „Chiar vorbeam cu un coleg înainte de meci, cum ar fi să dau trei goluri să trec pe locul 1 la golgeteri”, s-a amuzat bosniacul după meci detaliind un dialog cu Dino MikanovicJovo Lukic, 27 de ani, este unul dintre remarcații acestui sezon, unul dintre oamenii care au readus U Cluj în ...