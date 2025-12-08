Remontada de senzație în Serie A! AC Milan era condusă cu 2-0 în minutul 17: ce a urmat
Gazeta Sporturilor, 8 decembrie 2025 23:50
AC Milan a reușit să câștige împotriva celor de la Torino, scor 3-2. într-un meci din etapa #14 de Serie A. Echipa condusă de Allegri era condusă cu 2-0 după 17 minute.Torino a început extrem de tare partida de pe Stadio Olimpico di Torino, iar în minutul 17 conducea cu 2-0. AC Milan s-a trezit din șoc ulterior și a reușit să obțină cele trei puncte cu care a urcat pe locul 1. ...
• • •
Acum 30 minute
23:50
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situația medicală a lui Daniel Bîrligea, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul roș-albaștrilor.Vârful roș-albaștrilor s-a accidentat înainte de duelul cu Farul Constanța din Superliga. Gigi Becali a anunțat că titularul postului de atacant va fi apt de joc pentru derby-ul cu Rapid, ultimul meci pentru cele două echipe din acest an competițional. ...
23:50
Acum o oră
23:30
Valeriu Iftime a făcut iureș în direct, după remiza cu Rapid: „O rușine mare ce a făcut” # Gazeta Sporturilor
Botoșani - Rapid 0-0. Valeriu Iftime, patronul gazdelor, a intrat în direct și a criticat echipa adversă, declarându-se mulțumit de prestația botoșănenilor.Președintele Consiliului Județean Botoșani a criticat maniera de arbitraj a lui Horațiu Feșnic. Valeriu Iftime a acuzat o fază din prelungiri, când Miron a primit o minge în flancul stâng al atacului, fiind surprins în ofensivă după un corner, iar Feșnic ar fi dat ofsaid fără să îl consulte pe asistent. ...
23:30
După remiza albă cu Rapid, Leo Grozavu a găsit problema la Botoșani: „Avem o problemă mare” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a reacționat imediat după ce echipa sa a înregistrat o remiză albă cu liderul Rapid, într-un meci din etapa #19 din Superliga.După partidă Leo Grozavu și-a lăudat elevii și a punctat o problemă la echipă: lipsa unui jucător U21 de calitate, în absența lui Ilaș. Jucătorul U21 folosit astăzi a fost atacantul Antonio Dumitru. ...
23:10
Botoșani - Rapid 0-0. Claudiu Petrila, extrema stânga a echipei bucureștene, a explicat de ce a ratat cu poarta goală în prima repriză.În minutul 20, Petrila a fost lăsat cu poarta goală de Dobre. Acesta a trimis alături, Anestis fiind departe de buturi. A fost cea mai mare ocazie a partidei și una dintre cele mai mari ratări ale sezonului.Petrila a declarat că a fost prea sigur că o să marcheze, acesta fiind motivul pentru care a trimis pe lângă poartă. ...
Acum 2 ore
23:00
Costel Gâlcă, semnal de alarmă la Rapid: „Mă preocupă. Asta a fost problema la noi” # Gazeta Sporturilor
Botoșani - Rapid 0-0. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, s-a declarat preocupat de jocul prestat de echipa lui în partea a doua a meciului.Gâlcă nu a fost mulțumit de prestația elevilor din repriza a doua. Antrenorul giuleștenilor s-a declarat nemulțumit că echipa lui nu a controlat jocul la mijlocul terenului, fiind dominată de Botoșani. ...
23:00
Cum a fost surprins Valeriu Iftime la FC Botoșani - Rapid: a încălcat legea si riscă sancțiuni # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a fost surprins cu paharul de vin la tribuna oficială a Stadionului Municipal în timpul meciului moldovenilor cu Rapid, duelul dintre locurile 1 și 2 din Superliga, încheiat 0-0.Patronul moldovenilor a avut o după-amiază foarte încărcată. Valeriu Iftime a fost prezent astăzi la un eveniment în București, iar apoi a zburat la Iași, ulterior ajungând la Botoșani pentru meciul cu Rapid în decurs de 3 ore. ...
22:50
Botoșani - Rapid 0-0. Cristi Săpunaru, fostul căpitan al echipei din Giulești, a analizat partida din etapa 19 a Superligii și consideră că oaspeții ar fi meritat victoria.Retras în vară, Săpunaru s-a declarat surprins de ratările foștilor lui coechipieri. Consideră că Rapid trebuia să marcheze judecând după ocaziile create.Cristi Săpunaru: „Rapid a avut niște ocazii mari de tot. Trebuia să fie victorie”„Rapid a avut niște ocazii mari de tot. ...
22:20
Ce scrie presa din Turcia despre Ianis Hagi, după derby-ul mediteranean din Super Lig # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (27 de ani) a fost integralist pentru Alanyaspor în meciul cu Antalyaspor, scor 0-0, și a fost remarcat în presa din Turcia.„Derby-ul mediteranean”, cum l-au numit turcii, s-a încheiat fără gol înscris. Ianis Hagi a fost cel mai aproape să marcheze, având două ocazii mari în interval de două minute în prima repriză. ...
22:20
David Miculescu, aripa dreapta a celor de la FCSB, a vorbit despre obiectivele formației sale în 2026. Fotbalistul a analizat și pasa proastă a formației la care evoluează. FCSB este în acest moment pe locul 10 în Superliga, la trei puncte de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Jucătorul ofensiv al celor de la FCSB este de părere că dacă echipa sa va reuși să îndeplinească obiectivul intermediar de a intra în play-off, are șanse consistente la titlu. ...
Acum 4 ore
22:00
Antrenorul Angolei și al Gloriei Bistrița își laudă jucătoarele: „Atmosfera în echipă este incredibilă” # Gazeta Sporturilor
Angola și-a asigurat un loc în Top 10 la Campionatul Mondial, găzduit de Olanda și Germania, după o pauză de 14 ani, iar antrenorul Carlos Viver, care o pregătește și pe Gloria Bistrița, e mândru de realizarea jucătoarelor sale. ...
21:30
Arne Slot a reacționat după ce l-a exclus din lot pe Mohamed Salah: „Eu o văd altfel” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a reacționat într-o conferință de presă la situația dificilă creată în jurul lui Mohamed Salah. Starul egiptean a acordat un interviu devastator în weekend, în care a declarat, printre altele, că relația sa cu tehnicianul este distrusă.Crede Slot că atacantul egiptean se referea la el, cu remarca că cineva vrea să-l arunce de la club? Slot a rămas evaziv: „Trebuie să-l întrebi pe el. Nu știu la cine se referă. ...
21:10
„Ratarea secolului” în Botoșani - Rapid » Faza care va face înconjurul lumii! Halucinant cum a trimis Petrila cu poarta goală # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila, extrema stânga de la Rapid, a avut o ocazie uriașă în minutul 20 al meciului cu FC Botoșani.Totul a pornit după o pasă din jumătatea Rapidului pentru Dobre, care a avansat spre poarta lui Anestis. Extrema dreapta a echipei din Giulești nu a șutat, alegând să paseze printre doi adversari, în fața porții.VIDEO CU FAZA. ...
21:10
Măsuri fără precedent pentru fanii lui Liverpool și ai lui Chelsea » Pericolul de care se tem autoritățile italiene! # Gazeta Sporturilor
Situație neobișnuită mâine seară în Liga Campionilor. La Milano și la Bergamo, despărțite de circa 60 de kilometri, se vor disputa partidele Inter - Liverpool și Atalanta - Chelsea, iar Primăriile din cele două orașe lombarde au introdus restricții severe la vânzarea băuturilor alcoolice pentru fanii englezi: 7.000 în total!Cele două echipe rivale din Premier League joacă marți împotriva celor de la Inter și Atalanta, o situație cu adevărat unică. ...
21:10
Real Madrid l-a transferat pe Endrick de la Palmeiras cu mari speranțe. Parcursul tânărului brazilian, în vârstă de 19 ani, pe Santiago Bernabeu nu a fost la înălțimea așteptărilor, în mandatul lui Xabi Alonso fiind rezervă. Dacă în sezonul trecut, sub comanda lui Carlo Ancelotti, atacantul a fost folosit în 38 de meciuri (șapte goluri), totul s-a schimbat odată cu Xabi Alonso. ...
20:50
A urcat 200 de locuri și a ajuns în Top 100 WTA, iar tatăl luptă pe front în Ucraina: „Sunt îngrijorată pentru el” # Gazeta Sporturilor
Oleksandra Oliynykova (24 de ani, locul 96 WTA) a devenit a patra cel mai bine clasată jucătoare ucraineană în ierarhia mondială. Ea îi dedică rezultatele bune tatălui, care luptă pentru a-și apăra țara în urma invaziei Rusiei.A început anul pe poziția a 297-a mondială și îl va încheia în Top 100, grație rezultatelor constant valoroase obținute în circuitul ITF și cel Challenger. ...
20:30
Întâlnire între trecutul și prezentul lui Dinamo: discuția privată surprinsă de GSP » Ce i-a spus Cristi Borcea lui Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, s-a întâlnit cu actuala conducere a clubului din „Ștefan cel Mare” și a avut un mesaj pentru Andrei Nicolescu, președintele echipei roș-albe.După aproape un deceniu, Dinamo e din nou în lupta la titlu în Superliga. Ultimul acționar care a luat campionatul cu echipa din „Ștefan cel Mare” îi vede pe „câini” cu șanse la trofeul suprem din fotbalul românesc. ...
20:20
Adrian Mihalcea, anunț surprinzător după ce a UTA a urcat pe loc de play-off: „Nu este obiectivul nostru” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a reacționat după ce echipa sa a obținut o victorie dramatică în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0, în etapa #19 din Superliga, printr-un gol marcat de Alin Roman în minutul 90+6. Cu această victorie UTA Arad a urcat pe loc de play-off, dar Adrian Mihalcea a transmis că nu acesta este obiectivul echipei. Adrian Mihalcea a reacționat după UTA - Petrolul 1-0: „Play-off-ul nu este obiectiv impus. ...
Acum 6 ore
20:00
Eugen Neagoe, furios după eșecul la ultima fază: „Sunt luat la mișto, sunt luat de fraier și nu îmi place” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a acuzat arbitrajul după eșecul cu UTA, scor 0-1. Tehnicianul echipei din Ploiești a fost extrem de furios că Istvan Kovacs l-a lăsat pe Alin Roman să execute lovitura liberă din care a marcat singurul gol al meciului de la Arad.Roman a înscris în minutul 90+6, la ultima fază. Kovacs dictase 4 minute de prelungiri. ...
19:50
A marcat superb în UTA - Petrolul, apoi a declanșat nebunia » O nouă echipă pe loc de play-off # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (31 de ani), mijlocașul ofensiv de la UTA, a înscris golul decisiv cu Petrolul, scor 1-0, în etapa #19 din Superliga.Roman a reușit să marcheze la ultima fază, apoi a declanșat petrecerea în tabăra arădenilor, care au sărbătorit dezlănțuit, în ceață, victoria care i-a dus pe loc de play-off.VIDEO CU FAZA. ...
19:50
Chivu este filosof înaintea ciocnirii lui Liverpool: „Nu ridic ziduri în jurul meu, ci încerc să construiesc punți” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat astăzi, la conferința de presă, partida din etapa a 6-a din grupa de Liga Campionilor cu Liverpool, vorbind despre relația pe care o are cu jucătorii săi de la Inter: „Au trebuit să facă față trecerii la un nou antrenor, care poate crea haos, înlocuind un altul care a realizat lucruri mărețe. Toți sunt dornici să facă un sezon bun”. ...
19:30
Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid, a prins lotul pentru meciul cu FC Botoșani, din etapa 19 a Superligii.Jucătorul de 20 ani e pentru prima dată pe foaia de joc după o pauză de peste 3 luni. Borza juca ultima dată în tricoul Rapidului pe 29 august, cu UTA, scor 2-0.În septembrie, Borza s-a accidentat în cantonamentul naționalei. El a fost călcat de Darius Hîmpea, unul dintre preparatorii fizici de la lot, și a suferit u fractură la degetul mic de la picior. ...
19:30
Fostul număr 2 mondial și ce așteaptă cel mai mult pentru 2026: „Va fi un an diferit, cu multe nopți de nesomn” # Gazeta Sporturilor
Casper Ruud (26 de ani, locul 12 ATP) a avut un sezon 2025 fluctuant, marcat însă de titlul cucerit la Masters-ul 1000 de la Madrid. În 2026, cel mai entuziasmant aspect pentru el este acela că va deveni tată pentru prima dată. ...
19:20
Remake după 22 de ani: alt episod cu Chivu protagonist » Vine cu Liverpool pentru revanșă pe Giuseppe Meazza # Gazeta Sporturilor
Antrenorii Cristi Chivu (45 de ani) și Arne Slot (47 de ani) se înfruntă marți seară în etapa a 6-a a grupei Champions League pe „Giuseppe Meazza” în meciul Inter - Liverpool pentru a doua oară în fotbal. Pe 14 aprilie 2003, căpitanul lui Ajax îl învingea pe mijlocașul ofensiv al lui NAC Breda (3-0) în campionatul din Olanda. ...
19:20
FCSB a renunțat la două piste pentru mercato de iarnă! Gigi Becali: „La ei s-a închis. Nu mă interesează!” + 5 plecări anunțate # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că a renunțat la Louis Munteanu, jucătorul celor de la CFR Cluj, și Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, piste de transfer mai vechi ale roș-albaștrilor.Prezent la un eveniment Fanatik, Gigi Becali a anunțat și că 5 fotbaliști au ieșit din calculele echipei pentru anul viitor, iar variantele pentru ei sunt simple: pleacă sau stau pe bancă, fără să prindă minute. ...
19:00
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a vorbit despre perioada prin care trece la echipa greacă, care e aproape de calificarea în primăvara Europa League, dar și despre Rapid, club unde a obținut primele performanțe ca tehnician.PAOK e pe locul 17 în Europa League, cu 8 puncte obținute. Mai are de jucat cu Ludogorets, pe 11 decembrie, apoi cu Betis și Lyon, în ianuarie. ...
18:30
Inter - Liverpool, capul de afiș al zilei de marți în Liga Campionilor, e sold out. S-au vândut bilete de peste 10 milioane de euro pentru partida de pe „Giuseppe Meazza”.E doar a 5-a oară în istoria lui Inter când se vând bilete de minim 10 milioane de euro la un meci, potrivit Tutto Mercato.Peste 10 milioane de euro din bilete pentru Inter la meciul cu LiverpoolEchipa lui Cristi Chivu va fi susținută de 70.000 de fani marți seară în meciul cu Liverpool. ...
18:10
Mitică Dragomir a făcut calculele la play-off: „CFR e imposibil să mai ajungă. Ei sunt o întâmplare” # Gazeta Sporturilor
Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit o serie de declarații la un eveniment Fanatik. Fostul șef LPF a vorbit despre calculele la play-off în Superliga, dar și despre șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial din 2026. Mitică Dragomir este de părere că FCSB ar putea intra în play-off, dar CFR Cluj nu. Fostul șef al LPF a catalogat prezența celor de la FC Botoșani în play-off, pe locul 2, „o întâmplare”. VIDEO. ...
Acum 8 ore
18:00
Alex Chipciu a numit echipa pe care nu o vede în play-off: „Va fi greu să îl mai prindă, deși...” # Gazeta Sporturilor
Cu două săptămâni înainte de întreruperea Superligii, Alexandru Chipciu, fundașul lateral de la U Cluj, a vorbit despre realizările din acest an, despre echipa națională și despre lupta pentru play-off. Dintre rivalele „studenților”, pe CFR Cluj o vede cu cele mai mici șanse la top 6.Jucătorul de 36 de ani tocmai și-a prelungit contractul cu U Cluj și a declarat că surpriza anului pentru el a fost calificarea echipei ardelene în preliminariile Conference League. ...
17:30
„Nu leadership, ci egocentrism” » Fostul conducător din Liga 1, despre răbufnirea lui Mo Salah: „Nu mai ai, nu mai ești!” # Gazeta Sporturilor
Gabi Glăvan, fost conducător de cluburi în Liga 1, actualmente director de scouting a clubul american Phoenix Rising, a analizat la Premier GSP ce a provocat răbufnirea lui Mohamed Salah. După 3-3 în Leeds - Liverpool, egipteanul a fost autorul unui discurs înflăcărat, criticând felul în care Arne Slot și clubul i-au gestionat situația. ...
17:20
Oltenii nu mai știau cum să scape de el, acum este golgeterul Superligii: „Hai să vă spun o poveste amuzantă!” # Gazeta Sporturilor
Jovo Lukic, 27 de ani, s-a metamorfozat în tricoul lui U Cluj, după o perioadă neagră la Craiova. Hattrick-ul din etapa cu Hermannstadt (3-0) l-a propulsat în topul puncherilor Superligii. „Chiar vorbeam cu un coleg înainte de meci, cum ar fi să dau trei goluri să trec pe locul 1 la golgeteri”, s-a amuzat bosniacul după meci detaliind un dialog cu Dino MikanovicJovo Lukic, 27 de ani, este unul dintre remarcații acestui sezon, unul dintre oamenii care au readus U Cluj în ...
17:10
Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul Universității Craiova, a vorbit despre diferențele dintre Filipe Coelho (45 de ani), actualul antrenor al oltenilor, și Mirel Rădoi (44 de ani), fostul tehnician al echipei.Filipe Coelho este neînvins în cele 5 meciuri pe banca Universității Craiova. Tehnicianul portughez a bifat 3 victorii, 2-1 cu FC Argeș, 1-0 cu Mainz și 4-0 cu Petrolul Ploiești, și două remize, 0-0 cu U Cluj și 1-1 cu CFR Cluj. VIDEO. ...
17:10
Leo Doană, amintiri cu regretatul Ioan Sdrobiș: „Ne «rupea» cu pregătirea și disciplina, dar ne-a făcut fotbaliști” # Gazeta Sporturilor
Ioan Sdrobiș, cunoscut antrenor din anii 90 și început de 2000, a murit azi, la vârsta de 79 de ani. Leo Doană, unul dintre jucătorii talentați din frumoasa echipă a lui Sdrobiș de la CSM Reșița, a povestit mai multe momente speciale cu fostul lui tehnician. ...
17:00
Ionel Ganea organizează un eveniment special în memoria fiului său » Memorialul „Ioan Alexandru Ganea“ va avea loc în această spătămână # Gazeta Sporturilor
Ionel Ganea (52 de ani) va organiza un turneu de fotbal în memoria lui Alexandru, fiului său care s-a stins din viață în această vară. Memorialul „Ioan Alexandru Ganea“ este numele evenimentului care va avea loc la finalul acestei săptămâni.Turneul demonstrativ va avea loc pe 12 decembrie, în Făgăraș, locul unde s-a născut fostul internațional român. ...
16:40
Marie Hobinger (Liverpool Women) a fost nevoită să-și angajeze un bodyguard care s-o însoțească la meciuri, după ce a devenit ținta unui milionar care o hărțuia.Hobinger, 24 de ani, a depus mărturie în fața instanței că s-a speriat după ce omul de afaceri londonez Mangal Dalal, 42 de ani, i-a trimis mesaje cu tentă sexuală pe Instagram.În aceste mesaje, Dalal i-a trimis numărul său de telefon și adresa sa, invitând-o pe internaționala austriacă să-l viziteze. ...
16:40
Ridicăm în slăvi o performanță care înseamnă în cel mai bun caz mediocritate. Vorbim totuși despre echipa națională emanată de cel mai bine plătit campionat de pe planetă!Da, admitem e un progres față de precedenta participare la Mondiale, când reprezentativa de handbal feminin a terminat a șaptesprezecea. Acum e a noua și se pare că printre cunoscători asta dă voie la deșertarea totală a cufărului cu superlative. ...
16:30
Probleme mari pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Liverpool » Titularul de bază al lui Inter este incert pentru duelul din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) se confruntă cu probleme mari de lot înaintea meciului găzduit de Inter pe „Giuseppe Meazza” contra lui Liverpool, în etapa 6 din grupa unică a Ligii Campionilor. Manuel Akanji (30 de ani), integralist în cele 12 apariții în Serie A, se confruntă cu o răceală puternică și ar putea rata partida împotriva „cormoranilor”. ...
16:20
Tatăl lui Louis Munteanu a intrat în direct și a dat detalii despre discuțiile cu Gigi Becali pentru transferul fiul său la FCSB: „Noi nu am spus niciodată «nu»” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, a avut o intervenție în direct în care a vorbit despre situația fotbalistului de la CFR Cluj. Atacantul în vârstă de 23 de ani a marcat unicul gol al ardelenilor în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, dar nu s-a bucurat pentru reușită. De asemenea, golgheterul stagiunii precedente nu s-a prezentat nici la flash-interviu, la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco”. ...
16:20
Meciul Craiova-CFR de duminică, terminat 1-1, a demonstrat că fotbalul e uneori nedrept. În sensul în care, deși superioară la toate capitolele (11-2 la șuturi pe poartă, posesie 62% etc), Universitatea a trebuit să se mulțumească cu un singur punct. Și să rămână în afara podiumului, pe locul 4. O dată în plus s-a dovedit că în fotbal nu hotărăsc meritele și impresiile, ci golurile. ...
16:10
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Biletul de cota 2 prezentat azi în emisiunea Breaking Bets conține două partide, Wolverhampton - Manchester United și Torino - AC Milan. Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
Acum 12 ore
16:00
În ianuarie făcea spectacol pe Arena Națională, acum e gata să plece de la Manchester United # Gazeta Sporturilor
Kobbie Mainoo (20 de ani), marcator în FCSB - Manchester United 0-2, meci din precedentul sezon de Europa League, vrea să schimbe echipa în ianuarie, în speranța că va juca mai mult decât o face în prezent, sub comanda lui Ruben Amorim.În toamna lui 2023, Kobbie Mainoo a pătruns în prima echipă a lui Manchester United. ...
16:00
Află tot ce trebuie să știi despre meciurile FC Botoșani – Rapid, UTA - Petrolul și Wolverhampton - Manchester United, din analiza oferită de Dan Bâra în cadrul emisiunii Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante legate de meciurile programate diseară. Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos.Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, moderată de Dan Bâra, este deja disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
16:00
Neymar (33 de ani) a jucat accidentat ca s-o salveze pe FC Santos de la retrogradare și acum trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale.Disperat să evite cu FC Santos retrogradarea din prima ligă a Braziliei, Neymar a ignorat sfaturile medicilor și a jucat duminică, împotriva lui Cruzeiro, în ciuda unei rupturi de menisc. ...
15:40
Mark Selby, primul trofeu de Triplă Coroană după 4 ani! Victorie cu Judd Trump și un moment de fair-play extraordinar la masă # Gazeta Sporturilor
Britanicul Mark Selby, 42 de ani, a rezistat unei reveniri curajoase a liderului mondial Judd Trump, 36 de ani, pentru a-și adjudeca al treilea titlu la Campionatul Regatului Unit din carieră, scor 10-8. ...
15:20
Neobișnuit! Șeful lui Bayern și-a luat informații despre Sporting chiar de la arbitru! # Gazeta Sporturilor
Bayern și Sporting Lisabona se întâlnesc marți, de la 19:45, în Liga Campionilor. Meciul va fi live-TEXT pe GSP.RO și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Sâmbătă, imediat după victoria lui Bayern la Stuttgart (5-0), directorul sportiv al campioanei Germaniei, Max Eberl, s-a dus în vestiarul arbitrilor. ...
15:10
Situația tensionată continuă la Liverpool. Mohamed Salah (33 de ani) ar fi fost exclus din lotul „cormoranilor” pentru meciul de marți seară cu Inter Milano din Liga Campionilor, conform jurnalistului Fabrice Hawkins.Arne Slot ar urma să-l excludă pe atacantul egiptean din lotul lui Liverpool pentru meciul împotriva clubului din Italia, ca răspuns la un interviu exploziv acordat de acesta după remiza de 3-3 cu Leeds United. ...
15:00
Devis Epassy, 32 de ani, va juca și etapa cu Metaloglobus, de duminică, abia apoi se va alătura echipei Camerunului pentru Cupa Africii, au transmis sursele GSP. Alexandru Roșca, 22 de ani, va apăra în ultima etapă la AradDevis Epassy, 32 de ani, rămâne în lotul "câinilor" și pentru runda împotriva celor de la Metaloglobus (duminică, ora 17:45). Cei de la Dinamo au confirmat informația pentru GSP.ro. ...
14:40
Jurnaliștii specializați în tenis au reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea: „O decizie înțeleaptă” # Gazeta Sporturilor
După ce Sorana Cîrstea (35 de ani, #43 WTA) a anunțat că se va retrage în 2026, culminând cu împlinirea a 20 de ani în circuitul profesionist, jurnaliștii specialiști în tenis de la Punto De Break au reacționat și au catalogat decizia româncei ca fiind una „înțeleaptă”. ...
14:40
Antrenorul din Superliga pleacă după un singur meci: „Va fi altcineva cu Craiova” # Gazeta Sporturilor
Criza de la Hermannstadt se prelungește, după ce echipa a cedat duminică la prânz în deplasarea de la Universitatea Cluj, eșec 0-3 în runda a 19-a din Superliga. După plecarea lui Marius Măldărășanu, interimarul Vali Negru (43 de ani) a preluat banca tehnică. Acesta nu va mai rămâne însă și la următorul meci din campionat, cu Craiova. ...
