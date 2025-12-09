Emeric Ienei, omagiat la Super Gala Fanatik 2025: “Legendele nu mor niciodată!”. Discurs profund al nepotului regretatului antrenor
Fanatik, 9 decembrie 2025 10:20
Numele regretatului Emeric Ienei a fost pe buzele tuturor la Super Gala Fanatik 2025. Darius, nepotul antrenorului care a adus Cupa Campionilor în România, a avut un discurs emoționant.
• • •
George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos de la distanță la Super Gala Fanatik 2025! Ce și-au strigat vechii rivali și gestul lui Gigi Becali. Foto # Fanatik
George Copos, fostul patron al Rapidului, și Cristi Borcea, fost acționar și președinte al lui Dinamo, au fost prezenți la Super Gala Fanatik 2025, unde au și avut un schimb de replici.
23:50
Leo Grozavu șochează la conferință după FC Botoșani – Rapid 0-0: „Acesta e obiectivul. Nu sunt nici profet, nici Mama Omida” # Fanatik
Leo Grozavu, Andrei Miron și Zoran Mitrov au reacționat după remiza înregistrată de FC Botoșani pe teren propriu contra Rapidului, scor 0-0. Tehnicianul a făcut o afirmație surprinzătoare cu privire la obiectivul echipei.
23:40
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O. # Fanatik
Anamaria Prodan, impresionată de talentul cu care este înzestrat partenerul de viață, Ronald Gavril. Reacția pe care a transmis-o după ce a făcut K.O., în runda 4.
23:30
Liverpool trece printr-o perioadă extrem de nefastă înainte de meciul cu Interul lui Cristi Chivu, iar presa britanică a făcut un anunț important cu privire la partida de pe San Siro.
23:30
Valeriu Iftime a ieșit la atac după Botoșani – Rapid: „Arbitraj incorect. Dinamo și Craiova, mai bune”. De ce o vrea pe FCSB în play-off # Fanatik
Valeriu Iftime a avut un discurs plin de venin după ce FC Botoșani a remizat cu Rapid, 0-0, și a spus că trupa giuleșteană este sub Dinamo sau Universitatea Craiova.
23:10
Un fost internațional se află în mijlocul unei dispute cu fosta iubită. Femeia este însărcinată cu copilul fotbalistului și va fi bunică, la 37 de ani # Fanatik
Un cunoscut jucător de fotbal, scandal de amploare cu fosta parteneră de viață. Aceasta a anunțat recent că va fi mamă și bunică, deși are 37 de ani.
23:10
Marea îngrijorare a lui Costel Gâlcă după FC Botoșani – Rapid 0-0: „N-am putut să facem asta”. Cum a trăit ratarea lui Petrila # Fanatik
Costel Gâlcă nu a fost mulțumit de echipa sa la Botoșani, acolo unde Rapid și-a păstrat fotoliul de lider după 0-0 cu ocupanta locului 2. Antrenorul a comentat și colosala ratare a lui Petrila
23:10
Pontul zilei de marți, 9 decembrie. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Inter – Liverpool # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 9 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.60 la meciul Inter - Liverpool.
23:00
Cum a explicat Claudiu Petrila ratarea sezonului din Botoșani – Rapid 0-0: „Vreau să-mi cer scuze” # Fanatik
Jucătorii Rapidului se declară muțumiți, în mare parte, după ce au remizat cu FC Botoșani, 0-0, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 19 a SuperLigii României.
22:50
Marian Aioani, portarul anului la Super Gala Fanatik 2025! Promisiune pentru fanii Rapidului: „Sunt convins” # Fanatik
Marian Aioani a fost declarat „Portarul anului” la Super Gala Fanatik 2025 pentru prestațiile foarte bune de la Rapid. Ce a declarat goalkeeper-ul giuleștenilor.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 9 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 517 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din grupa de Champions League.
22:30
Condiții vitrege pentru Rapid la Botoșani. Cum au fost surprinși fotbaliștii lui Costel Gâlcă. Video # Fanatik
Rapid a mers la Botoșani pentru derby-ul de clasament din SuperLiga. Fotbaliștii lui Costel Gâlcă s-au încălzit în condiții dificile la stadionul din Moldova
22:10
Ce spunea Ciprian Ciucu despre Steaua și FCSB în urmă cu 3 ani. Mesaj virulent al noului primar al Bucureștiului # Fanatik
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, nu este străin de fotbal. Ce spunea politicianul în urmă cu 3 ani despre scandalul dintre Steaua și FCSB privind palmaresul.
22:00
Cine este Luca, tânărul grav bolnav care a dat lovitura de start la FC Botoșani – Rapid: „Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat” # Fanatik
Un tânăr grav bolnav a avut privilegiul să dea lovitura de start în FC Botoșani – Rapid. Care este povestea lui Luca Dupac, care poartă pe umeri o povară uriașă. Întreg stadionul l-a aplaudat pe adolescent.
21:40
Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit cu el, nu mai avea tocuri la pantofi” # Fanatik
Dumitru Dragomir a reacționat vehement când a aflat ce pensie primesc fostele glorii ale Universității Craiova. Află ce discuție l-a impresionat profund pe fostul șef LPF.
21:30
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. Video # Fanatik
Întâlnire emoționantă la Super Gala Fanatik 2025. Printre invitați s-a numărat și familia Lucescu. Răzvan, antrenorul lui PAOK, a avut o reacție de milioane când și-a văzut părinții, pe Mircea și Nelly Lucescu
21:10
De necrezut! Claudiu Petrila a semnat ratarea sezonului în SuperLiga, în meciul FC Botoșani – Rapid! Video # Fanatik
Claudiu Petrila, în centrul unui moment cum rar se vede în fotbalul profesionist! Cum a putut să rateze în meciul FC Botoșani - Rapid
21:00
Mutarea surpriză cu care Adrian Mihalcea i-a dat șah-mat lui Eugen Neagoe! UTA, pe loc de play-off după 1-0 cu Petrolul # Fanatik
Ce mutare surpriză a făcut Adrian Mihalcea pentru UTA - Petrolul 1-0. Arădenii au urcat pe loc de play-off după victoria contra echipei lui Eugen Neagoe.
20:50
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul FCSB: „Sunt singurul” # Fanatik
Întâlnire total neașteptată la Super Gala Fanatik 2025. După ce a fost desemnat „Omul Anului 2025”, Gigi Becali a dat nas în nas cu Tzancă Urganu. Ce provocare au făcut cei doi.
20:30
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo # Fanatik
Alexandru Musi, premiat la Super Gala Fanatik 2025, nu a uitat de fosta sa echipă, FCSB, pe care a înțepat-o subtil în discursul pe care l-a avut când a primit distincția.
20:20
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a fost desemnat Președintele Anului la Super Gala Fanatik 2025, după un sezon spectaculos. Care a fost prima reacție a omului din spatele performanțelor piteștenilor
20:20
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație” # Fanatik
Prezent luni, 8 decembrie, la Super Gala Fanatik 2025, Gigi Becali a făcut o declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei ales la scrutinul de duminică.
20:10
Motivul pentru care fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dispărut din spațiul public. Ileana Lazariuc locuiește în Dubai # Fanatik
Fosta parteneră de viață a lui Alexandru Țiriac a dezvăluit de ce nu mai apare la evenimente mondene. Ileana Lazariuc a plecat din România în urmă cu ani buni.
20:10
Cine ar putea prelua Ministerul Apărării? Alegerile din București schimbă planurile, USR lămurește: ”Este o negociere” # Fanatik
Alegerile pentru Primăria Capitalei au stârnit speculații privind numirea noului ministru al apărării. USR clarifică ce se întâmplă cu interimatul lui Radu Miruță și ce poziție are Cătălin Drulă.
20:00
Răzvan Lucescu, Antrenorul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Cum a dat lovitura românul de la PAOK Salonic # Fanatik
Răzvan Lucescu a fost desemnat Antrenorul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Un sezon excelent la PAOK Salonic, cu trofee și rezultate istorice în campionatul Greciei.
19:50
Gigi Becali a fost desemnat Omul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Patronul FCSB primește nota 10 pentru performanțele bifate și influența din fotbalul românesc
